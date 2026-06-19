Millet adına konuşabilmekle milleti dinlemek aynı değil

Haberin Devamı

“Benim bu millete karşı sorumluluğum var.”

Ne zaman duysam durup düşünüyorum.

Çünkü Türk siyasetinin en ilginç cümlelerinden biridir bu.

İlk duyduğunuzda kulağa çok asil gelir.

Hatta biraz fedakârlık kokar.

Ama üzerinde biraz düşününce insanın aklına başka sorular da geliyor.

Mesela bu millet ne zaman bir araya gelip böyle bir görev verdi?

Ne zaman oturup karar aldı?

Ve daha önemlisi...

Millet gerçekten böyle bir görev vermiş mi?

Siyasetin garip bir tarafı var.

İnsanlar yıllarca alkışlanınca bir süre sonra alkışın neden geldiğini unutabiliyor.

Kendi fikirleri için mi alkışlandılar?

Temsil ettikleri düşünce için mi?

Yoksa sadece o dönemin ruhu öyle istediği için mi?

Bir noktadan sonra bunların sınırları birbirine karışıyor.

Haberin Devamı

Bugün CHP’de yaşanan tartışmaları izlerken de bunu düşünüyorum.

Sadece CHP’de değil aslında Türk siyasetinin kronik bir tavrı bu...

Herkes millet adına konuşuyor.

Ama nedense kimse dönüp millete ne düşündüğünü sormuyor.

Oysa millet dediğimiz şey çok değişken.

Bazen bir seçimde kahraman ilan ettiğini bir sonraki seçimde evine gönderebiliyor.

Bazen yıllarca peşinden gittiği bir fikri birkaç yıl sonra terk edebiliyor.

Çünkü millet canlı bir organizma; her gün değişiyor, her gün yeniden karar veriyor.

Belki de bu yüzden demokrasinin en güzel tarafı da bu...

Hiç kimse milletin sahibi değil.

Hepimiz sadece o büyük koronun içindeki seslerden biriyiz.

Ve galiba siyasetçinin en zor öğrendiği şey de bu.

Millet adına konuşmakla, milleti dinlemek aynı şey değil.

SAĞLIKTA ASIL İHRACAT KALEMİ GÜVEN

BAZEKOL Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baz ile konuşuyorduk. Dikkatimi çeken bir cümle kurdu.

“Sağlık artık yalnızca bir hizmet alanı değil; ülkelerin geleceğini belirleyen stratejik sektörlerden biri.”

Gerçekten de son 20 yılda Türkiye’nin sağlık alanında sessiz ama güçlü bir dönüşüm yaşadığını görüyoruz.

Haberin Devamı

Bir zamanlar ağırlıklı olarak kendi vatandaşına hizmet vermeye çalışan bir sistem vardı.

Bugün ise dünyanın birçok ülkesinden hasta kabul eden, sağlık hizmeti ihraç eden ve sağlık turizminde önemli bir oyuncu haline gelen bir Türkiye var.

Rakamlar da bunu gösteriyor.

2025 yılında Türkiye yaklaşık 1.5 milyon uluslararası sağlık ziyaretçisi ağırladı.

Sağlık turizminden elde edilen gelir ise 3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Sektör temsilcileri önümüzdeki dönemde ziyaretçi sayısının 2.5 milyona, gelirin ise 6 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Ancak Mehmet Baz’a göre asıl önemli olan rakamların kendisi değil; Türkiye’nin oluşturduğu güven.

“İnsanlar artık yalnızca maliyet avantajı nedeniyle gelmiyor” diyor ve ekliyor.

Haberin Devamı

“Hekimlik kalitesi, altyapı, erişilebilirlik ve hizmet deneyimi de tercih nedeni haline geldi.”

Bu tespit önemli. Çünkü sağlık turizmi uzun süre fiyat avantajı üzerinden konuşuldu.

Oysa bugün gelinen noktada rekabet sadece maliyetle açıklanamıyor.

Türkiye’nin en büyük avantajlarından biri insan kaynağı.

Mehmet Baz da özellikle bu konuya dikkat çekiyor.

Mehmet Baz

“Teknoloji çok önemli ama sağlık sektörünün merkezinde hâlâ insan var.”

Gerçekten de güçlü hekimlik geleneği, yüksek vaka deneyimi ve yetişmiş sağlık profesyonelleri Türkiye’nin önemli rekabet avantajları arasında yer alıyor.

Bunun üzerine son yıllarda yapılan teknoloji yatırımları eklendiğinde ortaya güçlü bir ekosistem çıkıyor.

Peki bundan sonra ne olacak?

Haberin Devamı

Baz’a göre önümüzdeki dönemde sağlık sektörünün gündemini yapay zekâ destekli sistemler, dijital sağlık uygulamaları, veri yönetimi ve kişiselleştirilmiş tedavi modelleri belirleyecek.

Ancak şu uyarıyı da yapıyor.

“Teknoloji sağlık hizmetini destekleyen bir araçtır. Güvenin ve insan temasının yerini alamaz.”

Mehmet Baz, sağlık yatırımını yalnızca yeni bina yapmak olarak görmüyor.

Ona göre yatırım; insan kaynağına, teknolojiye, bilgiye ve sürdürülebilir kaliteye yapılan uzun vadeli yatırım anlamına geliyor.

Belki de bugün sağlık turizmini konuşurken asıl ihraç ettiğimiz ürünün ne olduğunu yeniden düşünmek gerekiyor.

Türkiye sağlıkta sadece hizmet ihraç etmiyor.

Haberin Devamı

Aynı zamanda güven ihraç ediyor.

AVRUPA’DA 11 ÜLKENİN TEMSİLCİSİ OLDU

İZMİRLİ işinsanı Pietro Alba, Cenova’da düzenlenen 35. İtalya Ticaret Odaları Dünya Kongresi’nde önemli bir göreve seçildi.

Alba artık Danimarka, Norveç, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Moldova, Macaristan, Romanya, Rusya, Bulgaristan ile İstanbul ve İzmir’i kapsayan bölgenin İtalyan Ticaret Odaları’nın temsilcisi oldu.

Bu haber bana İzmir’in tarihini hatırlattı.

İzmir yüzyıllar boyunca yalnızca bir liman kenti olmadı.

Akdeniz’in en önemli buluşma noktalarından biri oldu.

Farklı dillerin konuşulduğu, farklı kültürlerin ticaret yaptığı, Avrupa ile Anadolu’nun birbirine dokunduğu şehirlerden biriydi.

Bugün dünya yeniden bölgesel ağlar kuruyor.

Kentler ülkeler kadar önem kazanıyor.

İşte bu nedenle Cenova’daki o seçimde yalnızca Pietro Alba’nın adını görmedim.

İzmir’in adını gördüm.

Pietro Alba - İzmir’den Cenova’ya uzanan bir hikâye

GÜNLÜK HAPLA PANKREAS KANSERİNİ GERİLETTİLER

BİLİM haberlerine özel bir ilgim var.

Chicago’da düzenlenen Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) kongresinde önemli bilgiler açıklandı.

Pankreas kanseri tedavisinde tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldı.

Doktor Sam Godfrey, “Bazı kanserler ilaçla tedavi edilemez, hiçbir şeyin ona etki edemeyeceği bir şey olarak kabul ediliyordu. Gerçekten kapatacak bir düğmesi olmayan, sürekli açık kalmış bir lamba gibiydi” dedikten sonra müjdeyi açıkladı.

“Araştırmacılar artık kablolara erişmenin bir yolunu buldu.”

Günlük bir hap olan daraxonrasib, ileri evre pankreas kanseri olan kişilerde ortalama yaşam süresini 6.7 aydan 13.2 aya çıkardı. İlaç ayrıca kemoterapiye göre daha az yan etkiye neden oldu.

Hepsi umut verici haberler.