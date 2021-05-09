O uzun masalarda hayat konuşulur

LEZZET dünyasına ilgim yeni değil. Bir kere büyük bir ailede yetiştim. Ailede herkes iyi yemek yapardı. Müthiş, kalabalık sofralar kurulurdu. Ve her seferinde lezzet sörfü yapılırdı. Ve elbette o renkli sofralarda hayatı konuşurduk.
Kendimizi, gördüklerimizi, yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi, hayallerimizi anlatırdık.
Yemek hayatı güzelleştiren en önemli ayrıntılardan biridir.
Yıllar içinde gastronomi derneklerine, kulüplerine üye oldum.
Ve müthiş tadımlara...
Sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde...
Damak biraz gelişince, o derslerden biraz bir şeyler öğrenince tatların harmonisi farklı oluyor.
Tatlar ayrılıp, aromaların farkına varınca da başka bir dünya karşına çıkıyor.
Dünyanın en iyi şeflerin ellerinden, en iyi restoranların mutfaklarından yemekler yedim.
Gastronomi bir kültür ve insana iyi gelen bir şey...
Ve yıllar içinde yerel olanın daha güzel, lezzetli olduğunun farkına varıyorsunuz.
Yazdığınız, not aldığınız o tarifle yerinde yediğiniz yemek her zaman farklı oluyor.
Lokal olanın değerini bilmeliyiz.
Yereli öne çıkarmalıyız.
Dünyada böyle bir trend var.
Ve Türkiye olarak çok şanslıyız.
Anadolu’nun lezzetlerini dünyaya daha iyi anlatabilecek yöntemleri bulmalıyız.
Daha iyisini yapabiliriz.
3 binden fazla restoran
250 milyondan fazla tabak
LEZZET dünyamızı zenginleştiren şirketleri hep takip ediyorum. Onlardan biri Chef Seasons...
Şirket 2009 yılında Burak ve Rüya Hücuptan tarafından kuruldu. Benim Chef Seasons’la tanışmam birbirinden farklı, lezzetli tuzları oldu. Yurtdışında gittiğimde birbirinden farklı aromalı, lezzetli tuzlar, baharatlar alır gelirdim. Masamdaki tuzların yerli, üstelik İzmir’de üretildiğini öğrenince Chef Seasons’u takibe aldım.
Burak Hücuptan tekstil mühendisi ama hayatı ağırlıklı olarak gıda sektöründe geçmiş. Örneğin Tariş onun için önemli bir deneyim olmuş. Tariş’in TAZE açılımı sektörde fark yaratan ürünler olmuştu. Burak da, o girişimi yapan en önde isimlerden biriydi.
Aslında tuzlarıyla tanıştığım Chef Seasons birbirinden farklı ürünler de yapıyor.
Soslar, marine yapmada kullanılan özel soslar, baharat karışımları onlardan biri...
2 bin 800 farklı çeşit ve üründen bahsediyor Burak Hücuptan...
Domino’s Pizza, Little Ceasars, Burger King, Subway gibi dünyanın iyi bildiği zincirlerde örneğin Chef Seasons’un sosları kullanılıyor.
Türkiye’de 3 binden fazla restoran Chef Seasons’ın ürettiği ürünleri kullanıyor. Bu restoranların porsiyon büyüklüklerini dikkate alarak tüketiciye ulaşan ürünleri hesapladığında yılda 250 milyondan fazla tabak anlamına geliyor.
30 ülkede yılda 80 milyondan fazla tüketiciye ulaşmak demek...
Burak Hücuptan diyor ki;
“Bizi farklı kılan yeniliğe olan iştahımız. İnovasyon marka olarak en güçlü kasımız. Müşterilerimizin yemeğe ve farklı lezzetlere olan iştahlarına katkı sağlamak için durmadan gözlemler, araştırır, trendleri takip eder ve iştahla yaratırız. Kalıpları kırarız. 100 yıllık gelenekleri pratikleştirerek modernize etmeye, sıradan hammaddeleri harmanlayarak, yeni formüllerle değer yaratmaya, kemikleşmiş üretim süreçlerine esneklik katmaya, kısacası, hep yapılmayanı yapmaya meraklı olduk. Yaşamı renklendiririz. İşimiz gereği hayatı biraz baharatlı yaşamaya inanırız. Yaratıcılığı besliyoruz. Her seferinde şaşırtmayı da seviyoruz. Tıpkı şeflerin misafirlerini, yarattığı özgün lezzetlerle şaşırtmak istediği gibi biz de müşterilerimizi, iş ortaklarımızı, rakiplerimizi ve sektörü şaşırtmayı seviyoruz.”
İşte 2021’in lezzet trendleri
HER şey bir trend...
Turizmde destinasyonlar da, ülkeler de, şehirler de, markalar da...
Ve lezzetler de...
Chef Seasons çok hoşuma giden bir iş yapıyor. Her yıl dünyadaki lezzet trendlerini bir rapor halinde topluyor.
İşte size 2021’in trendleri;
* Yiyecek sektörünün bu yılki mega trendi ‘Mutlu Günler’, ana tema ise ‘Umut’ olarak belirlendi.
Bilimsel yönden de kanıtlandı, bazı yiyecekler mutlu ediyor. 2021’de psikolojik ve duygusal sağlığı ön planda tutan, vitamin ve mineral içeriği yoğun olan ve depresyonu ve yorgunluğu azaltan, stres atmaya yardımcı yiyecek ve içeceklere ilgi artacak.
* Yeni yıl ile birlikte sürükleyici deneyimler yerini küçük mutluluklara bırakacak. Sosyalleşirken küçük mutlulukların ne kadar değerli olduğunu anlayacağız.
* Yiyecek ve içecek sektörünün ana girdileri mutluluk üzerine kurgulanacak. Kinoa, muz, somon, mantar, bitter çikolata, üzüm, magnezyum ve C vitamini yoğun olan yiyecekler, duygu durumumuzu iyileştirecek.
* 2021 yılı ‘değişen bir şey yok, her şey yeni’ konseptiyle geçecek.
* Bu yıl lezzetlerde marinasyonlara ilginin artması bekleniyor.
* Acı azalacak, acı yemek isteyenler farklı lezzetler peşinde olacak. Acı bile tatlı meyvelerle buluşacak.
* Aslında şekere o kadar da ihtiyacımız olmadığını anlayacağımız bir yıl geçireceğiz. Şeker yerine alternatif tatlar hayatımıza girmeye başlayacak. Bilinçli tüketimle birlikte ‘az daha fazladır’ ilkesi geçerli olacak, çok yönlü kullanım önerileri bulunan çeşni ve soslar tercih edilecek.
* 2021 trendlerinden biri de lezzetle yeniden köprülerin kurulması olacak. Hareketli, seyahatlerin yeniden başlayacağı, insanlığın yeniden buluştuğu, örülen duvarların yıkıldığı, kültürler arası köprülerin kurulduğu bir dönemin başlangıcı yaşanacak.
* Bu yıl masalar da renklenecek. Tek renk hakimiyeti yerine renkler arasındaki uyumun enerji dolu harmonisi lezzetlere eşlik edecek. Pembe, yeşil ve sarının tatlı ve açık tonlarının hakim olduğu, yumuşak ve şekerli renklerin yer aldığı sofralar kurulacak.
* Ekmek malzemelerinden tortilla soslarına, erişte ve makarna soslarından atıştırmalıklara, şekersiz soslardan geleneksel tütsülenmiş baharatlara, bitkisel protein bazlı soslardan yaşlanmayı geciktirici ve süper gıda sosları bu yılın ana trendini oluşturacak ürünler arasında yerini alacak.
* Veganlık, doğal ve organik gıdalar, sezgisel beslenme ve şekersiz içerikler de insanların vazgeçilmezleri haline gelecek.
* Kalorileri saymak yerine yediğimiz besinlerin bize ne hissettirdiği, kalitesini ve enerji seviyemizi nasıl etkilediği ön planda olacak.
Ünlü şefe özel soslar
BURAK Hücuptan ünlü şef Jamie Oliver ile bağlantı kurmuş. Oliver’a özel soslar hazırlamak istiyorlar. Bazı isimlerin kaldıraç etkisi vardır. Oliver da dünyanın tanıdığı önemli şeflerden... Ama bizim şeflerimiz de yükseliyor. Şef restoranlar artıyor. Türkiye çok daha iyi olacak.
O uzun masalarda hayat konuşulur
LEZZET dünyasına ilgim yeni değil. Bir kere büyük bir ailede yetiştim. Ailede herkes iyi yemek yapardı. Müthiş, kalabalık sofralar kurulurdu. Ve her seferinde lezzet sörfü yapılırdı. Ve elbette o renkli sofralarda hayatı konuşurduk.
Kendimizi, gördüklerimizi, yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi, hayallerimizi anlatırdık.
Yemek hayatı güzelleştiren en önemli ayrıntılardan biridir.
Yıllar içinde gastronomi derneklerine, kulüplerine üye oldum.
Ve müthiş tadımlara...
Sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde...
Damak biraz gelişince, o derslerden biraz bir şeyler öğrenince tatların harmonisi farklı oluyor.
Tatlar ayrılıp, aromaların farkına varınca da başka bir dünya karşına çıkıyor.
Dünyanın en iyi şeflerin ellerinden, en iyi restoranların mutfaklarından yemekler yedim.
Gastronomi bir kültür ve insana iyi gelen bir şey...
Ve yıllar içinde yerel olanın daha güzel, lezzetli olduğunun farkına varıyorsunuz.
Yazdığınız, not aldığınız o tarifle yerinde yediğiniz yemek her zaman farklı oluyor.
Lokal olanın değerini bilmeliyiz.
Yereli öne çıkarmalıyız.
Dünyada böyle bir trend var.
Ve Türkiye olarak çok şanslıyız.
Anadolu’nun lezzetlerini dünyaya daha iyi anlatabilecek yöntemleri bulmalıyız.
Daha iyisini yapabiliriz.
3 binden fazla restoran
250 milyondan fazla tabak
LEZZET dünyamızı zenginleştiren şirketleri hep takip ediyorum. Onlardan biri Chef Seasons...
Şirket 2009 yılında Burak ve Rüya Hücuptan tarafından kuruldu. Benim Chef Seasons’la tanışmam birbirinden farklı, lezzetli tuzları oldu. Yurtdışında gittiğimde birbirinden farklı aromalı, lezzetli tuzlar, baharatlar alır gelirdim. Masamdaki tuzların yerli, üstelik İzmir’de üretildiğini öğrenince Chef Seasons’u takibe aldım.
Burak Hücuptan tekstil mühendisi ama hayatı ağırlıklı olarak gıda sektöründe geçmiş. Örneğin Tariş onun için önemli bir deneyim olmuş. Tariş’in TAZE açılımı sektörde fark yaratan ürünler olmuştu. Burak da, o girişimi yapan en önde isimlerden biriydi.
Aslında tuzlarıyla tanıştığım Chef Seasons birbirinden farklı ürünler de yapıyor.
Soslar, marine yapmada kullanılan özel soslar, baharat karışımları onlardan biri...
2 bin 800 farklı çeşit ve üründen bahsediyor Burak Hücuptan...
Domino’s Pizza, Little Ceasars, Burger King, Subway gibi dünyanın iyi bildiği zincirlerde örneğin Chef Seasons’un sosları kullanılıyor.
Türkiye’de 3 binden fazla restoran Chef Seasons’ın ürettiği ürünleri kullanıyor. Bu restoranların porsiyon büyüklüklerini dikkate alarak tüketiciye ulaşan ürünleri hesapladığında yılda 250 milyondan fazla tabak anlamına geliyor.
30 ülkede yılda 80 milyondan fazla tüketiciye ulaşmak demek...
Burak Hücuptan diyor ki;
“Bizi farklı kılan yeniliğe olan iştahımız. İnovasyon marka olarak en güçlü kasımız. Müşterilerimizin yemeğe ve farklı lezzetlere olan iştahlarına katkı sağlamak için durmadan gözlemler, araştırır, trendleri takip eder ve iştahla yaratırız. Kalıpları kırarız. 100 yıllık gelenekleri pratikleştirerek modernize etmeye, sıradan hammaddeleri harmanlayarak, yeni formüllerle değer yaratmaya, kemikleşmiş üretim süreçlerine esneklik katmaya, kısacası, hep yapılmayanı yapmaya meraklı olduk. Yaşamı renklendiririz. İşimiz gereği hayatı biraz baharatlı yaşamaya inanırız. Yaratıcılığı besliyoruz. Her seferinde şaşırtmayı da seviyoruz. Tıpkı şeflerin misafirlerini, yarattığı özgün lezzetlerle şaşırtmak istediği gibi biz de müşterilerimizi, iş ortaklarımızı, rakiplerimizi ve sektörü şaşırtmayı seviyoruz.”
İşte 2021’in lezzet trendleri
HER şey bir trend...
Turizmde destinasyonlar da, ülkeler de, şehirler de, markalar da...
Ve lezzetler de...
Chef Seasons çok hoşuma giden bir iş yapıyor. Her yıl dünyadaki lezzet trendlerini bir rapor halinde topluyor.
İşte size 2021’in trendleri;
* Yiyecek sektörünün bu yılki mega trendi ‘Mutlu Günler’, ana tema ise ‘Umut’ olarak belirlendi.
Bilimsel yönden de kanıtlandı, bazı yiyecekler mutlu ediyor. 2021’de psikolojik ve duygusal sağlığı ön planda tutan, vitamin ve mineral içeriği yoğun olan ve depresyonu ve yorgunluğu azaltan, stres atmaya yardımcı yiyecek ve içeceklere ilgi artacak.
* Yeni yıl ile birlikte sürükleyici deneyimler yerini küçük mutluluklara bırakacak. Sosyalleşirken küçük mutlulukların ne kadar değerli olduğunu anlayacağız.
* Yiyecek ve içecek sektörünün ana girdileri mutluluk üzerine kurgulanacak. Kinoa, muz, somon, mantar, bitter çikolata, üzüm, magnezyum ve C vitamini yoğun olan yiyecekler, duygu durumumuzu iyileştirecek.
* 2021 yılı ‘değişen bir şey yok, her şey yeni’ konseptiyle geçecek.
* Bu yıl lezzetlerde marinasyonlara ilginin artması bekleniyor.
* Acı azalacak, acı yemek isteyenler farklı lezzetler peşinde olacak. Acı bile tatlı meyvelerle buluşacak.
* Aslında şekere o kadar da ihtiyacımız olmadığını anlayacağımız bir yıl geçireceğiz. Şeker yerine alternatif tatlar hayatımıza girmeye başlayacak. Bilinçli tüketimle birlikte ‘az daha fazladır’ ilkesi geçerli olacak, çok yönlü kullanım önerileri bulunan çeşni ve soslar tercih edilecek.
* 2021 trendlerinden biri de lezzetle yeniden köprülerin kurulması olacak. Hareketli, seyahatlerin yeniden başlayacağı, insanlığın yeniden buluştuğu, örülen duvarların yıkıldığı, kültürler arası köprülerin kurulduğu bir dönemin başlangıcı yaşanacak.
* Bu yıl masalar da renklenecek. Tek renk hakimiyeti yerine renkler arasındaki uyumun enerji dolu harmonisi lezzetlere eşlik edecek. Pembe, yeşil ve sarının tatlı ve açık tonlarının hakim olduğu, yumuşak ve şekerli renklerin yer aldığı sofralar kurulacak.
* Ekmek malzemelerinden tortilla soslarına, erişte ve makarna soslarından atıştırmalıklara, şekersiz soslardan geleneksel tütsülenmiş baharatlara, bitkisel protein bazlı soslardan yaşlanmayı geciktirici ve süper gıda sosları bu yılın ana trendini oluşturacak ürünler arasında yerini alacak.
* Veganlık, doğal ve organik gıdalar, sezgisel beslenme ve şekersiz içerikler de insanların vazgeçilmezleri haline gelecek.
* Kalorileri saymak yerine yediğimiz besinlerin bize ne hissettirdiği, kalitesini ve enerji seviyemizi nasıl etkilediği ön planda olacak.
Ünlü şefe özel soslar
BURAK Hücuptan ünlü şef Jamie Oliver ile bağlantı kurmuş. Oliver’a özel soslar hazırlamak istiyorlar. Bazı isimlerin kaldıraç etkisi vardır. Oliver da dünyanın tanıdığı önemli şeflerden... Ama bizim şeflerimiz de yükseliyor. Şef restoranlar artıyor. Türkiye çok daha iyi olacak.