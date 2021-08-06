O manzara karşısında dehşete kapıldım

1999 yılında İstanbul’da doğdu. 6 yaşında okçuluk sporuna ilgi duydu ve dersler almaya başladı. Ailesinin de desteğiyle okçulukta ilerlemek için omuzlarını geliştirme amacıyla 8 yaşına kadar yüzme kursuna gitti. Okçulukta koordinasyon sağlamak amacıyla basketbol da oynadı. Görme ve dikkat yeteneğini geliştirmek için bir sene de resim kursuna gitti. Göz ve el koordinasyonuna katkı sağlaması amacıyla piyano kursu aldı ve iki sene de piyano çaldı. Yani sadece sporda değil; sanatın çeşitli dallarında eğitim alarak kendini geliştirdi.



İlk defa Bakü’de düzenlenen Avrupa oyunlarında Türkiye’yi temsil etti.

2016 Nottingham Avrupa Şampiyonası’nda bireysel olarak gümüş madalya kazandı.

2016 Rio Olimpiyatları’nda herkesin dikkatini çekti. O gün söz verdi; “Tokyo’dan madalyayla döneceğim” dedi.

Arjantin’de gerçekleşen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası’nda karışık takım klasik yay kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

2018 Akdeniz Oyunları’nda İspanya’nın Tarragona şehrinde altın madalya kazandı

