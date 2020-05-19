Okullar ekimde açılsın

TURİZMCİ dostlarımla konuşuyorum, hepsi yaz genelgelerini bekliyorlar. Haklılar, buna göre pozisyon alacaklar.
Herkesin çok iyi bildiği, çok popüler işletmeler açmakla açmamak arasında gidip geliyorlar.
Normalde haziran–eylül ayları arasında açık kalan bu işletmeler, bu yıl pandemi nedeniyle tam bir bekleme sürecine girdiler.
Çünkü kapasiteler yarıya inecek, önlemler artırılacak, herhangi bir sağlık problemi çıktığında hukuksal sıkıntılar işletmeleri zorlayacak.
Ne kadar önlem alsalar da virüsle başa çıkmak çok kolay değil.
Onları dinleyince aklıma şöyle bir detay geldi.
Bütün dünya seyahat kısıtlamaları getiriyor.
Ülkeler vatandaşlarına başka ülkelerde değil, kendi turizm alternatiflerini değerlendirmelerini istiyor.
Bu da bu yıl iç turizmle ayakta kalacağımız gerçeğini ortaya koyuyor.
Aslında Kovit-19 ile ilgili birçok belirsizlik de devam ederken, belki okulların bu yıla özel geç açılması söz konusu olabilir.
Üniversitelerin çoğu eğitimlerini zaten ekimde başlatıyor. İlköğretimlerin, liselerin de ekimde başlatılması ya da eylülü online eğitimle geçirilmesi turizm sektörünün biraz olsun nefes almasını sağlayacaktır.
Benim önerim online eğitimin haziranda da devam etmesi, hatta uzatılması, okulların da ekim başında açılmasıdır.
Hükümet bunu değerlendirmeli ve kararını bayramdan hemen sonra açıklamalıdır.
Belki bu sayede iç turizm canlı olacak, sektör nefes alacaktır.
Çeşme projesi iyi gidiyor
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çeşme projesini konuşmak için Çeşme’deydi.
Toplantıya katılan büyük çoğunluğun konuşulanlardan mutlu olduğunu söylemeliyim.
Öncelikle yeni projenin Çeşme’nin ruhuna, dokusuna, özelliklerine, değerlerine uygun yapılacağı konusunda genel bir konsensüs var.
Zemin artı iki katın üzerinde bir inşaat izni olmayacak.
Yoğunluk olmayacak, tematik yatırımlar olacak, kentle uyum sağlanacak.
Bunlar önemli sözler...
Daha da önemlisi pandemi sonrasında hala Çeşme’ye ilgi varsa, yatırım iştahı devam ediyorsa bu fırsatı kaçırmamak gerekir.
Ben bu projeye başından beri destek veriyorum.
Elbette endişelerimi ve isteklerimi de baştan sıralayarak.
Bir kere Çeşme’nin her yere benzemesini istemiyorum. Çeşme’nin özellikleri korunarak geliştirilecek bir projeye kimin itirazı olabilir ki...
Ben Çeşme’nin 12 ay canlı olmasını istiyorum.
Yaz ilgisinin kışın da devam etmesini arzu ediyorum.
İki aya sıkışmış bir turizm anlayışının yanlış olduğunu düşünüyorum.
O yüzden son toplantıda genel bir konsensüs olmasını önemsiyorum.
Sadece otobanlarda hız
limiti biraz artabilir
İÇİŞLERİ Bakanlığı yaz genelgeleri yayınladı; denetimlerin devam edeceğini, maske, trafik gibi önemli konularda hassas davranacaklarını açıkladı.
Bence de bu dönem önlemleri çok sıkı denetlemek gerekiyor.
Geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otobanlarda hız limitini 5 puan artıracaklarını, bu konuda hazırlık yaptıklarını açıklamıştı.
Yine hatırlatayım istedim.
Bugünün modern araçlarıyla ve altyapısı güçlü otobanlarımız sayesinde hız limitlerini sadece otobanlarda olmak üzere 5 puan daha artırmak bana göre de doğru geliyor.
Yani 120 değil, 125 olmalıdır.
Önceden duyurulunca
pozisyon alınabilir
ABD’de çoğu üniversite ilk dönemi online yapacağını açıkladı.
Bazıları da bütün yıl bu sistemi kullanacağını şimdiden duyurdu.
Bu bilgilerin önceden duyurulması şundan önemli...
Herkes kendi pozisyonunu buna göre ayarlıyor.
Salgın konusunda biz ABD’den daha iyiyiz.
Ama okullar konusunda bir aylık erteleme ekonomiyi canlandıracaktır.
Okullar telafilerini yaz boyunca online eğitimleriyle, ara tatil dönemlerinde kapatabilirler.
Hem salgını kontrol etmek açısından da bu bir aylık erteleme iyi de gelebilir.
Sosyal mesafeli
yemek versiyonları
BAZI videolar sosyal medyada dolaşıyor.
Paris’te nehir kenarında bir restoranda çekilmiş görüntüler...
İnsanlar cam bir bölüm içinde yemek yiyorlar.
Garsonlar maskeli, hatta siperli...
Uzun tepsilerde yemekler servis ediliyor, epeyce uzaktan servis yapılıyor.
Servis sırasında müşteriler maskelerini takıyorlar, sonra çıkarıp kendilerine ayrılan o cam fanusun içinde yemek yemeye devam ediyorlar.
Hesap öderken temassız kredi kartını eldiven takarak garsona uzatıyorlar.
Yani böyle ayrıntılar...
Ortam güzel, eminim yemekler de güzeldir de...
Kendimi düşündüm de, böyle olacaksa ben nasıl gideyim böyle bir yemeğe?
Okullar ekimde açılsın
TURİZMCİ dostlarımla konuşuyorum, hepsi yaz genelgelerini bekliyorlar. Haklılar, buna göre pozisyon alacaklar.
Herkesin çok iyi bildiği, çok popüler işletmeler açmakla açmamak arasında gidip geliyorlar.
Normalde haziran–eylül ayları arasında açık kalan bu işletmeler, bu yıl pandemi nedeniyle tam bir bekleme sürecine girdiler.
Çünkü kapasiteler yarıya inecek, önlemler artırılacak, herhangi bir sağlık problemi çıktığında hukuksal sıkıntılar işletmeleri zorlayacak.
Ne kadar önlem alsalar da virüsle başa çıkmak çok kolay değil.
Onları dinleyince aklıma şöyle bir detay geldi.
Bütün dünya seyahat kısıtlamaları getiriyor.
Ülkeler vatandaşlarına başka ülkelerde değil, kendi turizm alternatiflerini değerlendirmelerini istiyor.
Bu da bu yıl iç turizmle ayakta kalacağımız gerçeğini ortaya koyuyor.
Aslında Kovit-19 ile ilgili birçok belirsizlik de devam ederken, belki okulların bu yıla özel geç açılması söz konusu olabilir.
Üniversitelerin çoğu eğitimlerini zaten ekimde başlatıyor. İlköğretimlerin, liselerin de ekimde başlatılması ya da eylülü online eğitimle geçirilmesi turizm sektörünün biraz olsun nefes almasını sağlayacaktır.
Benim önerim online eğitimin haziranda da devam etmesi, hatta uzatılması, okulların da ekim başında açılmasıdır.
Hükümet bunu değerlendirmeli ve kararını bayramdan hemen sonra açıklamalıdır.
Belki bu sayede iç turizm canlı olacak, sektör nefes alacaktır.
Çeşme projesi iyi gidiyor
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çeşme projesini konuşmak için Çeşme’deydi.
Toplantıya katılan büyük çoğunluğun konuşulanlardan mutlu olduğunu söylemeliyim.
Öncelikle yeni projenin Çeşme’nin ruhuna, dokusuna, özelliklerine, değerlerine uygun yapılacağı konusunda genel bir konsensüs var.
Zemin artı iki katın üzerinde bir inşaat izni olmayacak.
Yoğunluk olmayacak, tematik yatırımlar olacak, kentle uyum sağlanacak.
Bunlar önemli sözler...
Daha da önemlisi pandemi sonrasında hala Çeşme’ye ilgi varsa, yatırım iştahı devam ediyorsa bu fırsatı kaçırmamak gerekir.
Ben bu projeye başından beri destek veriyorum.
Elbette endişelerimi ve isteklerimi de baştan sıralayarak.
Bir kere Çeşme’nin her yere benzemesini istemiyorum. Çeşme’nin özellikleri korunarak geliştirilecek bir projeye kimin itirazı olabilir ki...
Ben Çeşme’nin 12 ay canlı olmasını istiyorum.
Yaz ilgisinin kışın da devam etmesini arzu ediyorum.
İki aya sıkışmış bir turizm anlayışının yanlış olduğunu düşünüyorum.
O yüzden son toplantıda genel bir konsensüs olmasını önemsiyorum.
Sadece otobanlarda hız
limiti biraz artabilir
İÇİŞLERİ Bakanlığı yaz genelgeleri yayınladı; denetimlerin devam edeceğini, maske, trafik gibi önemli konularda hassas davranacaklarını açıkladı.
Bence de bu dönem önlemleri çok sıkı denetlemek gerekiyor.
Geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otobanlarda hız limitini 5 puan artıracaklarını, bu konuda hazırlık yaptıklarını açıklamıştı.
Yine hatırlatayım istedim.
Bugünün modern araçlarıyla ve altyapısı güçlü otobanlarımız sayesinde hız limitlerini sadece otobanlarda olmak üzere 5 puan daha artırmak bana göre de doğru geliyor.
Yani 120 değil, 125 olmalıdır.
Önceden duyurulunca
pozisyon alınabilir
ABD’de çoğu üniversite ilk dönemi online yapacağını açıkladı.
Bazıları da bütün yıl bu sistemi kullanacağını şimdiden duyurdu.
Bu bilgilerin önceden duyurulması şundan önemli...
Herkes kendi pozisyonunu buna göre ayarlıyor.
Salgın konusunda biz ABD’den daha iyiyiz.
Ama okullar konusunda bir aylık erteleme ekonomiyi canlandıracaktır.
Okullar telafilerini yaz boyunca online eğitimleriyle, ara tatil dönemlerinde kapatabilirler.
Hem salgını kontrol etmek açısından da bu bir aylık erteleme iyi de gelebilir.
Sosyal mesafeli
yemek versiyonları
BAZI videolar sosyal medyada dolaşıyor.
Paris’te nehir kenarında bir restoranda çekilmiş görüntüler...
İnsanlar cam bir bölüm içinde yemek yiyorlar.
Garsonlar maskeli, hatta siperli...
Uzun tepsilerde yemekler servis ediliyor, epeyce uzaktan servis yapılıyor.
Servis sırasında müşteriler maskelerini takıyorlar, sonra çıkarıp kendilerine ayrılan o cam fanusun içinde yemek yemeye devam ediyorlar.
Hesap öderken temassız kredi kartını eldiven takarak garsona uzatıyorlar.
Yani böyle ayrıntılar...
Ortam güzel, eminim yemekler de güzeldir de...
Kendimi düşündüm de, böyle olacaksa ben nasıl gideyim böyle bir yemeğe?