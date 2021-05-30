O artık bir Sofrolog

19 yıl sonra Süper Lig’de iki İzmirli olacak.
Göztepe’yle birlikte Altay da büyük bir mücadelenin içine girecek.
Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’na da teşekkür ederim.
Üçüncü lige düşmüş bir futbol takımını aldı ve her yıl istikrarı kurarak kulübü Süper Lig’e taşıdı.
Aslında Altay’ın bu öyküsü Türkiye’deki birçok kulübe örnektir.
Futbol tarihinde başarılar yakalamış birçok kulüp Altay gibi benzer bir süreç yaşadı.
Bilim Kurulu sahillerde, parklarda, bahçelerde kişiler arasında 2 metre mesafe olması halinde maske takmaya gerek olmadığını düşünüyor.
Ama daha önemlisi haziranda hedefin günde 1 milyon kişiye 1 milyon BioNTech aşısı yapılması.
Haziran sonunda 30 milyon insan ilk doz aşısını olacak.
BioNTech’te ilk aşıdan sonra yüzde 70’in üzerinde bir antikor oluşuyor.
Bunun anlamı şu;
Yaz sonundan itibaren Türkiye eski günlere dönebilir.
O yüzden futbolda iki İzmirlinin 19 yıl sonra Süper Lig’de olmasını ayrıca önemsiyorum.
Finalde Altay ve Altınordu oynayacak, 90 dakikanın sonunda biri Süper Lig’e çıkacak.
İkisi de Türkiye’nin güzide kulüpleri...
Altay sadece bir spor kulübü de değildir.
Türkiye’nin ilk sivil toplum örgütlerinden biri olarak da görün...
Tıpkı Karşıyaka gibi...
O günlerde Doğtaş Mobilya sektöründe markalaşma adına önemli yatırımlar yapıyordu.
Yıllar içinde Doğan ailesini hep yakından izledim, önemli projelere imza attılar.
Doğtaş Türkiye’nin en önemli markaları arasına girdi. Bayi ağlarını genişlettiler.
Sonra da Kelebek’i alarak sektördeki iddialarını genişlettiler.
Ardından Lova Yatak ve RuumStore hamleleri geldi.
İnşaat sektöründe Doğyap, perakende sektöründe Troypark markaları da gruba eklendi.
Gerçekten de Sepil Göztepe’yi aldıktan sonra kulüp bambaşka bir havaya büründü.
İş dünyasındaki başarısının hiç tesadüfi olmadığını kanıtladı...
Kulübü kurumsallaştırdı, profesyonellere emanet etti, eksik altyapı tesisleri tamamlandı, kamuoyuyla sağlıklı bir iletişim kuruldu.
Bütün bu detaylar önemliydi.
O yüzden Sepil’in bu kararı gerçekten sadece Göztepe için değil, spor dünyası için de önemlidir.
Özellikle futbolda kulisler çok hareketlidir.
Türkiye, Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak üzere anlaşma imzaladı.
Yeni parti Çin aşısı Sinovac da geçenlerde gelmişti.
Rus aşısı Sputnik V yakın zamanda Türkiye’de olacak, üstelik bizim tesislerimizde de üretilecek.
Türk aşılarında da kritik dönemler aşıldı.
Faz 3 çalışması başlanan aşılarımız var.
Yıl sonunda bizim aşılarımız da devrede olacak.
Bu rakamları şundan veriyorum.
Yazdığım şehirlerin tamamı turizmde marka olmuş, önemli merkezler...
Kültürüyle, sanatıyla, gastronomisiyle, sanayisiyle öne çıkan kentler...
Ve çoğunu İzmir’e benzetiyorum.
Bizim şehirlerimize gelince İstanbul’un nüfusu 22 milyon, Ankara’nın 6 milyon 600 bin, İzmir’in ise 4 milyon 468 bin...
Roma gibi her yıl milyonlara evsahipliği yapan bir yerin nüfusu İzmir’den 1 milyon daha az...
Arada sohbet ediyoruz.
Okutur, her zaman pozitiftir.
Türk turizminin geleceği için de her zaman olumlu yorumlar yapar.
O da benim gibi iflah olmaz iyimserlerden...
Salgın her sektörü olduğu gibi turizmi de etkiledi.
Örneğin Dalyan iklimi nedeniyle 12 ay turist çeken bir bölgeydi.
Bu salgın döneminin mağdurları var.
Örneğin küçük esnaf, yiyecek içecek sektörü çalışanları, hizmet sektörü...
Açılıp kapanmalardan dolayı geçen bir buçuk yılın yarısında işlerine gidemediler.
İşletmeler ciro kayıplarına uğradılar.
Başlangıçta mülk sahipleri kirada yardımcı olmaya çalıştılar ama süreç uzayınca kira yükü de bu işletmelerin sırtına bindi.
Kapalı oldukları zamanda bile kira işlemeye devam etti.
Pandemi sürecinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan diyor ki;
“Vaka sayılarındaki azalmaların şu anda bizim aldığımız tedbirlerle alakası yok. Şu anki azalma; hiç aşı yapmayan, doğru dürüst tedbir almayan ülkelerde de var. Bu paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir.”
Yine tartışılacak bir açıklama yapıyor hoca...
Ve uyarılarını sıralıyor;
“İlk başta şuna dikkat edeceğiz; açılması elzem olan sektörlerden başlayacağız. İkinci dikkat edeceğimiz nokta; bu normalleşmenin hem sektöre hem bize yararı olacak. Önce ilk açacağımız yerler salgının, yani bulaşın esas kaynağı olan yerler olmamalı. Buna baktığımız zaman, esas kaynak üç tane; bir tanesi ev ortamı, ikincisi toplu taşıma araçları, üçüncüsü de iş yerleri.”
Peki ne öneriyor Mehmet Hoca;
Bir semt takımı gidip Avrupa ikincisi olup geliyor, inanıyorum şampiyon olarak da gelecek.
Hepsiyle gurur duyuyoruz.
Başarıda emeği geçen herkesi kutluyoruz.
Karşıyaka büyük bir kulüptür.
Ve bunu her fırsatta hatırlatıyor.
Geçen hafta Karşıyaka’yla ilgili birkaç yazı yazdım.
Tapan; Nusr-Et’in Los Angeles şubesinin açılışını dünya yıldızlarıyla dolu film galalarından farkı olmadığını söylüyor. Ve “25 yıldır Los Angeles’ta yaşıyorum, böyle ses getiren, bu kadar çok konuşulan başka bir açılış görmedim” diyor.
Gerçekten çok mutlu oldum.
Çünkü yıllardır yazdığım bir konu var.
İtalya kendi mutfağını dünyaya çok iyi anlatıyor.
Örneğin pandemi nedeniyle beklenen tesislerin boş kalmasından dolayı bazı ertelemeler yapılacak.
Daha önce hazine arazileri üzerine kurulu turizm tesislerinin devlete yaptıkları ecrimisil ödemeleri bir yıl süreyle ertelenmişti. Pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle bu süre bir yıl daha uzatılacak.
Doğru bir karar...
Gerçekten de pandeminin bazı sektörlere etkisi çok daha olumsuz oldu.
O yüzden olması gereken, doğru bir karar...
Keşke imkanlar el verse de sektöre çok daha büyük destekler yapılsa...
27 Mart tarihinde gerçekleştirilen etkinlik sonrası konsere katılanlar tek tek takip edildi. Ve koronavirüsün bulaştığına dair bir belirtiye rastlanmadı.
Palau Sant Jordi kapalı spor salonunda düzenlenen konser öncesi tüm seyirciler Kovid-19 testinden geçirildi. Özel bir havalandırma sisteminin kullanıldığı mekanda tüm seyirciler FFP2 tarzı maskeler taktı, tuvalet ve barların kullanımında ise bazı özel kurallara dikkat edilmesi istendi.
Tabii konser olunca sosyal mesafe kuralına uyulmadı.
Germans Trias i Pujol Hastanesi doktorlarından Josep Maria Llibre, bu konserle büyük bir Kovid-19 deneyi yaptıklarını ve doğru önlemler alındığı taktirde bu tarz organizasyonların güvenli olduğunu ispatladıklarını söyledi.
Barselona dışında İspanya’nın bazı şehirlerinde de benzer etkinlikler yapıldı.
Aslında bu algoritmayı hepimiz öğrendik.
Rakamlar gidişatı çok net gösteriyor.
17’sinden sonra 5 binlerin altına inemeyeceğiz.
Peki bu sefer ne yapmalıyız?
Ay başında maaşını alan insanlar için değişen bir durum yok. Ta ki işleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı oluncaya kadar...
Ben yazınca bazen sert eleştiriler alıyorum.
Kendimizi, gördüklerimizi, yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi, hayallerimizi anlatırdık.
Yemek hayatı güzelleştiren en önemli ayrıntılardan biridir.
Yıllar içinde gastronomi derneklerine, kulüplerine üye oldum.
Ve müthiş tadımlara...
Sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde...
Damak biraz gelişince, o derslerden biraz bir şeyler öğrenince tatların harmonisi farklı oluyor.
2004 yılında Turkish Society Network parolasıyla dünyada ve Türkiye’de bir ilk olan Wishnee sosyal medya platformunun kuruluşuna öncülük etti. Sosyal medyanın gelecekte çok önemli bir yeri olacağına ve bu alanda yatırım yapılması gerektiği konusunda Türk yatırımcılarını bilgilendirme çalışmalarını yürüttü.
Farklı alanlarda ve sektörlerde çalıştıktan sonra 2019’da mentor ve mentilerin sanal ve gerçek ortamda bir araya geldikleri Mentee Turkey platformunu kurdu.
Vizyon 100 de; dijital dönüşümü merkeze alan üst düzey yöneticilerin yer aldığı bir platform...
Pandemi dönemi dijitalleşmeyi daha çok ön plana çıkardı. Büyük şirketler önce evden çalışmayı teşvik ettiler, bazıları da hibrit bir modeli önerdiler.
Bir yılın sonunda Google, Amazon gibi şirketler aşı olanları yeniden ofislere çağırmaya başladılar, yaz sonundan itibaren de hibrit bir model uygulayacaklarını açıkladılar.
Kutlunun bu süreçle ilgili bazı notları var.
Ne devletlerin böyle bir hazırlığı vardı, ne de özel sektörün...
Çok kitap okudum, bu konuları işleyen çok film seyrettim ama bir buçuk yılı bulan bu pandemi dönemini hayal bile edememiştim.
Geçen gün düşündüm.
Kovid 19 salgınının bir pandemiye dönüşebileceğini ve hayatımızı etkileyebileceğini ilk, ne zaman, kiminle konuşmuştuk diye...
2019’un aralık ayıydı ve İzmir Alsancak’taki Arkas Sanat Merkezi’nde yine güzel sergilerden birindeydik.
İçine girenler bilir.
O artık bir Sofrolog
AYÇE Bükülmeyen Özerdem Hürriyet Ege’ye harika röportajlar yaptı. Birçok kişiyi, kurumu bizlere tanıttı, anlattı. Sonra eşiyle birlikte önce Londra’ya sonra da Amerika’ya Washington’a yerleşti. Şimdi oralardan bize güzel yazılar yazıyor.
Geçen gün gazeteye geldi, epey sohbet ettik. İngiltere’yi, Amerika’yı, pandemi dönemini konuştuk.
Ve son dönemde ilgi duyduğu bir konuyu bana anlattı.
Sofroloji...
İçinde felsefe olan bütün öyküler benim ilgimi çeker.
Ayçe’ye “Sofrolojiyle nasıl tanıştın” dedim.
Anlattı;
“Pandeminin de etkisiyle bir anda, her şeyden ve herkesten uzaklaşmak durumunda kaldım. Bu dönem kendimi sorgulayarak hayatta en çok ne yapmak istediğimi ve neyin bana keyif verdiğini bulmaya odaklandım. Anladım ki; ben en çok hayatı olabildiğince iyi ve anlamlı yaşamaktan ve bunu etrafımdaki herkesle paylaşmaktan mutlu oluyorum. Farkettim ki, aslında ben yıllarca röportaj ve yazılarımda da insanlara hep bunu anlatmaya ve onların hayatında olumlu bir değişiklik yapmaya odaklanmışım. Tam acaba bunu daha bilinçli yapmak için psikoloji mi okusam derken, tamamen bir tesadüf ile sofroloji çıktı karşıma. Cenevre’deki Uluslararası Sofroloji Merkezi’nden alınan 2 yıllık Sofrolog diploması eğitimi, pandemi nedeniyle sadece bu dönem online olmuş. Şu an Fransız, İngiliz, İsviçreli, Norveçli Sofrolog arkadaşlarımla eğitimimizin sonuna yaklaşıyoruz. Amacım henüz Türkiye’de ve Amerika’da pek tanınmayan bu ‘İyi yaşam bilimini’ tanıtmak ve bu konuda destek almak isteyenlere yardımcı olmak.”
Ayçe bu eğitimleri aldıkça gazeteciliğe bakışının da değiştiğini söylüyor.
Bundan sonraki tüm yazı ve yayınlarında bu hayatın nasıl daha iyi, güzel, keyifli ve huzurlu yaşanabileceği konusunu ağırlıklı işlemeye karar vermiş.
Tabii bunun içine bedensel sağlıktan ilişkilere, anlaşmazlıklardan iş hayatında başarıya kadar her türlü konu giriyor.
Ayçe artık kendini şöyle tarif ediyor;
“Kısacası artık ben bir iyi yaşam gazetecisi oldum...”
Nedir peki bu sofroloji
SOFROLOJİ İsviçre, Fransa, Belçika ve İspanya gibi ülkelerde neredeyse 60 yıldır kullanılıyor. Özetle iyi ve uyumlu yaşam tekniği diye anlatılıyor.
Modern dünyada farkına bile varmadığımız ve bizi işlevsizleştiren stres, gerginlik, endişe ve bunlara dayalı uykusuzluk, verimsizlik gibi olumsuzluklardan kurtulmaya kimi zaman ise odaklanma ve dayanıklılığı artırarak performansı yükseltmeye yönelik bedensel ve zihinsel egzersizler şeklinde uygulanıyor.
Performans arttı
başarılar geldi
NÖROPSİKİYATRİST olan Profesör Alfredo Caycedo, İspanya’da iç savaş sonrası depresyon geçiren ve travma sonrası stres bozukluğu yaşayan hastalarını tedavi ederken ilaç ve psikiyatrik tedavileri olabilecek en az seviyede kullanmaya odaklandı.
Prof. Caycedo, insanları iyi oluş halinden alıkoyan ve uzaklaştıran stres ve endişe durumlarının kolay uygulanabilir metotlarla engellenebildiğini gösterdi.
İsviçreli doktor Raymond Abrezol gibi çeşitli uzmanlarla çalışarak sofroloji bilimini geliştirdi. Dr. Abrezol, İsviçre’deki bir tenis oyuncusu üzerinde bu metotları denemeye başladı, performansın belirgin şekilde yükseldiğini fark etti.
1968’de Grenoble Olimpiyatları’na katılacak olan dört milli kayak sporcusu üzerinde sofroloji denendi. Sporculardan üçü olimpiyatlardan madalyayla döndü. Bunun üzerine Dr. Abrezol İsviçre Kayak Milli Takımı’nın Sofroloji eğitmeni oldu ve 1964 ile 2004 arasında takımın 200’den fazla madalya kazanmasını sağladı. Dr. Abrezol, sofrolojiyi yelken, boks, bisiklet, tenis ve golf gibi birçok farklı spor dalında da uyguladı.
1970’de ilk Dünya Sofroloji Kongresi Barcelona’da 42 ülkeden 1400 uzmanın katılımıyla yapıldı. Özellikle Fransızca konuşulan ülkelerde kabul gören ve hızla yayılan sofroloji 2005 yılından itibaren dünyanın diğer bölgelerine de yayılmaya başladı.
Nadal’ın başarısının
arkasındaki sır bu
ÜNLÜ tenisçiler Rafael Nadal, Yvan Lendl, Yannick Noah sofrolojiyle fiziksel ve psikolojik olarak rahatlayarak maçlara hazırlanıyor. Fransız Rugby takımı son dünya kupası karşılaşmalarına sofrolojiyle hazırlandı.
Arianna Huffington gibi önemli iş insanları da bu sayede hayatlarını normalleştiriyor. İlaç alımlarını azaltmasından dolayı bu uygulamalar İsviçre Ulusal Sigorta Sistemi’ne dahil edilmiş.
Bütün Türkiye uygulasak mı?
SOFROLOJİ; bilinen bir rahatsızlığı olmasa da, düzenli olarak uygulayan herkesin hayatında belirgin bir gelişme ve daha iyiye gidiş yaratıyor. Kendine güven, duygu kontrolü ve öz değerlerini belirleme konusunda dayanıklılığın ve duru görüşün artmasını sağlıyor. Gündelik hayatında stres, anksiyete, öfke kontrolsüzlüğü, korku ve gerginlik yaşayan kişilerin bu olumsuzluklarla baş etmesine yardımcı oluyor.
İş hayatında baskı ve tükenmişlik yaşayan, enerjisini düzenlemekte zorlanan hatta gerginliğe bağlı kas rahatsızlıkları yaşayan kişilerin performanslarını da artırıyor.
Ne dersiniz bugünlerde çok da gergin olan bir Türkiye’nin tamamına sofrolojiyi daha iyi mi anlatsak.