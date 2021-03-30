Kurallara uymayanlar ayıp ediyor

Benim de gazetecilik hayatımda sık konuştuğum, dertleştiğim insanlardan biriydi.
Vefat haberini alınca kendi arşivime girip yazılarıma, fotoğraflara baktım.
Ve 13 Aralık 2009’taki bir yazımı buldum.
Şöyle yazmışım;
***
Bazen çalışma odamdaki arşivimde saatler nasıl geçiyor anlamıyorum.
TÜSİAD’ı kuran, fikrini geliştiren, sivil toplumculuğu Türkiye’de büyüten iş insanları, sonra da İzmir’de benzer bir yapıyı kurmak istediler.
Yine bir mart ayıydı.
16 Mart’tı...
Ve yıllar 1992’yi gösteriyordu.
Ben de o günlerde ekonomi sayfalarını yöneten biri olarak iş dünyasındaki bu gelişmeleri en yakından takip edenlerden biriydim.
Gerçekten de 90’lı yıllar Türkiye’nin siyasette dalgalı geçen yıllarıydı.
Çok yakından takip ettiğim projelerden biriydi.
Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın ısrarla üzerinde durduğu yatırımlardandı.
Efes Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunuyor.
Ve bana göre Türkiye’nin en önemli turizm argümanlarındandır.
Türk turizminin başladığı yer Antalya değil, Kuşadası’dır.
80’lerde Türkiye birçok konuda hamle yaparken turizmde de Antalya öne çıktı.
Turuncular kırmızıya döndü; Türkiye’nin çoğu şehirde kırmızı çizgiler de aşılmış durumda...
Bu yasakların yeniden geri geleceği anlamına geliyor.
Bu kaçınılmaz; ilk günlerde de yazmıştım.
Çünkü tarih boyunca yaşanan salgınları incelediğinizde benzer bir tablo karşınıza çıkıyor.
Açılmalar, kapanmalar önümüzdeki bir yıl daha devam edecek.
Kısmı, bölgeler, hatta semtlere göre kararlar bile bundan sonra alınabilir ve alınmalıdır da...
Bazı okurlar bana birkaç haftalık değişimi ve haritalarını gönderiyor.
Çocukluğundan beri mutfak onun için bir tutkuydu. Saatlerce vakit geçiriyor, kendi tariflerini, kendi denemelerini yapıyordu. Çocukları olduktan sonra sağlıklı ürünler yapmaya başladı. Aslında dünyadaki trend de bu yöndeydi. İnsanlar sağlıklarına daha fazla dikkat eder olmuş; spordan beslenme alışkanlıklarına kadar birçok detay değişmeye başlamıştı.
İki kızı oldu. Lina ve Alin isimlerini koydular.
Kızları sayesinde yapmaya başladığı sağlıklı atıştırmalıklar öyle beğenildi ki, arkadaşları onu bir girişim için teşvik etti.
İsmini de kızlarından alan Atelier Linalin böyle doğdu. Atölyesinde sadece kadınlar çalışıyor. Ve o kadınlar glutensiz atıştırmalıklar üretiyor.
Ürünlerin hepsi 1 yaşından gün almış, sadece doymak için değil besin değerini de düşünerek yiyen, spor yapan ya da yapmayan, diyet yapan ya da hiç yapmamış, çölyak olan ya da olmayan kısaca glutensiz ve gerçek bir şeyler yemek isteyen herkes için uygun...
Onlar bu işi aşkla yapıyor.
Okullar da...
Birkaç gündür “sahibinden satılık okul” ilanları dikkatimi çekiyor.
İstanbul Ümraniye’de 1 milyon 750 bin lira bedelle satışa çıkarılan “250 öğrenci kapasiteli” okulun ilanında, “Eğitim dönemi sonuna kadar çevirecek durumda. Öğrencili ve kullanıma hazır. Okullar bölgesinde sorunsuz okul” açıklaması yapılmış.
Muğla Ortaca’da devren satılık özel okul için, “Ortaca ilçe merkezinde, özel hastane ile komşu, iyi lokasyonda, 800 m2 arsa içinde 12 derslikli Anadolu Lisesi ruhsatıyla, (özel kurs merkezi, dershane vb. kurumlara da dönüştürülebilir) devren satılıktır” deniliyor.
“Antalya’da tektir, eşi benzeri yoktur” denilerek 45 milyon TL’ye satışı çıkarılan özel okul için de şöyle deniliyor; “Antalya’da 1500 öğrenci (istenildiği takdirde öğrenci sayısı 2 bin 500 adete artırılabilir) 60 öğretmen ve 10 hizmet görevlisi kapasitelidir. Okul faaliyette değildir. Öğrenci başına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından teşvik alınabilir. Okulumuzun yerleşim alanı 7 bin metrekare, tüm arsa alanı ise 20 bin metrekaredir.”
İzmir için verilen bir ilanda da “Merkezi konumda devren satılık butik kolej” deniliyor.
Mesleğimde önemli bir adımdı.
Hürriyet’in Ege Bölge Temsilcisi Nedim Demirağ ile İstanbul’a gitmiştik. Önce Ertuğrul Özkök’ün odasında uzunca sohbet etmiş, Hürriyet Ege için bir fikir sörfü yapmıştık.
Sonraki adresimiz Bölgeler Koordinatörü Nejat Seçen’in odası olmuştu.
Nejat abi İzmir’den İstanbul’a gitmişti ve bölgeleri en iyi bilen gazetecilerdendi. Aynı dili konuşuyorduk.
Ve ardından Seçkin Türesay ve Erol Türegün ile bugün bile unutamadığım uzun sohbetlere daldık.
Müthiş gazetecilerdi.
Bunu zaten bekliyorduk.
AB’nin seyahatlerde kullanılmak üzere hazırlayacağı aşı sertifikasında hangi aşıların geçerli olacağına AB üyelerinin kendileri karar verebilecek.
Tabii bizim olduğumuz Çin aşısını kabul edip etmeyeceğini merak ediyoruz.
Aslında şöyle de bir gerçek var.
Hangi ülkenin aşısından daha çok antikor öne çıkacaktır. Gelişmiş ülkeler bile aşı konusunda sınıfta kaldılar.
Hala nüfuslarının yüzde 5 ila 10’u arasında aşılama yapabildiler.
Bir de burayı popüler hale getiren sembol isimler var.
Onlardan biri de hiç kuşkusuz Leyla Figen’dir.
Örneğin bugün köyün en güzel butik otellerinden biri olan Alavya; bir zamanlar çocukların gizlice ağaçlarından meyve koparıp yedikleri bereketli bir bahçeydi. Daha sonraları ise yaz gecelerinde yerli halkın ellerindeki çekirdeklerle göz yaşlarının tuzunu birbirine karıştıran bir açık hava sineması olarak yaşadı.
Ve günlerden bir gün, yörenin kaderini değiştiren isim Leyla Figen Alavya’da şimdi Ruby adını alan ve tek bir yatak odasına sahip olan taş eve taşındı, ardından Alaçatı’nın taze havasını içine çekip, yörenin ilk turistik restoranını açtı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde otelde minik bir tören vardı.
Alavya’nın girişine Leyla Figen’i hatırlatan küçük bir plaket asıldı.
Yorgancılar; “Türkiye’nin sanayileşmekten ve sanayi sektörünü bilgi çağıyla uyumlu hale getirmekten başka çaresi yok” demiş ve eklemişti;
“Yüzyılda bir görülen salgın koşullarında ekonomide yılın son çeyreğinde yüzde 5.9 ve yılın tamamında gerçekleşen yüzde 1.8 oranındaki büyüme adeta bir mucizedir. Dünya geneli ve birçok ülkede küçülme yaşanması bu büyümeyi çok daha anlamlı kılmaktadır. Büyüme verileri, Türkiye sanayisinin ve ekonomisinin gücünü ortaya koymaktadır. Ancak, son iki yılda ekonomide ortalama büyümenin yüzde 1.3 ile potansiyelin çok altında kalması söz konusudur. Bu durum ise ekonomi yanında, sosyal boyutta başta işsizlik olmak üzere bazı sorunları derinleştirebilecektir. Dolayısıyla 2021 ve sonrasının iyi planlanması, yeni ekonomik programın gözden geçirilmesi, yeni ve işlevsel önlemler alınması gerekmektedir.”
Başkan Yorgancılar’ın dikkat çektiği bir ayrıntı gerçekten önemliydi.
Herkes gibi ben de Türkiye’nin daha iyisini yapabileceğine inanıyorum.
Ve bu potansiyeli görebiliyorum.
2020 yılında yaratılan büyüme hikayesinin arkasında zor yılda yüzde 2 büyüyen sanayi sektörünün olduğunu da kabul etmek gerekir.
***
Venedik çifti bir uygulama geliştirmişler.
Help Steps 2020’de kullanılmaya başlanmış. Yaklaşık 1 yılda 900 binden fazla kullanıcıya ulaşmış. Şu an 162 ülkede kullanılıyor.
Help Steps bir sağlık ve sağduyu uygulaması. Uygulama, kullanıcıları hem yürümeye, hem de yardım etmeye teşvik ediyor. Gün içinde atılan adımlar otomatik olarak Help Steps’te sayılıyor. Kullanıcılar attıkları adımları gece 00.00’den önce bir reklam izleyerek HS Adımı’na çeviriyor ve bu HS Adımları kullanıcının cüzdan hesabında birikiyor. Biriken adımlarla Help Steps içinde bulunan STK’lara, derneklere ve spor kulüplerine bağış yapılıyor.
Geçtiğimiz yıl sistemde yaklaşık 57 milyarın üzerinde adım bağışı yapılmış. Bu adımların değeriyle yaklaşık 400 bin liralık STK bağışı gerçekleştirilmiş.
Venedik çifti uygulamanın global pazara açılması için bugünlerde çok yoğun bir uğraş içinde... Global STK’lar ve büyük spor kulüplerinin sisteme eklenmesiyle birlikte süreci hızlandırmayı hedefliyorlar.
Help Steps’i o gün ben de telefonuma indirdim ve Adatepe’deki attığım adımları gece bitmeden bir sivil toplum örgütüne bağışladım.
İyi ama bu kalabalıkları nasıl açıklayacağız.
Türkiye’nin her yerinden gelen fotoğraflara bakıyorum; sanki hiçbir şey yokmuş gibi, salgın bitmiş gibi insanlar sere serpe dışarıdalar.
Geçen gün İzmir’in Kordon’unda gözlerime inanamadım.
Gençler, çocuklar kalabalıklar halinde toplanmış, oturmuş, sohbet ediyordu.
Elbette ben de kentlerin bu renkli halini çok seviyorum ve özlüyorum.
Galiba yapısal, radikal değişimler devam edecek.
Çalışma hayatımızda da alışkanlıklar değişecek.
En son yayınlanan yönetmelik bunun bir habercisi gibi...
Salgın sürecinde milyonlarca insanın uzaktan çalışmaya geçmesi nedeniyle bu alanda bir düzenleme yapıldı. Yönetmeliğe göre uzaktan çalışma için personel ve işveren arasında sözleşme yapılması gerekecek. Sözleşmede, tüm giderlerin nasıl karşılanacağı, çalışma saatleri yer alıyor.
İşin hibrit yapılması durumunda da sözleşme gerekecek.
İlerleyen günlerde detaylar da değişebilir elbette...
Böyle devam ederse; 20 binleri de buluruz.
Güneş kendini biraz gösterdi mi, yasaklar biraz gevşedi mi vakalarda artış başlıyor.
Restoranların, lokantaların açılması için defalarca yazdım.
Bugün de aynı görüşteyim.
Fatura tek bir yere, sektöre, adrese kesilmemeli.
Bu salgında en büyük zarar gören sektör yiyecek içecek sektörü oldu.
Kazdağları’nın en batı ucunda ve Ege Denizi’ne tepeden bakan bir konumda, zeytinlik ve çam ormanlarıyla çevrili...
Edremit’i, Akçay’ı geçtikten sonra Küçükkuya’ya 3.5 kilometre uzakta...
Köye girdiğinizde geçmişte kalan bir fotoğraf görüntüsü karşınıza çıkıyor.
Doğal ve tarihi SİT alanı olarak koruma altındaki Adatepe Köyü, oksijen oranının yüksekliğiyle biliniyor.
Ve gerçekten de yürürken de, uyurken de kendinizi daha iyi hissediyorsunuz.
Bazen böyle yerleri yazarken çekiniyorum.
Geçen yıl bir çıkış yolu arayan insanlık, aşılar bulunduktan sonra bu sefer de aşıları tartışmaya başlamıştı.
Doktor arkadaşlarımla konuştum, dünyada yayınlanan makaleleri okudum ve sonunda Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji-İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse’nin yanına gittim ve gerekli evrakları doldurup çalışmaya katıldım.
İlk aşıyı olduktan 14 gün sonra ikinciyi de oldum.
Geçen gün antikor testi de yaptırdım.
1’in üzerindeki değerler vücutta antikorun oluştuğunu gösteriyor.
Sonuçlar aşının işe yaradığını gösterdi.
Biliyorsunuz; açılmaları ve düşük kapasiteyle çalışmaları için en fazla yazan gazetecilerden biriyim.
Bugün de aynı görüşteyim.
Ancak uyarılarım da var.
Son rakamlar vaka artışlarının devam ettiğini gösteriyor.
Ve hatta 11 binleri geçen bir rakam karşımızda...
Ağır hasta sayısının azalmış olması bizi yanıltmasın; ibre bir anda tersine dönebilir.
Benim de var.
Gazetecilik bana çok renkli, çok farklı, hayatıma anlam katan dostluklar kazandırdı.
Doğan Hızlan da işte o isimlerden biridir.
“Edebiyatın Cumhurbaşkanı” diyenler çok kendisi için...
Haklılar...
Sohbet ederken kendimi edebiyat sörfü yaparmış gibi hissederim her seferinde...
Türkiye’nin tamamı tedbirlerin biraz olsun gevşetilmesini bekliyor.
Gerçekten de hepimiz için zor bir sınav oldu.
Ve anlaşılıyor ki, birkaç yıl daha pandemiyle yaşayacağız.
Ama ortada bir fatura varsa herkesin birlikte ve eşit ödemesi gerekiyor.
Bilim Kurulu’nu, devlet bürokrasisinin ihtiyatlı olmasını anlıyorum.
Ellerinde verilerle hareket ediyorlar, riski minimize etmek istiyorlar, sistemin sağlıklı çalışması için her türlü alternatifi düşünüyorlar.
Kurallara uymayanlar ayıp ediyor
Hep “Önümüzdeki iki hafta çok kritik” dendi, bu pandemi sürecinde.
Ben de uzmanların ağzından çok dinledim.
Ve bu kritik iki haftalar bir türlü bitmedi.
Galiba aşılama tamamlanmadan da bitmeyecek.
Evet, şimdi uzmanlar yine aynı şeyi söylüyor.
Bu iki hafta gerçekten kritikmiş.
Ve bence kurallara uymayanlar ayıp ediyor.
Restoranların, işletmelerin açılmasına hep destek verdim.
Ama benim de bir şartım vardı.
Birincisi masalar arasındaki mesafenin korunması, ikincisi buralara HES koduyla girilmesi.
Buna uyan çok işletme var.
HES koduyla içeri alıyorlar, ateş ölçüyorlar, mesafeleri koruyorlar, hijyene çok dikkat ediyorlar.
Ama uymayanları da görüyorum.
Uymayanlara söylüyorum.
Hem kendinize ama daha çok kurallara uyan işletmelere haksızlık yapıyorsunuz.
Ve ayıp ediyorsunuz.
Vaka sayıları arttıkça ilk kapanacak yine bu işletmeler olacak.
Ve yazık olacak.
Bu sektörde 2 milyondan fazla kişi çalışıyor, aileleriyle birlikte 10 milyon insan demek oluyor.
İnanın sektör gerçekten zor durumda.
O yüzden herkes kendi karantinasını yapmalı, işletmeler de maksimum düzeyde kurallara uymalı.
Dikkat edilse inanın bir haftada herşey kontrol altına alınmış olur.
Okullar açık değilse
suçlu hepimiziz
Oğlum Atlas, iki gün de olsa okula gidince dünyalar onun oldu. Arkadaşlarını özlemiş, öğretmenlerini de... Baktım, o iki gün yeterli olmamış. “Konuşsan da her gün gitsem” demeye başladı. Anlattım, bu yılın böyle geçeceğini. Sonra her okuldaki gibi ya öğretmenlerden biri, ya sınıftaki ya da yan sınıftaki çocuklardan biri hastalandı. Bu normal...
Açılmalar, kapanmalar pandemi dönemlerinde hep olacak.
Bir süre daha böyle yaşamaya devam edeceğiz.
Önemli olan okulları açık tutmaktı.
Eğitime ara vermemekti.
Oysa tartışmalar hep restoranlar, işletmeler üzerinden yapıldı.
Böyle bir bakış açısı yanlıştı.
İlk günden bu yana yazıyorum.
Herşeyi kapatalım ama okulları açık tutalım diye...
Öyle olmadı.
AVM’lere gitmeye, yasakların ilk gevşemesinde kuralları unutmaya başladık.
Devletlerin suçu yok bunda.
Okullar tam açık değilse suçlu biziz, hepimiziz...
İzmir pandemi sonrasına hazırlanmalı
Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin yeni başkanı Mustafa Karabağlı oldu. Karabağlı, akıllı sayaçlar yapan Luna adlı şirketin sahibi. Başarılı bir girişimci, önemli işlere imza atıyor. İnovasyon gerektiren yatırımlar yapıyor. Mustafa Karabağlı’nın başkanlığının da tıpkı Fadıl Sivri gibi iyi geçeceğini düşünüyorum.
Sivri, derneğin ve Ege Bölgesi’nin, özellikle de yeni ekonomi alanında ufkunu açan projeler geliştirdi.
Ben de kendisini ilgi ve keyifle izledim.
Başkanlığın getirdiği yoğunluktan eskiye oranla daha az sohbet ettik.
Ama şimdi Fadıl’la biraz gelecek sörfü yapabiliriz.
Mustafa Karabağlı da benzer bir dünya görüşünde.
İzmir’in yüksek teknoloji konusunda önemli adımlar atabileceğini düşünüyor.
Bu konuda aynı görüşteyiz.
İzmir pandemiden sonraki yıllar için hazırlıklı olmalı.
Şirketlerini geleceğe hazırlamalı.
Teknolojiyle güçlendirmeli ve bana göre daha da önemlisi tersine göçü sağlamalı.
Dünyada çok başarılı olmuş ama İzmir’i özleyenler ile projelerde buluşmalılar.
ESİAD’ın yeni ufkunda sanayi kadar, teknoloji de yer bulmalı.
Sonraki başkanlar
şimdiden hazır
Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin Başkanı Mustafa Karabağlı’nın iki başkanvekili var.
İkisini de çok yakından tanıyorum.
Perihan İnci ve Sibel Zorlu...
İnci, Türkiye’nin en başarılı holdinglerinden biridir benim için...
Mazhar Zorlu Holding ise İzmir’in eski güçlü günlerini hatırlatır hep...
Şimdi Eplas, Mazhar Zorlu Holding küllerinden yeniden doğuyor. Çok başarılı işler yapıyorlar.
ESİAD’ın bir sonraki başkanı ikisinden biri olmalı.
Belki de sonraki iki dönem başkanı demek daha doğru olabilir. Kadınlarımız sivil toplumda daha güçlü olursa Türkiye’nin demokrasisi de güçlenir.
Bu gençler bir harika
Milli Takım’ın Hollanda, Norveç maçlarını izlerken hepimiz heyecanlandık. Hepimiz gurur duyduk. İkisinin de Avrupa’nın en iyi takımlarından olduğunu unutmayalım. Ama bizim takımımız onlardan çok daha iyiydi. Gençlerimize güvenelim, inanalım, onlara fırsatlar sunalım. Şahsen ben her alanda bu potansiyeli görüyorum. Yeter ki, onların önlerini açalım, destek olalım. O yüzden ben sporda yabancı kontenjanının kademeli olarak azaltılmasından yanayım.