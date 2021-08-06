O manzara karşısında dehşete kapıldım

30 Ekim’deki İzmir depreminde de gördük.
Bütün Türkiye İzmir’deydi.
Sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, devlet bütün imkanlarını seferber ettiler.
Bu dayanışma ruhunu gerçekten önemsiyorum.
Manavgat’ta başlayan sonra Ege’nin kıyılarına gelen yangında da gördük ki, vatandaşımız sokaklarda, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor.
Bütün belediye başkanları ve yetkililerle konuşuyorum; hepsi bu konuya vurgu yapıyor.
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Jak Eskinazi kamuoyunun karşısına çıkıp şöyle dediler;
“Restoran ve kafeler 70 günden fazla tam kapanma yaşarken, yaklaşık 5 ay süresince sadece paket servis ile hizmet verebildi. Aynı şekilde, kuaför ve berberler yaklaşık 50 gün kepenk indirirken, spor salonları da toplamda 4 ay kapalı kaldı. Ayrıca etkinlik ve düğün salonları 15 ay boyunca sadece 2 ay açık kalabildiler. Özellikle hizmet sektörü gibi tekrar kapanmayı ticari olarak göğüsleyemeyecek durumda olan işletmeler için aşı kartı uygulamasının güçlü bir çözüm olacağına inanıyoruz...”
Aşı kartı uygulamasına en başından beri destek veriyorum.
Dördüncü dalga aşısızların olacağı şimdiden belli...
Hastaneye yatanların yüzde 95’inin aşı olmayanların olduğunu uzmanlar söylüyor.
Üstelik birkaç ay süreceğini tahmin ettiğimiz pandemi iki yıldır devam ediyor.
İlk defa Bakü’de düzenlenen Avrupa oyunlarında Türkiye’yi temsil etti.
2016 Nottingham Avrupa Şampiyonası’nda bireysel olarak gümüş madalya kazandı.
2016 Rio Olimpiyatları’nda herkesin dikkatini çekti. O gün söz verdi; “Tokyo’dan madalyayla döneceğim” dedi.
Arjantin’de gerçekleşen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası’nda karışık takım klasik yay kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.
2018 Akdeniz Oyunları’nda İspanya’nın Tarragona şehrinde altın madalya kazandı
Türkiye’nin 8 ilinde eşzamanlı orman yangınları başladı. Güzelim ormanlarımız, cennet gibi koylarımız kül oldu.
Ve ne yazık ki; yangınlar tam anlamıyla kontrol altına alınamadı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı özel ekipler kurdu.
Özel ekipler ilk değerlendirmede yangınların eş zamanlı olarak başlamasının tesadüf olamayacağı, sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu görüşünü raporlamışlar.
Genel kanı da böyle zaten...
Orman Genel Müdürlüğü; 28-30 Temmuz arasında 71 orman yangınının çıktığını söylüyor.
Aşı konusunda ben de yasal bir düzenleme yapılmasından yana değilim.
Aşı olmak istemeyen olmayabilir.
Ancak aşı olmayan da sosyal hayatında bazı kısıtlamalara takılacağını bilecek.
Tabii aksi görüşler de var.
Örneğin Prof. Ersan Şen; “Aşı yaptırmayanların belli hizmetlerden yararlanmaları veya belirlenen yerlere giriş çıkışları engellenebilir. Zorunlu aşı uygulamasının getirilmesi mümkündür. Anayasaya aykırılık oluşturmaz” diye bir yorum yapıyor.
Yani bütün dünyada hukukçular da ayrışıyor.
Çünkü rakamlar 16 binlere geldi, bunun 5’le çarpılmasını uzmanlar öneriyor. Çünkü bazı insanlar Kovid 19’u ayakta, farkında olmadan geçiriyor. Ama bazıları yoğun bakımda kalacak kadar ağır yaşıyor.
Korkarım sonbahar tekrarlanacak.
Yaz dönüşü tablo önümüze konacak ve yeni kısıtlamalar gelecek.
Aslında bunu tersine çevirecek elimizde silahımız var.
O da aşı...
Benim etrafımda aşı karşıtı yok. En yakınımdakiler iki doz aşılarını oldu. Sinovac olanlar da üçüncü doz olarak Biontech oldular.
Elbette aşı olmayanlara saygım var.
Olmak istemiyorlarsa, endişeleri varsa yapacak bir şey yok.
Devletler ya ikna edecekler ya da farkındalık yaratarak başka yöntemler bulacaklar.
Ama şöyle de bir gerçek var.
Bir buçuk yıldır hayatımız normalleşemiyor. Tam her şey yoluna girdi diyoruz, yine vaka sayıları artıyor. Ağır hasta sayısı ve ölümler de artınca kısıtlamalar, kapanmalar dışında başka bir alternatif kalmıyor.
Ama hiçbir ekonomi bunu kaldıracak güçte değil.
Görmediğim tek bir şehir kaldı.
Pandemi olmasaydı Sinop’u da görüp turumu tamamlayacaktım. Artık 2022’de, salgının izleri silindikten sonra...
Benim gibi sporu, doğayı seven bir grup arkadaşım var. Onlarla farklı coğrafyalara gidip çok uzun yürüyüşler yapıyoruz. Özellikle Ege’nin güneyi bize sonsuz olanaklar sunuyor. En son Likya tarihi yürüyüşünü yaptık. Günde 20-25 kilometre yürüdük, müthiş güzeldi. Fethiye’nin çevresi harikadır.
Dalyan’ı da çok seviyorum.
Çetin ve Gözdem Kımız yeniden evlendiler.
Zaten hiç ayrılmamışlardı.
Bu nikah tazeleme gününün çok özel bir mottosu vardı.
“Hayat bir gün o da bugün...”
Davetiyelerin altına bu not düşülmüştü.
Bodrum Cennet Koyu’ndaki tören alanına giderken tabelalar “Gözdem-Çetin Kımız evlilik töreni” yerine “Hayat bir gün o da bugün” tabelalarıyla yönlendirme yapılmıştı.
Tanımaktan dolayı son derece mutlu olduğum insanlardan biri...
Gördüğüm en yürekli, en merhametli kadınlardandır.
Uluslararası birçok projeyi hayata geçirdikten sonra Türkiye’ye döndü.
İzmir’de Ege Özel Çocuklar Vakfı’nı kurdu. Vakfın bir de okulu var. ‘Işıldayan Özel Çocuklar Eğitim Merkezi’ adı gibi ışıldayan çocuklarımızı yetiştiriyor.
Okulda 300’e yakın genç eğitim alıyor. Ama daha önemlisi ailelere de büyük destek olunuyor.
Otizmli aileler kendilerini o kadar yalnız hissediyorlar ki; bu okullar onlar için nefes almak anlamına geliyor.
BİR buçuk yıl hep gazetedeydim, dışarıdaydım ama kalabalıklar içinde asla olmadım. İstanbul’dan gelen konuklarım olunca ben de çekine çekine dışarı çıktım.
Gönüllü olup Türkiye’de ilk aşı olanlardan biriyim aslında...
Üçüncü aşı sırası bana geldiğinde de gidip ilk olanlardanım.
Yani bu kadar titizim.
Ama gördüğüm manzaralardan anlıyorum ki yine bizi zor bir kış bekliyor.
Çünkü insanlar maske takmıyor, mesafelerini korumuyor.
Güzel sanatlar okumuş biri olarak sinema denince benim için her şey durur. Çünkü sinemanın itici gücüne inananlardan biriyim.
Ve yıllardır Ege kıyılarının doğal bir plato olduğunu, bir çekim merkezi olabileceğini yazıyorum.
Hayatımın büyük kısmı aramızdan ayrılıncaya kadar Ahmet Piriştina’yla geçti.
Siyasete atıldığı günlerde en çok konuştuğumuz konuların başında gelirdi.
1999 yılında milletvekilliği bırakıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu günleri de çok iyi hatırlıyorum.
Aslında hepimize de iyi geldi. Ege’de, kıyılarda yaşıyorsanız; baharı tam yaşamadan doğrudan yaza geçiyorsunuz.
Ama bazen öyle bir mayıs yaşıyorsunuz ki, o da yazdan beter oluyor.
El birliğiyle, hep birlikte doğanın dengesini bozduk.
Rize’de sel olurken; İzmir’de 40’ın üzerinde bir sıcaklık var.
İstanbul’daki nem nefes aldırmaz hale gelmişken; Avrupa’nın tam ortası bir felaket yaşıyor.
Hem de Almanya’da...
Ben de aynı durumdayım.
Hem de yıllardır.
Yaz ayları turizmci gibiyimdir.
Arkadaşlarımın, dostlarımın aklına Çanakkale’den Fethiye kadar olan geniş coğrafya akıllarına geldiğinde hemen beni ararlar.
Ben de yaşadığım deneyimleri, gidilebilecek mekanları anlatır, isterlerse rezervasyonlarına kadar yardımcı olurum.
Tabii temmuz, ağustos aylarında bu bölgeye ilgi çok arttığı için bazen rica minnet yer bulabiliyorsunuz.
Canımızı sıkan, üzen, hayal kırıklığına uğradığımız çok şey oluyor.
Şunu unutmayalım.
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar bizden çok daha zor şartlar içindeydi ve hepimize hayal kuracağımız bir ülke bıraktılar.
15 Temmuz 2016 gecesi Türk demokrasisi için de önemli sınavlardan biriydi.
Hain bir darbe girişimine karşı Türk insanı hep birlikte, tek yürek olarak karşı çıktı.
Sonuçta demokrasimiz kazandı.
Olay bu kadar net değil mi?
Galatasaray hazırlık maçı için Atina’ya geliyor.
Adı üstünde Olympiakos ile bir dostluk maçı oynanacak.
Galatasaray eski, deneyimli bir kulüp...
Benzer maçlara defalarca gitmiştir. Üstelik pandemi döneminin yeni kurallarını da herkes iyi biliyor.
Örneğin ben Bakü’ye Türkiye Galler maçına giderken PCR testimi oldum, girişte de bunu gösterdim.
Hafta sonu Bodrum’daydım.
Maske taktığım anlarda bu sefer ben tedirgin oldum, çünkü herkes bana bakıyordu.
Çıkardığım anda da ben kendimi iyi hissetmedim.
Sonuçta “Üç aşım var en azından mesafeyi koruyayım” diyerek hafta sonunu kapattım.
Sadece Bodrum değil; Türkiye’nin her yeri aynı...
Sadece Türkiye değil, bütün dünya aynı...
İzmir Yüksek Teknoloji Bölgesi içinde bulunan 179 bin 393 metrekarelik alanın Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilişim Vadisi) İzmir Teknoloji Üssü Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece Bilişim Vadisi çatısı altında İzmir’de kurulması planlanan İzmir Teknoloji Üssü için önemli bir eşik daha aşılmış oldu.
Aslında her seçim döneminde gündeme gelen ama bir türlü yol alamayan bu konuda ilerleme olması herkes gibi beni de sevindirdi.
Ben Türkiye’nin dijital dönüşümde önemli bir oyuncu olacağından eminim.
Özellikle de İzmir’in şansı her geçen gün artıyor.
Belki farkındasınız, belki değil; İzmir’de bir kümelenme oluştu.
Birçok teknoloji şirketi önemli işler yapıyorlar.
Türkiye gibi KOBİ’lerin ve aile şirketlerinin ağırlıklı olduğu bir ülkede TAİDER gibi kurumlara önemli görevler düşüyor.
Aslında aile şirketlerinin kurumsallaşması meselesi bize özgü bir konu değil. Örneğin Almanya ve Fransa’da ikinci, üçüncü kuşaklar arasında yaşanan çatışmalardan dolayı şirketler ya parçalanıyor ya da satış aşamasına geliyor.
Dünyada rekabet artıyor, maliyet hassasiyeti kadar kalite öne çıkıyor.
Böyle bir dönemde şirketlerin yarınlara hazır olması gerekir.
Uluslararası yönetim ilkelerine sahip, ülkelerine değer yaratan ve sürdürülebilir kurumlar haline gelmek için şirketlere düşün görevler var.
İşte bu deneyimler TAİDER’in en önemli konu başlıkları arasında...
O manzara karşısında dehşete kapıldım
MİLAS ve Bodrum’daydım.
Defalarca Ören’den, Alatepe’den, Kultak’tan, Pinar’dan, Çamlıca’dan, Bayır’dan, Fesleğen’den, Demirciler’den, Bağdamları’ndan, Karacaağaç’tan geçtim.
Çökertme’yle termik santral arasında mekik dokuduk.
Bazen arabadan indim; yardım ekiplerinin arasına karıştım, bazen yanan ormanların önünde durup iç çekerek baktım.
O güzelim ormanlar yanmıştı.
Dağ tepe kapkaranlık olmuştu.
Geçerken camları açıp kekik kokusunu, çam kokusunu içimize çektiğimiz o ormanlar artık yoktu.
Yazı İşleri Müdürüm Adnan Kaya’yla yan yanayken dakikalarca konuşamadık.
Gördüğümüz manzara karşısında konuşacak aslında pek bir şey de yoktu.
Bu arada bir haftadır devam eden yangınlar henüz bitmemişti.
Antalya’nın Manavgat ve Gündoğmuş; Muğla’nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı ve Seydikemer; Aydın’ın Karacasu, Isparta’nın Sütçüler, Denizli’nin Tavas ve Güney, Hatay’ın Dörtyol ve Adana’nın Feke ilçelerindeki yangınları da takip ediyorduk.
Herkesin korkusu yangının Kemerköy Termik Santrali’nin bulunduğu bölgeye sıçrama ihtimaliydi.
Sahadaki ekiplerden santraldeki yanıcı maddelerin boşaltıldığı, gerekli önlemlerin alındığını öğrenmiştik ama yangının buraya kadar gelmesi bir facianın habercisiydi.
Önce Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer ile buluştuk.
Sonra Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın sahadaki çalışmalarını izledik.
Ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’la köyleri dolaştık.
Net söyleyeyim.
Gördüğümüz manzara karşısında konuşamadık, sadece biz değil; yardım ekiplerinin, orada çırpınan vatandaşlarımızın gözyaşları sel olup aktı.
Çok üzgünüm.
Çok üzgünüz...
Bir alev topu sanki
yanağımızda patladı
YANGIN Milas’ın Beyciler Mahallesi’nde başlamış Bodrum’a doğru ilerlemişti. Rüzgar zaman zaman hızlanıyor, bazen de tamamen duruyordu. O anlarda ekipler tüm güçleriyle olaya müdahale etmeye çalışıyorlar. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Mazı’da Çocuk Mezarlığı diye bilinen bir bölgede buluştuk. Yangının üçüncü gününde bölge tahliye edilmişti. Başkan Aras incelemeler yaptı. Sonra arabalara binip ekiplerin toplandığı alana gittik. Tankerler, itfaiye araçları, ekipler burada toplanıyor, biraz nefes aldıktan sonra ihtiyaç olan yerlere dağılıyorlardı. Ekiplerle konuşurken bir haber geldi. Fesleğen bölgesindeki yangın yeniden başlamıştı. Arabalara bindik; tepelere, epey yükseklere doğru çıktık. O ara arabanın derecesine baktım; 45’i gösteriyordu. Çocuk Mezarlığı’ndan Fesleğen’e yarım saatte ulaştık. Bölgede ekipler yangına müdahale etmeye çalışıyorlardı.
Başkan Aras, ekiplerden bilgi aldı, ben de onlara eşlik ettim.
Bir fotoğraf çektirelim dedik. O anda bir alev topu hissettik.
Bir anda, bir saniyede; ne olduğunu anlamadık. Belli ki epey uzaktan gelen bir alev topunu sanki yanağımızda hissetmiştik.
Hemen önlemlerimizi almaya çalıştık. Ekipler bizi kontrollü bir şekilde alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Arabalara bindik ve kendimizi güvenli hissettiğimiz bir yere durduk.
Başkan Aras; “Devam eden yangında ormana sahip çıkmak için gösterdiğiniz dayanışmaya minnettarım. Ancak ricam şu: Bodrum’daki insan gücümüz yeterli, dışarıdan insan gücüne ihtiyaç yok. Lütfen sahaya kontrolsüz bir şekilde, bireysel girişler yerine Mumcular’daki toplanma merkezimize başvurun” çağrısını yaptığında yanındaydım.
Gün; birlikte olma, birlikte mücadele etme günü...
Ama bunu yaparken mutlaka yetkililere danışın, organize olun.
Sahada çok sayıda vatandaşın çırpınarak yardım etmeye çalıştığını gördüm.
Her şeye ihtiyaç var; ama bunu eksiklikleri bilerek, uzman ekipleri yanımıza alarak yapalım.
Çaresiz kaldığımız
anlardan biriydi
MİLAS Belediye Başkanı Muhammet Tokat da çırpınanlardandı. Bir o köye, sonra bir başka köye... Bir yangın bölgesinden diğerine gidip duruyordu. Aklı fikri Kemerköy Termik Santrali’ndeydi.
Gündüz sanki yangın kontrol altındaydı gibi... Konuştuğumuz yetkililerin biraz içi rahatlamıştı. Ama Fesleğen’deki yangını görünce içime bir kurt düştü. Akşam saatlerinde de korktuğum oldu. Alevlerin boyutu büyüdü.
Hemen yandaki Ören Mahallesi’nin oturanları kontrollü olarak bölgeden ayrılmaya başladı. Vatandaşların bir kısmı askeri gemilerle bölgeden tahliye edildi. Ören Mahallesi’nden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait kurtarma gemisine alınan 300’den fazla kişi Bodrum ilçesindeki Cruise Port iskelesine götürüldü. Bu arada öğlen önünden geçtiğim Türkevleri de alevler içindeydi. Türkevleri boşaltılırken görmenizi isterdim insanların çaresizliğini... Polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri almıştı ama alevler de üst taraftaki bazı evleri kül etmişti. Yangın, ormanlık alandan asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu alana da girdi; sonra tatil sitesinin bahçesine, evlere sıçradı.
Bir korku filmi gibiydi. Ve hepsi gözlerimizin önünde oluyordu.
İnsanın çaresiz kaldığı anlardan biriydi.
Dehşeti yaşadık
GÜNDÜZ Kemerköy Termik Santrali çevresi nispeten daha sakindi. Çünkü yangın başka bölgelerde yoğunluk kazanmıştı. Ve kavurucu güneş alevlerin boyutunu küçültmüştü. Ama gecenin karanlığı, sessizliği hakim olduğunda; rüzgarın da gücüyle Fesleğen’den deniz kenarına doğru gelen alevler dehşeti hepimize gösterdi.
O çığlıklar, koşuşturmalar...
800 kişi sahil güvenlik botlarıyla alınıp başka bir yere götürülerken; insanların bakışları...
Ellerinde alabildikleri kadar eşya, küçük bavullar ve evcil hayvanları...
Sadece Ören’dekiler mi tahliye ediliyordu sanki...
Bütün Türkiye o dehşeti içinde hissediyordu.
Sabaha kadar yanan termik santral ve köylerdekiler uyumadı. Köylerde bazı ev ve ahırlar yanarak kül oldu. Gece yarısı rüzgarın etkisi biraz azaldı, alevler hızını kaybetti. 10 köy daha tahliye edildi.
Gün aydınlanırken; termik santral kurtulmuştu ama yangının nasıl seyredeceği belli değildi.
Odalar devrede
MİLAS Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer ile buluştuk. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun telefonunu henüz kapatmıştı. Hisarcıklıoğlu; eksikleri, ihtiyaçları sürekli takip ediyor. Ve Türkiye’nin her yerinden oda başkanları arayıp; geçmiş olsun dileklerini ve yapılabilecekler listesini istiyordu.
Reşit Özer; “Yangınları söndürelim, kendimize gelelim. Yanan bölgeleri yeniden eski haline hep birlikte getirelim” dedi.