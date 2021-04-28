Sanatçı dostlar bu platforma üye olun

Saint Joseph’i kazandığım gün, okulun girişine kazananların listesini asmışlardı.
Sınıfta, okulda da o kadar çok arkadaşım oldu ki...
Bizi birleştiren hep ortak değerlerimizdi.
İzmir, Türkiye, Atatürk sevgisiydi.
Kimin nereden geldiği, nerede doğduğu, kimlerden olduğu hiç önemli değildi.
Bizim için önemli olan arkadaşlıklardı, dostluklardı, ailelerdi, birlikte geçirdiğimiz vakitlerdi.
Salgının azaldığını ve tatile gittiğinizi düşünün. Ve, aklınızdan pandeminin en kötü günleri hala gitmiş değil. Hiçbir yere dokunmak istemiyorsunuz, kimseyle yakın temas kurmak istemiyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz?
Size bu imkanı sunan bazı çözüm önerileri var...
Sadece akıllı telefonunuzu kullanıyorsunuz. Bir uygulamayı indiriyorsunuz; konakladığınız tesisin tüm hizmetlerinden, dil engeline takılmadan faydalanabiliyorsunuz.
Nasıl mı?
Otele gitmeden bir sağlık karnesi dolduruyorsunuz. Otele varıldığında temassız check-in özelliğiyle resepsiyon kuyruğunda beklemiyorsunuz. Oda için kapı kartı almadan, oda kapınızı cep telefonuyla açılabiliyorsunuz. Mobil uygulamada yer alan menüler ve kataloglar sayesinde ortak kullanılan yüzey miktarı en aza indiriliyor. Bu sayede yiyecek ve içecek siparişlerini cep telefonundan sadece odaya değil, oteldeki her hangi bir bölgeye talep edebiliyorsunuz. Bu bölge lobi, sahil ve hatta tekne bile olabiliyor. Tüm bu hizmetlerin ödemesi için ise para kullanmaya veya POS cihazına gerek kalmadan mobil ödeme ile gerçekleştirilebiliyorsunuz.
Atatürk’ü, felsefesini, hayata bakışını, bizlere bıraktığı mirası okuyarak, anlayarak, içselleştirerek büyüdük.
Hala “Atatürk” dendiğinde gözlerimiz dolar.
Atlas’ı da dünyanın kabul ettiği bu önemli lideri anlatarak büyütüyoruz.
Bu filmi yıllar önce izlemiştim.
Turgut Özakman’ın senaryosunu yazdığı Atatürk’ün hayatını konu alan bir filmdi. Yönetmenliğini Hamdi Alkan yapmıştı. Filmde Halit Ergenç Atatürk’ü canlandırmıştı.
Filmde dede rolünü üstlenen Çetin Tekindor, torunu rolünü üstlenen Batuhan Karacakaya ve arkadaşlarına Atatürk’ü anlatıyordu.
Bu salgını yenebilmemiz için aşılardan başka bir çare gözükmüyor.
O yüzden aşı tartışmalarının yapıldığı günlerde gidip FAZ 3 çalışmasına katıldım.
Yaşadıklarımı da belirli aralıklarla yazdım.
Aşımın üzerinden 5 ay geçti.
Neredeyse hiçbir yan etki yaşamadım.
Aşı oldum diye de; tedbirleri bir kenara bırakmadım.
Örneğin hafta sonları işim gereği çıkıyorum, gazeteye geliyorum.
Ama bir trafik yoğunluğu görüyorum.
Alışverişe çıkan insanlarla caddeler sokaklar dolu...
Düşünüyorum; bu işler hafta içinde yapılamaz mı?
Hafta sonları özellikle tam kapanma olmaz mı?
Her devlet, hükümet kendi pandemi planını yapıyor.
Evden çalışmak ve verim almak mümkün değil diye…
Nitekim dünya devlerinden de benzer açıklamalar geliyor.
Pandemi nedeniyle çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı tanıyan Amazon, sonbaharla birlikte ofise dönüleceğini açıkladı.
Google’da da işler değişti. Pandemi öncesinde de esnek çalışma modellerine sıcak bakan ve şirketi böyle dizayn eden Google; nisan sonu itibariyle ofisten çalışılmaya başlanacağını söyledi. Eylül ayında ise tüm çalışanların haftada 3 gün ofise gelmesini zorunlu hale getireceklerini açıkladı.
Bizde de bazı gruplar, holdingler evden çalışmayla ilgili açıklamalar yaptılar ve bazı kadroların kalıcı olarak evden çalışacaklarını duyurdular.
Şu net ki;
Hatta uzun yıllar küçük ilanları bile okurdum. Reklam dünyası her zaman ilgimi çekmiştir. Sadece bir ürünün ya da bir yerin tanıtımı için değil; benim için bir haber kaynağı da olmuştur reklamlar...
O yüzden televizyonlardaki reklam aralarında kanal kanal gezinmem.
Bir outdoor ilanının önünde durup o konuyu nasıl işlediklerini inceler, notlar bile ararım.
Tabii son yıllarda sosyal medya ilanları da ilgi alanımda...
Çok yaratıcı reklamlar olduğunu da söylemeliyim.
Aslında bütün yollar markalaşmaya gidiyor. Hangi mesleği yaparsanız yapın, hangi ürünü üretiyorsanız üretin iyi anlatmanız, iyi tanıtmanız lazım.
Kocaoğlu döneminin en beğendiğim hizmetlerden biri kooperatiflere verilen desteklerdi.
Bana göre Tire’deki süt üreticileri için verilen destekler bir başarı hikayesi yarattı.
Sütte bugün İzmir fiyatı, kaliteyi, üretim ekonomisini belirleyen bir merkez haline geldiyse bunda uygulanan kooperatif modelinin büyük payı vardır.
Ben İtalya ve İspanya’yı çok yakından takip ediyorum.
Fransa’da önemli hikayeler var ama kooperatifleşmede iki ülkenin belirgin bir başarısı bulunuyor.
Yerel bir ürünü dünya pazarlarına tanıtabilmek, satabilmek gerçekten başarıdır ve alkışı hak eder.
Arada hatırlatmalar yapıyorum.
Büyük şehirlerin pandemi sonrasındaki trafik problemleri çok daha ağırlaşacak.
Ve hatta salgınla birlikte değişen yaşam alışkanlıklarından dolayı yazlık yerlerde de birinci problem trafik, ulaşım olacak.
İstanbul’un trafiği ve yollarda geçirilen süre her zaman konuşulur.
Türkiye’nin kalbi İstanbul’da attığı ve altyapı yatırımları sürekli yapıldığı için ben İstanbul’u şanslı buluyorum.
Evet; hala trafik yoğun ve sıkışım ama alternatifler de yok değil.
Belki de daha sıkı tedbirlerle ve daha uzun bir süre kapanmalıydık.
Ama her ülkenin kendi gerçekleri ve şartları var.
Türkiye gibi ülkeler ekonomilerini kapatmadan, hayatı yavaşlatarak bir yöntem izliyor.
Pandeminin ilk dönemini çok iyi yönettik.
Herkesin bilmediği ve hazırlıklı olmadığı bir süreçte belki de insanların endişesi daha fazla olduğu için dikkatliydik.
Ama şu bir gerçek;
Bu vaka sayılarıyla devam edemeyiz. Ramazan döneminde mümkün olduğu kadar Türkiye’nin dinlenmesi, dinlendirilmesi gerekir. Yaptığımız her yanlışın sonuçları çok ağır oluyor.
Bu sefer de öyle oldu.
Mart başında tedbirler biraz gevşetilince her şeyi bitmiş kabul ettik, tablo ortada...
Oysa bu gevşemenin bir nedeni vardı.
Özellikle hizmet sektörü sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. Restoranlar, lokantalar, kafeler 2020’nin yarısını kapalı ya da yarı kapasite çalışarak geçirmişlerdi.
Özetle şöyle diyordu;
“İzmir kulüpleri özellikle Karşıyaka, Göztepe, Altınordu ve Altay, bir adım geride İzmirspor, gerek geçmişleri gerek taraftar sayılarıyla, her biri bir kent değeri konumunda.
Göztepe Sayın Mehmet Sepil’in stratejik yönetimiyle süper Lig’e yükselerek kendini mali olarak döndürebilen bir yetkinliğe ulaştı.
Yine Altınordu’da Sayın Mehmet Özkan muhteşem tesisleri ilk alt yapıyı önceleyerek yetiştiricilik gelirleriyle sağlam bir modelleme oluşturdu ve Türk futboluna damga vuracak adımları herkese hissettiriyor.
Bu süreçte Karşıyaka ve Altay’ın da gecikmeden benzer bir yolculuğa çıkması elzem gözüküyor.
İlk aşamada İZVAK’ın yönetim imtiyazını elinde tuttuğu İzmir Futbol Holding A.Ş kurulur.
O da İzmir gibi bir kentin artık uluslararası büyük organizasyonlara evsahipliği yapması gerektiğiydi.
1971’de İzmir Akdeniz Oyunları’na evsahipliği yapmış ve çok başarılı olmuştu.
O gün yapılan spor tesisleri İzmir’deki spor kültürünün gelişmesinde katkı sağlamış ve sportif başarılar üst üste gelmişti.
Daha doğrusu dünyanın her yerinden gelen sporcular İzmir’i hayatları boyunca unutmayacaklardı.
Sporun, sanatın işte böyle bir etkisi var.
Bu işletmelerin ayakta kalması gerekiyor.
Bu pandemi birkaç aya sönecek, aşılar arttıkça her ülke biraz rahatlayacak.
Ancak bu işletmelerin dayanacak gücü de kalmadı.
Devletleri, hükümetleri çok iyi anlıyorum.
İmkanları olan ülkeler ciro kayıplarını karşıladılar ve işletmelerin yaşamalarını sağladılar.
Ama bu imkanı olmayanlar süreci zamana yaydılar.
Hepsinin enerjisi tükenmiş durumda.
Son günlerde her gittikleri evden, her aldıkları numuneden pozitif sonuçlar çıktığını söylüyorlar.
Üstelik İngiliz mutantı diye adlandırılan yeni virüsün çok daha ağır geçtiğini söylüyorlar.
Resmi vaka sayıları da 55 binleri geçtiğine göre bu sayıyı da en az dört ve beşle çarparak gerçek sayıyı bulabiliriz.
Bütün dünyada genel kabul de böyle zaten...
Çünkü hiçbir belirtisi olmadan, ayakta geçiren milyonların olduğu söyleniyor.
Pandemi öncesi yer bulmakta zorlandığım kafede çok az masa vardı. Garson arkadaşlar da kendi aralarında sohbet ediyorlardı.
Bir ara konuştuklarına kulak misafiri oldum.
Ben borsa endeksini konuştuklarını zannettim.
İkinci çayımı söylerken; tanıdığım arkadaşlara takıldım, “Nasıl gidiyor?” diye...
Borsa değil, kripto paralarla ilgileniyorlarmış.
Birkaç dakikada nereden, neleri alıp sattıklarını, gece yarısına kadar çalıştıklarını anlattılar.
Yüz yüze iletişim gibisi yok; diye...
Meslekte 30 yılı çoktan geçtim. Bugünün teknoloji olanaklarıyla nerede olduğunuzun bir önemi yok gibi gözükse de; gazetecilik gibi iletişimin yüksek kullanıldığı bir sektörde uzaktan gazete yapmanın zor olduğunu görüyorum.
Aslında bu durum bize özgü de değil.
Salgının arttığı günlerde dünyanın önemli şirketleri evden çalışmayı kalıcı hale getirmişlerdi.
Uluslararası büyük şirketlerin başında Google, Facebook vardı.
Google salgın öncesinde de esnek çalışmayı teşvik eden bir iş modeli kullanıyordu.
Mısır’da 18 kral ve 4 kraliçe mumyası “Firavunların Altın Geçidi” olarak adlandırılan kortejle Kahire’deki müzeden Giza’daki yeni müzeye taşındı.
Ve bu tören 400 televizyon kanalından canlı yayınlandı.
Yeni Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi’ni herkes gibi ben de merak ediyorum.
Pandemi biter bitmez ilk gideceğim yerlerden biri de Mısır olacak.
Kortej kral ve kraliçelerin iktidarda oldukları döneme göre kronolojik olarak dizilmişti.
Kral II. Ramses Mısır’ı MÖ 1279’dan itibaren 67 yıl boyunca yönetmiş, tarihte bilinen ilk barış anlaşmasını imzalayan hükümdardır.
Cuma günü Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Konak Engelsiz Yaşam Köyü’ne gittik.
Bizi merkezin müdürü Bahar Bozarslan Öncel karşıladı.
Hep yazıyorum.
Çok genç yaşlardan bu yana kendimi yakın hissettiğim sivil toplum örgütlerine üye oldum.
Çoğunda aktif çalıştım, sosyal projelere destek oldum.
Geçenlerde baktım sayıları 30’u geçmiş.
Sanatçı dostlar bu platforma üye olun
BU dönemin en büyük mağdurları da sanatçılar oldu.
Tiyatrolar kapalı, sinema salonları da öyle...
Yeme içme sektörü de durunca müzisyenler de ne yapacaklarını bilemediler.
Düğünler, davetler, özel toplantılar azaldı, daha doğrusu yapılamadı.
Bizde özellikle müzisyenler aldıkları kaşelerle hayatlarını devam ettikleri için bu etkinlikler olmayınca büyük bir mağduriyet oldu.
Özellikle lokal sanatçılar arasında intihar edenler oldu. Bu haberler hepimizin içini sızlattı.
Bu süreçte bütün dünyayı yakından takip ettim.
Birçok ülke sanatçılarına önemli destekler verdi.
Çoğu zaten kayıtlı ve bir çatı altında oldukları için de sağlık hizmetleri karşılandı, geçimleri için asgari bir gelir ödendi.
Bu konuda biz gerçekten de çok geride kaldık.
Bazı çatı örgütleri, vakıfları var ama onların da almaları gereken çok yol olduğunu görüyorum.
Geçen gün ilgimi çeken bir sohbete denk geldim.
Merve Eryürük, Zafer Şanlı, Alpay Şalt Instagram canlı yayınında sektörün sıkıntılarını konuşuyorlardı.
www.muzikplatformu.com üzerinden bir yol haritası çizmeye çalışıyorlardı.
Programı sonuna kadar izledim.
Platformun kurucusu Merve Eryürük diyor ki;
“Türkiye müzik endüstrisinin ihtiyacı olan desteği görebilmesi için görünür olma ihtiyacı var. Görünürlük için de veri gerekiyor. Platformu o yüzden kurduk. Platformun ilk hedefi web sitesinden müzik endüstrisinde çalışan herkesin bilgilerini girmesi... Bu bilgilerle müzik endüstrisinde çalışan kişi sayısı, sigorta durumu, meslek kollarına ulaşılabilecek.”
Anladığım kadarıyla Türkiye’nin böyle bir envanteri, istatistiki bilgileri yok.
Peki sonra ne yapacaklar?
Merve Eryürük şöyle diyor;
“Sanatçıların ve müzik endüstrisi emekçilerinin ihtiyaçlarına, çalışma koşullarına göre sigorta mevzuatının iyileştirilmesi ve çalışan herkesin sosyal güvencesinin sağlanmasını istiyoruz. Müzik endüstrisinde çalışan herkesin mesleki yeterlilik belgesi almasını teşvik ediyoruz. Bu belgeyle resmi ve özel kuruluşlarda mesleklerini icra ettiklerine dair başka herhangi bir dokümana ihtiyaç duymamalarını arzu ediyoruz. Mesleki yeterlilik belgesinin sağlayacağı faydalardan müzik endüstrisi çalışanlarının da faydalanmasını istiyoruz. Örneğin SGK teşvikleri...”
Projeyi destekleyen kurumlar arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı da var. Tabii MÜZİK-SEN, MESAM, MÜYORBİR, MÜYAP, MÜYABİR, TOBB Kreatif Meclis de...
2 bin 348 kişi sisteme giriş yapmış. Oysa bizim sanatçı dostlarımızın sayısı o kadar fazla ki...
Ölçebildiğini geliştirebilirsin
MÜZİK endüstrisinde çalışan kişilerin özelliklerine dair sorular yöneltiliyor bir de SGK konusu için birkaç spesifik soru var.
Rakamlar çarpıcı...
Bugüne kadar 2 bin 315 başvurudan, 2 bin 42’si erkekmiş, sadece 765 kişi SGK’lıymış, bin 987 kişinin tek geliri müzikmiş.
Endüstriye dair şu bilgileri görmeyi arzu ediyorlar.
Gerçekleşen konser, festival sayısı, satılan bilet sayısı, fiziki satış sayıları, dijital satış sayıları, çıkan albüm sayıları, üretilen müzik alet sayısı, satılan müzik alet sayısı, konser salon sayısı, istihdam sayısı, yıl içinde üretilen yeni eser sayısı, stüdyo sayısı...
Bana göre her bir başlık önemli ama sayıların, istatistiklerin, verilerin karşılığı yok.
Olmayınca da sektör ne yapacağını bilemiyor.
Merve Eryürük diyor ki;
“Bu verileri tek bir yerde, her sene güncellenerek görsek harika olur. Ben bunu görmeyi hayal ediyorum ve bunun için çalışmaya bir yerden başladım. Bu veriler dağınık bir şekilde değişik yerlerde mevcut, tek bir yerde toplanması endüstrinin bütününü görmemizi sağlayacak; ne kadar ilerledi veya neden ilerleyemediğini görmemize yardımcı olacak.”
Eryürük çok haklı...
Özetle ölçebildiğini geliştirebilirsin.
Bir büyük sektör çok zorda
BİR kez daha yazma ihtiyacı hissediyorum.
Yeme içme sektörü o kadar sıkıntılı günler yaşıyor ki...
Pandemi sonrası kim ayakta kalır bilemiyorum.
Çünkü her sektör bir şekilde çalıştı.
Kapasiteleri düşük de olsa, şartlara uygun şekilde bir yol kendilerine buldu.
Ama restoranlar, lokantalar, kafeler, işletmeler ne yapabilirdi ki...
“Kapatın” dendi, kapattılar.
“Açın” dediklerinde açtılar ama o da çok kısa sürdü.
Kapanmalar açılmalarla bu iş olmayacak.
Kalıcı çözümler gerekiyor.
Açık yazıyorum.
Sektör kredi ve kira desteği, vergi muafiyetleri istiyor.
Krediler yapılandırılmaz, ertelenmezse büyük zincirler bile yola devam edemezler.
O yüzden devletin bu son kapanma döneminde desteklerini artıracağını umut ediyorum.
Ve hepimize düşen görevler bulunuyor.
Maalesef pandemi sürecini vatandaş olarak kötü yönettik.
Kendi karantinamızı yapamadığımız için büyük bir sektörü çaresiz hale getirdik.
Dilerim 17 günlük kapanma vaka sayılarını düşürür ve bu işletmeler de bir daha kapanmamak üzere açılırlar.
Eline bir şey alan
kenti dolaşıyor
PAZAR günü gazeteye gittim.
İşlerimi bitirdikten sonra kent merkezinden geçtim.
İnanın yasak var mı, yok mu anlayamadım.
Eline bir poşet alan bütün kenti dolaşıyor.
Sıkılan kendini dışarı atıyor.
Bak kardeşim...
Bu salgın böyle bitmez.
“Evde kalın” deniyorsa evde kalacaksın.
“Karantinanı tut” deniyorsa o tedbirleri yapacaksın.
Hafta sonu tam kapanma önermiştim.
Perakende zincirlerinin pazar kapalı olması bir ölçüde başarı getirebilir.
Ama bu sefer emniyet güçlerine de büyük bir görev düşüyor.
Denetimleri artırmalı, hiçbir şekilde taviz vermemeliler.
Türk aşısını bekliyorum
BÜYÜK ihtimal 17 günlük kapanmadan sonra direkt yaz moduna geçilecek. Her şey bitti zannedilecek. Dışarıda, açık alanda virüs bulaşmayacak sanılacak. Öyle ya da böyle iyi bir yaz geçirilecek.
Ve sonra sonbahara doğru virüs kendini yeniden hatırlatacak.
Bu pandemi aşılar artmadan bitmeyecek. O yüzden Türkiye’nin daha çok aşılama yapması gerekir. Türk aşısını o yüzden sabırsızlıkla bekliyorum.