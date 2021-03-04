Restoranları da uyaralım

BU yazım da restoranlara, lokantalara, kafelere olsun...
Biliyorsunuz; açılmaları ve düşük kapasiteyle çalışmaları için en fazla yazan gazetecilerden biriyim.
Bugün de aynı görüşteyim.
Ancak uyarılarım da var.
Son rakamlar vaka artışlarının devam ettiğini gösteriyor.
Ve hatta 11 binleri geçen bir rakam karşımızda...
Ağır hasta sayısının azalmış olması bizi yanıltmasın; ibre bir anda tersine dönebilir.
O yüzden yiyecek içecek sektörüne de önemli bir görev düşüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında yeni tedbirleri açıkladı ve restoranların açılışına izin verildi.
Şimdilik sabah 7’den 19.00’a kadar açıklar.
Eğer rakamlar iyi gelirse diğer yasaklarla birlikte bu kapanışın saati de değişecektir.
Ama bütün bunların olması için daha çok dikkat etmeliyiz.
İnsanların sıkıldığını ve ilk günlerde açılan işletmeleri dolduracağını tahmin ediyorduk.
Bence restoranlar için de HES kodu uygulamasını getirmeliyiz.
HES kodunun ideal bir çözüm olmadığını biliyorum ama yine de bir kontrol mekanizması geliştirilmiş oluyor.
İkincisi denetimleri çok sık yapmak, mesafelerin çok iyi korunması lazım.
İlk izlenimler çok olumlu gelmiyor.
Herkes bilmeli ki; salgın devam ediyor ve tedbirlere uyulmazsa yeniden kapanmalar gelecektir.
Bu da ekonomileri, insanların psikolojilerini ve en önemlisi sağlığımızı tehdit ediyor.
KİTVAK’a binlerce teşekkür
TÜRKİYE’de en beğendiğim vakıfların başında KİTVAK geliyor.
Çare arayan, umut bekleyen binlerce çocuğumuzun elinden tuttular, onları sağlıklarına kavuşturdular.
Yetmedi ailelerini de düşünerek kanser tedavisi gibi zor süreçte anne, babalarının yanında oldular.
Hep geleceği düşünerek, her zaman toplumun önünde giderek projeler geliştirdiler.
Pandemiye rağmen de öyle yaptılar.
“Hayat projesi” hazırladılar.
Onkoloji tedavisi gören çocukların dünyadaki yeni tedavilerinden yararlanmalarını sağlayacak Kitvak - Bilge Uysal Hücre İşleme Merkezi’ni açtılar.
Bu merkez de bir ilktir; dikkatinizi çekerim.
Bu önemli projeyi Norm Holding destekledi.
Norm’un Onursal Başkanı Nedim Uysal’ın eşi Bilge Uysal’ın adı bu merkeze verildi.
Joint Accreditation Committee (JACIE) akreditasyonuyla çocuklarımız dünyadaki yeni tedavilere ulaşma imkanı bulacak. Trakya’dan Akdeniz Bölgesi’ne kadar tek olan bu merkez sayesinde onkoloji tedavisi gören çocuklarımız gelişmiş ülkelerle aynı standartlarda hizmet alacak.
KİTVAK’a, yöneticilerine, gönüllülerine binlerce teşekkür...
Başkan Yorgancılar doğru söylüyor
EGE Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar’a aynen katılıyorum.
Diyor ki;
“Pandemi süreci, sürdürülebilir büyüme ve istihdam açısından sanayi sektörünün önemini çok açık bir şekilde ortaya koydu. Türkiye’nin sanayileşmekten ve sanayi sektörünü bilgi çağıyla uyumlu hale getirmekten başka çaresi yoktur. Dünya geneli ve birçok ülkede küçülme yaşanması bu büyümeyi çok daha anlamlı kılmaktadır. Büyüme verileri, Türkiye sanayisinin ve ekonomisinin gücünü ortaya koymaktadır.”
Benim yazılarımı takip edenler bilir.
Çok sık “Türkiye daha iyisini yapabilir” diyorum.
Bu dönemde gördük ki; üreten ülkeler bu süreçlerden daha güçlü çıktı.
Türk sanayisine güveniyorum; şimdi sıra sanayimizi teknolojiyle, katma değerli ürünlerle geliştirmeye geldi.
Başkan Yorgancılar’ın bu görüşlerini destekliyorum.
ATLAS’ta tecrübeli isim
İZMİR’in en güzel binalarından biri Atlas Oteli’dir.
Atlas yenilendi, şimdi de çok tecrübeli bir isme emanet edildi.
Muzaffer Tağıl, otelin yeni işletmecisi oldu.
Çeşme Altınyunus’ta başlayan, birçok otelde genel müdürlük yapan, en son da Kaya Balçova’da olan Tağıl, artık Atlas’ta olacak.
Kendisine başarılar diliyorum.
Olsun güneş var ya
MART soğuk başladı.
Ocak, şubatta bu kadar üşümemiştim.
Ama olsun; hava soğuk da olsa güneş var.
Ve baharın geldiğini müjdeleyen mart günleri de...
Soğuk da olsa güneşin parlaklığı içimi ısıtıyor.
Restoranları da uyaralım
BU yazım da restoranlara, lokantalara, kafelere olsun...
Biliyorsunuz; açılmaları ve düşük kapasiteyle çalışmaları için en fazla yazan gazetecilerden biriyim.
Bugün de aynı görüşteyim.
Ancak uyarılarım da var.
Son rakamlar vaka artışlarının devam ettiğini gösteriyor.
Ve hatta 11 binleri geçen bir rakam karşımızda...
Ağır hasta sayısının azalmış olması bizi yanıltmasın; ibre bir anda tersine dönebilir.
O yüzden yiyecek içecek sektörüne de önemli bir görev düşüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında yeni tedbirleri açıkladı ve restoranların açılışına izin verildi.
Şimdilik sabah 7’den 19.00’a kadar açıklar.
Eğer rakamlar iyi gelirse diğer yasaklarla birlikte bu kapanışın saati de değişecektir.
Ama bütün bunların olması için daha çok dikkat etmeliyiz.
İnsanların sıkıldığını ve ilk günlerde açılan işletmeleri dolduracağını tahmin ediyorduk.
Bence restoranlar için de HES kodu uygulamasını getirmeliyiz.
HES kodunun ideal bir çözüm olmadığını biliyorum ama yine de bir kontrol mekanizması geliştirilmiş oluyor.
İkincisi denetimleri çok sık yapmak, mesafelerin çok iyi korunması lazım.
İlk izlenimler çok olumlu gelmiyor.
Herkes bilmeli ki; salgın devam ediyor ve tedbirlere uyulmazsa yeniden kapanmalar gelecektir.
Bu da ekonomileri, insanların psikolojilerini ve en önemlisi sağlığımızı tehdit ediyor.
KİTVAK’a binlerce teşekkür
TÜRKİYE’de en beğendiğim vakıfların başında KİTVAK geliyor.
Çare arayan, umut bekleyen binlerce çocuğumuzun elinden tuttular, onları sağlıklarına kavuşturdular.
Yetmedi ailelerini de düşünerek kanser tedavisi gibi zor süreçte anne, babalarının yanında oldular.
Hep geleceği düşünerek, her zaman toplumun önünde giderek projeler geliştirdiler.
Pandemiye rağmen de öyle yaptılar.
“Hayat projesi” hazırladılar.
Onkoloji tedavisi gören çocukların dünyadaki yeni tedavilerinden yararlanmalarını sağlayacak Kitvak - Bilge Uysal Hücre İşleme Merkezi’ni açtılar.
Bu merkez de bir ilktir; dikkatinizi çekerim.
Bu önemli projeyi Norm Holding destekledi.
Norm’un Onursal Başkanı Nedim Uysal’ın eşi Bilge Uysal’ın adı bu merkeze verildi.
Joint Accreditation Committee (JACIE) akreditasyonuyla çocuklarımız dünyadaki yeni tedavilere ulaşma imkanı bulacak. Trakya’dan Akdeniz Bölgesi’ne kadar tek olan bu merkez sayesinde onkoloji tedavisi gören çocuklarımız gelişmiş ülkelerle aynı standartlarda hizmet alacak.
KİTVAK’a, yöneticilerine, gönüllülerine binlerce teşekkür...
Başkan Yorgancılar doğru söylüyor
EGE Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar’a aynen katılıyorum.
Diyor ki;
“Pandemi süreci, sürdürülebilir büyüme ve istihdam açısından sanayi sektörünün önemini çok açık bir şekilde ortaya koydu. Türkiye’nin sanayileşmekten ve sanayi sektörünü bilgi çağıyla uyumlu hale getirmekten başka çaresi yoktur. Dünya geneli ve birçok ülkede küçülme yaşanması bu büyümeyi çok daha anlamlı kılmaktadır. Büyüme verileri, Türkiye sanayisinin ve ekonomisinin gücünü ortaya koymaktadır.”
Benim yazılarımı takip edenler bilir.
Çok sık “Türkiye daha iyisini yapabilir” diyorum.
Bu dönemde gördük ki; üreten ülkeler bu süreçlerden daha güçlü çıktı.
Türk sanayisine güveniyorum; şimdi sıra sanayimizi teknolojiyle, katma değerli ürünlerle geliştirmeye geldi.
Başkan Yorgancılar’ın bu görüşlerini destekliyorum.
ATLAS’ta tecrübeli isim
İZMİR’in en güzel binalarından biri Atlas Oteli’dir.
Atlas yenilendi, şimdi de çok tecrübeli bir isme emanet edildi.
Muzaffer Tağıl, otelin yeni işletmecisi oldu.
Çeşme Altınyunus’ta başlayan, birçok otelde genel müdürlük yapan, en son da Kaya Balçova’da olan Tağıl, artık Atlas’ta olacak.
Kendisine başarılar diliyorum.
Olsun güneş var ya
MART soğuk başladı.
Ocak, şubatta bu kadar üşümemiştim.
Ama olsun; hava soğuk da olsa güneş var.
Ve baharın geldiğini müjdeleyen mart günleri de...
Soğuk da olsa güneşin parlaklığı içimi ısıtıyor.