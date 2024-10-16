Neyi irdeleyeceksin arkadaş

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Bu konuşmalar İzmir’de geçtiği için de ayrı bir hassasiyetimiz var.

Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir diyor ki:

“Hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım. Bakın hanımlarımızın birçoğunu tenzih ederek dedim...”

Arkadaş kimi tenzih ediyorsun; neyi irdelemek istiyorsun?

Bir anlat da anlayalım tam olarak...

Artan şiddet olaylarını; küçük bir olaydan büyük bir fırtına çıkaranları, sağa sola tehdit savuranları, öfke kusup hayatı felç edenleri görmüyor musun?

Masum çocukları, genç kızları, anneleri katledenleri görmüyor musun?

Tamam irdeleyelim, tamam olayların ayrıntılarını öğrenmeye çalışalım ama böyle bir duruşla, söylemle olmaz.

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Latif Aydemir’e başta partisinin yetkilileri olmak üzere çok kişiden tepki geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir milletvekili… Kentin dinamiklerini çok iyi bilenlerden ve diyor ki:

“Kadına ve çocuğa karşı şiddet konusunda tavizsiz ve kararlı bir mücadele vermek, asli sorumluluğumuzdur. Latif Aydemir’in kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı konuşma partimizce kabul edilemez. Kadınlara yönelik şiddetin engellenmesinde büyük mücadele veren bir parti olarak amasız fakatsız şiddete karşıyız. Aydemir, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir.”

Bu konu artık partiler üstü bir konudur ve hepimize düşen görevler var.

Siyasetin daha belirleyici, kural koyucu olması gerekir.

Bahçeli’nin her adımı

Siyaset için önemli

MHP lideri Devlet Bahçeli Türk siyasetin en deneyimli isimlerinden… Son 30 yılda siyasete yön veren, yol açan bir siyasetçi…

Devlet Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı son konuşmasını önemli buluyorum.

Diyor ki:

“Terörist başı buyursun terörün bittiğini örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse hiçbir şart altında beklemesin. Kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler.”

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Bahçeli uzattığı elin hesapsız, samimi ve iyi niyetli olduğunu da söylüyor.

Geçmiş 30 yıl bize Bahçeli’nin attığı her adımın siyasette bir karşılığı olduğunu söylüyor.

O yüzden önümüzdeki günler siyasetin şekillenmesinde, yumuşamasında, ittifakların genişlemesinde ya da yön bulmasında önemli olacağını gösteriyor.

Kredi kartı kararı

Gözden geçirilebilir

ELBETTE anlıyoruz; devlet enflasyonla mücadelede önemli bir sınav veriyor. Yüksek enflasyon hepimizin canını yakıyor, hayat pahalılığı gündemin en önemli maddesi olmaya devam ediyor. Bu zorlu bir mücadele ve daha yapacak çok işin olduğu da bir gerçek…

Son günlerde kredi kartlarıyla ilgili konu çok gündemde…

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Savunma Sanayi Destekleme Fonu hakkında konuştu.

Şimşek, limiti 100 bin TL'nin üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 TL kesinti yapılması öngörülen yasadan sağlanacak gelirin bütçeye gitmeyeceğini söyledi ve “Parti grubumuz bazı konuları tekrar değerlendirebilir” dedi.

Anlıyorum; ekonominin soğuması isteniyor. Alınan bütün tedbirlere rağmen bu gerçekleşmedi.

Vatandaş kredi kartlarına yüklendi, yüklendikçe de bu soğuma olmadı.

Yine de devlet başka yollar bularak bu fonu büyütebilir.

Zaten Bakan Şimşek de konunun tekrar değerlendirilebileceği mesajını da vermiş oldu.

Karşıyaka’nın

hakkını istiyoruz

BAZI kulüplerin nerede, hangi ligde olduğu önemli değildir. Bursaspor Süper Lig’de şampiyonluk kazanmış bir kulübümüz. Şimdi 3. Lig’de mücadele ediyor. Karşıyaka’nın da en büyük rakibi… Ne Bursa, ne Karşıyaka olduğu yeri hak eden takımlar değil. Eminim ikisi de üst liglere çıkacaktır. Göztepe bir başarı hikayesi yazdı. Mehmet Sepil gibi bir başkana sahip oldukları için Göztepe camiası çok şanslı… Hem tesisleşmesini tamamladılar, hem de Süper Lig yolculuğuna devam ediyorlar.

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Bursa 40 bin kişiye oynuyor. Eminim Karşıyaka’nın stadı olsa bu rekorları kırardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tugay konuşmuş.

“Karşıyaka Spor Kulübü’nün hakkını istiyoruz” demiş. İzin verilirse büyükşehir stadı yapacak.

Ama ben de diyorum ki:

“Bu stadı devlet, isteniyorsa belediyenin de desteğini alarak yapmalıdır.

Nasıl Türkiye’nin statları yenilendi ve harika tesisler yapıldıysa; Karşıyaka’nın da stadı yapılmalıdır.”