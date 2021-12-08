Oynamayın ortak olun

Amerika Birleşik Devletleri’nde Boston’da fiyatlar yüzde 14.8, Washington’da yüzde 12.2, Los Angeles’ta yüzde 13.4, New York’ta yüzde 12.3, Miami’de yüzde 12.2 ve San Francisco’da yüzde 12.1 artıyor; İzmir’de ise yüzde 33.9...
Avrupa başkentlerinde Paris’te yüzde 6.3, Berlin’de yüzde 5.9, Londra’da yüzde 3.9, Lizbon’da yüzde 3.8 artış oluyor; İzmir’de ortalama 30’ların üzerinde...
Ki;
İzmir’in bazı yerlerindeki artışın bu oranın çok üstünde olduğunu gözlemliyoruz.
Örneğin yarımadada fiyatlar kanatlanmış gidiyor.
Bazı bölgelerde yüzde 100’lerin de üzerinde artışlar yaşanıyor.
Bu arada Avrupa’da kışla birlikte yeni kararlar alınıyor.
Size bir özet yapayım.
Avusturya; 1 Şubat’tan itibaren, Avrupa’daki ilk zorunlu aşı zorunluluğu getiren ülke oldu.
Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, virüsün kısır döngüsünden çıkmanın tek yolunun bu olduğunu söyledi.
Hepimiz geçen yıla göre daha cesaretliyiz.
En azından ben öyleyim.
Toplu yerlere, açılışlara, toplantılara asla gitmiyordum.
Ne olacağını bilmediğimiz bir sürecin başında ya da ortasındaydık.
Ve gerçekten çok dikkatliydik.
Dedi ki;
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm çalışmalarını belediyelere devretti. Hepsi ‘Kentsel Dönüşüm’ adı altında yeni birim kurdu. Başlarına da birer müdür atadı. Ancak burada hükümet yetkililerinin önemli bir konuyu unuttuğu ortaya çıktı. Belediye ekipleri herhangi bir binanın kolon sıyırmasına gittiğinde, oturan sakinlerin teste karşı çıktığı görüldü. Belediye görevlileri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı akredite firmalar işlem yapamadan geri dönmeye başladı. Hükümet bu konuya acil çözüm bulmalı. Polis kolluk kuvveti çağırma yetkisi hemen yerel yönetimlere verilmeli ki, binanın sağlam veya çürük olduğu yapılacak kolon sıyırma testiyle ortaya çıksın.”
Bu konu birkaç bana da aktarıldı.
O günlerde de yazmıştım.
Ama Aslan’ın dediği gibi itiraz edenler olunca binanın sağlam olup olmadığı ortaya çıkmıyor.
Bu da kentsel dönüşümün engellenmesine ya da gecikmesine neden oluyor.
Bence çoktan hak edilmiş bir görevdi.
Türkiye’de bir festivali, istikrarlı bir şekilde yıllardır yapmak gerçekten zor bir iş...
Üstelik kaliteyi koruyarak, her yıl üzerine koyarak yapmak...
Türkiye’nin turizmini çeşitlendirmesi gerektiğini hep yazıyorum.
Ve marka şehir sayısını da artırması gerektiğini söylüyorum.
Daha önce de yazmıştım.
Fatih Terim’in ismi Başakşehir’in stadına, Şenol Güneş’in ismi Trabzon’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’na verildi.
İzmir ile, Alsancak ile, Altay ile adı özdeşleşmiş bir yerin adı Mustafa Denizli olmalıydı.
Mustafa hocayı yıllardır tanırım.
Severim, sayarım, öngörülerine inanırım.
Ama biz Denizli’yle futboldan başka her şeyi konuşuruz.
Oğlum Atlas çocukluğundan beri Söğüt’ü, Selimiye’yi çok sever. Doğası, sakinliği, denizi; her şeyi bambaşkadır aslında Marmaris ve çevresinin...
Tam hazırlanırken yangınlar başladı.
Atlas’a durumu anlattım, Selimiye tatilini eylülde yapacağımızı söyledim.
Hiç unutmuyorum; 29 Temmuz’du.
Armutalan’dan İçmeler’e sonra Hisörönü’ne, Osmaniye’ye, Turunç’a, Turgut’a, Yeşilbelde’ye sıçradı. Bir hafta sonra yangın kontrol altına alındığında 13 bin 600 metrekare ormanlık alan yanmıştı.
O günlerden sonra ilk defa Marmaris’e gittim.
Geçen yıl 30 Ekim’de 2020’de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar törenle hak sahiplerine verilecek.
Konutların bir yılda bitirilip tamamlanması önemli...
Gerçekten de İzmir’in ucuz atlattığı bir depremdi.
Kentin birçok yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları deprem sonrasında hızlandı.
Deprem yönetmeliklerine uymayan, eskimiş birçok binanın yıkılıp yerine yenilerinin yapıldığına şahit oluyoruz.
Sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin de sorunu bu...
Senaryo da iyi, oyunculuk da, çekimler de...
Türk film endüstrisinin geldiği noktadan gerçekten gurur duyuyorum.
Bundan sonra daha iyilerini de bekleyelim.
Her şeyin bir zamanı var.
Ve Türk prodüksiyonları artık çok daha fazla ilgi görecektir.
Yakın tarihimize ışık tutan bir konusu var Kulüp dizisinin...
Elbette ağırlıklı olarak aşıya soğuk bakanlardan, aşı olmayanlardan, aşı karşıtlarından...
Hepsine tek tek tek cevap vermeye çalıştım.
Ben bu yazıları önümüzdeki günlere öngörerek yazıyorum.
Çünkü veriler iyi gelmiyor, uzmanlar uyarıyor, dünyanın farklı ülkelerinde tedbirler ağırlaşıyor.
Ama görüyorum ki, “Bize bir şey olmaz” anlayışı hala hakim.
Ben de diyorum ki...
Orhun Güngören örneğin...
Antrenmanlardaki performansını çok beğenirdim.
Büyüdü; üniversite okurken de basketten kopmadı.
Pınar Karşıyaka’da, Mersin’de, Giresun ve Balıkesir’de profesyonel oynadı.
Kariyerinde ve aklında hep basket olduğu için hayat boyu devam edeceği koçluğu seçti. Birçok başarılı oyuncunun arkasında Orhun vardı.
Hepsini okuyorum.
Aşağı yukarı benzer sözlerle “Neden aşı olmadıklarını” anlatıyorlar.
Çoğu “10 – 15 yıl sonra neler olacağını göreceksiniz” diyor.
15 yıl sonrasını bilemem elbette ama bilimsel araştırmaların sonuçlarını okudukça aşılara olan inancım daha da artıyor.
Bu kısır döngüden başka çıkış yolu önermiyorlar.
Sadece uzakta, ileri bir tarihte olabilecekleri söylüyorlar.
İki ülke; yani Türkiye ve Yunanistan dünya turizm pazarına tek destinasyon olarak çıkabilir.
Özgener iki ülkenin turizminde, kültüründe ve etkileşiminde yeni düşünceleri, yeni eğilimleri Ege kıyılarında uygulamak ve süreçleri doğru kurgulamak adına işbirliği yapmasını önerdi.
Ve dedi ki;
“Çeşme-Sakız, Ayvalık-Midilli, Kuşadası-Samos, Bodrum-Kos, Marmaris-Rodos, İzmir-Selanik-Halkidiki, İzmir-Atina-Girit gibi özel programlar ve pazarlama kampanyaları yapmamız gerekir. Bu durum Türk ve Yunan turizmcileri motive edeceği gibi iki ülke bakanlıkları tarafından da bir strateji olarak benimsenirse, üçüncü ülkelere birlikte giderek ortak standlar ve organizasyonları gerçekleştirebiliriz.”
Pandemi koşullarında deniz trafiği de aksadı. Oysa Türkiye ile özellikle adalar arasında yoğun bir trfik yaşanırdı.
Yunanistan uzun süre kapılarını kapadı, girişlere izin vermedi.
Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’nün Direktörü Anthony Fauci, “Eğer aşılama oranı artarsa gelecek yılın ilkbaharında Covid-19 salgın kategorisinden endemik kategorisine geçebilir” dedi.
Fauci’nin şartı aşılanmanın artmasıydı.
Aşıların tamamlandığı ülkelerde lokal bazlı hastalık haline gelecek Kovid 19 çünkü...
Şu an yüzde 50’lerdeki aşılanma oranlarının artması şart.
Üstelik hatırlatma dozlarını da dikkate alırsak vakit kaybetmemiz gerektiği de ortada...
Çünkü ikinci önemli açıklama Türkiye’nin bıçak sırtı bir dengede olduğunu gösteriyor.
En baştan beri net yazıyorum aslında...
Herkes gibi benim de rehberim bilim; zaten aksini kimse bana anlatamaz.
Başlangıçtaki tereddütleri anlıyorum.
Daha önceki aşılar uzun çalışmalar, deneyler sonucunda uygulanmıştı. Bu sefer geçici kullanım onayı alınan aşılar yapıldı.
Ki;
Ben o günlerde gidip gönüllü oldum; ilk doz aşımı geçen kasım başında yaptırdım.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı toplantının özetini anlatan şu cümleyi kullandı. “2021 yılında doğal taş ihracatının 2 milyar doları geçmesini bekliyoruz. Aslında İtalya’nın, İspanya’nın yaptığı gibi katma değerli bir ihracat yapabilseydi bu rakam 18 milyar dolar olabilirdi...” Aslında sadece mermerde değil; birçok sektörde benzer bir tablo var. Kendi markanızla dünya pazarlarına çıkmadığınızda geometrik bir büyüme yakalayamıyorsunuz. Ticarete konu 90 madenin 70’i Türkiye’de var. Dünyadaki toplam doğal taş rezervlerinin yüzde 40’ı Türkiye’de bulunuyor. Borda dünya rezervlerinin yüzde 73’ü ülkemizde… Kromda da dünyada ilk 5’e giriyoruz. Kalaycı’nın dediği gibi mevcut rakamın 9 katını üretebilecek bir Türkiye’nin bu potansiyelle neler yapabileceğini siz düşünün.
Afyonluların anlatacakları çok şey var
AFYONKARAHİSAR Valisi Gökmen Çiçek salondakilere “Afyon deyince akla neler geliyor?” diye sordu. Salondakiler sıralamaya başladı. Mermer, termal, gastronomi, sağlık turizmi, sucuk, lokum, kaymak... Ve dedi ki; “Aslında Afyon birçok konuyla öne çıkan bir şehir. İstanbul’un et tüketiminin yüzde 25’ini tek başına üstleniyor. Termalle sağlık turizminin en önemli adresi haline geldik...” Haklı... 35 bin yatak olmuş. Üstelik 12 ay rağbet gören bir turizm yapıyorlar. Afyon’un sucuğu, kaymağı, ekmek kadayıfı çok meşhur... Domatesi bir harika... Mantarı müthiş... Yumurtanın fiyatını afyon belirliyor. Ama konuştuğum Afyonlular bu kadar üretime, ekonomiye katkıya rağmen yeterince kamuoyunda yer almadıklarını söylüyorlar. Haklı olabilirler... Ama bence Afyonlular da yaptıklarını daha iyi anlatmalılar. Çünkü dünya artık böyle bir dünya... Ne üretirsen üret harcadığın vakit kadar tanıtıma da zaman ayır. Başka türlü olmuyor.
Destek gelirse büyüme de olur
İSCEHİSAR 15 bin nüfuslu bir ilçe ama Afyon ekonomisi için gerçekten önemli... Mermer rezervlerinin büyük bir bölümü, üretimi buradan. Belediye Başkanı Ahmet Şahin de sektörü çok iyi bilen biri... Haklı olduğu bazı şeyler var. Diyor ki; “Değerli madenlerle, stratejik madenlerle, doğal taşların birbirinden ayrılması gerekiyor. Böylece mermer üretimi ve ihracatı hızlanacaktır. Bugün bizim ihracatçılarımız dünyanın en önde gelen ülkelerine, devlet başkanlarının konutlarına saraylara, en modern yeni binalara Afyon mermeri gönderiliyor. Eğer destek görürsek çok daha iyi başarılar elde edebiliriz.” Afyon’dan dönerken Başkan Şahin’in sözlerini düşündüm. Üstüne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı’nın verdiği o çarpıcı rakamları da koyunca; sektörün gerçekten de desteğe ihtiyacı olduğunu gördüm. Çünkü destek gelirse Türk ekonomisine katkısı da büyük olur.
Ahmet Piriştina’yla İkbal Lokantası anısı
15 Temmuz 2003 günü Ahmet Piriştina’yla Ankara’ya gittik. CHP grup toplantısı öncesinde Genel Başkan Deniz Baykal’ın odasında biraz sohbet ettik. Piriştina CHP’ye geçecekti. Grup toplantısı bittikten sonra Baykal Piriştina’yı kürsüye çağırdı ve rozetini taktı. Tabii büyük bir alkış koptu. Meclis’ten çıktık; uçağa giderken Piriştina “Gel karayoluyla dönelim. Uçağa binmek istemedim” dedi. Öyle yaptık, yola çıktık. Afyon’a yaklaşırken “İkbal’e gidelim mi” dedi. Oturduk; sucuklu yumurtalarımızı söyledik. Bir çatal ekmek kadayıfı tattık, çayımızı içtik. Tarihi İkbal Lokantası’nın öyküsünü Atatürk’ün ziyaretini dinledik. Ve yola devam ettik. Piriştina seçimlere CHP’den girip yeniden seçildi. 15 Haziran 2004’te de aramızdan ayrıldı. O günden bugüne o lokantaya gitmemiştim. Afyon’daki zirve öncesi İkbal’e gidip; Piriştina’yla oturduğumuz masaya gittim. Oturdum; konuştuklarımız aklıma geldi. Ahmet abiye bir Fatiha okudum. Nurlar içinde uyusun. Çok anımız oldu. Afyon, İkbal de onlardan biriydi.
Tabii futbolun yeri çok ayrıydı.
Her gün gazeteye giderken Alsancak Stadı’nın önünden geçiyorum. Burasıyla ilgili o kadar çok anım var ki...
Babamla, ailenin diğer üyeleriyle, arkadaşlarımla gittiğim maçların her biri unutulmazdı.
Şimdi bilemem ama bizim için bir eğlenceydi, sosyalleşme aracıydı maçlar...
Keyifli bir hafta sonu geçirir, derslerden biraz olsun uzaklaşırdık.
Tarihi maçlara da tanıklık ettik bu statta...
Sokağa çıktığınızda bunun farkına varıyorsunuz.
Pandeminin ilk gününden bu yana çok disiplinli olanlar bile aşıların etkisiyle daha rahat hareket ediyor.
Herkes sıkıldı biliyorum ama salgının bitmediğini hatırlatmak isterim.
Kışa girdik.
Havalar hala iyi gittiği için dışarıda oturabiliyor, kapalı alanlar tercih edilmiyor.
Ama yakında herkes içeride olacak.
Türk filmleri ve dizileri her geçen yıl daha da iyi prodüksiyonlar haline geliyor.
Zaten yurtdışından filmlere olan ilgi bunu da gösteriyor.
Geçen hafta oynanan Real Madrid Barcelona maçından daha fazla rating alan bir Türk dizisi oldu.
El Clasico’yu geçmek öyle kolay değildir.
Üstelik İspanya son yıllarda müthiş filmlere imza atıyor.
İspanyol senaristleri gerçekten çok başarılı buluyorum.
Ama Türkiye’deki gelişmeler de bana umut veriyor.
Oynamayın ortak olun
DİJİTALLEŞMENİN bu kadar konuşulduğu bir dönemde kripto dünyasını takip etmeden olmaz.
Herkes gibi ben de anlamaya çalışanlardanım.
Ama şu bir gerçek; kripto paralarla 2009’larda tanışıp yatırım yapanlar iyi kazançlar elde etti.
Tabii ellerindeki portföyü tutabildilerse...
Bizim gibi ülkelerde uzun vade bir hafta, belki bir ay olarak anlaşılıyor.
Tasarruf miktarınızın ne kadar olduğu önemli değil; bilinçli, uzun vadeli ve hikayesi olan araçlara yatırım yaptığınızda kazanabiliyorsunuz.
Son aylarda etrafıma bakıyorum.
Herkes akıllı telefonlarına indirilmiş uygulamalardan kripto para alıp satıyor.
Ya da doların çok çıkmasından dolayı ucuz kaldığı düşünülen borsada kağıtlar alınıp satılıyor.
Ekonomi gazeteciliğinden gelen biri olarak çok açık yazıyorum.
Bu tür yerleri bir kumar makinası gibi görmeyin.
Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyin.
Sosyal medyadaki pompalamalara kanmayın.
Sağda solda duyduğunuz bilgilerle gidip yatırım yapmayın.
Yükselen piyasalar bir gün de düşmeye başlar.
İşte o zamanlarda ne yapacağınızı da bilmeniz gerekir.
Hisse senedi almak bir şirkete ortak olmak demektir.
Siz hiç konuşmadığınız, takip etmediğiniz, bilançolarını bilmediğiniz bir yere gidip ortak olur musunuz?
Olmayın da...
O yüzden piyasa profesyonellerinden güvendiklerinizi seçin.
Kriptolar dahil hikayesi olmayan hiçbir şeye yatırım yapmayın.
Çünkü üzülürsünüz.
Yıllar içinde o kadar çok benzer hikaye dinliyorum ki; yine böyle bir dönemden geçiyoruz.
Hatırlatmak istedim.
Çip zorunluluğu önemli
ama ya sokak hayvanları
2022 itibarıyla evcil hayvanlara mikroçip takmak zorunlu hale geliyor. Mikroçipler sayesinde hayvanların tüm bilgilerine ulaşılabiliyor. Sahipleri köpekleri için bu yılın sonu kediler için ise 2022’nin sonuna kadar çip taktırabilecekler. Çip taktırmamanın cezası ise 10 bin lirayı buluyor. İyi haber...
Dilerim herkes kurallara uyar; sahiplendiği köpeğine, kedisine sahip çıkar.
Ama çıkarılan bütün yasalar sorunları tam çözmüyor.
Bakın pandemi döneminde, eve kapandığımız günlerde belediyeler kamyon kamyon mama taşıdılar sokak hayvanları için...
Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir haber ya da görüntü yoktu.
Çünkü sokak hayvanı diye bir şey yoktur.
İnsanlar sevdikleri hayvanları alır, sahiplenir ve bakarlar.
Zaten bu dostlarımız evin bir parçasıdır, evin bir bireyi gibidir.
Ama Türkiye’de onlarca değil; binlerce, hatta yüz binlerce sokak hayvanımız var.
Elbette hepsine sahip çıkacağız, elimizden geldiğince onlara bakacağız.
Ama çözüm bu değil.
Mutlaka Türkiye genelinde bir kampanyayla bu hayvanlara sahip çıkmak zorundayız.
Üstelik hayvanlarımızın yeri sokaklar değil; sevdiklerinin, alışık olduklarının yanıdır.
Ebeveyn denetimi geliyor
ben de destekliyorum
SOSYAL medyasız olmuyor.
Ama inanın sosyal medyayla hayat geçmiyor.
Bazı insanların sadece bu sanal denizde yaşadığını düşünüyorum ve gerçeklerden kopuyoruz.
Instagram önümüzdeki mart ayında önemli bir adım atacak.
Şirket genç kullanıcılarını zararlı içerikten korumak ve ürünü aşırı kullanmalarını önlemek için ilk ebeveyn denetimlerini sunacak.
Instagram ve Facebook’un ana şirketi Meta’daki uygulamanın başkanı Adam Mosseri, bir blog yazısında ebeveynlerin genç çocuklarının Instagram’ı ne kadar süre kullandıklarını görebileceklerini ve internette harcadıkları süreyi sınırlayabileceklerini söylüyor. Zamanla yeni seçenekler de gelecekmiş. Mosseri, ayrıca çocuk güvenliği için bir dizi ince ayarın da geleceğini ifade ediyor.
Bazı ülkeler çocuk güvenliği yönergelerini değiştiriyor ve sosyal medya şirketlerini buna uymaya zorluyor.
Ki;
Ben de bunu destekliyorum.
Hayatın hiçbir döneminde yasaklardan yana değilim.
Ancak çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için sosyal medya kurallarını oluşturmalıyız.
Şu kovid neler yaptı bize
UZUN zamandır bir arkadaşımıza, dostumuza istediğimiz gibi sarılamadık.
Uzun zamandır endişe etmeden kalabalık yerlere gidemedik.
Uzun zamandır gönül rahatlığıyla seyahat edemedik.
Uzun zamandır aile büyüklerimizin ellerini bile öpemedik.
O yüzden hep yazıyorum, hatırlatıyorum.
Tünelin ucu gözükmüşken geriye gitmeyelim.
Aşılarımızı olalım.
Bunu bir kampanyaya dönüştürelim.
Şehirlerimizi süslesek ya
İKİ yıl süren pandemiden sonra biraz kendimize geliyoruz.
Yılbaşlarını evlerde geçirdik.
Bu yıl da kalabalıklar olmayabilir ama en azından şehirlerimiz biraz süslensin.
Ve gerçekten o kalabalık, o özenilmiş mekanları caddeleri, sokakları çok özledik.
Çünkü her yeni yıl umut demektir.
Ve insan biraz renklenmiş, süslenmiş bir kentte yürürken, vakit geçirirken kendini daha iyi hissediyor.
Şahsen ben öyleyim.