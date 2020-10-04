Mekanlar, insanlar ve anılar

“Dijital çağa girişin zorunlu dersi uzaktan eğitim oldu. Canlı derslerde çocuklar sıkılıyor. Çünkü uygulanan yöntemler yüz yüze eğitime göre düşünülmüş. Ders sürelerinin uzun olması, öğretmenlerin anlatım yöntemi kullanmasından anlaşılıyor.
Çocuk sınıfta 5 duyusuyla var olurken, canlı derslere görme ve işitme duyusuyla katılıyor. Oturdukları yerde sıkıldıklarında aileleri müdahale ediyor.
Herkes öğrenme kaybı üzerinde duruyor. En çok telaşlanılan konu akademik öğrenme kaybı. Halbuki en kolay telafi edilecek konulardan biri. Asıl öğrenme kaybı okulun sosyal yönünün unutulmasıyla oluşuyor. Selamlaşma, sıraya girme, sıra bekleme, söz alma, iyi bir dinleyici olma, serbest oyun oynama, spor yapma, takım ruhu, alışveriş yapma... Okul hayattır.
Çevrim içi uygulamalar ise bu hayatın bir parçasıdır. Eğitim öğretim dijitalde devam edecekse bilişim teknoloji öğretmenleri, eğitim programları ve öğretim uzmanlarından bilgi, görüş ve destek almak en doğru tercih olacaktır.”
Kesinlikle katılıyorum.
Bence eğitim fakülteleri de buna göre programlarını revize etmelidir.
8 yaşında, ikinci sınıfa gidiyor.
Online eğitimine devam ediyor.
Her gün okula gider gibi kalkıyor, hazırlanıyor ve tam saatinde bilgisayarının başına geçiyor.
1 dakika bile geç kalmak istemiyor çünkü öğretmenleri not tutuyor, eksi puan yazıyor.
Yani okuldaki disiplin kendi odasında da devam ediyor.
“Kovid 19 salgını kış nüfusumuzu artırdı. Buraları seviyorsanız ve yıl boyunca daha fazla kalmak istiyorsanız adres kayıtlarınızı buralara alın. Gerçek nüfusumuzu yansıtabilirsek Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) bizim genel bütçeden alacağımız pay artacaktır.”
Pandemi yaşam şeklimizi de değiştirdi.
Örneğin bu sene Çeşme’de çok kaldım.
Bu süreçte kendimi daha kolay koruyabildim.
Sporumu ihmal etmedim.
Küçük bahçemde kitabımı okudum, müziğimi dinledim.
Son anketteki iki soru önemli.
Birincisi, “Hayatınızdan ne kadar mutlusunuz?”
İkinci soru ise “Koronavirüs salgını günlük yaşantınızı nasıl etkiledi?”
İşte cevapları...
TÜİK’in her yıl yaptığı “Yaşam Memnuniyeti Araştırması” sonuçlarına göre 2016 yılından beri ülkedeki genel mutluluk oranı düşüyor.
2020 yılı araştırması henüz yayınlanmadı. Ama bu yılı diğerlerinden ayırmak da gerekir.
“Sizin meslek de çok değişti ve zorlaştı. Herkes gazeteci oldu ya da kendini gazeteci sanmaya başladı.”
Ne demek istediğini anlıyorum.
Sosyal medya hesabı açan herkes bir şeyler yazmaya, karalamaya başladı.
Bunu kendine iş edinip her gün yazmaya kalkan da var.
Siyasete, dış politikaya soyunan da; felsefe yazıları yazan da...
Ama söyleyeyim, gazetecilik başka bir meslektir.
Pandemide her şey aslında bizim elimizde...
İlk dönemde gerçekten de çok disiplinliydik.
Tamam hiç bilmediğimiz, tanımadığımız ve öngöremediğimiz bir virüs salgınının ortasındaydık ama yine de daha tedbirliydik, kurallara uyuyorduk, kendimizi evlere çekmiştik.
Yaz gelince her şey değişti; havalar ısınınca da dışarıda virüs olmayacak zannettik.
Yanıldık, virüs yerli yerindeydi.
Haziran ayında devlet uyarılarını yaparak yeni normali tarif etti.
Geçtiğimiz ay Rusya aşıyı bulduğunu iddia ederken, ABD Başkanı Donald Trump ise üzerinde çalıştıkları aşının kasım ayında hazır olacağını iddia etmişti. İngiltere’de gerçekleştirilen çalışmalar esnasında denek üzerinde görülen yan etkiler sebebi ile aşı çalışmaları askıya alınmıştı. Haziran araştırmasında, toplumun yüzde 60’ının bulunması halinde aşı yaptıracağını söylemişti. Katılımcılara “Sayacağım ülkelerden hangilerinin bulduğu aşıyı yaptırırsınız?” sorusu sorulduğunda yüzde 72 Türkiye’nin bulduğu aşıyı yaptıracağını ifade etmiş. Katılımcıların en çok güvendiği ikinci ülke ise yüzde 19 ile Almanya olmuş. Türkiye dışındaki tüm ülkelere aşı konusunda güvenin çok düşük olduğu görülmüş. Katılımcıların yüzde 13.5’i sayılan ülkelerin hiçbirinin aşısını yaptırmayacağını ifade etmiş.
Mart ayından bu yana ölçülen koronavirüs endişe oranı, eylül itibarıyla en yüksek seviyeye yükselmiş durumda.
Peki, dayanışma ve sorumluluk bilinci ile üstesinden gelinmesi gereken koronavirüs salgını süresince toplumun devletten beklediği kısıtlamalar neler?
İşte toplumun verdiği cevaplar...
Katılımcıların yüzde 74.2’si koronavirüsle mücadele çerçevesinde düğün, nişan ve kına gibi kutlamaların tamamen yasaklanması gerektiğini savunmuş. Ankete katılanların yarısından fazlasının onayladığı diğer ifadeler ise AVM’lerin kapatılması (%58,6), 65 yaş üstü bireylere sokağa çıkma yasağı (%57,7), okulların açılmaması (%56,4) ve sokağa çıkma kısıtlaması (%55) olmuş. Restoran ve kafelerin kapatılması ile şehirlerarası yolculuk kısıtlaması katılımcıları ikiye bölmüş gibi duruyor. Salgın ile mücadelede mevcut kısıtlamaların yeterli olduğu ifadesine ise yüzde 73.1 katılmadığını belirtiyor.
Ve sonuçları da kötü oluyor.
Biz affetsek de, o affetmiyor ve intikamını bizden sonra alıyor.
Geçen gün yazdım; Alaçatı sulak bölgesinde çıkan tonlarca plastik, yine atılmış koltuklar, eşyalar...
Sadece Alaçatı mı; Türkiye’nin her yerinde böyle manzaralar var.
Bakın her gün önüme kıyı temizliği haberleri geliyor.
Özellikle sivil toplum örgütleri çevreyle ilgili geliştirdikleri projelere mutlaka kıyı temizliğini de ekliyorlar.
Ali Yücelen’den sonra başkanlığa Anıl Alirıza Şohoğlu geldi.
Şohoğlu da başarılı bir dönemden sonra görevini Nilüfer Çevikel’e devredecek.
TÜGİAD’ın da dümenine ilk defa bir kadın başkan geçmiş olacak.
Bu arada Ege Şubesi’nin başında da sevdiğim bir isim var; Melih Sebastien Durmuş...
Onu ve ekibini yakından takip ediyorum.
Neden TÜGİAD’ı beğeniyorum?
Net söyleyeyim.
Sokakta böyle bir hava yok.
Yani kimsenin bir seçim beklentisi yok.
Tam aksine uzun yıllardır sık seçime gitmiş olmanın getirdiği bir yorgunluk hissediyorum.
Üstelik genel seçimler, yereller, referandumlar derken bu sürecin siyasetin dilini ve tonunu da sertleştirdiğini gözlemledik.
Çünkü uzaktan eğitim olmuyor.
Bunu iyi yapan okullarımız var biliyorum.
Bizzat oğlum Atlas’ı takip ediyorum.
Sabah 9’dan akşamüstü 4’e kadar öğretmenlerimiz sanki sınıftaymış gibi derslerini işliyorlar.
Çocuklarımız da olabildiğince derslerine motive olmaya çalışıyorlar.
Ama görüyorum çocuklar zorlanıyor.
İstanbul Ekonomi Araştırma’nın bir başka araştırması da koronavirüsle ilgili toplumun endişe düzeyiyle ilgiliydi.
1500 civarında seyreden günlük vaka sayıları 1700 seviyesine yükselmiş durumda. Özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedbirlere uyulması konusunda uyarılarını dile getiriyor olsa da, vatandaşın tedbir ve kurallara yeteri kadar uymadığı görülüyor. Merkez, toplumun koronavirüs endişe seviyesinde bir değişiklik olup olmadığını sorgulamış.
İşte cevaplar;
Katılımcılara “Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?” sorusu sorulmuş. Yüzde 79’u çok “endişeli” olduğunu ifade etmiş. “Hiç endişeli değilim, endişeli değilim” yanıtını verenlerin oranı yüzde 13 olurken, kalan katılımcılar yüzde 8 oranında “Ne endişeli ne endişesiz” olduğunu belirtmiş. Merkez “Dolayısıyla endişe seviyesi eylül ayı itibari ile mart ayından beri gördüğümüz en yüksek seviyede. Son olarak, bir önceki aya göre endişeli olmadığını belirten katılımcıların oranında ufak bir artış olduğu gözlendi” notunu da düşmüş.
Toplum bu kadar endişeliyken, nasıl oluyor da bu kadar rahat davranabiliyor; ben de anlamakta zorlanıyorum.
Ve şu notu yazmış.
“Her yer böyle! Ülkenin bir ucundan diğerine bütün yol, otoyol kenarları, sahiller, kıyılar, plajlar, ormanlar! Ve öyle bir boyutta ki, kimse temizleyemez. 85 milyon kendi çöpümüzde boğulup gideceğiz, bu atıklar 400-800 yıl burada kalacak. Çok ciddi bir milli kampanya lazım.”
Haksız mı?
Bugün biraz sanattan, müzikten bahsedelim...
Streaming çağı müzikte müthiş bir değişimi beraberinde getirdi. Yani canlı yayın akışı... Bunu da dijital platformlar üzerinden yapıyorsunuz. Bu dönemin çağının öncesinde müzik, orta ve orta sınıfın üstünün elindeydi. Fiziksel olarak CD satın alabilen belirli bir kitlenin alım gücüne göre şekilleniyordu. Şimdi öyle mi? Çalma listeleri artık büyük kitlelerin elinde daha organik bir biçimde dağılma şansı yakalıyor. Ve binlerce niş müzik üreticisi, müzik dinleyicisi ile buluşabiliyor veya keşfedilme şansı yakalıyor. Streaming çağı öncesinde bir sanatçının listeye girme şansı yokken, şimdi aylık milyonlarca dinlenme sayısıyla kitlesine rahatça erişebiliyor.
Dijital yayın platformları müzik yapma stillerini de etkiledi. Pek çok parça intro kısmı olmaksızın piyasaya sürülüyor. Albümlerde şarkı sınırlaması da yok artık... İster 10 parçayla bir çıkış yapın, isterse 20 parça...
İsterseniz de single’larla...
Bir şarkıyı isterseniz farklı yöntemlerle, farklı versiyonlarla da çıkarabilirsiniz.
Counterpoint Research’ın geçen yıl verilerine göre müzik servislerine abone olanların sayısında yüzde 32 oranında bir artış var. 358 milyon kullanıcı telefonu veya bilgisayarı üzerinden müzik servislerinden birini kullanıyor. Bu yılın abone sayısının 450 milyonu geçtiği söyleniyor.
Barselona Belediye Başkanı birkaç yıl önce “Artık turist istemiyoruz. Barselona biraz da bize kalsın” demişti. Acaba bugün de aynı şeyleri düşünüyor mudur, merak ediyorum.
Bütün hesaplar tabii altüst oldu.
Bizim gibi turizm ülkeleri için de büyük gelir kayıpları oluştu.
Böyle olunca her ülke kendi içine döndü.
Turizm hareketini kendi içimizde yapmaya çalıştık.
Örneğin birkaç ay için ve pandemi sürecini izleyebilmek için toplantıları, törenleri yine dijital ortamda yapmak lazım.
Düğünleri, kutlamaları ertelemek lazım.
Çünkü görüyorum ve izliyorum; devam ediyor.
Örneğin düğünler bazı kentlerde yasaklanınca ya da kısıtlama getirilince törenler daha küçük ama bu sefer restoranlara kaymaya başladı.
Küçük gruplar halinde, mesafe ve maske kurallarını uygulanacaksa yine itirazım yok.
Çünkü devletler 1 Haziran’dan sonra hayatın akışını yeniden açarken bir uyarıda bulundu ve dediler ki;
“Bu yeni normali eskisiyle karıştırmayın. Belki karantina şartlarında değil ama mümkünse evde kalarak, mesafeyi koruyarak, maskenizi takarak bu yazı geçirin...”
Biz ne yaptık?
Yeniden eski normale geçiş; bir hafta bile sürmedi.
Eski tas eski hamam devam ettik.
Hükümetin isteği okulların bir önce açılması yönünde...
Ki ben de bunu destekliyorum.
Çünkü oğlum Atlas’tan görüyorum.
Sabah 9’da bilgisayarının başına geçiyor; 40’ar dakikalık derslerle akşamüstünü buluyor.
9’dan 4’e, 5’e kadar kalkmadan ders dinliyor.
Ben Atlas’ın yaptığını yapamam.
Son yıllarda yaşanan bu gürültü kirliliği bize gösteriyor ki bu meseleyi artık masaya yatırma zamanı çoktan geldi.
Belki de Ankara ve yerel yönetimlerin birlikte çalışabilecekleri yeni bir düzenlemeye ihtiyaç da olabilir.
Ve yine anlıyorum ki; bu mesele sadece Ege’nin kıyılarına özel bir sorun da değil.
Örneğin ben bu konuda yazdıkça Türkiye’nin her yerinden mesajlar gelmeye başladı.
Zonguldak’tan gelen mesaj da var, Kahramanmaraş’tan da gelen de.
Yani konu sadece kıyıların, tatil beldelerinin sorunu olmaktan çoktan çıkmış.
Okulları takip ediyorum; özellikle de üniversiteleri...
İzmir giderek bir eğitim kenti oluyor.
Özel kolejlere İzmir dışından da ilgi olduğunu görüyorum. Üniversitelerde de neredeyse yüzde 100’lük bir doluluk söz konusu... Ve 9 üniversite yükselen bir grafik içinde.
Benzer bir tablo sağlık sektöründe de var.
İzmir’in mevcut hastaneleri teknolojik olarak da, insan kaynağı olarak da öne çıkıyor.
İki kere EXPO’ya aday olan İzmir’in temasının da sağlık olduğunu hatırlatmak isterim.
Mekanlar, insanlar ve anılar
BAZI mekanların bende hep anısı vardır.
Örneğin İzmir Hilton Oteli…
Yakın bir zamanda kapanacağını öğrendik.
O günden bu yana gittiğim toplantıları, düğünleri, buluşmaları hatırlıyorum.
32’inci kattan İzmir’i seyredişimi düşünüyorum.
Cumhurbaşkanlarıyla, başbakanlarla, bakanlarla; Türkiye’yi yönetmiş önemli siyasetçilerle konuşmalarımızı hatırlıyorum.
İnanın hepsi aklımda...
Ben kolay unutmayanlardanım.
Ne isimleri, ne yüzleri unuturum; anıları ise asla...
Hilton işte öyle mekanlardan biriydi benim için...
Ve kapatılması taze olarak koruduğum anılarımın, bir dosya halinde rafa kaldırılması gibi geliyor şimdi bana...
Biz ne yazık ki bunu koruyamıyoruz.
Oysa mekanlardır insanı ayakta tutan...
Hafta içinde İzmir Bostanlı’daki Yasemin Kafe yandı.
Geçen gün önünden geçerken durdum, etrafını dolaştım.
Yanmış, neredeyse kül olmuş.
O kafe açılırken Ahmet Piriştina’yla sahil yürüyüşlerimizi hatırladım.
Sahil denetimlerinden sonra çimlerin üstünde tavla partilerini, o kahkahaları ve İzmir konuşmalarını...
Biliyorum; çok insanın buluşma adreslerinden biriydi.
Önce Hilton, sonra Yasemin Kafe...
Anıları düşünüp yeniden hatırlamam için galiba benim biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
Et profesörü Asil de
aramızdan ayrıldı
GEÇEN hafta İzmirlilerin yakından tanıdığı bir isim daha sonsuzluğa gitti.
Kendisini herkes “et profesörü” olarak tanırdı.
Karşıyaka’nın eski yöneticilerindendi.
Asil Öztürk’ü tanımayan, onun o meşhur lokantasından içeri girmeyen tanımadım.
Kendine özgü üslubu, sunumu, lezzetiyle Köfteci Asil, benim unutulmayanlarım arasındaydı.
Eski dostlar gibi o da nurlar içinde yatsın.
Ben silemiyorum ya siz
GEÇEN gün yazdım, bu hafta da dostlar aramızdan ayrılınca telefonumu kontrol ettim.
Aramızdan ayrılan dostlarımı, tanıdıklarımı telefon defterinden silemiyorum.
Sildiğimde sanki anılar da gidiyormuş gibi geliyor bana...
Aynı şey sosyal medya için de geçerli.
Örneğin Twitter’da, Facebook’ta, İnstagram’da arkadaşım olan birini ben nasıl silerim.
Silemiyorum zaten...
Bence telefon üreticileri, sosyal medya sahipleri bunları da düşünsünler ve kapasiteleri sınırlamasınlar.
Ben zaten silemiyorum da; kimse de silsin istemiyorum.
Bu gençler umutlarımı artırıyor
ÇOK başarılı bulduğum bir Saint Joseph’li kardeşimi bugün yazmak istiyorum.
Adı Yalçın Bora Varsay...
Müzisyen; takip ediyorum müthiş işler yapıyor.
Bora, 1992 yılında İzmir’de doğdu ve şu anda Los Angeles’ta kariyerine devam ediyor.
Müzik eğitimine ailesinin büyük desteğiyle 7 yaşında İzmir Maria Rita Epik Müzik Okulu’nda klasik gitar ve müzik teorisi dersleri ile başlıyor. 10 yıl devam eden bu süreçte İngiliz the Associated Board of the Royal Schools of Music’in düzenlediği performans sınavlarına katılarak 7 aşamayı başarıyla geçiyor. Klasik gitara devam ederken 13 yaşında ilk elektro gitarını alarak kendi kendine öğrenmeye ve yavaş yavaş klasikten uzaklaşıp elekro gitara yönelmeye başlıyor. Lise yıllarında kurduğu rock grubuyla İzmir’de Dungeon gibi çeşitli canlı müzik sahnelerinde konserler veriyor. Rock, hip-hop, pop, blues, r&b, elektronik müzik gibi birçok farklı müzik türüne duyduğu ilgi onu müzik prodüksiyonuna yöneltiyor.
Liseyi İzmir Saint Joseph Lisesi’nde okuduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin müzik bölümüne giriyor. İstanbul’daki ikinci yılının sonunda, Valencia’da girdiğim Berklee College of Music’in yetenek sınavını kazanarak Boston’a yerleşiyor. Berklee’de müzik prodüksiyonu ve ses mühendisliği bölümünde daha önce Mary J. Blidge, Sting, Usher ve Aretha Franklin gibi isimlerle çalışmış Grammy ödüllü prodüktör Prince Charles Alexander ve Radiohead’in prodüktörlüğünü üstlenmiş Sean Slade ile prodüksiyon çalışmaları yapıyor.
Bu çalışmalar ona Berklee’den başarı bursu getiriyor ve 2017 yılında yüksek onur derecesi ile mezun oluyor.
Berklee’yi bitirdikten sonra Los Angeles’a yerleşerek daha önce Metallica, Michael Jackson, Aretha Franklin, Jimi Hendrix, Etta James, Mark Ronson gibi isimlerin kayıt yaptığı eski adı ile One on One, şimdiki adı ile 17 Hertz Studio’da bir yıl prodüktör ve ses mühendisi olarak çalışıyor.
En önemlisi de kendi şarkılarını yazmaya başlıyor.
Ardından, müzikal gelişimime devam etmek için California State University, Los Angeles’ta burs kazanarak kompozisyon ve aranjman üzerine master yapmaya başlıyor. Master programı sürerken aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak Müzik Teknolojileri dersleri vermeye başlıyor. Master programındaki çalışmaları sonucunda da onur ödülüne layık görülüyor. Bu yılın mayıs ayında da yüksek onur derecesiyle mezun oluyor.
Çok başarılı bulduğum Bora Varsay şunları söylüyor: “Mezun olduğumdan beri Los Angeles’ta çeşitli pop albümlerinde prodüktörlük, aranjörlük ve mix yapmaya devam ediyorum. Ekstra projelerin dışında düzenli birlikte çalışmaktan keyif aldığım müzisyen arkadaşlarımla çalışmalarım sürüyor. Bu aralar elektro ve bas gitar çaldığım, müziklerini yazdığım, kayıtlarını ve prodüksiyonunu üstlendiğim ‘IF’adındaki pop grubumla ilk teklimizi yayınlamaya hazırlanıyoruz. Aynı zamanda bu yılın ilerleyen zamanlarında yayınlamayı planladığım solo albümümün hazırlıklarına devam ediyorum.”
Ben bu gençlerimizin hikayelerine bayılıyorum.
İyi ki varlar.
Bu gençleri takip ettikçe moralim düzeliyor.
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