Önceliklerimiz değişti ama ihtiyaçlarımız değişmedi

ALAÇATI bugün Alaçatı’ysa; sadece Türkiye’de değil, bütün Avrupa’da konuşuluyor, takip ediliyor ve ilgiyle izleniyorsa bu süreçte birçok kişinin emeği oldu.



Bir de burayı popüler hale getiren sembol isimler var.

Onlardan biri de hiç kuşkusuz Leyla Figen’dir.

Örneğin bugün köyün en güzel butik otellerinden biri olan Alavya; bir zamanlar çocukların gizlice ağaçlarından meyve koparıp yedikleri bereketli bir bahçeydi. Daha sonraları ise yaz gecelerinde yerli halkın ellerindeki çekirdeklerle göz yaşlarının tuzunu birbirine karıştıran bir açık hava sineması olarak yaşadı.

Ve günlerden bir gün, yörenin kaderini değiştiren isim Leyla Figen Alavya’da şimdi Ruby adını alan ve tek bir yatak odasına sahip olan taş eve taşındı, ardından Alaçatı’nın taze havasını içine çekip, yörenin ilk turistik restoranını açtı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde otelde minik bir tören vardı.

Alavya’nın girişine Leyla Figen’i hatırlatan küçük bir plaket asıldı.

