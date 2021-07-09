Moral bozmak istemem Avrupa’yı izleyelim

İşletmeci çok dostum var.
Çoğunun ne büyük sıkıntılar içinde olduğunu biliyorum. Bazıları yatırımda yakalandılar. İşlerini iyi yapıyorlardı ve doğal olarak da büyütmek istiyorlardı.
Ama hiçbiri pandemiyle karşı karşıya kalacaklarını düşünmemişlerdi.
Bu boşluktan sonra toparlanmaları kolay olmayacaktır.
Hepsini anlıyorum.
Sosyal sorumluluk projelerinin içinde olan bir ailede büyüdüğüm için kalabalıklara hep alışığımdır.
Ailenin bana şöyle bir tavsiyesi oldu.
“Siyaset yok, sivil toplumculuk var...”
Demokrasinin böyle güçleneceğine inanıyorum. Hala da öyle...
Lisedeyken Rotary ile tanıştım.
Karakterimin oluşmasında, hayata bakışımda, dünyayı okumamda Rotary ve benzer derneklerin, vakıfların büyük etkisi oldu. Galiba 30’un üzerindeki sivil toplum örgütüne üyeyim.
Kabul; bu bir buçuk yıl kabus gibi geçti.
Kabul; hepimiz dişimizi sıktık ve tedbirleri en küçük ayrıntısına kadar uygulamaya çalıştık.
Kabul; yakınlarımızdan, sevdiklerimizden hastalananlar oldu, bazılarını kaybettik ve gerçekten korktuk.
Kabul; hayatın normalleşmesini, bir daha kapanmamak üzere yaşama devam etmek istiyoruz.
Hapsini anlıyorum ve ben de istiyorum.
O yüzden aşı olmalıyız.
***
Meslektaşım Demet Cengiz’in kitabını da bu duygularla okudum.
“Adımı Deniz Koydular” son yıllarda okuduğum en ilginç romanlardan biri...
Adımı Deniz Koydular, toplumsal meselelerden bireysel sorunlara uzanan geniş bir yelpazede bir kadın ve bir erkek hikâyesini anlatıyor.
Biri doğudan ve bir kardelen olan Deniz Yıldız, diğeri batıdan biri James Rowe... İki hırpalanmış çocuk öyküsünü anlatıyor roman... Tabii ki Demet gerçek hikâyelerden esinlenerek romanı yazmış. “Adımı Deniz Koydular” hepimiz için aslında tanıdık öyküler...
O gün herhalde İzmir sıcaklık rekoru kırdı.
Arabaya bindiğimde derece 47’yi gösteriyordu.
Gölgede bile nefes almak mümkün değildi.
İzmir Marina’da buluştuk; tesisler yenilenmiş ve kullanıma açılmıştı.
Başkan Soyer’e giderek dikkat çeken İzmir trafiğini sordum.
Herkes görüyor; sadece işe gidiş saatlerinde değil, her dakika bir yoğunluk sözkonusu...
İlk ikisi Sinovac’tı, üçüncüyü Biontech oldum.
Aslında sistem iki seçenekli alternatif sundu. Sinovac ya da Biontech tercihini bana bırakmıştı.
Doktorlarımla konuştum; bu arada epey bilimsel makale okudum, mesleğimi de düşünerek Biontech’i tercih ettim.
Birincisi inaktif iki aşıdan sonra mRNA tipi Biontech’in daha güçlü koruma sağlayabileceğini söylediler.
Yeni varyantlara karşı vücudumun daha güçlü bir tepki vereceği tavsiyesinde bulundular.
İkincisi de çok sık seyahat eden biri olarak yurtdışı çıkışlarında Biontech’in bana avantaj sağlayacağını düşündüm.
Sıkıldık, bunaldık biliyorum.
Gerçeği söylemem gerekirse ben de öyle...
Ki;
Her gün gazeteye geldim, tedbirlerimi alarak toplantılara katıldım.
Gönüllü olup ilk aşı yaptıranlardan biri olarak biraz olsun rahatlasam bile yine de eskisi kadar özgür olamamak beni de çok sıktı.
Haldır haldır koşturmaca olmadığı için hobilerime, sevdiklerime, kendime vakit kalsa da yine de yoğun olduğum günleri aramıyor değilim.
Cumhuriyet’te İpek Özbey kendisiyle konuşmuş.
Ve bana göre çok önemli bilgiler içeren bir röportaj olmuş.
Hotamışlıgil aşı karşıtlığının en az salgın kadar büyük bir tehdit olduğunu söylüyor.
Ki ben de aynı görüşteyim.
Bu pandemiyi bitirmenin tek yolunun aşı ve ilaçlar olduğunu düşünüyorum.
O yüzden en başta ve örnek olmak için gönüllü olup aşı oldum.
Hotamışlıgil diyor ki;
“Delta varyantı belki de şimdiye kadar ortaya çıkan en problemli varyant. Kedi-fare kovalamacası gibi düşünün, bu varyantın da ortaya çıkma sebebi enfeksiyonun kontrolsüz şekilde muazzam boyutlara ulaşması. Delta’nın sıkıntısı yayılma hızından kaynaklanıyor. Varyantın öncelikli olarak yayılımı aşılanmamış ya da tek doz aşılanmış grup içinde sürüyor. Çok hızlı yayıldığı için yüksek sayıda insana ulaşabiliyor ve baskın hale geçiyor. Henüz hiçbir ülkede tam aşılama şu ana kadar başarılamadı ama yüksek düzeylere ulaşıldı. Aşılı nüfus oranı yükseldikçe, bu enfeksiyonlar kontrol altına girecektir.”
Örneğin yiyecek, içecek sektörü bir buçuk yılın yarısında kapalıydı. Açık olduğu günlerin yarısında da yarı kapasitede çalıştılar.Bu sektörün kendini toparlaması en az pandemi süresi kadar alır.Örneğin turizm ve eğlence sektörü...
Turizmciler için de bu dönem bir kabus gibi geçti. Sektörün normalleşmesi için daha da zaman var.Belki pandemi sonrasının yıldız sektörleri olacaklar ama bunun için de zaman var.
Virüsün mutasyona uğraması ve aşılanmaya rağmen yasakların devam etme ihtimali endişeleri artırıyor. Ve elbette müzisyenler... Onlar da çok sıkıntıda... Geçen gün şarkıcı İlhan Şeşen’in bir açıklamasını okudum. Şeşen, son dönemde geçim sıkıntısı çeken müzisyenlerden biri olduğunu söylüyor; “Konser ve eğlencelerin yasaklanmasıyla düştüğüm ekonomik darboğaza sadece 3 ay kadar dayanabilirim. Benim yapabildiğim bir tek müzik var, dolayısıyla çıkacağım sokağa ve çalgıcılık yapacağım. Benim öyle komplekslerim yoktur. Ev geçindirmek zorundayım. Sokak çalgıcılığı çok şerefli bir mertebe. Hiç yüksünmüyorum” demiş.1 Temmuz’dan itibaren Türkiye yasakları biraz gevşetecek.Eğlence sektörünün biraz olsun rahatlayacağını düşünüyorum.Ama büyük konserler olur mu yine de bilemiyorum.Şeşen gibi sıkıntıda olan çok müzisyenin olduğunu biliyorum.Peki ne olacak?Üstelik Avrupa’dan delta varyantıyla ilgili haberler gelmeye başlamışken...Bence devletin bazı sektörlere desteği devam etmeli.Bu sefer de müzisyenler unutulmamalı.
Delta varyantı canımızı sıkıyor
Diagnovir’in PCR testlerinin yerini alması hedefleniyordu.
Ve bilinen testlerden çok daha pratik; 10 saniyede yüzde 99’luk bir sonuç alıyorsunuz.
O günlerde Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar ile konuşmuştum.
“Koronavirüs 150 nanometre boyutunda bir parçacık. Araştırmacılarımız yıllarca nano boyuttaki parçacıklarla uğraştılar. Sadece ağızdan alınan sürüntü için hızlı bir kit ve optik düzenekle hızlı tanı yapabiliyor. Pozitif olması halinde 5-10 saniye içinde sonuç veriyor, negatiflik olması halinde ise 20-30 saniye içinde sonuçlanıyor. Yapılan kontrollerde bu yöntemle pozitif bulduklarımızın PCR’ı negatif çıksa bile birkaç gün sonra PCR’larının pozitife döndüğünü gördük” demişti.
Ve...
Diagnovir geliştirildi, kullanıma hazır hale getirildi.
Hiçbir işletmenin bu şartlarda ayakta kalması mümkün değil. Üstelik bu sektör iki buçuk milyon insana iş veriyor, aileleriyle birlikte 10 milyondan fazla insan demek...
Defalarca yazdım.
Bu sektör çok daha büyük desteği hak ediyor.
Açılmış olmaları, masaların doluyor olması elbette önemli ama inanın kayıpları toparlamak en az bir yıl alacak.
O da işler yolunda gider, bir daha kapanma olmazsa...
Asıl şimdi bu işletmelerin kredi desteğine, vergi muafiyetine, KDV indirimlerine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Karşıyaka Spor Kulübü...
Aylar önce bir yazı yazdım.
Ve dedim ki;
“Futbol tek alternatif değil ama futbolsuz da olmuyor.”
Pınar Karşıyaka, Türkiye’de şampiyonluklar kazandı. Cumhurbaşkanlığı kupasını kaldırdı. Avrupa’da iki kere final oynadı. Bu büyük heyecan elbette camiayı hareketlendirdi, çok sevindirdi.
Yine yelkenciler her zaman olduğu gibi hep göğsümüzü kabarttı. Kadın voleybol takımı kısıtlı imkanlara rağmen harikalar yarattı.
“Siz İzmir’i bu kadar popüler yapmayacaktınız. Artık İzmir’de bir yerden bir yere gitmek İstanbul kadar, hatta İstanbul’dan daha zor. İstanbul’da en azından kaçışlarınız var, alternatif yollar var. İzmir’in trafiği gerçekten acil önlem bekliyor...”
Cuma akşamı Karşıyaka’dan Çeşme’ye iki buçuk, üç saatte giden olmuş.
Pazartesi günleri Çeşme’den merkeze dönüş de öyle...
Birkaç yıldır ısrarla yazıyorum.
Büyük şehirlerimiz gerçekten büyük ve sorunları için yapısal çözümler gerekiyor.
Pandemi sonrası trafik eskisine döner umudunda olmayın.
Maç sonucu bizim için çok parlak değildi ama Socar’ın Türkiye’yle ilgili gelecek planlarını dinlemek güzeldi.
Petkim, Star Rafineri, Socar Terminal ve TANAP dahil Türkiye’ye toplam yatırım 14 milyar doları aşmış.
Star Rafineri 7 milyar dolar, Socar Terminal 400 milyon dolar, Petkim özelleştirmesi 2 milyar 40 milyon dolar ve TANAP 6.5 milyar dolarlık yatırım almış.
Socar Türkiye, Aliağa’daki tüm iştiraklerini kapsayan arazi için “Özel Endüstri Bölgesi” unvanını alan Türkiye’deki ilk şirketi oldu. Daha da önemlisi Socar, Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı konumunda...
Vagif Aliyev Petkim’i özelleştirmeden alarak Türkiye’de uzun bir yolculuğa çıktıklarını söylüyor.
Tünelin ucundaki ışığı gördük. Aşılar geldikçe, günlük aşı sayısı arttıkça umutlarım daha da artıyor.
Önümüzdeki haftadan sonra 40 yaşın altındakiler de aşılanmaya başlayacak. Temmuz sonuna kadar 18 yaşına kadar olan gençlerimiz de...
Bir de altı ay sonrası üçüncü aşıları da temin edebilirsek; işte o zaman pandemiyi günlük hayatımızdan çıkarabileceğimizi düşünüyorum.
Üstelik yıl sonuna doğru ilaçların da çıkacağını düşünürsek; daha da umutlanıyorum.
Bilim insanları daha sonraki süreçlerle ilgili çalışmalarını devam ettiriyorlar.
Artık bu çalışmaları da sıkı takip etmeye başladım.
Şimdilik üçüncü aşıyı tavsiye ediyorlar ama sonrası için veriler toplandıktan sonra adımlar atılacak.
Bizim meslek gerçekten dinamiktir ve tempo ister.
Bir şey daha ister; o da ekip çalışması yapmayı...
Özellikle yazı işleri ekibi gün için çok kez bir araya gelir, toplantılar yapar.
Biz de öyle yaparız.
Kendimi hep şanslı hissetmişimdir. Hep deneyimli kadrolarla çalıştım. Çok iyi gazeteciler etrafımdaydı.
Ve uzun yıllardır birlikte olduğum bir ekip olduğu için çok hızlı aksiyon alırız.
Bazen günler uzar; geceyi sabah yaparsınız.
Bazen de haber özel günlerinizin bile önüne geçer.
Her mesleğin elbette zorlukları, güzellikleri vardır ama gazetecilik gerçekten tutku ister.
İşte o günlerde yanınızda kimlerin olduğu çok önemlidir. Sekiz saati her gün aşan bir mesaide haber için kalpleri atan insanlar okuduğunuz gazeteyi yapar.
Bazıları vitrindedir, bazıları ise perde arkasındaki kahramanlardır.
Gazeteciliğe başladığım ilk günlerde tanıdığım isimlerden biriydi Nejat Bekmen...
Öyle yorumlar dinliyorum ki şaşırıyorum.
Komplo teorileri öylesine fazla ki anlatanların bile inandığını zannetmiyorum.
Bazı hastalıkların bitmesinde aşıların büyük rolü oldu.
O yüzden aşılanma konusunu ciddiye almamız gerekir.
Aşı olmayanlar için bazı tedbirlerin dünyada uygulandığını görüyoruz.
AB ülkelerinden aşıları tam olan yolcular, cuma günü yayınlanan yeni kurallar doğrultusunda 9 Haziran’dan itibaren Kovid testi yaptırmadan Fransa’ya girebilecekler.
Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nden tam aşılı olanlardan ise negatif test sonucu istenecek. Ancak karantinaya alınmaları gerekmeyecek ve zorunlu olmayan seyahatlere artık izin verilecek.
Ama şöyle bir tarif yapmışlar;
“Tam aşılı kişiler dozlarını yolculuklarından en az 14 gün önce Pfizer, Moderna veya AstraZeneca aşılarıyla almış kişilerdir. Johnson & Johnson aşısı için zaman aralığı dört haftadır.”
Yani başlangıçta bizim gibi Çin aşısı Sinovac’ı olanlar için hala seyahatlerle ilgili bir belirsizlik var.
Şimdilik PCR testinizi olup bazı ülkelere gidebiliyorsunuz.
Moral bozmak istemem Avrupa’yı izleyelim
VALLA keyfinizi kaçırmak istemem, çünkü benim de kaçsın istemiyorum. Ama Avrupa medyası, birkaç gündür dördüncü dalga haberleriyle çıkıyor.
İngiltere, Portekiz ve İspanya’da korona virüsünün Delta varyantının yayılma hızı diğer Avrupa ülkelerinde biraz paniğe yol açmış gibi gözüküyor.
Bizim gibi turizm sezonunu kaçırmak istemeyen, tedbirleri gevşeten ülkelerde bile hafif bir hazırlık gözlemleniyor.
Örneğin Portekiz ve İspanya...
Sınırların kontrolü, yeniden maske gibi önlemler yine konuşuluyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bakanlar Kurulu’ndan önce güvenlik zirvesini topladı örneğin...
Fransız hükümet sözcüsü Gabriel Attal, korona virüsü vakalarında yüzde 21 oranında artış olduğunu, özellikle 20 ila 29 yaş arası gençlerde vaka sayısının bir haftadan az bir sürede iki katına çıktığını açıkladı.
İspanya’da, özellikle Katalonya’da vaka oranı gençler arasında 100 binde 600’e ulaştı ve yeni kısıtlamalar getirildi.
En sevdiğim yerlere giriş bir süreliğine daha yasak anlayacağınız.
Bunları elbette moral bozmak adına değil, tedbirleri elde bırakmamak adına yazıyorum.
Çünkü emin olun; Avrupa’daki tablo bir buçuk ay sonra bize de yansıyor. Pandeminin seyrini hep izledim ve böyle oldu.
O yüzden Avrupa medyasını bu ara daha yakından takip ediyorum.
Peki günün sonunda ne öneriyorlar?
Fransa’dan örnek vereyim.
Güvenlik Konseyi’nin hafta başında yeniden toplanarak bazı kararlar alması bekleniyor. Ülkede, aşı olmayanlara sınırlamalar getirilmesi ve bazı meslek dallarında aşı olmanın zorunlu hale getirilmesi tartışılıyor.
İyi haber İngiltere’den...
Aşı kampanyasında önemli ilerleme kaydeden İngiltere’de Delta varyantı vakalarında katlanan bir artış yaşanıyor. Ancak vakaların artmasına rağmen hastaneye yatan hasta ya da ölü sayısı ilk dönemdeki gibi değil.
Sonuç olarak...
Aşıdan başka çare gözükmüyor.
Aşı olmayanları ikna edeceğiz.
Kalabalık yerlere
aşı şartı gelebilir
YAZ geldi, havalar da sıcak...
Açık alan konserlerini görüyorum.
Örneğin büyük konserlere sadece aşı olanlar alınsa, nasıl olur.
Birçok ülkede benzer uygulamalar var.
Ben canlı performansları çok severim.
Bir buçuk yıl aradan sonra konserleri de özledim.
Ama üç aşılı olmama rağmen gitmeye hala çekiniyorum.
Böylece benim gibi çekinen insanlar daha rahat toplantılara, konserlere gidebilir.
Biliyorum; kimseyi zorlayamayız.
Ama bazı yerlere girişler için aşı şartı pekala getirilebilir.
Unutulan değerleri
yeniden hatırlayalım
BABAM Tüpraş’ta uzun yıllar çalıştı. O yüzden Aliağa benim için hep başka bir yerdedir. Petkim ve Tüpraş’ın tesisleri o dönemin en modern organizasyonlarıydı.
Geçen gün RMA Group’un Türkiye’deki ilk otel yatırımı olan Radisson Hotel İzmir Aliağa’ya giderken o eski günler aklıma geldi. 70’lerin başında Aliağa küçücük bir yerdi, şimdi şehir olmuş. Radisson Aliağa’nın başında uzun yıllardır tanıdığım bir ekip var.
Genel Müdür Ertuğrul Uzak, pazarlamanın başında Gözde Kaydırak var.
Hilton İzmir’in başarılı ekibi artık Aliağa’da diyelim.
Gözde, o bölgede unutulan yerel sanatlardan bahsetti ve bize bir film izlettirdi.
Filmi çok beğendim.
Helvacı kiliminin hikayesi çok etkileyiciydi.
Aslında bu sosyal sorumluluk projesine herkesin sahip çıkması gerekir.
Bu sayede yöre kadınlarına Aliağa Kadın Girişimi Üretme ve İşletme Kooperatifi ve Aliağa Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde “Helvacı Kilimi” kursları açılmış.
İlk etapta 6 dokuma tezgâhı hazırlandı. İlk kilimleri Radisson Hotel Aliağa satın alıp otel misafirleriyle buluşturmuş.
Ayrıca UNESCO Dünya Mirası listesinde olan Bergama’ya özgü tarihi parşömen kâğıdını da otel açılış mektubu olarak tasarlayıp, misafirlerine vermişler.
Bergama deyince aklıma ilk olarak parşömen gelir.
Ve bu değerlerin kaybolmaması gerekir.
Bir Azeri mutfağı
deneyimi isterseniz
GEÇEN ay Türkiye Galler maçına Bakü’ye gittim. Socar’ın yöneticileriyle önce toplantıda sonra yemekte buluştum. Azeri mutfağı oldukça zengin, aslında bizim mutfağa yakın…
Radisson Aliağa’da da bir Azeri menüsü tattım. İzzet Alparslan Azerbaycan’da çalışmış, oldukça deneyimli bir şef...
Zamanında Madonna’ya, Micheal Jackson’a servis yapmış.
İzzet şef bize düşpera mantı, lüle kebabı yapmış, hepsi müthişti. Orman meyveleriyle zenginleştirilmiş ballı pastadan korkumdan bir çatal aldım.
Azeri mutfağını merak ediyorsanız aklınızda olsun derim.
Ben olsam daha çok futbol konuşurdum
MİLLİ Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş’in basın toplantısını izledim. Güneş’i gergin gördüm. Zaten Bakü’de milli takımla aynı otelde kaldık, oyuncular da gergindi. Herkes gibi ben de gençlerimizden çok şey bekliyordum. Hayal kırıklığı oldu. Fransa’yı, Hollanda’yı yenmiş bir takımın sahada yürüyecek halinin bile olmaması şaşırttı. Sonuçta bu spor, futbol; kazanmak da var, kaybetmek de... Ama böyle kaybetmek insanı üzüyor. Ben Güneş’in yerinde olsam “Bu takımın umut vermesine sebep olan da biziz” gibi bir cümle kullanmazdım. Ve eleştirileri anlayışla karşılar. Daha çok da futbol konuşurdum.