Pandemiyi iyi yöneten turizm bölgeleri de var

SADECE bizde değil, bütün dünyada turizm sektörü sıkıntılı bir yıl yaşadı. Örneğin İspanya her yıl 90 milyona yakın turist çeken bir ülkeydi. Bu yıl 10 milyona razıydılar.
Barselona Belediye Başkanı birkaç yıl önce “Artık turist istemiyoruz. Barselona biraz da bize kalsın” demişti. Acaba bugün de aynı şeyleri düşünüyor mudur, merak ediyorum.
Bütün hesaplar tabii altüst oldu.
Bizim gibi turizm ülkeleri için de büyük gelir kayıpları oluştu.
Böyle olunca her ülke kendi içine döndü.
Turizm hareketini kendi içimizde yapmaya çalıştık.
Tabii yeni normalle eskiyi karıştırınca da vaka sayıları artmaya başladı.
Bugün plajda bile maske takacak hale geldiysek, bundan hepimizin suçu olduğunu unutmayalım.
Bir şey daha dikkatinizi çekiyordur.
Halka daralıyor.
Pandeminin başında benim yakın çevremde kimsenin testi pozitif çıkmamıştı. Şimdi ise her gün bir tanıdığın Kovid 19’a yakalandığı haberi geliyor.
Yine de şunu söylemem lazım.
Hayattan çekilmeyelim, seyahat edeceksek edelim ama kurallara da uyalım.
Örneğin vaka sayısı yok denecek kadar az, kurallara harfiyen uyan birçok yer var.
Fethiye, Dalyan bölgesi o yerlerden biri...
En başından bu yana vaka sayılarını çok iyi kontrol ettiler.
Doğanın da avantajıyla bu dönemin parlayan bölgesi oldular.
Size de tavsiye ediyorum.
Dalyan gibi var mı?
DALYAN deyince aklıma Yücel Okutur gelir.
Kendisi turizmcidir; Dalyan Resort’un sahibidir ama daha çok sektörün bölgede gelişmesi için çabalar.
Tanıdığım en pozitif insanlardandır.
Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turizm Otelciler Birliği (DOKTOB) Başkanlığı’nı sürdürüyor.
Pandeminin ilk günlerinden bu yana vaka sayısını en iyi takip eden insanlardan biriydi Okutur...
Ve Muğla gerçekten de haziran başına kadar müthiş bir performans gösterdi.
Kente giriş çıkışlar hep kontrol edildi; hem yerel yönetim hem de valilik koordineli çalıştı.
Sonuçlar hep iyi oldu.
Okutur diyor ki;
“Herkesin içi rahat olsun. Ve Dalyan’a, Fethiye’ye, Ortaca’ya gelsin. İddia ediyorum; Türkiye’de daha kontrollü bir yer yoktur. Bölgedeki Çandır Köyü, Tarım Bakanlığı ile yapılan ortak çalışma ile Türkiye’nin ilk eko tarım ve eko turizm köyü ilan edildi. Biz organik tarıma çok inanıyor ve buraya gelen misafirlerimize bu deneyimi yaşatmak istiyoruz.”
Türkiye turizmde çok şanslı bir yer...
Her zaman bir alternatifi var.
Dalyan, Fethiye de onlardan biri…
Dalyan’da neler
yapabilirsiniz?
REHABİLİTASYON merkezinde caretta carettaları görebilirsiniz.
Sultaniye’de antik kaplıcada, radonlu kükürtlü su ile çamur banyosu yaparak şifa bulabilirsiniz.
Kaunos Anti Kenti ve Kaya Mezarları’nı gezebilirsiniz.
Doğal koylarda dalış yapma keyfine varabilirsiniz.
Romantik gün batımını seyredebilirsiniz.
Tekne turlarına katılarak eşsiz koyları gezebilir, balık tutabilirsiniz.
Dalaman Çayı üzerinde rafting yapabilirsiniz.
Muhteşem İztuzu Plajı’nda denize girme ve yürüyüş keyfini yaşayabilirsiniz.
Mavi yengeçleri görme ve yakalama şansını bulabilirsiniz.
Antik Likya yürüyüş yolunda, doğal Çandır ekoköye kadar yürüyebilirsiniz.
Ben bunları hep yapıyorum.
Kaya mezarlarını
korumalıyız
TARİHSEL zenginliğimizi ne yazık ki koruyamıyoruz. Kaunos Anti Kenti ve Kaya Mezarları da onlardan biri... En son gittiğimde bölge halkının ve yerel yönetimlerin burasıyla ilgili bazı çalışmaları da vardı. Buraları zamanla aşınıyor ve restorasyon gerektiriyor. Böyle bir yer dünyanın başka ülkesinde olsa kitaplar yazılır, filmler çekilirdi. Bizde de iyi niyetli bazı çalışmalar oldu. Ama Kaunos Anti Kenti ve Kaya Mezarları için mutlaka bir şeyler yapmalıyız.
Turizm Bakanlığı’nın bu bölge için özel bir proje geliştirmesi de çok iyi olur.
Pandemiyi iyi yöneten turizm bölgeleri de var
SADECE bizde değil, bütün dünyada turizm sektörü sıkıntılı bir yıl yaşadı. Örneğin İspanya her yıl 90 milyona yakın turist çeken bir ülkeydi. Bu yıl 10 milyona razıydılar.
Barselona Belediye Başkanı birkaç yıl önce “Artık turist istemiyoruz. Barselona biraz da bize kalsın” demişti. Acaba bugün de aynı şeyleri düşünüyor mudur, merak ediyorum.
Bütün hesaplar tabii altüst oldu.
Bizim gibi turizm ülkeleri için de büyük gelir kayıpları oluştu.
Böyle olunca her ülke kendi içine döndü.
Turizm hareketini kendi içimizde yapmaya çalıştık.
Tabii yeni normalle eskiyi karıştırınca da vaka sayıları artmaya başladı.
Bugün plajda bile maske takacak hale geldiysek, bundan hepimizin suçu olduğunu unutmayalım.
Bir şey daha dikkatinizi çekiyordur.
Halka daralıyor.
Pandeminin başında benim yakın çevremde kimsenin testi pozitif çıkmamıştı. Şimdi ise her gün bir tanıdığın Kovid 19’a yakalandığı haberi geliyor.
Yine de şunu söylemem lazım.
Hayattan çekilmeyelim, seyahat edeceksek edelim ama kurallara da uyalım.
Örneğin vaka sayısı yok denecek kadar az, kurallara harfiyen uyan birçok yer var.
Fethiye, Dalyan bölgesi o yerlerden biri...
En başından bu yana vaka sayılarını çok iyi kontrol ettiler.
Doğanın da avantajıyla bu dönemin parlayan bölgesi oldular.
Size de tavsiye ediyorum.
Dalyan gibi var mı?
DALYAN deyince aklıma Yücel Okutur gelir.
Kendisi turizmcidir; Dalyan Resort’un sahibidir ama daha çok sektörün bölgede gelişmesi için çabalar.
Tanıdığım en pozitif insanlardandır.
Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turizm Otelciler Birliği (DOKTOB) Başkanlığı’nı sürdürüyor.
Pandeminin ilk günlerinden bu yana vaka sayısını en iyi takip eden insanlardan biriydi Okutur...
Ve Muğla gerçekten de haziran başına kadar müthiş bir performans gösterdi.
Kente giriş çıkışlar hep kontrol edildi; hem yerel yönetim hem de valilik koordineli çalıştı.
Sonuçlar hep iyi oldu.
Okutur diyor ki;
“Herkesin içi rahat olsun. Ve Dalyan’a, Fethiye’ye, Ortaca’ya gelsin. İddia ediyorum; Türkiye’de daha kontrollü bir yer yoktur. Bölgedeki Çandır Köyü, Tarım Bakanlığı ile yapılan ortak çalışma ile Türkiye’nin ilk eko tarım ve eko turizm köyü ilan edildi. Biz organik tarıma çok inanıyor ve buraya gelen misafirlerimize bu deneyimi yaşatmak istiyoruz.”
Türkiye turizmde çok şanslı bir yer...
Her zaman bir alternatifi var.
Dalyan, Fethiye de onlardan biri…
Dalyan’da neler
yapabilirsiniz?
REHABİLİTASYON merkezinde caretta carettaları görebilirsiniz.
Sultaniye’de antik kaplıcada, radonlu kükürtlü su ile çamur banyosu yaparak şifa bulabilirsiniz.
Kaunos Anti Kenti ve Kaya Mezarları’nı gezebilirsiniz.
Doğal koylarda dalış yapma keyfine varabilirsiniz.
Romantik gün batımını seyredebilirsiniz.
Tekne turlarına katılarak eşsiz koyları gezebilir, balık tutabilirsiniz.
Dalaman Çayı üzerinde rafting yapabilirsiniz.
Muhteşem İztuzu Plajı’nda denize girme ve yürüyüş keyfini yaşayabilirsiniz.
Mavi yengeçleri görme ve yakalama şansını bulabilirsiniz.
Antik Likya yürüyüş yolunda, doğal Çandır ekoköye kadar yürüyebilirsiniz.
Ben bunları hep yapıyorum.
Kaya mezarlarını
korumalıyız
TARİHSEL zenginliğimizi ne yazık ki koruyamıyoruz. Kaunos Anti Kenti ve Kaya Mezarları da onlardan biri... En son gittiğimde bölge halkının ve yerel yönetimlerin burasıyla ilgili bazı çalışmaları da vardı. Buraları zamanla aşınıyor ve restorasyon gerektiriyor. Böyle bir yer dünyanın başka ülkesinde olsa kitaplar yazılır, filmler çekilirdi. Bizde de iyi niyetli bazı çalışmalar oldu. Ama Kaunos Anti Kenti ve Kaya Mezarları için mutlaka bir şeyler yapmalıyız.
Turizm Bakanlığı’nın bu bölge için özel bir proje geliştirmesi de çok iyi olur.