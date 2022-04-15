Kruvaziyerle gelen yarın da uçakla gelir

KUŞADASI ve İzmir’e altı yıl aradan sonra kruvaziyer gemileri geldi.
Ben pandeminin bitmekte olduğunu bu gemilerden de anlıyorum.
İki yıl boyunca dünya kapanınca, turizme de büyük darbe vurulmuş oldu.
Hatırlayın yakın bir geçmişe kadar İzmir’e sadece 1 milyondan fazla kruvaziyerle turist geliyordu.
O dönemde de tartışmalar yaşanıyordu.
Çünkü gelen turistler şehirde kalmadan; birkaç saat geçirip bir başka limana gidiyorlardı.
Ancak şunu unutmayalım.
Gemilerle gelen turistlerin bir kısmı beğendikleri o şehre bir daha geliyorlar.
Ve bu sefer o şehri yaşayarak, kalarak vakit geçiriyorlar.
Kruvaziyerle gelen turistleri gerçekten iyi ağırlamamız, şehirlerimizi iyi anlatmamız gerekiyor.
Ben de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener gibi düşünüyorum.
“İzmir turizmde hak ettiği yeri alamıyor...”
Alması için daha fazlasını yapmamız gerekiyor.
Elbette tanıtmak için kampanyalar yapmalıyız, gazetecileri, turizmcileri ağırlamalıyız.
Ve bunu kriz dönemleri dahil kesmeden yapmalıyız.
Aslında son yıllarda İzmir’in yatak sayısında artışlar var.
Yine de yeterli olduğunu söyleyemem.
Açılacaklarla turizm daha da çeşitlenecek ama yeni yatırımları da teşvik etmeliyiz.
Kuşadası için de kruvaziyer çok önemli...
Türk turizminin başladığı adanın yeniden kendini göstermesini çok istiyorum.
Çünkü Kuşadası benim gözümde hala çok başka bir yerde...
Kruvaziyer gemilerinin altı yıl sonra rotasını Ege kıyılarına döndürmüş olması iyi değil çok iyi haberdir.
İzmir 1 milyon değil; birkaç milyon kruvaziyer turistini ağırlamak için yeniden kolları sıvamalıdır.
Siz kısır tartışmalara bakmayın.
Bugün kruvaziyerle gelen; yarın uçakla gelir ve o şehre değer katar.
UEFA adım bile attırmayacak
UEFA ülke puanı sıralamasını güncelledi. Türkiye, Galatasaray’ın Barcelona ile berabere kalmasının ardından puan olarak yükselse de 19. sıradaki yerini korudu.
Türkiye 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa’ya 4 takım gönderebilecek. Biri UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, diğer üçü ise UEFA Konferans Ligi’nde Türkiye’yi temsil edebilecek. UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz olmayacak.
Yani bugünkü tablo böyle...
Bu arada halka açık kulüplerin mali tabloları da Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlandı.
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor 1 Haziran-30 Kasım arasında zarar ederken, tek kâr eden takım Fenerbahçe oldu.
31 Mayıs 2021 itibarıyla 4 kulübün toplam borcu 16 milyar 951 milyon...
Bu kadar borca uluslararası başarı gelse içimiz yanmayacak.
Aksine borç artarken kulüplerimiz sıralamada yukarılara çıkamıyor.
Bu işte bir aksilik var.
Böyle giderse UEFA; adım bile attırmayacak.
Göztepeli taraftarların
ben yerinde olsam
GÖZTEPE’yle ilgili çok haber dolaşıyor.
Mehmet Sepil’in başkanlıktan ayrıldıktan sonra kulübü devredeceği de söyleniyor.
Olabilir...
Sepil’in devraldığı Göztepe’yle bugün arasında çok büyük fark var.
Kulübü bu noktaya getiren Sepil’in en iyi kararı vereceğinden eminim.
Ben Göztepeli taraftarlar yerinde olsam; başkanımıza sahip çıkarım.
Yeni bir sahiplik elbette olabilir ama bu camiayı bu kadar iyi tanıyan bir başka başkan zor bulunur.
Benden söylemesi...
En çok İspanya tercih ediliyor
AVRUPA Seyahat Komisyonu (ETC) tarafından yayınlanan en son ankete göre Avrupalı en çok İspanya’ya gitmek istiyor. Destinasyon tercihinde Yunanistan bir sıra yükselmiş, Türkiye ilk 10 arasında sekizinci sırada yer alıyor.
Dört Avrupalıdan üçü önümüzdeki altı ay içinde seyahat etmeyi planlıyor. Yüzde 22’si güneş ve plaj tatili, yüzde 15’i şehir tatili istiyor.
İspanya’nın ardından İtalya, Fransa, Yunanistan ve Portekiz en çok tercih edilen ülkeler...
Avrupalıların yarısından fazlası başka bir Avrupa ülkesini ziyaret etmeyi planlıyor.
Seyahate hazır Avrupalıların yüzde 38’i Haziran-Temmuz ayları arasında bir gecelik seyahate çıkmayı planlıyor ve yüzde 32’si Ağustos-Eylül dönemini hedefliyor.
Avrupalıların yüzde 77’si Nisan ve Eylül 2022 arasında seyahat etmeye hevesli...
Avrupalıların yüzde 33’ü dört ila altı gecelik, yüzde 27’si yedi ila dokuz gecelik tatil yapmayı planlıyor. 10 gün ya da daha uzun seyahat planlayanların oranı yüzde 25.
Turizmde son notlar böyle...
Kruvaziyerle gelen yarın da uçakla gelir
KUŞADASI ve İzmir’e altı yıl aradan sonra kruvaziyer gemileri geldi.
Ben pandeminin bitmekte olduğunu bu gemilerden de anlıyorum.
İki yıl boyunca dünya kapanınca, turizme de büyük darbe vurulmuş oldu.
Hatırlayın yakın bir geçmişe kadar İzmir’e sadece 1 milyondan fazla kruvaziyerle turist geliyordu.
O dönemde de tartışmalar yaşanıyordu.
Çünkü gelen turistler şehirde kalmadan; birkaç saat geçirip bir başka limana gidiyorlardı.
Ancak şunu unutmayalım.
Gemilerle gelen turistlerin bir kısmı beğendikleri o şehre bir daha geliyorlar.
Ve bu sefer o şehri yaşayarak, kalarak vakit geçiriyorlar.
Kruvaziyerle gelen turistleri gerçekten iyi ağırlamamız, şehirlerimizi iyi anlatmamız gerekiyor.
Ben de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener gibi düşünüyorum.
“İzmir turizmde hak ettiği yeri alamıyor...”
Alması için daha fazlasını yapmamız gerekiyor.
Elbette tanıtmak için kampanyalar yapmalıyız, gazetecileri, turizmcileri ağırlamalıyız.
Ve bunu kriz dönemleri dahil kesmeden yapmalıyız.
Aslında son yıllarda İzmir’in yatak sayısında artışlar var.
Yine de yeterli olduğunu söyleyemem.
Açılacaklarla turizm daha da çeşitlenecek ama yeni yatırımları da teşvik etmeliyiz.
Kuşadası için de kruvaziyer çok önemli...
Türk turizminin başladığı adanın yeniden kendini göstermesini çok istiyorum.
Çünkü Kuşadası benim gözümde hala çok başka bir yerde...
Kruvaziyer gemilerinin altı yıl sonra rotasını Ege kıyılarına döndürmüş olması iyi değil çok iyi haberdir.
İzmir 1 milyon değil; birkaç milyon kruvaziyer turistini ağırlamak için yeniden kolları sıvamalıdır.
Siz kısır tartışmalara bakmayın.
Bugün kruvaziyerle gelen; yarın uçakla gelir ve o şehre değer katar.
UEFA adım bile attırmayacak
UEFA ülke puanı sıralamasını güncelledi. Türkiye, Galatasaray’ın Barcelona ile berabere kalmasının ardından puan olarak yükselse de 19. sıradaki yerini korudu.
Türkiye 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa’ya 4 takım gönderebilecek. Biri UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, diğer üçü ise UEFA Konferans Ligi’nde Türkiye’yi temsil edebilecek. UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz olmayacak.
Yani bugünkü tablo böyle...
Bu arada halka açık kulüplerin mali tabloları da Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlandı.
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor 1 Haziran-30 Kasım arasında zarar ederken, tek kâr eden takım Fenerbahçe oldu.
31 Mayıs 2021 itibarıyla 4 kulübün toplam borcu 16 milyar 951 milyon...
Bu kadar borca uluslararası başarı gelse içimiz yanmayacak.
Aksine borç artarken kulüplerimiz sıralamada yukarılara çıkamıyor.
Bu işte bir aksilik var.
Böyle giderse UEFA; adım bile attırmayacak.
Göztepeli taraftarların
ben yerinde olsam
GÖZTEPE’yle ilgili çok haber dolaşıyor.
Mehmet Sepil’in başkanlıktan ayrıldıktan sonra kulübü devredeceği de söyleniyor.
Olabilir...
Sepil’in devraldığı Göztepe’yle bugün arasında çok büyük fark var.
Kulübü bu noktaya getiren Sepil’in en iyi kararı vereceğinden eminim.
Ben Göztepeli taraftarlar yerinde olsam; başkanımıza sahip çıkarım.
Yeni bir sahiplik elbette olabilir ama bu camiayı bu kadar iyi tanıyan bir başka başkan zor bulunur.
Benden söylemesi...
En çok İspanya tercih ediliyor
AVRUPA Seyahat Komisyonu (ETC) tarafından yayınlanan en son ankete göre Avrupalı en çok İspanya’ya gitmek istiyor. Destinasyon tercihinde Yunanistan bir sıra yükselmiş, Türkiye ilk 10 arasında sekizinci sırada yer alıyor.
Dört Avrupalıdan üçü önümüzdeki altı ay içinde seyahat etmeyi planlıyor. Yüzde 22’si güneş ve plaj tatili, yüzde 15’i şehir tatili istiyor.
İspanya’nın ardından İtalya, Fransa, Yunanistan ve Portekiz en çok tercih edilen ülkeler...
Avrupalıların yarısından fazlası başka bir Avrupa ülkesini ziyaret etmeyi planlıyor.
Seyahate hazır Avrupalıların yüzde 38’i Haziran-Temmuz ayları arasında bir gecelik seyahate çıkmayı planlıyor ve yüzde 32’si Ağustos-Eylül dönemini hedefliyor.
Avrupalıların yüzde 77’si Nisan ve Eylül 2022 arasında seyahat etmeye hevesli...
Avrupalıların yüzde 33’ü dört ila altı gecelik, yüzde 27’si yedi ila dokuz gecelik tatil yapmayı planlıyor. 10 gün ya da daha uzun seyahat planlayanların oranı yüzde 25.
Turizmde son notlar böyle...