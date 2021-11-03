Markalarımız dünya liginde olmayı çoktan hak ettiler

TÜRKİYE sanayisiyle, yeni teknolojileriyle büyümeli... Ama inşaatı da, gayrimenkulü de ihmal etmemeli. Daha modern şehirlere ihtiyacımız olduğu bir gerçek... Modern derken, çok katlı binalardan bahsetmiyorum. Şehirlerin bazı bölgelerinde gökdelenler olabilir ama silueti bozacak bir yapılaşmaya karşı olduğumu söylemeliyim.





Benim yaşımdakiler, yani 50’leri geçmiş olanlar mahalle kültürüyle yetiştik.

O günleri unutmamız mümkün değil.

Bugün belki büyüyen şehir ortamında bunu bulmak mümkün değil ama en azından bozmadan ve iyileştirerek şehirlerimizi değiştirmenin yollarını aramalıyız.

Birkaç yıldır konuttaki fiyat artışları dikkat çekiyor.

Rakamlar, ortalamalar dikkat çekici...

