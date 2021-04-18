Pandemi sonrası canlanma değil sıçramalar olacak

Kocaoğlu döneminin en beğendiğim hizmetlerden biri kooperatiflere verilen desteklerdi.
Bana göre Tire’deki süt üreticileri için verilen destekler bir başarı hikayesi yarattı.
Sütte bugün İzmir fiyatı, kaliteyi, üretim ekonomisini belirleyen bir merkez haline geldiyse bunda uygulanan kooperatif modelinin büyük payı vardır.
Ben İtalya ve İspanya’yı çok yakından takip ediyorum.
Fransa’da önemli hikayeler var ama kooperatifleşmede iki ülkenin belirgin bir başarısı bulunuyor.
Yerel bir ürünü dünya pazarlarına tanıtabilmek, satabilmek gerçekten başarıdır ve alkışı hak eder.
Arada hatırlatmalar yapıyorum.
Büyük şehirlerin pandemi sonrasındaki trafik problemleri çok daha ağırlaşacak.
Ve hatta salgınla birlikte değişen yaşam alışkanlıklarından dolayı yazlık yerlerde de birinci problem trafik, ulaşım olacak.
İstanbul’un trafiği ve yollarda geçirilen süre her zaman konuşulur.
Türkiye’nin kalbi İstanbul’da attığı ve altyapı yatırımları sürekli yapıldığı için ben İstanbul’u şanslı buluyorum.
Evet; hala trafik yoğun ve sıkışım ama alternatifler de yok değil.
Belki de daha sıkı tedbirlerle ve daha uzun bir süre kapanmalıydık.
Ama her ülkenin kendi gerçekleri ve şartları var.
Türkiye gibi ülkeler ekonomilerini kapatmadan, hayatı yavaşlatarak bir yöntem izliyor.
Pandeminin ilk dönemini çok iyi yönettik.
Herkesin bilmediği ve hazırlıklı olmadığı bir süreçte belki de insanların endişesi daha fazla olduğu için dikkatliydik.
Ama şu bir gerçek;
Bu vaka sayılarıyla devam edemeyiz. Ramazan döneminde mümkün olduğu kadar Türkiye’nin dinlenmesi, dinlendirilmesi gerekir. Yaptığımız her yanlışın sonuçları çok ağır oluyor.
Bu sefer de öyle oldu.
Mart başında tedbirler biraz gevşetilince her şeyi bitmiş kabul ettik, tablo ortada...
Oysa bu gevşemenin bir nedeni vardı.
Özellikle hizmet sektörü sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. Restoranlar, lokantalar, kafeler 2020’nin yarısını kapalı ya da yarı kapasite çalışarak geçirmişlerdi.
Özetle şöyle diyordu;
“İzmir kulüpleri özellikle Karşıyaka, Göztepe, Altınordu ve Altay, bir adım geride İzmirspor, gerek geçmişleri gerek taraftar sayılarıyla, her biri bir kent değeri konumunda.
Göztepe Sayın Mehmet Sepil’in stratejik yönetimiyle süper Lig’e yükselerek kendini mali olarak döndürebilen bir yetkinliğe ulaştı.
Yine Altınordu’da Sayın Mehmet Özkan muhteşem tesisleri ilk alt yapıyı önceleyerek yetiştiricilik gelirleriyle sağlam bir modelleme oluşturdu ve Türk futboluna damga vuracak adımları herkese hissettiriyor.
Bu süreçte Karşıyaka ve Altay’ın da gecikmeden benzer bir yolculuğa çıkması elzem gözüküyor.
İlk aşamada İZVAK’ın yönetim imtiyazını elinde tuttuğu İzmir Futbol Holding A.Ş kurulur.
O da İzmir gibi bir kentin artık uluslararası büyük organizasyonlara evsahipliği yapması gerektiğiydi.
1971’de İzmir Akdeniz Oyunları’na evsahipliği yapmış ve çok başarılı olmuştu.
O gün yapılan spor tesisleri İzmir’deki spor kültürünün gelişmesinde katkı sağlamış ve sportif başarılar üst üste gelmişti.
Daha doğrusu dünyanın her yerinden gelen sporcular İzmir’i hayatları boyunca unutmayacaklardı.
Sporun, sanatın işte böyle bir etkisi var.
Bu işletmelerin ayakta kalması gerekiyor.
Bu pandemi birkaç aya sönecek, aşılar arttıkça her ülke biraz rahatlayacak.
Ancak bu işletmelerin dayanacak gücü de kalmadı.
Devletleri, hükümetleri çok iyi anlıyorum.
İmkanları olan ülkeler ciro kayıplarını karşıladılar ve işletmelerin yaşamalarını sağladılar.
Ama bu imkanı olmayanlar süreci zamana yaydılar.
Hepsinin enerjisi tükenmiş durumda.
Son günlerde her gittikleri evden, her aldıkları numuneden pozitif sonuçlar çıktığını söylüyorlar.
Üstelik İngiliz mutantı diye adlandırılan yeni virüsün çok daha ağır geçtiğini söylüyorlar.
Resmi vaka sayıları da 55 binleri geçtiğine göre bu sayıyı da en az dört ve beşle çarparak gerçek sayıyı bulabiliriz.
Bütün dünyada genel kabul de böyle zaten...
Çünkü hiçbir belirtisi olmadan, ayakta geçiren milyonların olduğu söyleniyor.
Pandemi öncesi yer bulmakta zorlandığım kafede çok az masa vardı. Garson arkadaşlar da kendi aralarında sohbet ediyorlardı.
Bir ara konuştuklarına kulak misafiri oldum.
Ben borsa endeksini konuştuklarını zannettim.
İkinci çayımı söylerken; tanıdığım arkadaşlara takıldım, “Nasıl gidiyor?” diye...
Borsa değil, kripto paralarla ilgileniyorlarmış.
Birkaç dakikada nereden, neleri alıp sattıklarını, gece yarısına kadar çalıştıklarını anlattılar.
Yüz yüze iletişim gibisi yok; diye...
Meslekte 30 yılı çoktan geçtim. Bugünün teknoloji olanaklarıyla nerede olduğunuzun bir önemi yok gibi gözükse de; gazetecilik gibi iletişimin yüksek kullanıldığı bir sektörde uzaktan gazete yapmanın zor olduğunu görüyorum.
Aslında bu durum bize özgü de değil.
Salgının arttığı günlerde dünyanın önemli şirketleri evden çalışmayı kalıcı hale getirmişlerdi.
Uluslararası büyük şirketlerin başında Google, Facebook vardı.
Google salgın öncesinde de esnek çalışmayı teşvik eden bir iş modeli kullanıyordu.
Mısır’da 18 kral ve 4 kraliçe mumyası “Firavunların Altın Geçidi” olarak adlandırılan kortejle Kahire’deki müzeden Giza’daki yeni müzeye taşındı.
Ve bu tören 400 televizyon kanalından canlı yayınlandı.
Yeni Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi’ni herkes gibi ben de merak ediyorum.
Pandemi biter bitmez ilk gideceğim yerlerden biri de Mısır olacak.
Kortej kral ve kraliçelerin iktidarda oldukları döneme göre kronolojik olarak dizilmişti.
Kral II. Ramses Mısır’ı MÖ 1279’dan itibaren 67 yıl boyunca yönetmiş, tarihte bilinen ilk barış anlaşmasını imzalayan hükümdardır.
Cuma günü Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Konak Engelsiz Yaşam Köyü’ne gittik.
Bizi merkezin müdürü Bahar Bozarslan Öncel karşıladı.
Hep yazıyorum.
Çok genç yaşlardan bu yana kendimi yakın hissettiğim sivil toplum örgütlerine üye oldum.
Çoğunda aktif çalıştım, sosyal projelere destek oldum.
Geçenlerde baktım sayıları 30’u geçmiş.
Ve gerçekten öyledir.
Markanıza sürekli yatırım yapmanız gerekir.
Elbette parametreler bugünün dünyasında hep değişiyor.
Rakipler çıkıyor, piyasa şartları değişiyor.
Ama siz uzun vadeli düşünüp yatırım yapmaya devam ettiğinizde hep kazançlı oluyorsunuz.
Size bir örnek vereyim.
Benim ailemde bir otizmli yok ama çevremde, yakın dostlarım arasında çocukları otizmli olanlar var.
Ben de otizmle bu sayede tanıştım.
Onların yaşadıklarını gözlemledim, hissettiklerine ortak oldum.
Ve bir gün Nüvit Uyar geldi ziyaretime...
Uyar’ı mimar olarak tanımış ve izlemeye başlamıştım.
Bu seferki konuk da bendim.
Fulya’yla biraz pandemiyle değişen hayatımızı ama daha çok da İzmir’i konuştuk.
Aslında İzmir ile ilgili konuşurken, yorum yaparken Çanakkale’den Antalya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyayı konuşmak gerekir.
Bir Çanakkaleli’nin, bir Uşaklı’nın, bir Balıkesirli’nin, bir Denizlili’nin, bir Muğlalı’nın mutlaka İzmir ile bir bağlantısı vardır.
Ve bütün bu ilişkilerin tam ortasında hep İzmir vardır.
Pandeminin ilk günlerinde kimse salgının bu kadar süreceğini tahmin etmemişti.
Bilim ne kadar ilerlese de, bilinmezlikler o kadar çokmuş.
Yine de daha iyi bir dünya için mücadele ediyor herkes...
Yerel seçimlerin üzerinden iki yıl geçti.
Böyle bir dönemde belediye başkanlığı yapmak da zordu.
Pandemi seçim döneminde verilen sözlerin önüne geçti.
Sağlığı en başa koyduğumuz için diğer konular listenin sonuna kaymış oldu.
Ben de uzmanların ağzından çok dinledim.
Ve bu kritik iki haftalar bir türlü bitmedi.
Galiba aşılama tamamlanmadan da bitmeyecek.
Evet, şimdi uzmanlar yine aynı şeyi söylüyor.
Bu iki hafta gerçekten kritikmiş.
Ve bence kurallara uymayanlar ayıp ediyor.
Benim de gazetecilik hayatımda sık konuştuğum, dertleştiğim insanlardan biriydi.
Vefat haberini alınca kendi arşivime girip yazılarıma, fotoğraflara baktım.
Ve 13 Aralık 2009’taki bir yazımı buldum.
Şöyle yazmışım;
***
Bazen çalışma odamdaki arşivimde saatler nasıl geçiyor anlamıyorum.
TÜSİAD’ı kuran, fikrini geliştiren, sivil toplumculuğu Türkiye’de büyüten iş insanları, sonra da İzmir’de benzer bir yapıyı kurmak istediler.
Yine bir mart ayıydı.
16 Mart’tı...
Ve yıllar 1992’yi gösteriyordu.
Ben de o günlerde ekonomi sayfalarını yöneten biri olarak iş dünyasındaki bu gelişmeleri en yakından takip edenlerden biriydim.
Gerçekten de 90’lı yıllar Türkiye’nin siyasette dalgalı geçen yıllarıydı.
Pandemi sonrası canlanma değil sıçramalar olacak
BEN gazeteyi satır satır okurum. Reklamlar dahil...
Hatta uzun yıllar küçük ilanları bile okurdum. Reklam dünyası her zaman ilgimi çekmiştir. Sadece bir ürünün ya da bir yerin tanıtımı için değil; benim için bir haber kaynağı da olmuştur reklamlar...
O yüzden televizyonlardaki reklam aralarında kanal kanal gezinmem.
Bir outdoor ilanının önünde durup o konuyu nasıl işlediklerini inceler, notlar bile ararım.
Tabii son yıllarda sosyal medya ilanları da ilgi alanımda...
Çok yaratıcı reklamlar olduğunu da söylemeliyim.
Aslında bütün yollar markalaşmaya gidiyor. Hangi mesleği yaparsanız yapın, hangi ürünü üretiyorsanız üretin iyi anlatmanız, iyi tanıtmanız lazım.
Ve bunu sürekli yapmanız lazım.
Marka yaratmak emek istiyor ve bunu reklamlarla desteklemeniz gerekiyor.
Reklamveren ve ajanslar için uluslararası bir referans kaynağı olan WARC’un raporlarını takip ediyorum.
2020 reklam harcamaları ve 2021 öngörülerini anlatan Global Reklam Trendleri raporunda ilginç detaylar var. Dünya genelinde 100 pazardan elde edilen verilere göre reklam harcamalarında yüzde 10.2’lik düşüş öngörülüyor.
2020 yılı global reklam harcamaları 557 milyar dolar olmuş.
Raporda reklam harcamalarındaki düşüşün başlıca nedeni olarak koronavirüs pandemisi nedeniyle otomotiv, perakende, turizm ve seyahat sektörlerindeki kesintiler gösteriliyor. Reklam harcamalarındaki mevcut durumun 2009 resesyonundan daha kötü olduğu da belirtiliyor.
2019’daki 620 milyar dolarlık seviyenin tekrar yakalanabilmesi için 2022 yılında da sektörün yüzde 4.4 büyümesi gerektiği vurgulanıyor.
Ama şunu biliyorum.
Pandemi bittiğinde her sektörde canlanma değil, büyük sıçramalar olacak.
Ve inanın hizmet, turizm, yeme içme gibi birçok sektör sıfırlı rakamlarda büyüyecek.
Çünkü çok sıkıldık ve bir an önce eski hayatımıza geri dönmek istiyoruz.
360 derece içerik
ve reklam gerekiyor
GELENEKSEL medyadan dijitali de kullanan bir gazeteci olarak şunu söylüyorum. Bütün dünyada 360 derece bir habercilik yapmadığınızda istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Yani haberiniz mutlaka gazetede çıkmalı. Bunu dijitalle desteklemeli. Sosyal medyayla köpürtmeli. Televizyonla da göstermelisiniz. Bu reklamlar için de geçerli. Sadece dijitalde yer aldığınızda inanın sonuç hiçbir zaman sizi tatmin etmiyor. O yüzden bana sorunlara hep anlatıyorum. Artık tek bir bakış açısıyla değil; her yönü, her alanı, her fırsatı kullanarak içerik üretmeli ve bunu sunmalısınız.
Dijital detoks uygulayın
bana çok iyi geliyor
WE Are Social 2020 verilerine göre nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye’de 62 milyon internet kullanıcısı bulunuyor. Bu rakam nüfusun yüzde 75’ine karşılık geliyor, 54 milyon kişi aktif olarak sosyal medyayı kullanıyor. Günde ortalama 7.5 saat internete bağlı kalınıyor.
Valla ben bu kadar kullanmıyorum.
Arada kendime dijital detoks uyguluyorum. Ve inanın çok iyi geliyor. Çünkü insan bu kadar sosyal medyada vakit geçirirse ne kendine, ne sevdiklerine, ne de hobilerine vakti kalır.
Ben böyle bir hayat istemiyorum.
Her şeyi kararında seviyorum.
Artık İzmir’in zamanı
ARADA Yiğit Sal ile konuşuyoruz.
Yiğit reklam dünyasının genç temsilcilerinden... Ama çocukluğundan beri bu dünyanın içinde...
Babası Hakkı Sal, çok eski dostumuz.
O da sektörün duayenlerinden...
Şimdi misyon Yiğit’te...
İzmir Reklamcılar Derneği’nin başkanlığını üstlendi. Yıllarca genç bir ekiple çalıştı.
Reklam dünyasında İzmirlilerin büyük bir hakimiyeti vardır. İzmir birçok sektörde olduğu gibi reklamcılıkta da bir laboratuvardır.
Burada yetişen birçok kişi Türk reklam sektörünün en önemli, en yaratıcı, en başarılı isimleri olmuştur.
Yiğit’e dedim ki;
“Artık bu insanların geri dönmesi için bütün koşullar oluşmuş durumda. Pandemiyle insanların nerede olduklarının bir önemi kalmadı. Ve İzmir sektördeki o eski günlerine geri dönebilir.”
Yiğit de dedi ki;
“Ajansa geri dönüşler oldu. Reklam Merkezi’ni yeniden yapılandırıyoruz. Her şeyin sadeleştiği dünyada bu yalınlaşmayı kendi dünyamıza da taşıyoruz. Reklam Merkezi ‘Rm’ ye evrildi. Bu radikal değişiklikle birlikte hedefleri ise sadece bir reklam ajansı değil, iletişimin gücünü toplumsal fayda için kullanan bir ekosistem kurmak ve bunu kurum kültürü haline getirmek istiyoruz.”
İsmi, logoyu değiştirmek yetmiyor. Arkasındaki felsefeyi de merak ettim.
Ajans başkanı Yiğit Sal anlattı;
“Herkes farklı, herkes çeşitli. Çeşitliliğin ortak değer üretmesinin tek yolu ise farklılıkların iletişiminde saklı. Farklı hikayeleri olan insanları, markaları iletişimin gücüyle bir araya getirmek istiyoruz. O yüzden Bauhaus’tan yola çıktık. ‘:’nin sembolize ettiği iletişimin gücüyle bir çatı kurduk. Bu yapının merkezi de Türkiye’nin iletişime en açık kenti olan İzmir...”
Tekrarlıyorum.
Büyümek için artık illa da İstanbul’a gitmek gerekmiyor.
Ben İzmir’in yeni dönemin en şanslı kenti olacağına inanıyorum.
Yol arkadaşlığı
GALİBA bu pandemide çoğu kişinin ruh halini anlatan satırlar...
Sezen Aksu’nun “Yol arkadaşım” şarkısındaki şu iki cümle sosyal medyada çok paylaşılıyor.
“Yalnızlaşmışız iyice, üstelik de alışmışız. Hiç beklentimiz kalmamış dosttan bile...”
Şarkıyı çok seviyorum, Sezen’i günlerce, sabaha kadar dinleyebilirim.
“Yalnızlaşmışız iyice, üstelik de alışmışız” kısmına bir ölçüde katılıyorum ama benim hayattan, dostlarımdan beklentim çok...
Bugünün dünyasında bir çoğumuz kalabalıklar içinde yalnız kalıyoruz belki ama...
Ben o yalnız kaldığım anlarda kalabalıkları hep izliyorum, gözlemliyorum.
Ve yoluma devam ediyorum.
Hayatın güzel, hem de çok güzel olduğunu hep aklıma getiriyorum.
Ve kalabalıklar içinde seçtiğim dostlarımla hayata kaldığım yerden devam ediyorum.
Yol arkadaşlığının ne kadar önemli olduğunu bilerek...