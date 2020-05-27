Sağlıkta İzmir önemli alternatif

SAĞLIK Bakanlığı geçenlerde önemli bir karar aldı.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da bu kararı bütün Türkiye’ye duyurdu.
İzmir’i yakından ilgilendiren bir açıklama...
Karara göre pandemi sürecinde yurtdışından Türkiye’ye gelen hastalar ancak iki şehre gelebiliyor. İstanbul ve Ankara... Sağlık sektöründe önemli yatırımları ve kurumları olan İzmir’e bu kararla uçak inmesi şimdilik mümkün gözükmüyor.
Kararda özetle şöyle deniyor.
“Havayolu ya da karayoluyla gelenlerin hastaneye transferleri, tedavinin gerçekleştirileceği hastaneler ya da USHAŞ tarafından yapılmalıdır. Hasta ve refakatçileri İstanbul Hava Limanı, Ankara Esenboğa Hava Limanı’ndan giriş yapacaktır.”
Bakanlık elbette elindeki verilere, teknik kapasiteye göre hareket ediyordur.
Ancak İzmir en az İstanbul kadar son yıllarda sağlıkta hamleler yapmaktadır.
Üstelik sağlık turizmini geliştiren yeni fikirler ve organizasyonlar da var.
Örneğin yeni Çeşme projesinin önemli temalarından biri de sağlık, sağlıklı yaşamdır.
Hastaların yaralı ve sağlık durumunun bozuk olması durumunda önce İstanbul ya da Ankara’ya inecek; ardından 600 kilometre daha yapıp İzmir’e gelmesi pratikte mümkün değil.
Türk Hava Yolları yurtiçi uçuşlarını 4 Haziran’da açıyor. Ama hangi kapasiteyle bu uçuşların gerçekleşeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Karayoluyla da ambulansla hasta transferi hem tıbbi riskler getirir, hem de maliyetleri artırır.
Bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Sağlıkta kümelenmeyi
doğru yönetelim
İZMİR Şehir Hastanesi yıl sonuna yetişiyor. Medical Park İzmir, Kent, Ekol, Galen ve Tınaztepe yakında açılacak Medicana hastaneleri... Önemli işler yapıyorlar.
Üstelik Ege ve Dokuz Eylül gibi iki önemli üniversitemizin hastaneleri de çok başarılılar...
Bunun yanında yüzlerce dal hastanesi de İzmir’in sağlık sektörüne önemli katkılar yapıyor.
Sağlık sektöründe İzmir’de bir kümelenme olduğu çok ortada...
İzmir’den İstanbul’a kaçırdığımız birçok doktorumuz son yıllarda geri dönüyor.
Bence İzmirliler’in bu kümelenmeyi daha profesyonelce yönetmesi gerekir.
Yapmıyorlar demiyorum; bazı konularda ve özellikle tanıtımda birlikte hareket edebilecekleri çok alan olduğunu görüyorum.
Bir iletişimci olarak söylüyorum.
Sektör kümelenmeleri doğru yönetilirse hem rekabeti güçlendiriyor, hem de bir kenti başka bir yere taşıyor.
EXPO’nun teması
boşuna değildi
PANDEMİ süreci hepimizin doğru bildiği birçok şeyi yeniden gözden geçirmemize neden oldu. Elbette devletler de bu krizi yönetirken daha farklı yöntemler uygulama çabasında...
İstanbul’u New York’la, Paris’le, Londra’yla kıyaslıyorum. O yüzden farklı bir yere koyuyorum.
Başkent Ankara da öyle...
Ama bir de İzmir olduğunu hep hatırlatıyorum.
Çünkü refleksleri, girişimcilik ruhu her zaman farklı ve hızlıdır.
Aslında EXPO’yu düşünün...
İzmir’in teması sağlıktı ve çok doğruydu.
Bu coğrafyada yüzyıllardır çok önemli bilim insanları yetişmiş, tıp alanında ilkleri yapmıştır.
Hem tarihsel geçmiş, hem bugünün mevcut durumu, hem de bölgenin gelecek vizyonunda sağlık hep olacak.
Ben İzmir’den bir atılım daha bekliyorum.
Bu kümelenme iyi yönetilmelidir.
Herkes üzerine düşeni yapmalı, bir güçbirliği oluşturulmalıdır.
Dubai de EXPO’yu erteledi
TUNÇ Soyer EXPO Genel Sekreteri’ydi, şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı... EXPO yarışını çok iyi bilen isimlerden... Eğer kazanmış olsaydık; bu yıl EXPO’yu biz yapıyor olacaktık. Ancak kazanan Dubai fuarı erteleme kararı aldı.
Uluslararası Sergiler Bürosu da (BIE), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümetinin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Dubai’de yapılacak olan Expo 2020 fuarının tarihini 1 Ekim 2021 - 31 Mart 2022 tarihleri arasına erteleme teklifini kabul etti.
Her şeyde bir hayır vardır.
Bundan sonra fuarlar nasıl olacak, BİE bu organizasyonları yeniden gözden geçirecek mi göreceğiz.
Ama bu travmanın kolay atlatılamayacağı, seyahat özgürlüğü olsa bile insanların rahat seyahat etmeyecekleri ortada...
Her sektör için, her etkinlik için, her fikir için yeni şeyler söylemek, yeni uygulamalar geliştirmek gerekebilir.
Farklı bir döneme girdiğimiz bir gerçek...
Sağlıkta İzmir önemli alternatif
SAĞLIK Bakanlığı geçenlerde önemli bir karar aldı.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da bu kararı bütün Türkiye’ye duyurdu.
İzmir’i yakından ilgilendiren bir açıklama...
Karara göre pandemi sürecinde yurtdışından Türkiye’ye gelen hastalar ancak iki şehre gelebiliyor. İstanbul ve Ankara... Sağlık sektöründe önemli yatırımları ve kurumları olan İzmir’e bu kararla uçak inmesi şimdilik mümkün gözükmüyor.
Kararda özetle şöyle deniyor.
“Havayolu ya da karayoluyla gelenlerin hastaneye transferleri, tedavinin gerçekleştirileceği hastaneler ya da USHAŞ tarafından yapılmalıdır. Hasta ve refakatçileri İstanbul Hava Limanı, Ankara Esenboğa Hava Limanı’ndan giriş yapacaktır.”
Bakanlık elbette elindeki verilere, teknik kapasiteye göre hareket ediyordur.
Ancak İzmir en az İstanbul kadar son yıllarda sağlıkta hamleler yapmaktadır.
Üstelik sağlık turizmini geliştiren yeni fikirler ve organizasyonlar da var.
Örneğin yeni Çeşme projesinin önemli temalarından biri de sağlık, sağlıklı yaşamdır.
Hastaların yaralı ve sağlık durumunun bozuk olması durumunda önce İstanbul ya da Ankara’ya inecek; ardından 600 kilometre daha yapıp İzmir’e gelmesi pratikte mümkün değil.
Türk Hava Yolları yurtiçi uçuşlarını 4 Haziran’da açıyor. Ama hangi kapasiteyle bu uçuşların gerçekleşeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Karayoluyla da ambulansla hasta transferi hem tıbbi riskler getirir, hem de maliyetleri artırır.
Bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Sağlıkta kümelenmeyi
doğru yönetelim
İZMİR Şehir Hastanesi yıl sonuna yetişiyor. Medical Park İzmir, Kent, Ekol, Galen ve Tınaztepe yakında açılacak Medicana hastaneleri... Önemli işler yapıyorlar.
Üstelik Ege ve Dokuz Eylül gibi iki önemli üniversitemizin hastaneleri de çok başarılılar...
Bunun yanında yüzlerce dal hastanesi de İzmir’in sağlık sektörüne önemli katkılar yapıyor.
Sağlık sektöründe İzmir’de bir kümelenme olduğu çok ortada...
İzmir’den İstanbul’a kaçırdığımız birçok doktorumuz son yıllarda geri dönüyor.
Bence İzmirliler’in bu kümelenmeyi daha profesyonelce yönetmesi gerekir.
Yapmıyorlar demiyorum; bazı konularda ve özellikle tanıtımda birlikte hareket edebilecekleri çok alan olduğunu görüyorum.
Bir iletişimci olarak söylüyorum.
Sektör kümelenmeleri doğru yönetilirse hem rekabeti güçlendiriyor, hem de bir kenti başka bir yere taşıyor.
EXPO’nun teması
boşuna değildi
PANDEMİ süreci hepimizin doğru bildiği birçok şeyi yeniden gözden geçirmemize neden oldu. Elbette devletler de bu krizi yönetirken daha farklı yöntemler uygulama çabasında...
İstanbul’u New York’la, Paris’le, Londra’yla kıyaslıyorum. O yüzden farklı bir yere koyuyorum.
Başkent Ankara da öyle...
Ama bir de İzmir olduğunu hep hatırlatıyorum.
Çünkü refleksleri, girişimcilik ruhu her zaman farklı ve hızlıdır.
Aslında EXPO’yu düşünün...
İzmir’in teması sağlıktı ve çok doğruydu.
Bu coğrafyada yüzyıllardır çok önemli bilim insanları yetişmiş, tıp alanında ilkleri yapmıştır.
Hem tarihsel geçmiş, hem bugünün mevcut durumu, hem de bölgenin gelecek vizyonunda sağlık hep olacak.
Ben İzmir’den bir atılım daha bekliyorum.
Bu kümelenme iyi yönetilmelidir.
Herkes üzerine düşeni yapmalı, bir güçbirliği oluşturulmalıdır.
Dubai de EXPO’yu erteledi
TUNÇ Soyer EXPO Genel Sekreteri’ydi, şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı... EXPO yarışını çok iyi bilen isimlerden... Eğer kazanmış olsaydık; bu yıl EXPO’yu biz yapıyor olacaktık. Ancak kazanan Dubai fuarı erteleme kararı aldı.
Uluslararası Sergiler Bürosu da (BIE), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümetinin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Dubai’de yapılacak olan Expo 2020 fuarının tarihini 1 Ekim 2021 - 31 Mart 2022 tarihleri arasına erteleme teklifini kabul etti.
Her şeyde bir hayır vardır.
Bundan sonra fuarlar nasıl olacak, BİE bu organizasyonları yeniden gözden geçirecek mi göreceğiz.
Ama bu travmanın kolay atlatılamayacağı, seyahat özgürlüğü olsa bile insanların rahat seyahat etmeyecekleri ortada...
Her sektör için, her etkinlik için, her fikir için yeni şeyler söylemek, yeni uygulamalar geliştirmek gerekebilir.
Farklı bir döneme girdiğimiz bir gerçek...