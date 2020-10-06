Sanal fuarlara alışamadım

SON yıllarda turizmin en parlak ülkesi İspanya oldu. Her yıl 90 milyon turisti ağırlayan İspanya bu yıl 10 milyonları geçince sevindi.
Fransa da öyle örneğin... Dünyanın en fazla ziyaret edilen şehri Paris’te işlerin iyi gitmediği konuşuluyor.
Pandemi turizmde yeni kurallar getirecek bu çok açık...
Örneğin fuarlar sektörü domine eden organizasyonların başında geliyordu.
Öyle anlaşılıyor ki; 2021’in ortasına kadar fuarlara da ara vereceğiz.
Peki turizm nasıl şekillenecek? Sanal fuarlar gerçeğin yerini ne kadar tutuyor?
Bu soruları İzmir Skal Kulübü Başkanı Emre Gezgin’e sordum.
Emre Gezgin; sanal fuarların avantajlarını şöyle sıraladı;
“* Uzun süreye yayılabilmeye sahip bir organizasyon. * Yüksek sayıda hedef ziyaretçi kitlesine kolay ulaşabilme. * Stand ve lojistik maliyet avantajları. * Zamandan tasarruf ve zamanın kullanılmasındaki otonomi. * Etkin ve süreklilik arz eden net working imkanlarına sahip olma. * Ürün değişikliği ve revizyonuna anında erişebilme. * Sektörel bilgi ve tecrübe paylaşımının etkin ve zamanında sağlanması.
* Fuar katılım bedelinin dışında geleneksel fuarlara göre çok daha az maliyetli opsiyonel hizmetlerin çok daha çeşitlilik arz etmesi.”
Peki dezavantajları?
“ * Fuarcılık sektörünün yerinde tanıtıma verdiği turizm gelirlerinden dışlanma. (Fuarın düzenlendiği şehrin yerinde tanıtımı). * Fuar vesilesiyle ortaya çıkan katma gelirlerden yoksun olma. (Konaklama, excursion, eğlence sektörlerinden pay alamama). * Geniş kapsamlı sponsorluk desteğinden yoksun olma. * Teknolojiyi kullanma düzeyinde farklı demografik özelliklere sahip ziyaretçi kitlesine erişememe. *
Tanıtım ve satış düzleminde insani fiziksel etkileşimin etki ve gücünden yararlanamama. * Teknik ve teknolojik desteğe olan ihtiyacın eşit ve etkin düzeyde katılımcılara sunulmasındaki zorluklar.”
Sektörün en yetkili isimlerinden biri Emre Gezgin böyle düşünüyor.
Ben de ekliyorum.
Sanal fuarlar belki kısa bir dönem için işlerin yürümesini sağlar, başarılı da olabilir.
Ama insanların iletişim, etkileşim içinde olmadıkları organizasyonlar bir süre sonra heyecanı olmayan işlere dönüşür.
Fuarlar da öyledir.
Uzmanından hayati tavsiyeler
Emre Gezgin’e bu tespitlerinden sonra tavsiyelerini de sordum.
İşte cevapları;
* Sanal fuarların kısa vadede korona krizinden ötürü turizm dahil bir çok hizmet sektörüne hitap etmesi çözüm olarak görülse de, uzun vadede sürekli hale getirilmesi için küçük çapta düzenlenen veya fuarcılık kapsamına girmeyen sigortacılık, dil okulları gibi sektörlerin kapsam alanına dahil edilmesinde büyük fırsatlar görüyorum.
* Sanal fuarcılığın imalat, sanayi, gastronomiye göre hizmet sektöründe çok daha olumlu geri dönüş ve etkin tanıtım olanağını bulacağı aşikardır.
* Maliyet, kar analizinin çok iyi etüt edilmesinin geleneksel fuarcılık anlayışına göre farz olduğu gerçeğini unutmamak gerekir.
* Katılım maliyetinin düşük tutulup, ortalama 20’ye yakın opsiyonel hizmet seçeneklerinin tedariğinin ön planda tutulması lazım.
* Proje aşamasında mutlaka faal olarak sektörün içinden gelen sektör temsilcilerinin profesyonel organizasyon yaklaşımı ile dahil edilmesi zaruridir.
* Aksi takdirde sadece inovatif bir yeniliği uygulama heyecanı içinde kendini tatmin etme duygusunun bilinçsizce yarattığı büyü ile ticari başarı ve gelişim şansının harcanması kaçınılmaz olacaktır.
Hepsi kulağa küpe olacak tavsiyeler...
Dikkate almanızı öneririm.
Acentalar eve taşınacak galiba
THE Economist’te bir makale okudum. Yeni 3D teknolojisi; üretim, satış ve pazarlama sürecine katacağı yeni perspektiften öteye istihdam politikalarını bile farklılaştıracak gerçek bir üçüncü endüstriyel devrim olarak tanımlandı. Bu devrimsel süreçte seyahat sektörüne biçilen rolü kestirmek hiç de zor değil. Yeni teknoloji özünde bir nevi insanlara düş kurdurmaktan ibaret seyahat acentalığı mesleği için bir nimet...
Bir de hologram teknolojisi var tabii...
Havaalanlarında farklı dillerde karşılama ve yönlendirmeler olacak. Otellerde dilek ve şikayet talepleri böyle alınacak.
Otel odalarında sipariş talepleri de bu sayede kolaylaşacak.
Turizm enformasyon bürolarında tüm dillerde dokunmatik ekran teknolojileri de olacak.
Müze ve sergi alanlarında rehberlik fonksiyonun üstlenmesi,
antik kentlerde uygulanarak dönemin kültürel ve sosyal hayatını canlandırılması, restorasyonu tamamlanamamış bazı eserlerin orijinaline göre görüntülenmesini sağlanması da mümkün olacak.
Galiba seyahat acentaları eve taşınacak...
Sanal fuarlara alışamadım
SON yıllarda turizmin en parlak ülkesi İspanya oldu. Her yıl 90 milyon turisti ağırlayan İspanya bu yıl 10 milyonları geçince sevindi.
Fransa da öyle örneğin... Dünyanın en fazla ziyaret edilen şehri Paris’te işlerin iyi gitmediği konuşuluyor.
Pandemi turizmde yeni kurallar getirecek bu çok açık...
Örneğin fuarlar sektörü domine eden organizasyonların başında geliyordu.
Öyle anlaşılıyor ki; 2021’in ortasına kadar fuarlara da ara vereceğiz.
Peki turizm nasıl şekillenecek? Sanal fuarlar gerçeğin yerini ne kadar tutuyor?
Bu soruları İzmir Skal Kulübü Başkanı Emre Gezgin’e sordum.
Emre Gezgin; sanal fuarların avantajlarını şöyle sıraladı;
“* Uzun süreye yayılabilmeye sahip bir organizasyon. * Yüksek sayıda hedef ziyaretçi kitlesine kolay ulaşabilme. * Stand ve lojistik maliyet avantajları. * Zamandan tasarruf ve zamanın kullanılmasındaki otonomi. * Etkin ve süreklilik arz eden net working imkanlarına sahip olma. * Ürün değişikliği ve revizyonuna anında erişebilme. * Sektörel bilgi ve tecrübe paylaşımının etkin ve zamanında sağlanması.
* Fuar katılım bedelinin dışında geleneksel fuarlara göre çok daha az maliyetli opsiyonel hizmetlerin çok daha çeşitlilik arz etmesi.”
Peki dezavantajları?
“ * Fuarcılık sektörünün yerinde tanıtıma verdiği turizm gelirlerinden dışlanma. (Fuarın düzenlendiği şehrin yerinde tanıtımı). * Fuar vesilesiyle ortaya çıkan katma gelirlerden yoksun olma. (Konaklama, excursion, eğlence sektörlerinden pay alamama). * Geniş kapsamlı sponsorluk desteğinden yoksun olma. * Teknolojiyi kullanma düzeyinde farklı demografik özelliklere sahip ziyaretçi kitlesine erişememe. *
Tanıtım ve satış düzleminde insani fiziksel etkileşimin etki ve gücünden yararlanamama. * Teknik ve teknolojik desteğe olan ihtiyacın eşit ve etkin düzeyde katılımcılara sunulmasındaki zorluklar.”
Sektörün en yetkili isimlerinden biri Emre Gezgin böyle düşünüyor.
Ben de ekliyorum.
Sanal fuarlar belki kısa bir dönem için işlerin yürümesini sağlar, başarılı da olabilir.
Ama insanların iletişim, etkileşim içinde olmadıkları organizasyonlar bir süre sonra heyecanı olmayan işlere dönüşür.
Fuarlar da öyledir.
Uzmanından hayati tavsiyeler
Emre Gezgin’e bu tespitlerinden sonra tavsiyelerini de sordum.
İşte cevapları;
* Sanal fuarların kısa vadede korona krizinden ötürü turizm dahil bir çok hizmet sektörüne hitap etmesi çözüm olarak görülse de, uzun vadede sürekli hale getirilmesi için küçük çapta düzenlenen veya fuarcılık kapsamına girmeyen sigortacılık, dil okulları gibi sektörlerin kapsam alanına dahil edilmesinde büyük fırsatlar görüyorum.
* Sanal fuarcılığın imalat, sanayi, gastronomiye göre hizmet sektöründe çok daha olumlu geri dönüş ve etkin tanıtım olanağını bulacağı aşikardır.
* Maliyet, kar analizinin çok iyi etüt edilmesinin geleneksel fuarcılık anlayışına göre farz olduğu gerçeğini unutmamak gerekir.
* Katılım maliyetinin düşük tutulup, ortalama 20’ye yakın opsiyonel hizmet seçeneklerinin tedariğinin ön planda tutulması lazım.
* Proje aşamasında mutlaka faal olarak sektörün içinden gelen sektör temsilcilerinin profesyonel organizasyon yaklaşımı ile dahil edilmesi zaruridir.
* Aksi takdirde sadece inovatif bir yeniliği uygulama heyecanı içinde kendini tatmin etme duygusunun bilinçsizce yarattığı büyü ile ticari başarı ve gelişim şansının harcanması kaçınılmaz olacaktır.
Hepsi kulağa küpe olacak tavsiyeler...
Dikkate almanızı öneririm.
Acentalar eve taşınacak galiba
THE Economist’te bir makale okudum. Yeni 3D teknolojisi; üretim, satış ve pazarlama sürecine katacağı yeni perspektiften öteye istihdam politikalarını bile farklılaştıracak gerçek bir üçüncü endüstriyel devrim olarak tanımlandı. Bu devrimsel süreçte seyahat sektörüne biçilen rolü kestirmek hiç de zor değil. Yeni teknoloji özünde bir nevi insanlara düş kurdurmaktan ibaret seyahat acentalığı mesleği için bir nimet...
Bir de hologram teknolojisi var tabii...
Havaalanlarında farklı dillerde karşılama ve yönlendirmeler olacak. Otellerde dilek ve şikayet talepleri böyle alınacak.
Otel odalarında sipariş talepleri de bu sayede kolaylaşacak.
Turizm enformasyon bürolarında tüm dillerde dokunmatik ekran teknolojileri de olacak.
Müze ve sergi alanlarında rehberlik fonksiyonun üstlenmesi,
antik kentlerde uygulanarak dönemin kültürel ve sosyal hayatını canlandırılması, restorasyonu tamamlanamamış bazı eserlerin orijinaline göre görüntülenmesini sağlanması da mümkün olacak.
Galiba seyahat acentaları eve taşınacak...
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