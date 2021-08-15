 Kıskandığım tek şey kentleşme

Bir gerçek var.Bizim kuşak sadece filmlerde gördüğü, kitaplarda okuduğu bir pandemiyle karşı karşıya... Başlangıçta “Tıp çok ilerledi, güçlü ilaçlarımız var. Bilim bir şekilde çözüm bulur” diye düşündük. Ama günler geçtikçe pandeminin ne demek olduğunu daha iyi anladık.Hayat durdu.



Evet; resmen durdu.

Her şey kapalıydı, okullar dahil...

Ve o günlerde de ben çıkıp konuştum ve yazdım.

Her şeyi kapatalım; okulları açık tutalım diye...

Yapamadık.

