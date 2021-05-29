Okulları açık tutmalıyız

BEN sporun bir kent, bir bölge için geliştirici, motive edici yönünü önemsiyorum. Artık spor endüstrisi çok başka bir noktaya gidiyor. İnsanlar gönül verdikleri takımların maçlarına giderek hem keyifli vakit geçiriyor, hem de sosyal hayata ve ekonomiye katkı sağlıyorlar.Sporun birleştirici, uzlaştırıcı yönünü de unutmamak gerekir.



O yüzden futbolda iki İzmirlinin 19 yıl sonra Süper Lig’de olmasını ayrıca önemsiyorum.

Finalde Altay ve Altınordu oynayacak, 90 dakikanın sonunda biri Süper Lig’e çıkacak.

İkisi de Türkiye’nin güzide kulüpleri...

Altay sadece bir spor kulübü de değildir.

Türkiye’nin ilk sivil toplum örgütlerinden biri olarak da görün...

Tıpkı Karşıyaka gibi...

