Omicron hafif diyenlere dün de Delta vardı derim

Pandeminin biraz gevşediği günlerden itibaren turizmde marka olmuş bazı destinasyonlar reklam filmleriyle birlikte televizyonlarda yer aldılar.
Şubat ile birlikte bu reklamların sayısı da artmaya başladı.
Barselona’nın, Roma’nın, Paris’in kendini anlatmaya, tanıtmaya ihtiyacı var mı?
Ama onlar bile hem televizyonlarda, hem de sosyal medyada yer alıyorlar.
Haklılar...
Ve işi biliyorlar.
Çünkü bu önemli kentlerin ekonomileri turizmle dönüyor.
Yine öyle oldu.
Dedim ki;
2000’den önceki konutların zaman içinde kentsel dönüşüme sokularak yenilenmesi lazım. Bunu yaparken de iyi planlama yapılarak ve hata yapmadan, arzu ettiğimiz kentleri kurgulayarak yapalım.
Tabii şunu söylemiyorum.
2000’den önceki bütün binaları yıkalım gibi bir iddiam yok.
Çok başarılı mimari projeler elbette var.
Lezzet sörfüne meraklı olduğum da bir gerçektir.
Örneğin dünyanın her yerinden çay ve kahve toplarım.
Çayı, kahveyi okuyorum.
Suyu tadarak, demleyerek, içerek anlamaya çalışıyorum.
Sosları da öğreniyorum.
Yerel olanı seviyorum, doğal olanı destekliyorum.
Ve lezzet yolculuğuna meraklı herkesi destekliyorum.
2000 öncesi yapılan bütün binaların zamanla ve kademeli olarak yıkılıp yeniden yapılması gerekir.
Tabii bu büyük bir kentsel dönüşüm anlamına geliyor.
Ve sadece büyük kentlerle sınırlı bir konu da değil.
İzmir’den örnek vermek gerekirse; kentin en gözde yerleri olan hem Karşıyaka, hem de Güzelyalı sahilindeki binalar da kentsel dönüşüme giriyor.
Geçen gün yürüyerek iki sahilde de dolaştım.
Yıkılan binaların etrafında dolandım.
O seyir, istatistikler birkaç hafta sonra Türkiye’ye de geldi.
Benzer tablolar, vakalar, süreçler...
Tabii tedbirler de, yasaklar da kademeli olarak bizde de uygulandı.
İngiltere bu ayın sonundan itibaren Kovid-19’la ilgili tüm yasakları kaldırmayı planlıyor.
Tarih ötelenebilir ama böyle bir hazırlık var.
Omicron ile sürü bağışıklığının geleceğini düşünen ve yorumlayan uzmanlar haklı çıkıyor gibi...
Sizi bilmem ama ben yakından izliyorum.
Örneğin Sony Music, Bruce Springsteen’in kataloğunun müzik haklarını yarım milyar dolara (441 milyon Euro) rekor bir fiyata satın aldı. Şirketin 72 yaşındaki şüphesiz dünyanın en çok satan rock sanatçılarından biriyle olan bu anlaşması geçen yılın son günlerinde kamuoyuna duyuruldu.
Medya bu haberi “Hayat sigortası poliçesinde duran parayı nakde çevrilmek” diye yorumladı.
21’inci yüzyıl sanatçıları için bu sürecin yeni ve keyifli olduğu konuşuluyor.
Ardından Bob Dylan haberi geldi. Dylan’ın da tercihi Sony Music Entertainment’dı. Sony’nin 220 milyon Euro aldığı söyleniyor.
Ve David Bowie...
Kabul edelim; Türkiye birçok konuda iyi işler yaptı. Ama şehirleşmede sınıfta kaldığımız doğrudur.
Hangi şehri bozmadık ki...
Bir mimari öyküsü olan; geçmişten bugüne kadar korunan kaç şehrimiz var.
Yapılar bozulunca kentin kimliği de maalesef bozuluyor.
Herkes gibi ben de eski anılarla avunuyorum.
Çocukluğumun, gençliğimin geçtiği yerlere gitme gibi bir merakım var.
Hem özlüyorum, hem anılarımı tazeliyorum, hem de vakit geçirdiğim, nefes aldığım yerlerin bugün ne durumda olduğunu merak ediyorum.
Birkaç kere o boş statlarda maç izledim.
Ama keyif almadım.
Maça konsantre olamadım, gittiğime pişman oldum.
Pazar günü Göztepe’nin evsahipliğindeki maçı Altay kazandı.
Belki de Altay’ın daha çok puana ihtiyacı vardı.
Göztepe’den daha organizeydiler ve maçı almak için ellerinden geleni yaptılar.
HUGO Boss, tedarik zincirinin çeviklik ve esnekliğine büyük önem veriyor.
İzmir’deki üretim tesisi, özellikle Avrupa pazarlarında rekabet avantajı sağlıyor.
Avrupa, Hugo Boss için kilit bir pazar olurken, şirketin toplam satışlarının yüzde 60’ı Avrupa’da gerçekleşiyor. Global ürün tedarikinin yüzde 40’ından fazlasını Avrupa, Orta Doğu, Afrika bölgesinden karşılıyor. Bu da pazarlara yakın olan İzmir’i bir adım daha öne çıkarıyor.
Bir de yakın tedarik kavramı öne çıkmaya başladı. Aslında bu kavramı Hugo Boss gibi büyük şirketler uzun yıllardır konuşuyordu. Kapasite sıkıntıları, global lojistik altyapısındaki darboğazlar ve global talepteki artıştan ötürü Türkiye önem kazanan ülkelerden oldu.
Hugo Boss’un İzmir fabrikasının genişletilmesi kararının o yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum.
HUGO BOSS AG Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Haiko Schafer ile konuştuğumuzda “Yeni bir yatırımcı değiliz, 22 yıldır buradayız. Uzun vadeli yatırımcıyız ve Türkiye’de olmaktan mutluyuz. Bu kadar uzun bir süre yabancı bir yatırımcının mutlu olmadığı bir ortamda kalması mümkün değil, dolayısıyla bütün bu dönem boyunca buradaki operasyondan oldukça mutluyduk. İlerisi için çok net planlarımız var buradaki operasyonu büyütmek istiyoruz. Önümüzdeki 3 ya da 4 yıl içinde buranın kapasitesini iki hatta üç katına çıkartma planlarımız var” demişti.
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla metaverse forumu düzenlenecek. Metaverse, kripto para ve sosyal medyada alım satımlarının nasıl yapıldığı incelenecek. Son MYK toplantısında AK Parti kurmayları, ‘Şu anda insanlar yurtdışından Meryem Ana Tapınağı’nı, müzeleri satın alıyorlar’ demişlerdi. AK Partililere benden söylemesi... Sanal evrenlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de çoktan birileri tarafından satın alınmış. Kim ya da kimler aldı bilinmiyor. Ancak onlardan satın almak için yüklü miktarda para ödemek gerekiyor. Diğer yandan sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi değil, aynı sorunla parti genel merkezleri de karşı karşıya... Öğrenebildiğim kadarıyla DEVA Partisi sanal evrenlerde parti binalarını satın alan tek parti.”
Metevarse dünyasını, daha doğrusu bu eko sistemi ilgiyle takip ediyorum.
Doğrusunu söylemek gerekirse teknolojiye ne kadar meraklı olsam da anlamadığım, anlamakta zorlandığım çok fazla detay var.
Eminim sizler de öylesiniz.
Ama her şeyi öğreninceye kadar birilerinin daha hızlı hareket ettiğini de Hande’nin yazısından anlıyoruz.
Biz daha çalıştaylar, bilgilendirme toplantıları yaparken çoktan Meryem Ana gibi bizim için önemli yerler sanal alemde alınmış oluyor.
Platformun milyonlarca kişinin dinlediği en popüler Podcast’inde Kovid-19’la ve aşılarla ilgili yalan ve yanlış bilgilerin bilimsel gerçeklermiş gibi lanse edilmesi, önce bilim insanlarının, ardından da müzisyenlerin ve başka podcast programcılarının tepkisini çekti.
Podcast’in sona erdirilmesini isteyen müzisyenler, aksi takdirde eserlerini platformdan çekme tehdidinde bulundu.
Başta sessizliklerini koruyan Spotify yetkilileri tepkiler artınca açıklama yapmak ve bazı kuralları hayata geçirmek için girişimlerde bulundular.
Bu meseleye sadece Spotify olarak bakmayın.
Bir iletişim krizini nasıl yönetmeniz gerektiğiyle ilgili güzel bir örnek olması açısından da takip etmenizi öneririm.
Bu kriz nasıl başladı?
Ama dikkatinizi çekiyor mu; artık şehirler de ayrı bir yarış içinde...
Kıta Avrupası’nın yerleşik, geleneksel düzenine karşı meydan okuyan başka şehirler ortaya çıkmaya başladı.
Elbette New York, Paris, Londra gibi önemli şehirler dünyaya yön veriyor.
Ama inanın yakında çok daha farklı adresleri konuşmaya başlayacağız.
Ve istiyorum ki; bunlar arasında Türkiye’den de şehirler olsun.
Örneğin Qingdao’yu izliyorum bir süredir. Euronews’te okudum.
İtalya’da bir bakımevinde yaşlı kadınlar depresyon ve yalnızlıkla savaşmak için sosyal medya platformu TikTok’ta gençlerle etkileşime giriyor.
80’lerin üzerindeki bu kadınlar düne kadar sosyal medyada yaygın olan takipçiler, beğeniler, etkileyiciler gibi terimlerden haberdar değillerdi.
Kuzey İtalya’da Modena yakınlarındaki Capri’deki bu kadın merkezindeki kadınlar için hiçbir şey ifade etmiyordu.
Ancak bu büyükanneler genç nesil için videolar üreterek 10 bin takipçiye ulaşınca durum değişti.
SCAI Kooperatifi’ndeki girişim, pandemi sırasında merkezin bazı yaşlılarının depresyon ve yalnızlık belirtileri göstermeye başlamasıyla başladı.
Yönetmen Ilario de Nittis, eskiden yaşlı ve gençlerin birlikte vakit geçirebilecekleri projeleri olduğunu, ancak Kovid-19’un ortasında bunun zorlaştığını söylüyor.
İzmir’de Altaylı kadınları takip ediyorum.
Kadın Futbol Şubesi resmi olarak 2021 Eylül ayında kurulsa da aslında takım 2020-2021 sezonu için oluşturuldu. Takım önce 3. Lig’den sisteme dahil olacaktı, pandemi nedeniyle 3. Lig’den başlayacaktı; ancak TFF’nin kararıyla Süper Lig’de Profesyonel Şubesi olan takımların doğrudan Kadınlar Süper Ligi’ne alındı.
Şube aslında ilk defa 1992 yılında kuruldu ve 1992-1996 yıllarında faaliyet gösterdi ama çeşitli sebeplerden ötürü kapatıldı. Tekrar açmak 2021 yılına denk geldi.
SADECE ÜÇ YABANCI VAR
Fransa’da Macron’u eleştirenler giderek daha sert bir ton kullanıyorlar.
İngiltere’de Başbakan Boris Johnson en çok tartışılan isimlerden biri...
Karantina döneminde verdiği ve katıldığı partilerden dolayı çok ağır eleştiriliyor.
Ve rakipleri de çok sert kelimeler kullanıyorlar.
Merkel döneminde sakin bir iç siyaset ortamı yaşayan Almanya’da ise Merkel sonrasında strateji değişimi gözlemleniyor. Almanya’da da yakın bir gelecekte iç siyaset hareketlenecektir.
Amerika’da seçim döneminde yaşananlar demokrasinin beşiği bilinen ülke için bile kötü bir sınavdı.
Kentin değişik bölgelerindeki 400 klinik bu projeye katılacak.
İmza töreninde İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan bir açıklama yapmış.
Diyor ki;
“İzmir’de 400 bine yakın sokak hayvanı olduğunu tahmin ediyoruz. Bir çift kedi ve köpekten 12 bin tane hayvan ürüyor. 5 yıl sonra bu rakam 12 milyona çıkacak. Bu hayvanların kısırlaştırılması için de çok büyük bütçe gerekecek ve yaşanan sıkıntılar artacak. O yüzden şimdiden bu konuda önlemler almak açısından hayata geçirdiğimiz bu proje çok önemli...”
Bu açıklamayı Türkiye’deki hayvan dernekleri okudular mı, bu sayılardan haberleri var mı bilemiyorum.
Ama mutlaka okumalılar ve dernek yöneticileriyle mutlaka işbirliği yapmalılar.
Metaverse yakın zamanda duyduğumuz bir kavram ama hayatımıza hızlı bir giriş yaptı.
Geçen gün AK Parti MYK toplantısında da Metaverse konuşuldu.
Yurtdışından yatırımcılar Meryem Ana Tapınağı gibi önemli müzeleri satın almışlardı. Bu gerçekten gelecek için önemli bir konu...
O saldırıdan kurtulan birinin röntgenini bir cerrah; NFT olarak satmaya çalışırken işlem başlatıldı.
NFT son günlerde çok sık konuştuğumuz kavramlardan biri oldu.
Doktor yaraların röntgenini internette açık artırmaya çıkarmaya çalışmakla suçlanıyor.
Röntgende kalaşnikof mermisi tarafından delinmiş bir kol gözüküyor. Avukat Elodie Abraham, müvekkili hakkında, “Bu hastanın tıbbi gizliliğini ihlal etmekle yetinmeyen doktor, çevrimiçi açık artırma sitesinde bu genç kadının özel hayatını açıklamayı uygun gördü. Artık onu herkes tanıyor. Müvekkilim yetkili kurum ve makamların gelecekte bu tür eylemlerin mümkün olmamasını sağlamak için gerekli tüm cezai işlemlerin yapılacağına güvenmektedir” diye de açıklama yaptı.
Doktor kendisini “Bu bir eğitim amaçlı çalışmaydı” diye savunuyor.
Tabii Fransız kamuoyu günlerdir bu konuyu tartışıyor.
Araştırmacılar, artışın esas olarak nüfus artışı ve yaşlanmadan kaynaklandığını öne sürüyor. Demansta dört risk faktörünün, yani sigara, obezite, yüksek kan şekeri ve düşük eğitimin etkili olduğuna işaret ediyorlar.
Demans şu anda dünya çapında yedinci önde gelen ölüm nedeni. 2019’daki küresel maliyetin 880 milyar eurodan fazla olduğunu söylüyorlar.
Bu bedeli biz de ödüyoruz.
Bizim nüfusumuz da yaşlanıyor ve demanslı hasta sayımızda büyük artış gözlemleniyor.
Bu maliyeti azaltmak için daha sağlıklı beslenmeyi, daha fazla egzersizi, sigarayı bırakmayı ve eğitime daha iyi erişimi desteklememiz gerekiyor.
Omicron hafif diyenlere dün de Delta vardı derim
Her gün yazınca her gazeteci gibi benim de mesaj dostlarım oluyor.
Bazıları beni eleştiriyor, bazıları katkı yapıyor, bazıları beraber çalıştığımız gazeteci arkadaşlarım gibi bilgi akıtıyor.
Bu iletişimden çok mutluyum.
Beni de diri tutuyor; yanlış yapmamı engelliyor, hatam varsa düzeltme şansı veriyor.
Pandemi döneminde aşıyı destekleyenlerle aşı karşıtları arasında kaldığımı söylemeliyim.
Bir grup var ki, beni çok ağır eleştiriyor. Çünkü ben en başından bu yana aşıları destekledim. Ve gidip Türkiye’de ilk aşı olanlardan biri oldum.
Aşılara karşı olanlara karşı olmadığımı da her seferinde yazdım.
Ama istatistikler, vakalar, etrafımda yaşadıklarım, uzmanların yorumları, bilimsel makaleler aşıların hastalığın geçmesinde yardımcı olduğunu kanıtlıyordu.
Buna rağmen “Aşıya gerek yok; güneşe çık, çıkamıyorsan D vitamini takviyesi al. Portakal ye, yiyemiyorsan C vitamini takviyesi al” diyen mesajlar hiç bitmedi.
Bilimsel makalelerde D vitaminin Kovid-19’da en önemli silahlardan biri olduğunu hep okudum.
O yüzden aşılarım tam olmasına rağmen D vitamini takviyelerini almaya devam ettim.
Tabii doktor kontrolünde...
Bu konuda ilk yazı yazanlardan biri de bendim. Kapanmaların başladığı mart ayında Medical Park İzmir’in Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Beken ile konuşmuş ve ilk araştırmalarda D vitami düzeyinin hastalıkla çok alakalı olduğunu yazmıştım.
Ama Beken’in başka tavsiyeleri de olmuştu.
Gerçek olan şu...
Bağışıklık sistemi güçlü olanlar pandemiyi daha rahat atlattı. Ama kompleks bir yapı olan vücudumuzdaki eksikleri tamamlamak için bizim yapabileceklerimiz var, bir de dış etkenleri yönetme becerimiz olmalı.
Bence aşılar da işte bunun için etkiliydi.
Yine söylüyorum.
Aşı olup hastalığı çok ağır geçiren de, hayatını kaybeden de var.
Ama genel olarak bir koruma sağladığı gerçeğini de unutmamak gerekir.
Bu dönem böyle geçecek.
Şimdi Omicron’a göre mesaj atıp “Bakın virüs bile hafifledi” diyenlere de şunu hatırlatmak isterim.
Dün de Delta, hatta Delta Plus vardı.
Özetle...
Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. Bunun için tavsiye edilenleri yapın.
Aşılara inananlar ise hatırlatma aşılarını olmayı ihmal etmesinler.
Ya küçültüyor ya abartıyoruz
Şu sosyal medya gerçekten eğlenceli... Sevgililer Günü’nde sevgilisi olanlar, olmayanlar, evli olup kutlayanlar birçok paylaşımda bulundu. Sevginin gösterilmesi, hatırlanması elbette çok güzel... Ama bizim gibi Egeli, Akdenizli toplumlarda herşeyi abartma gibi bir yanımız da var. Ya önemsemiyor, küçültüyoruz ya da çok abartılı, herşeyi olağanın çok dışında gösteriyoruz.
Böyle günlerde ben daha dikkatli takip ediyorum paylaşımları...
Ve gerçekten eğlenceli buluyoruz.
Laf atmalar, göndermeler, kıskanılacak aşk itirafları yapanlar, yalnızlığa meydan okuyanlar...
Sevgiyi sadece bir güne özel saymak galiba ortak hatamız...
Hatırla Sevgili’yle dans
Sevgililer Günü’nün en güzel videolarından biri Karşıyaka Çarşısı’ndan geldi. Tabii “pandemi” diyeceksiniz, “kalabalık” diyeceksiniz; doğru...
Ama “Hatırla Sevgili” şarkısı fondayken onlarca çift öyle güzel dans ediyorlardı ki...
Defalarca seyrettim.
Ve içimi ısıttı...
Kentlerin merkezleri tıkandı
Buca Metrosu’nun temeli atıldı; İzmir’e hayırlı olsun.
Metro, tramvay yatırımları özellikle büyükşehirlerin ulaşımı için çok önemli altyapı yatırımları.
Çünkü şehirlerimiz sıkıştı ve yeni yollar açmak neredeyse imkansız hale geldi.
Bir de yollar açıldıkça, genişledikçe trafik de rahatlamıyor.
O yüzden kent merkezlerini rahatlatmak gerekir. Belki de merkeze giriş çıkışları sınırlamak, zorlaştırmak da lazım.
Bizim şehirlerimizde otopark sıkıntısı malum.
Otopark yapmak yerine dükkan yapıp daha çok gelir elde etmek isteyenlerin bugün ne cevap vereceklerini merak ediyorum.
O yüzden yeni projelerde otopark yatırımlarını yapmamız hayati bir konu...
Bir de yer altı otoparklarını artırmamız gerektiğini düşünüyorum.
Kentteki yoğunlukta dur-kalklar, beklemeler, caddeler üzerine yapılan otoparkların büyük etkisi var.
Bugünün teknolojileriyle yer altı otoparklarını yapmak özellikle bizim gibi büyükşehirler için bir zorunluluk haline geldi.
Üstelik bu yatırımları yerel yönetimlerin olanakları yoksa yap-işlet-devret modeliyle de yapmak mümkün.
Aksi halde bu trafik yoğunluğu kolay kolay bitmez.
İstediğiniz kadar metro, tramvay yapın, kalıcı çözümler için altyapıya daha çok yatırım yapmak zorundasınız.