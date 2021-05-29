Okulları açık tutmalıyız

19 yıl sonra Süper Lig’de iki İzmirli olacak.
Göztepe’yle birlikte Altay da büyük bir mücadelenin içine girecek.
Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’na da teşekkür ederim.
Üçüncü lige düşmüş bir futbol takımını aldı ve her yıl istikrarı kurarak kulübü Süper Lig’e taşıdı.
Aslında Altay’ın bu öyküsü Türkiye’deki birçok kulübe örnektir.
Futbol tarihinde başarılar yakalamış birçok kulüp Altay gibi benzer bir süreç yaşadı.
Bilim Kurulu sahillerde, parklarda, bahçelerde kişiler arasında 2 metre mesafe olması halinde maske takmaya gerek olmadığını düşünüyor.
Ama daha önemlisi haziranda hedefin günde 1 milyon kişiye 1 milyon BioNTech aşısı yapılması.
Haziran sonunda 30 milyon insan ilk doz aşısını olacak.
BioNTech’te ilk aşıdan sonra yüzde 70’in üzerinde bir antikor oluşuyor.
Bunun anlamı şu;
Yaz sonundan itibaren Türkiye eski günlere dönebilir.
O yüzden futbolda iki İzmirlinin 19 yıl sonra Süper Lig’de olmasını ayrıca önemsiyorum.
Finalde Altay ve Altınordu oynayacak, 90 dakikanın sonunda biri Süper Lig’e çıkacak.
İkisi de Türkiye’nin güzide kulüpleri...
Altay sadece bir spor kulübü de değildir.
Türkiye’nin ilk sivil toplum örgütlerinden biri olarak da görün...
Tıpkı Karşıyaka gibi...
O günlerde Doğtaş Mobilya sektöründe markalaşma adına önemli yatırımlar yapıyordu.
Yıllar içinde Doğan ailesini hep yakından izledim, önemli projelere imza attılar.
Doğtaş Türkiye’nin en önemli markaları arasına girdi. Bayi ağlarını genişlettiler.
Sonra da Kelebek’i alarak sektördeki iddialarını genişlettiler.
Ardından Lova Yatak ve RuumStore hamleleri geldi.
İnşaat sektöründe Doğyap, perakende sektöründe Troypark markaları da gruba eklendi.
Gerçekten de Sepil Göztepe’yi aldıktan sonra kulüp bambaşka bir havaya büründü.
İş dünyasındaki başarısının hiç tesadüfi olmadığını kanıtladı...
Kulübü kurumsallaştırdı, profesyonellere emanet etti, eksik altyapı tesisleri tamamlandı, kamuoyuyla sağlıklı bir iletişim kuruldu.
Bütün bu detaylar önemliydi.
O yüzden Sepil’in bu kararı gerçekten sadece Göztepe için değil, spor dünyası için de önemlidir.
Özellikle futbolda kulisler çok hareketlidir.
Türkiye, Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak üzere anlaşma imzaladı.
Yeni parti Çin aşısı Sinovac da geçenlerde gelmişti.
Rus aşısı Sputnik V yakın zamanda Türkiye’de olacak, üstelik bizim tesislerimizde de üretilecek.
Türk aşılarında da kritik dönemler aşıldı.
Faz 3 çalışması başlanan aşılarımız var.
Yıl sonunda bizim aşılarımız da devrede olacak.
Bu rakamları şundan veriyorum.
Yazdığım şehirlerin tamamı turizmde marka olmuş, önemli merkezler...
Kültürüyle, sanatıyla, gastronomisiyle, sanayisiyle öne çıkan kentler...
Ve çoğunu İzmir’e benzetiyorum.
Bizim şehirlerimize gelince İstanbul’un nüfusu 22 milyon, Ankara’nın 6 milyon 600 bin, İzmir’in ise 4 milyon 468 bin...
Roma gibi her yıl milyonlara evsahipliği yapan bir yerin nüfusu İzmir’den 1 milyon daha az...
Arada sohbet ediyoruz.
Okutur, her zaman pozitiftir.
Türk turizminin geleceği için de her zaman olumlu yorumlar yapar.
O da benim gibi iflah olmaz iyimserlerden...
Salgın her sektörü olduğu gibi turizmi de etkiledi.
Örneğin Dalyan iklimi nedeniyle 12 ay turist çeken bir bölgeydi.
Bu salgın döneminin mağdurları var.
Örneğin küçük esnaf, yiyecek içecek sektörü çalışanları, hizmet sektörü...
Açılıp kapanmalardan dolayı geçen bir buçuk yılın yarısında işlerine gidemediler.
İşletmeler ciro kayıplarına uğradılar.
Başlangıçta mülk sahipleri kirada yardımcı olmaya çalıştılar ama süreç uzayınca kira yükü de bu işletmelerin sırtına bindi.
Kapalı oldukları zamanda bile kira işlemeye devam etti.
Pandemi sürecinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan diyor ki;
“Vaka sayılarındaki azalmaların şu anda bizim aldığımız tedbirlerle alakası yok. Şu anki azalma; hiç aşı yapmayan, doğru dürüst tedbir almayan ülkelerde de var. Bu paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir.”
Yine tartışılacak bir açıklama yapıyor hoca...
Ve uyarılarını sıralıyor;
“İlk başta şuna dikkat edeceğiz; açılması elzem olan sektörlerden başlayacağız. İkinci dikkat edeceğimiz nokta; bu normalleşmenin hem sektöre hem bize yararı olacak. Önce ilk açacağımız yerler salgının, yani bulaşın esas kaynağı olan yerler olmamalı. Buna baktığımız zaman, esas kaynak üç tane; bir tanesi ev ortamı, ikincisi toplu taşıma araçları, üçüncüsü de iş yerleri.”
Peki ne öneriyor Mehmet Hoca;
Bir semt takımı gidip Avrupa ikincisi olup geliyor, inanıyorum şampiyon olarak da gelecek.
Hepsiyle gurur duyuyoruz.
Başarıda emeği geçen herkesi kutluyoruz.
Karşıyaka büyük bir kulüptür.
Ve bunu her fırsatta hatırlatıyor.
Geçen hafta Karşıyaka’yla ilgili birkaç yazı yazdım.
Tapan; Nusr-Et’in Los Angeles şubesinin açılışını dünya yıldızlarıyla dolu film galalarından farkı olmadığını söylüyor. Ve “25 yıldır Los Angeles’ta yaşıyorum, böyle ses getiren, bu kadar çok konuşulan başka bir açılış görmedim” diyor.
Gerçekten çok mutlu oldum.
Çünkü yıllardır yazdığım bir konu var.
İtalya kendi mutfağını dünyaya çok iyi anlatıyor.
Örneğin pandemi nedeniyle beklenen tesislerin boş kalmasından dolayı bazı ertelemeler yapılacak.
Daha önce hazine arazileri üzerine kurulu turizm tesislerinin devlete yaptıkları ecrimisil ödemeleri bir yıl süreyle ertelenmişti. Pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle bu süre bir yıl daha uzatılacak.
Doğru bir karar...
Gerçekten de pandeminin bazı sektörlere etkisi çok daha olumsuz oldu.
O yüzden olması gereken, doğru bir karar...
Keşke imkanlar el verse de sektöre çok daha büyük destekler yapılsa...
27 Mart tarihinde gerçekleştirilen etkinlik sonrası konsere katılanlar tek tek takip edildi. Ve koronavirüsün bulaştığına dair bir belirtiye rastlanmadı.
Palau Sant Jordi kapalı spor salonunda düzenlenen konser öncesi tüm seyirciler Kovid-19 testinden geçirildi. Özel bir havalandırma sisteminin kullanıldığı mekanda tüm seyirciler FFP2 tarzı maskeler taktı, tuvalet ve barların kullanımında ise bazı özel kurallara dikkat edilmesi istendi.
Tabii konser olunca sosyal mesafe kuralına uyulmadı.
Germans Trias i Pujol Hastanesi doktorlarından Josep Maria Llibre, bu konserle büyük bir Kovid-19 deneyi yaptıklarını ve doğru önlemler alındığı taktirde bu tarz organizasyonların güvenli olduğunu ispatladıklarını söyledi.
Barselona dışında İspanya’nın bazı şehirlerinde de benzer etkinlikler yapıldı.
Aslında bu algoritmayı hepimiz öğrendik.
Rakamlar gidişatı çok net gösteriyor.
17’sinden sonra 5 binlerin altına inemeyeceğiz.
Peki bu sefer ne yapmalıyız?
Ay başında maaşını alan insanlar için değişen bir durum yok. Ta ki işleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı oluncaya kadar...
Ben yazınca bazen sert eleştiriler alıyorum.
Kendimizi, gördüklerimizi, yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi, hayallerimizi anlatırdık.
Yemek hayatı güzelleştiren en önemli ayrıntılardan biridir.
Yıllar içinde gastronomi derneklerine, kulüplerine üye oldum.
Ve müthiş tadımlara...
Sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde...
Damak biraz gelişince, o derslerden biraz bir şeyler öğrenince tatların harmonisi farklı oluyor.
2004 yılında Turkish Society Network parolasıyla dünyada ve Türkiye’de bir ilk olan Wishnee sosyal medya platformunun kuruluşuna öncülük etti. Sosyal medyanın gelecekte çok önemli bir yeri olacağına ve bu alanda yatırım yapılması gerektiği konusunda Türk yatırımcılarını bilgilendirme çalışmalarını yürüttü.
Farklı alanlarda ve sektörlerde çalıştıktan sonra 2019’da mentor ve mentilerin sanal ve gerçek ortamda bir araya geldikleri Mentee Turkey platformunu kurdu.
Vizyon 100 de; dijital dönüşümü merkeze alan üst düzey yöneticilerin yer aldığı bir platform...
Pandemi dönemi dijitalleşmeyi daha çok ön plana çıkardı. Büyük şirketler önce evden çalışmayı teşvik ettiler, bazıları da hibrit bir modeli önerdiler.
Bir yılın sonunda Google, Amazon gibi şirketler aşı olanları yeniden ofislere çağırmaya başladılar, yaz sonundan itibaren de hibrit bir model uygulayacaklarını açıkladılar.
Kutlunun bu süreçle ilgili bazı notları var.
Ne devletlerin böyle bir hazırlığı vardı, ne de özel sektörün...
Çok kitap okudum, bu konuları işleyen çok film seyrettim ama bir buçuk yılı bulan bu pandemi dönemini hayal bile edememiştim.
Geçen gün düşündüm.
Kovid 19 salgınının bir pandemiye dönüşebileceğini ve hayatımızı etkileyebileceğini ilk, ne zaman, kiminle konuşmuştuk diye...
2019’un aralık ayıydı ve İzmir Alsancak’taki Arkas Sanat Merkezi’nde yine güzel sergilerden birindeydik.
İçine girenler bilir.
Etrafımda bunu gözlemliyorum.
Borsaya olan ilgi aslında tasarruflar açısından önemli bir gelişme...
Çünkü borsaya girerken, şirkete ortak oluyorsunuz.
Finansal okur yazarlık arttığı sürece bu ilgiyi çok değerli buluyorum.
Ancak bizde birçok konuda olduğu gibi kulaktan dolma bilgilerle, arkadaş tavsiyeleriyle, sosyal medya yönlendirmeleriyle yatırım yapıyoruz.
Bu dönemde aslında küçük yatırımcılar büyük hayal kırıklıkları yaşamadı.
Okulları açık tutmalıyız
ISRARLA yazıyorum.
Okullarımızı açık tutmalıyız.
Online eğitimi yapabilenler oldu, yapamayanlar da...
İmkanı olup ekran karşısına geçenler de oldu, geçemeyenler de...
Ve bu süreç hem öğretmenlerimiz, hem de öğrencilerimiz için gerçekten zordu.
Oğlum Atlas’tan biliyorum.
Sabah 9’da derse başlıyor, 10 dakika aradan sonra yine derse giriyor.
Bazı günler 17.00’ye kadar, bazen hafta sonları bile online bağlantılarla devam ediyor.
Ben kendimden biliyorum.
Yarım saat ekran karşısında olunca başım ağrıyor, gözlerim yoruluyor, duruş bozukluklarım başlıyor.
Kalkmak, yürümek, hareket etmek ihtiyacı hissediyorum.
Bunu bilmeme rağmen Atlas’a “Dersini dinle, başka birşeyle ilgilenme, öğretmenin dersi anlatırken ekrandan gözünü ayırma” demek zorunda kalıyorum.
Ama bunun da ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum.
Öğretmenler için de zor.
Öğrencilerin konsantrasyonlarını, motivasyonlarını küçük bir ekranla sağlamak neredeyse imkansız...
Pandeminin ilk günlerinden beri yazıyorum.
Birçok ülke okullarını açık tutmak için kapandı.
Ve bunu yaptılar.
İnsanlar dikkat etti, mesafelerini korudular, maskelerini taktılar. Bazı şeyleri ertelediler.
Ama okulları hep açık tuttular.
O kadar çok yazdım ki bu konuda...
Şimdi bu eksiklikleri tamamlamalıyız, telafileri yapmalıyız.
Çocuklarımızın okula dönmeleri için elimizden geleni yapmalıyız.
Aksi halde gerçekten çocuklarımız için eksik kalan şeyler olacak.
İzmir’in kulüplerine sahip çıkalım
SPORUN var olabilmesi, yaşayabilmesi, güçlü olabilmesi için sponsorluklar şart...
Kalıcı başarılar da ancak böyle oluyor.
Avrupa’nın devlerinin arkasında dev şirketler var.
Ve izliyorum; herkes bu sponsorluklardan mutlu...
İzmir’e bakıyorum.
Maalesef uzun vadeli destekler o kadar az ki...
O yüzden destek veren herkese teşekkür etmek istedim.
Tabii ben ana sponsorları yazıyorum.
En başta Selçuk Yaşar’a, Yaşar Holding’e teşekkür borcumuz var.
Herhalde sadece Türkiye’de değil, dünyada örnektir.
Karşıyaka’ya 50 yıldan fazla süredir düzenli olarak sponsorluk yapıyorlar.
Pınar Karşıyaka bu yıl Avrupa şampiyonu olabilirdi.
Ve olacaktır da...
Göztepe’de Türkerler, Altınordu’da Petrol Ofisi, Corendon Hava Yolları ve AXA Sigorta...
Altay ve Karşıyaka’da Folkart...
Bucaspor 1928’de AllWays...
Karşıyaka Voleybol’da Yaşar Üniversitesi...
Bu yıla kadar birçok kulübün sağlık sponsoru olan Medical Park, şimdi Medicana...
Tek tek hepsine teşekkür ederiz.
Folkart şunu yaptı;
İzmir futbolunun lig düştüğü, kan kaybettiği bir dönemde her kulübe forma sponsoru olarak moral verdi.
Bu sponsorluğu da değerli buluyorum.
İzmir’in kulüplerine sahip çıkalım.
Sponsorlukları artıralım, bu kurumlara da teşekkür etmeyi unutmayalım.
Karşıyaka stadını istiyor
GÖZTEPE’nin stadı harika oldu. Bana göre Türkiye’nin en modern statları arasında...
Alsancak Stadı bitmek üzere... Tarihi statta tarihi başarılar yaşanmıştı. Dilerim gelecekte de finaller oynansın.
Ve Karşıyaka...
Artık bu stadı da bitirelim.
Karşıyaka’nın ayağa kalkabilmesi için bu stadın bitmesi gerekir.
Bunu en az şirketleşme, derneğin yeniden yapılandırılması kadar önemli buluyorum.
Bir gazeteci dosta daha veda
90’ların başıydı.
Müthiş bir kadro Gözlem Gazetesi’nde buluşmuştuk. Ağırlıklı Yeni Asır kadrosu Türkiye’nin ilk haftalık gazetesini yapacaktık.
Gazetenin patronu Çetin Gürel, Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, Yayın Yönetmeni Akın Kıvanç, Yazı İşleri Müdürü Atilla Sertel, Görsel Yönetmen Ümit Satıç...
Yücel Elidemir, Nesrin Şirvan, Mehmet Akyar...
Öcal Uluç, Haluk Cansın...
Müthiş bir kadroydu.
O yılları unutamam.
Atilla abiyle gitmediğimiz şehir, ziyaret etmediğimiz başkan kalmadı. Ekonominin de, siyasetin de nabzını tutuyorduk.
Ve en önemlisi bunları yaparken yorulmuyorduk, büyük bir tutkuyla işimizi yapıyorduk.
Ve saydığım bu isimler o dönemde harika bir gazete yapıyordu.
Ziynet Sertel ile tanışmam o yıllara denk gelir...
Üzerinden 30 yıl geçmiş.
Dar ama birbirine bağlık bir kadro olunca; bu iş arkadaşlıkları dostluğa dönmüştü.
Yıllar içinde hepimiz farklı kurumlara, farklı gazetelere geçtik. Atilla abi de kendi gazetesini, dergisini yaptı.
Bazen gazetecileri anlamak zordur. Tempolu, hiçbir sektöre benzemeyen gerçekleri olan bir meslektir. Gazetecileri de ancak bir başka gazeteci anlar. Atilla abi o yüzden şanslıydı. Ziynet Sertel de gazeteciydi. Gazetesinin, dergisinin bütün kurgusunu Ziynet abla yapardı. Ve Atilla abinin her zaman yanındaydı. Çünkü Atilla abinin içindeki siyaset yapma isteği hiç bitmedi. Gazetecilik de, siyaset de zordur bizim ülkemizde...
Sertel’leri hep yan yana, el ele, kol kola gördüm ben...
İlk tanıdığım günden bugüne...
Örnek aldığım beraberliklerden biriydi.
Ziynet Sertel’i kaybettik.
Bir gazeteci dostumuzu daha sonsuzluğa uğurladık.
Nurlar içinde uyusun...