mRNA korona aşısı neden Nobel Ödülü’nü alamadı?

İzmir ile Dubai, EXPO için yarışmıştı. Paris’te hepimiz büyük bir heyecan içindeydik. Sonuçta Dubai kazanan taraf oldu. Yıllar geçti, geçen yıl yapılması gereken bu büyük fuar salgın nedeniyle ertelendi.



EXPO 2020 Dubai sonunda açıldı ve 182 gün boyunca dünyanın dört bir yanından tahmini 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak. Dubai’deki fuarın teması “Zihinleri Birleştirmek, Geleceği Yaratmak”tı.

Son 170 yılda 35’inci dünya fuarı Dubai’deki...

Açılış töreninde dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli, şarkıcı ve söz yazarı Ellie Goulding ve Grammy ödüllü Angelique Kidjo gibi isimler sahne aldı.

Etkinliğe 192 ülke katılıyor. Üç alt tema sürdürülebilirlik, hareketlilik ve fırsat olarak belirlendi.

Birçok etkinlik çevrimiçi olarak canlı yayınlanacak, ancak seyahat kısıtlamaları küresel olarak kolaylaştığı için önceki ev sahibi Milano’dan daha fazla ziyaretçi çekmeyi bekliyorlar.

