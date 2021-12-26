Pandemi sonrası yeni dünyaya hazır mısınız?

Oğlum Atlas o kadar istedi ki; onu kırmak istemedim ve büyük arayışlardan sonra alıp getirdik.
Altı aydır bizimle...
Biz ona alıştık, o bize...
Başlangıcın zor olduğunu söylemek isterim.
Evde köpek bakanlar ne dediğimi iyi anlar.
Ancak evimize neşe kattığını söyleyebilirim.
Aslında Türkiye’nin sorunları da, çözüm yolları da belli...
Çünkü panellerdeki konuşmaları sıklıkla dinliyorum.
Yani İzmir ya da Antalya olması çok fark etmiyor.
Ama şunu net ortaya koyalım.
Türkiye birçok konuda ilerici, yenilikçi adımlar attı.
Sağlıkta da önemli yatırımlar oldu.
Şehir hastaneleriyle devlet, sağlık yatırımlarıyla özel sektör örnek projeler geliştirdiler.
Çünkü aşısızların sesi aşılılardan çok daha fazla çıkıyor.
Hafta sonu Avrupa’nın önemli merkezlerinde sokaklar karışıktı.
Barışçıl protestolar olarak başlayan gösterilere polis müdahale etmek zorunda kaldı.
Örneğin Paris’te ve Fransa genelindeki büyük kalabalıklar, hükümetin planladığı aşı geçişine karşı sloganlar attı, bazıları özgürlük sloganları atarak uygulamaları protesto ettiler.
Fransız hükümeti restoranlara, kafelere ve diğer kamu kurumlarına girenler için aşı şartı getirmişti.
Bütün gürültü bundandı.
Önce Delice Network nedir onu size anlatayım.
Delice Network “The City Network on Food & Gastronomy” Fransa’nın Lyon kentinde, gastronomi ve iyi yemek konularında üye şehirlerin en iyi uygulamalarını birbirleriyle paylaşabilecekleri ve ortak projeler geliştirdikleri bir platform...
2007 yılında kurulan Délice, bugün 4 kıtada 31 şehri bir araya getiriyor. Delice’i büyüten; her üyenin ağa güç katan kendi özgünlüğüne, yaklaşımına ve kültürüne sahip olması... Bu 31 şehir arasında İzmir de var. İzmir 2015 yılında bu platforma dahil oldu.
Bütün dünyada tüketim davranışındaki değişimle birlikte yemek ve gastronomi, şehirlerin gelişimini, tanıtımını güçlendirdi.
Délice Network, gıda ve gastronomiyi kentlerin ekonomik kalkınması ve kentin çekiciliğini artırmak için destekliyor.
Ağa üye şehirlerin tümü, mirasları ve güçlü gastronomik kültürleri veya güçlü yemek stratejileri sayesinde aslında turizmde birer marka şehir konumunda…
Çünkü birçok alanda Türkiye önemli işler yaptı ama bu hikayeleri anlatmakta bence geç kaldık.
Uluslararası markalar yaratmamız gerekiyor.
Türkiye hem içeride hem de dışarıda yeni bir hikaye yazmalı.
Örneğin inşaat sektöründe önemli oyunculara sahibiz. Birçok şirketimiz altyapı projelerinde dünyanın her yerinde başarılı projelere imza atıyorlar. Gayrimenkulde de artık markalı konut üreten çok sayıda şirkete sahibiz.
Markalarımız sadece temsil ettikleri logoyu değil; bir kenti, bir ülkeyi de temsil ediyorlar.
Hoşuma gittiği için yazmak istedim.
Son yıllarda golf turizmiyle ilgili önemli çalışmalar yapıyor.
Turizmimizin çeşitlendirilmesi adına sporun, sanatın lokomotif olduğunu iyi bilenlerdenim.
Örneğin Antalya golf sayesinde önemli bir turist grubunu kente çekiyor.
Tesislerin büyük bir kısmını ben de gezdim, bazılarında golf de oynadım.
Sadece Antalya’da değil, Türkiye’nin farklı yerlerinde de golf tesislerinin olması gerektiğine inanıyorum.
Engin Ceylan da alternatif rotalar hazırlıyor.
Konuyu önemsediğim için ben de yazmak istedim.
Amerika’da yaşayan bir hanımefendi annesine aşı yaptırmak için hastaneye getiriyor.
Aşı yapılırken şişenin üzerinde Çin alfabesiyle yazılmış yazılar görüyor ve annesine aşı yaptırmıyor.
Sosyal medyasından da “Medical Park Hastanesi’nde bu ismi bilinmeyen aşı vuruluyor. mRNA vaccine diyor ama Biontech değil. Sağlık Bakanlığı onaylı aşı dediler ben fark edince. Sahtekarlar çok. Dikkat edin lütfen” diye yazıyor.
Sosyal medyayı biliyorsunuz; kulaktan dolma bilgilerle, sürü psikolojisiyle konu dallanıp budaklanıyor.
Oysa herkes bilmeli ki; bir özel hastanenin ya da bir özel işletmenin aşıyı getirip uygulama şansı yok.
Bütün kuralları, süreci Sağlık Bakanlığı yönetiyor.
Kovid 19 pandemiye dönüştüğünde birçok kişi Gates’i acımasızca eleştirdi. Çünkü dünyayı siber saldırılar, virüslerle ilgili uyarmıştı.
Ve gerçekten de hiçbirimizin hayal bile edemeyeceğimiz bir dönem geçiriyoruz.
Dünya resmen durdu, evlere kapandık; başımızı dışarı bile çıkaramadık.
Bill Gates geçenlerde bir blog yazısı yayınladı.
Çoğu çalışanın önümüzdeki günlerde sanal toplantılarını Metaverse’te yapacağını, avatarların sanal bir alanda buluşacağını söyledi. “İfadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalamak için VR gözlükleri ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil, bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak” diye yazdı.
Daha da önemlisi Gates, pandemi sonrasında yeni bir çalışma modeline işaret etti; “Teknolojinin ofiste birlikte olma deneyimini gerçekten kopyalamaya başladığı bir eşiğe yaklaşıyoruz” dedi.
Ve benim de defalarca yazdığım bir konuya dikkat çekti.
Yelkenbiçer şunları söyledi: “Pandemi öncesinde birçok insan iklim kaynaklı sorunların çocuklarımızın ve hatta torunlarımızın başına geleceğini düşünüyordu. Ama tüm dünyanın bir anda yüzleştiği ve tüm paradigmaları değiştiren Kovid 19 bize risklerin nasıl da bir anda gerçek olabildiğini göstermiş oldu. Hatta bu olgunun adı iklim riski de değil resmen iklim krizi ve bizler tam olarak bu krizin ortasındayız. Renginden çağrışım yapabileceğimiz üzere yeşil kuğu bize iklimle ilgili bu yıkıcı gerçekleri hatırlatan bir kavram. Yeşil Kuğu kavramıyla ifade edilen, iklimle ilgili düşük olasılıklı ancak yüksek yıkıcılıktaki riskleri belirten küresel senaryo, artık hepimizin ajandasında yer almalı.”
Amerikalı motor ve jeneratör şirketi Cummins firmasının Çevresel Sürdürülebilirlik Direktörü Paul Hayes EGİAD’ın konuğuydu ve Yelkenbiçer bu toplantıda böyle bir konuşma yaptı.
Cummins 1919 yılında kurulmuş; sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla bilinen bir şirket...
Birleşik Krallık Galler Prensi Charles Cummins’i merkezine doğayı, insanı ve gezegeni koyması nedeniyle Terra Carta Mührü vererek ödüllendirmiş.
Özetle şunu söylemek gerekir.
Herkes gibi ben de anlamaya çalışanlardanım.
Ama şu bir gerçek; kripto paralarla 2009’larda tanışıp yatırım yapanlar iyi kazançlar elde etti.
Tabii ellerindeki portföyü tutabildilerse...
Bizim gibi ülkelerde uzun vade bir hafta, belki bir ay olarak anlaşılıyor.
Tasarruf miktarınızın ne kadar olduğu önemli değil; bilinçli, uzun vadeli ve hikayesi olan araçlara yatırım yaptığınızda kazanabiliyorsunuz.
Son aylarda etrafıma bakıyorum.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Boston’da fiyatlar yüzde 14.8, Washington’da yüzde 12.2, Los Angeles’ta yüzde 13.4, New York’ta yüzde 12.3, Miami’de yüzde 12.2 ve San Francisco’da yüzde 12.1 artıyor; İzmir’de ise yüzde 33.9...
Avrupa başkentlerinde Paris’te yüzde 6.3, Berlin’de yüzde 5.9, Londra’da yüzde 3.9, Lizbon’da yüzde 3.8 artış oluyor; İzmir’de ortalama 30’ların üzerinde...
Ki;
İzmir’in bazı yerlerindeki artışın bu oranın çok üstünde olduğunu gözlemliyoruz.
Örneğin yarımadada fiyatlar kanatlanmış gidiyor.
Bazı bölgelerde yüzde 100’lerin de üzerinde artışlar yaşanıyor.
Bu arada Avrupa’da kışla birlikte yeni kararlar alınıyor.
Size bir özet yapayım.
Avusturya; 1 Şubat’tan itibaren, Avrupa’daki ilk zorunlu aşı zorunluluğu getiren ülke oldu.
Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, virüsün kısır döngüsünden çıkmanın tek yolunun bu olduğunu söyledi.
Hepimiz geçen yıla göre daha cesaretliyiz.
En azından ben öyleyim.
Toplu yerlere, açılışlara, toplantılara asla gitmiyordum.
Ne olacağını bilmediğimiz bir sürecin başında ya da ortasındaydık.
Ve gerçekten çok dikkatliydik.
Dedi ki;
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm çalışmalarını belediyelere devretti. Hepsi ‘Kentsel Dönüşüm’ adı altında yeni birim kurdu. Başlarına da birer müdür atadı. Ancak burada hükümet yetkililerinin önemli bir konuyu unuttuğu ortaya çıktı. Belediye ekipleri herhangi bir binanın kolon sıyırmasına gittiğinde, oturan sakinlerin teste karşı çıktığı görüldü. Belediye görevlileri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı akredite firmalar işlem yapamadan geri dönmeye başladı. Hükümet bu konuya acil çözüm bulmalı. Polis kolluk kuvveti çağırma yetkisi hemen yerel yönetimlere verilmeli ki, binanın sağlam veya çürük olduğu yapılacak kolon sıyırma testiyle ortaya çıksın.”
Bu konu birkaç bana da aktarıldı.
O günlerde de yazmıştım.
Ama Aslan’ın dediği gibi itiraz edenler olunca binanın sağlam olup olmadığı ortaya çıkmıyor.
Bu da kentsel dönüşümün engellenmesine ya da gecikmesine neden oluyor.
Bence çoktan hak edilmiş bir görevdi.
Türkiye’de bir festivali, istikrarlı bir şekilde yıllardır yapmak gerçekten zor bir iş...
Üstelik kaliteyi koruyarak, her yıl üzerine koyarak yapmak...
Türkiye’nin turizmini çeşitlendirmesi gerektiğini hep yazıyorum.
Ve marka şehir sayısını da artırması gerektiğini söylüyorum.
Daha önce de yazmıştım.
Fatih Terim’in ismi Başakşehir’in stadına, Şenol Güneş’in ismi Trabzon’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’na verildi.
İzmir ile, Alsancak ile, Altay ile adı özdeşleşmiş bir yerin adı Mustafa Denizli olmalıydı.
Mustafa hocayı yıllardır tanırım.
Severim, sayarım, öngörülerine inanırım.
Ama biz Denizli’yle futboldan başka her şeyi konuşuruz.
Oğlum Atlas çocukluğundan beri Söğüt’ü, Selimiye’yi çok sever. Doğası, sakinliği, denizi; her şeyi bambaşkadır aslında Marmaris ve çevresinin...
Tam hazırlanırken yangınlar başladı.
Atlas’a durumu anlattım, Selimiye tatilini eylülde yapacağımızı söyledim.
Hiç unutmuyorum; 29 Temmuz’du.
Armutalan’dan İçmeler’e sonra Hisörönü’ne, Osmaniye’ye, Turunç’a, Turgut’a, Yeşilbelde’ye sıçradı. Bir hafta sonra yangın kontrol altına alındığında 13 bin 600 metrekare ormanlık alan yanmıştı.
O günlerden sonra ilk defa Marmaris’e gittim.
Geçen yıl 30 Ekim’de 2020’de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar törenle hak sahiplerine verilecek.
Konutların bir yılda bitirilip tamamlanması önemli...
Gerçekten de İzmir’in ucuz atlattığı bir depremdi.
Kentin birçok yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları deprem sonrasında hızlandı.
Deprem yönetmeliklerine uymayan, eskimiş birçok binanın yıkılıp yerine yenilerinin yapıldığına şahit oluyoruz.
Sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin de sorunu bu...
Senaryo da iyi, oyunculuk da, çekimler de...
Türk film endüstrisinin geldiği noktadan gerçekten gurur duyuyorum.
Bundan sonra daha iyilerini de bekleyelim.
Her şeyin bir zamanı var.
Ve Türk prodüksiyonları artık çok daha fazla ilgi görecektir.
Yakın tarihimize ışık tutan bir konusu var Kulüp dizisinin...
Pandemi sonrası yeni dünyaya hazır mısınız?
PANDEMİ birçok alışkanlığımızı değiştirdi. Galiba hepimiz dijital kafalı olduk. Belki dünya buraya gidiyordu ama salgın her şeyi öne çekti.
Şikayetim yok ama sindire sindire bazı şeyleri yapsaydık daha mutlu olurdum.
Geçenlerde yazdım.
Microsoft’un kurucusu Bill Gates bir blog yazısı yayınladı.
Çoğu çalışanın önümüzdeki günlerde sanal toplantılarını Metaverse’te yapacağını, avatarların sanal bir alanda buluşacağını söyledi.
“İfadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalamak için VR gözlükleri ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil, bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak” diye yazdı.
Ve pandemi sonrasında yeni bir çalışma modeline işaret etti; “Teknolojinin ofiste birlikte olma deneyimini gerçekten kopyalamaya başladığı bir eşiğe yaklaşıyoruz” dedi.
Düşünebiliyor musunuz; sizi algılayan, çözen, davranış biçimlerinizi, sesinizi, duruşunuzu, tavrınızı, refleksinizi kopyalayıp sanal bir dünyaya geçiren yapay zekalı bir dünyaya adım atıyoruz.
Korkutuyor mu?
Bazen...
Ama ben çok da heyecanlı, eğlenceli buluyorum.
Ayarında, zamanında, işlevsel kullanabileceğimiz her şeye şimdiden evet diyebilirim.
Online terapi
adı da Tappy
YENİ dönemin, pandemi sonrasının uygulamalarından birinden söz etmek istiyorum bugün...
Adı Tappy...
Ya da Tappy Online Terapi...
Dünyada online terapi yeni değil belki ancak teknolojinin gelişimine paralel olarak giderek yaygınlaşıyor.
Rakamlar da, istatistikler de bunu gösteriyor.
Bir de metaverse dünyasını hesaba kattığınızda karşınıza bambaşka bir şey çıkıyor.
Prestijli üniversitelerin online psikolojik hizmetleri artık destekleniyor. Bu da online terapiye mesafeli bakanların ikna olmasını sağlıyor.
Yüz yüze görüşme fırsatı bulamayan bazı gruplar; örneğin yaşlılar, engelliler, şehir merkezinden uzakta yaşayanlar bu modeli tercih ediyor.
Yoğun çalışma temposundan vakit ayıramayanlar için de bu bir fırsat...
Seyahat, hastalık, salgın gibi durumlarda bile kesintiye uğramadan psikolojik yardım almak da önemli bir avantaj...
Online terapi modelinin yüz yüze yapılan terapilerle eş değerde etkili olduğu da yine araştırmalarda kanıtlanmış.
Hangi konu başlıklarında uygulandığı, hangilerinde uygulanamayacağı da bilimsel araştırmalarla takip ediliyor.
Tappy’ye dair bilgilendirmeler akredite üniversiteler, lisanslı psikologlarla sağlanıyor.
Ve elbette etik de devrede…
Pandemi sonrasının harika uygulamalarından biri de Tappy olacak.
Bir de araştırmalara bakalım
2020’nin verileri şöyle;
Online terapinin danışan terapist ilişkisinin yüz yüze terapiden daha az otantik olduğu kabul ediliyor. Buna rağmen online terapide de yüz yüze terapi çalışmalarında bildirilen seviyelere benzer şekilde güçlü ve gerçek bir ilişki kuruluyor. Pozitif terapötik ittifak geliştirildiği de veriler arasında…
Araştırma sonuçları online terapinin geleneksel yüz yüze terapi biçimlerinin yanında yardımcı olabileceğini destekliyor.
Yapılan sistematik inceleme ve meta analizde internet üzerinden olan bilişsel davranışsal terapi ve yüz yüze tedavinin, çoğu psikolojik bozukluğun ve psikosomatik hastalıkların tedavisinde eşdeğer etkileri olduğunu gösteriyor.
Meta analizdeki bulgular, uyku bozuklukları tedavisinde online Bilişsel Davranışçı Terapi’nin etkililiği için güçlü bir destek sağlıyor. Online terapi uyku bozuklukları olan hastalar için Bilişsel Davranışçı Terapi’nin içeriğinin erişilebilirliğini ve kullanılabilirliğinin gelişmesine katkıda bulunuyor. Dünya çapında bu terapinin faydalarından daha çok insanın yararlanmasına olanak sağlıyor.
Özetle;
Online olan her şeyi daha çok kullanacağız gibi...
Bu ekosistem daha da büyüyecek
TAPPY bir online terapi uygulaması...
Akıllı telefonunuzdan, bilgisayarınızdan girip seçtiğiniz terapistle bağlantı kurabiliyorsunuz.
Tappy’nin kurucularından biri de Koray Bilici...
Koray ile uzun yıllar aynı sektörde çalıştık.
Sonra medyadaki başarısını başka alanlara da taşıdı.
Tappy de onlardan biri...
Koray Bilici şöyle diyor;
“Gelecekte dijital dünya çok daha hayatımızın içinde olacak. Metaverse da onlardan biri... Hepimizin alışkanlıklarında radikal değişiklikler olacak. Tappy bu yeni dünyaya uygun olan uygulamalardan... Ve sonuçlarından çok memnunuz.”
Bu ekosistem daha da büyüyecek.
Sadece Türkiye’deki değil, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyorum.
İzlemeye, okumaya, uygulamaya, kullanmaya çalışıyorum.
Bir gerçek var.
O da dünya değişiyor.
Olmaz dediğimiz şeyler oluyor.
Ve hepimizin bu yeni, yepyeni ve biraz da ilginç bir dünyaya hazırlıklı olmamız lazım.