 Kıskandığım tek şey kentleşme

Önce Manavgat, sonra Milas, Bodrum, ardından Marmaris çevresini saran alevler bize kabusu yaşattı.
Fethiye’de de yüreğimiz ağzımıza geldi. Neyse ki yangınlar kontrol altına alındı.
Dilerim böyle büyük bir felaketi bir daha yaşamayız.
Konu yangınlar olunca Özgür Ekmekçioğlu’nu aradım.
Özgür’ü kamuoyu Altay Spor Kulübü Başkanı olarak tanıyor.
Gerçekten de genç yaşına rağmen Altay’da büyük bir başarı hikayesi yazdı. Kulübün sıkıntılı ve umutsuz olduğu günlerde başkanlık görevini üstlenerek aslında bir risk almış oldu. Ekibi de gençti. Ve çok başarılı oldu.
Evet; resmen durdu.
Her şey kapalıydı, okullar dahil...
Ve o günlerde de ben çıkıp konuştum ve yazdım.
Her şeyi kapatalım; okulları açık tutalım diye...
Yapamadık.
Hayat durdu.
Evet; resmen durdu.
Her şey kapalıydı, okullar dahil...
Ve o günlerde de ben çıkıp konuştum ve yazdım.
Her şeyi kapatalım; okulları açık tutalım diye...
Çünkü pandemi döneminde çocuklarımız, gençlerimiz çok mağdur oldular.
Okullarına gidemediler.
Ben nasıl evden çalışmanın bazı alanlar ve kadrolar dışında verimsiz olduğunu görüyorsam; online eğitimin de uzun vadede çocuklarımıza zarar verdiğini görüyorum.
Üstelik gerçek bir deneyimi evimde, oğlum Atlas ile birlikte yaşıyorum.
Bir çocuğun, gencin en çok ihtiyacı olduğu bir dönemi evlerde geçirdiler.
Kimse bana “Böyle de oluyormuş” demesin.
Ve bunu inanan en çok çocuklarımız, gençlerimiz için istiyoruz.
Okullar açılmalı ve açık kalmalı.
Pandemi döneminde dört yıllık üniversiteye giren gençlerimiz iki yıl sonra mezun olacak.
Ama kampüslerine gidemediler; sınıf arkadaşlarıyla yüz yüze bile konuşamadılar.
Kendi oğlumdan o yaş grubunu izliyorum.
Okullarını çok özlediler.
Pandeminin en kritik dönemlerinde yeni bir uygulamadan bahsetmiştim.
Musixen...
Musixen sadece sanatçıların kendilerini gösterebilecekleri ve gelir elde edebilecekleri bir platform değil, artık ileride olmasını beklediğimiz hibrid müzik ve sahne sanatları dünyasının da temellerini atan bir platformdu.
Kurucusu Çağrı Bozay, “Pandemi bitse de sanatçılar gördüler ki kimseye bağımlı ve zorunlu olmadan sanatlarını icra edip paralarını kazanabiliyor. Bu platform sayesinde Ağrı’dan New York’a, Dubai’den Brüksel’e kadar birçok ülke ve şehirde canlı performansları seyredebileceksiniz” demişti.
Musixen; 2020 yılının mayıs ayında hayata geçti. Aslında bu fikri tetikleyen en önemli unsur; müzik ve sahne sanatları endüstrisinin dijitalleşme ihtiyaçlarının henüz tam olarak karşılanmamış olmasıydı.
Pandemide fark ettik; bazen evden, bazen işyerinden çalıştık. Çoğu insan da hibrit bir çalışmayla bundan sonra devam edecek.
Geçerken bakmaya doyamadığı o güzelim ormanların bir bölümü artık yok.
Milas ve Bodrum’a gidip yangını yerinde gördüm.
Marmaris’teki arkadaşlarımla konuşuyorum.
O bölgedeki yangın çok daha geniş bir alana yayılmış durumda.
Oraya da gideceğim.
Ören’den, Alatepe’den, Kultak’tan, Pinar’dan, Çamlıca’dan, Bayır’dan, Fesleğen’den, Demirciler’den, Bağdamları’ndan, Karacaağaç’tan, Çökertme’den geçerken tek kelime bile edemedim.
Boğazım düğümlendi.
Defalarca Ören’den, Alatepe’den, Kultak’tan, Pinar’dan, Çamlıca’dan, Bayır’dan, Fesleğen’den, Demirciler’den, Bağdamları’ndan, Karacaağaç’tan geçtim.
Çökertme’yle termik santral arasında mekik dokuduk.
Bazen arabadan indim; yardım ekiplerinin arasına karıştım, bazen yanan ormanların önünde durup iç çekerek baktım.
O güzelim ormanlar yanmıştı.
Dağ tepe kapkaranlık olmuştu.
Geçerken camları açıp kekik kokusunu, çam kokusunu içimize çektiğimiz o ormanlar artık yoktu.
30 Ekim’deki İzmir depreminde de gördük.
Bütün Türkiye İzmir’deydi.
Sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, devlet bütün imkanlarını seferber ettiler.
Bu dayanışma ruhunu gerçekten önemsiyorum.
Manavgat’ta başlayan sonra Ege’nin kıyılarına gelen yangında da gördük ki, vatandaşımız sokaklarda, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor.
Bütün belediye başkanları ve yetkililerle konuşuyorum; hepsi bu konuya vurgu yapıyor.
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Jak Eskinazi kamuoyunun karşısına çıkıp şöyle dediler;
“Restoran ve kafeler 70 günden fazla tam kapanma yaşarken, yaklaşık 5 ay süresince sadece paket servis ile hizmet verebildi. Aynı şekilde, kuaför ve berberler yaklaşık 50 gün kepenk indirirken, spor salonları da toplamda 4 ay kapalı kaldı. Ayrıca etkinlik ve düğün salonları 15 ay boyunca sadece 2 ay açık kalabildiler. Özellikle hizmet sektörü gibi tekrar kapanmayı ticari olarak göğüsleyemeyecek durumda olan işletmeler için aşı kartı uygulamasının güçlü bir çözüm olacağına inanıyoruz...”
Aşı kartı uygulamasına en başından beri destek veriyorum.
Dördüncü dalga aşısızların olacağı şimdiden belli...
Hastaneye yatanların yüzde 95’inin aşı olmayanların olduğunu uzmanlar söylüyor.
Üstelik birkaç ay süreceğini tahmin ettiğimiz pandemi iki yıldır devam ediyor.
İlk defa Bakü’de düzenlenen Avrupa oyunlarında Türkiye’yi temsil etti.
2016 Nottingham Avrupa Şampiyonası’nda bireysel olarak gümüş madalya kazandı.
2016 Rio Olimpiyatları’nda herkesin dikkatini çekti. O gün söz verdi; “Tokyo’dan madalyayla döneceğim” dedi.
Arjantin’de gerçekleşen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası’nda karışık takım klasik yay kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.
2018 Akdeniz Oyunları’nda İspanya’nın Tarragona şehrinde altın madalya kazandı
Türkiye’nin 8 ilinde eşzamanlı orman yangınları başladı. Güzelim ormanlarımız, cennet gibi koylarımız kül oldu.
Ve ne yazık ki; yangınlar tam anlamıyla kontrol altına alınamadı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı özel ekipler kurdu.
Özel ekipler ilk değerlendirmede yangınların eş zamanlı olarak başlamasının tesadüf olamayacağı, sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu görüşünü raporlamışlar.
Genel kanı da böyle zaten...
Orman Genel Müdürlüğü; 28-30 Temmuz arasında 71 orman yangınının çıktığını söylüyor.
Aşı konusunda ben de yasal bir düzenleme yapılmasından yana değilim.
Aşı olmak istemeyen olmayabilir.
Ancak aşı olmayan da sosyal hayatında bazı kısıtlamalara takılacağını bilecek.
Tabii aksi görüşler de var.
Örneğin Prof. Ersan Şen; “Aşı yaptırmayanların belli hizmetlerden yararlanmaları veya belirlenen yerlere giriş çıkışları engellenebilir. Zorunlu aşı uygulamasının getirilmesi mümkündür. Anayasaya aykırılık oluşturmaz” diye bir yorum yapıyor.
Yani bütün dünyada hukukçular da ayrışıyor.
Çünkü rakamlar 16 binlere geldi, bunun 5’le çarpılmasını uzmanlar öneriyor. Çünkü bazı insanlar Kovid 19’u ayakta, farkında olmadan geçiriyor. Ama bazıları yoğun bakımda kalacak kadar ağır yaşıyor.
Korkarım sonbahar tekrarlanacak.
Yaz dönüşü tablo önümüze konacak ve yeni kısıtlamalar gelecek.
Aslında bunu tersine çevirecek elimizde silahımız var.
O da aşı...
Benim etrafımda aşı karşıtı yok. En yakınımdakiler iki doz aşılarını oldu. Sinovac olanlar da üçüncü doz olarak Biontech oldular.
Elbette aşı olmayanlara saygım var.
Olmak istemiyorlarsa, endişeleri varsa yapacak bir şey yok.
Devletler ya ikna edecekler ya da farkındalık yaratarak başka yöntemler bulacaklar.
Ama şöyle de bir gerçek var.
Bir buçuk yıldır hayatımız normalleşemiyor. Tam her şey yoluna girdi diyoruz, yine vaka sayıları artıyor. Ağır hasta sayısı ve ölümler de artınca kısıtlamalar, kapanmalar dışında başka bir alternatif kalmıyor.
Ama hiçbir ekonomi bunu kaldıracak güçte değil.
Görmediğim tek bir şehir kaldı.
Pandemi olmasaydı Sinop’u da görüp turumu tamamlayacaktım. Artık 2022’de, salgının izleri silindikten sonra...
Benim gibi sporu, doğayı seven bir grup arkadaşım var. Onlarla farklı coğrafyalara gidip çok uzun yürüyüşler yapıyoruz. Özellikle Ege’nin güneyi bize sonsuz olanaklar sunuyor. En son Likya tarihi yürüyüşünü yaptık. Günde 20-25 kilometre yürüdük, müthiş güzeldi. Fethiye’nin çevresi harikadır.
Dalyan’ı da çok seviyorum.
Çetin ve Gözdem Kımız yeniden evlendiler.
Zaten hiç ayrılmamışlardı.
Bu nikah tazeleme gününün çok özel bir mottosu vardı.
“Hayat bir gün o da bugün...”
Davetiyelerin altına bu not düşülmüştü.
Bodrum Cennet Koyu’ndaki tören alanına giderken tabelalar “Gözdem-Çetin Kımız evlilik töreni” yerine “Hayat bir gün o da bugün” tabelalarıyla yönlendirme yapılmıştı.
Tanımaktan dolayı son derece mutlu olduğum insanlardan biri...
Gördüğüm en yürekli, en merhametli kadınlardandır.
Uluslararası birçok projeyi hayata geçirdikten sonra Türkiye’ye döndü.
İzmir’de Ege Özel Çocuklar Vakfı’nı kurdu. Vakfın bir de okulu var. ‘Işıldayan Özel Çocuklar Eğitim Merkezi’ adı gibi ışıldayan çocuklarımızı yetiştiriyor.
Okulda 300’e yakın genç eğitim alıyor. Ama daha önemlisi ailelere de büyük destek olunuyor.
Otizmli aileler kendilerini o kadar yalnız hissediyorlar ki; bu okullar onlar için nefes almak anlamına geliyor.
BİR buçuk yıl hep gazetedeydim, dışarıdaydım ama kalabalıklar içinde asla olmadım. İstanbul’dan gelen konuklarım olunca ben de çekine çekine dışarı çıktım.
Gönüllü olup Türkiye’de ilk aşı olanlardan biriyim aslında...
Üçüncü aşı sırası bana geldiğinde de gidip ilk olanlardanım.
Yani bu kadar titizim.
Ama gördüğüm manzaralardan anlıyorum ki yine bizi zor bir kış bekliyor.
Çünkü insanlar maske takmıyor, mesafelerini korumuyor.
Kıskandığım tek şey kentleşme
Avrupa’ya, dünyanın herhangi bir yerine gittiğimde kıskandığım tek şey kentleşmedir. Yüzyıllardır Paris korunmuştur; Prag öyle, Roma, Berlin öyle...Gelişme, değişim olmuyor mu, nüfus artmıyor mu?
Elbette oluyor...
Ama eskiyi koruyarak yenisi yapılıyor, yeni de eskiye benzetiliyor. Kentlerin siluetlerini bozan hiçbir şeye izin verilmiyor.
Böyle olunca da kentler korunuyor, çarpık yapılaşmaya asla izin verilmiyor.
Türkiye birçok açıdan değişimi yakaladı. Bana göre teknoloji kullanımında çok ilerdeyiz. Sanayimizin çarkları dönüyor. Savunma sanayinde önemli aşamalardan geçiyoruz.
Ben Türkiye’nin geleceğine her zaman inananlardanım.
Ama kentleşmede sınıfta kaldığımızı söylemeliyim.
Kentsel dönüşümü romantik bir kavram gibi algılar olduk.
Bence Türkiye’nin en önemli problemlerinden biridir.
Eskiyi yıkıp yenisi yapmak gibi bir yaklaşımımız var.
Yeniyi yaparken kentlerimizi altyapılarıyla birlikte yenilemeliyiz.
Yapmıyoruz, yapamıyoruz ve gecikiyoruz.
Kastamonu’nun Bozkurt, Bartın ve Sinop’taki yaşananlar gösteriyor ki yanlışlarımız çok...
Bilim insanlarına göre Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki felakete Ezine Çayı’nın yatağının daraltılması neden oldu. Eski sellerde 400 metre genişliğe yayılan çay, 15 metreye sıkıştırılınca tsunami gibi taştı. Bu ilk değil, son değil...
Türkiye sadece büyükşehirlerinde değil, her yerde bu değişimi hızlandırmalı.
Yoksa hepimiz daha çok üzüleceğiz.
Ben de aynı görüşteyim
Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, “100 yılda bir görülecek yağış bir gecede yağdı” demenin afete gerekçe olamayacağını söylemiş.
Ve eklemiş...
“Dere yatağına ev, fay hattına fabrika, baraj, liman yaparsanız afet riskini yükseltirsiniz. DSİ’nin Türkiye’nin havza bazlı taşkın, tehlike ve risk haritaları hazırlayıp yüksek riskli alanların yapılaşmaya kapatılması, buralardaki yerleşimin taşınması gerekir.”
Katılıyorum.
Ve bunları süratle yapmalıyız.
Aşı olmayanlar için çember daralıyor
Amerika’da çok sayıda arkadaşım yaşıyor. Bazıları üniversitelerde öğretim görevlisi, bazıları bankacı, iş insanı ve girişimci...
Hepsiyle temas halindeyim.
Özellikle üniversitelerde görev yapanlarla konuşuyorum. Aşılarını olmayanlar bu yıl derslerine giremeyecekler. Üniversiteleri şimdiden açıklamış ve aşı olmalarını istemiş. İş yerlerinde de benzer bir hazırlık var. 1 Eylül’den itibaren aşı olmayanların işe gelmemeleri istenmiş. Evden çalışmaları için de bir takvim yapılmış. Öyle bir yıllık değil, birkaç aylık bir zaman dilimi tanınmış.
Aşı olmayanların ikna edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zorlamayla değil, ikna yöntemiyle bunun yapılmasını doğru buluyorum.
Ama şunu da istiyorum.
Aşı olmayanlar da olanlara saygı göstersin.
O zaman hayat durmaz; belki kaldığımız yerden devam ederiz.
Çünkü başka çare kalmadı.
Ben bile bu yaz gevşediğime göre
Yaz böyle bir şey... Hava sıcak olunca, her yer renkli, canlı olunca insan maske takmak bile istemiyor. Dışarı çıkarken, bilmediğim kapalı ortamlarda mutlaka maske takıyorum. Ama ben bile gevşediğime göre bu yazın sonunu düşünemiyorum. Aşı olup Kovid-19 geçiren arkadaşlarım da var. Zaten aşı olanlar da virüse yakalanabiliyor. Ama iyi haber... Bu arkadaşlarımın hiçbiri ağır bir dönem geçirmedi. Hafif nezle gibi, burun akıntısıyla, biraz dinlenerek, ilaçlarını alarak süreci atlattılar. Zaten söylediğimiz de bu...
Aşı olup yoğun bakıma düşmeden bu beladan kurtulmak mümkün...
Lütfen bilime inanın.
Araştırmaları, makaleleri okuyun.
Ve ikna olarak aşı olun.
Tebrikler Ataç İmamoğlu
İsmet Berkan’ın Tekno Gündem’inde okudum Prof. Dr. Ataç İmamoğlu’nun başarısını. İmamoğlu fizikçi, Zürih’te Einstein’ı da mezun etmiş olan ETH’de 2002 yılından beri çalışıyor. İmamoğlu ve ekibi, yakın zamanda kuantum mekaniğinin en tuhaf teorik uygulamalarından birinin o kadar da teorik olmadığını, gerçekleşebilir olduğunu gösterdi. “Wigner Kristali” adı verilen şey, zamanında Nobel ödüllü fizikçi Eugene Wigner tarafından teorik olarak ortaya atılmış olan, sadece elektronlardan oluşan bir kristal. İsmet Berkan şöyle yazıyor:
“Düne kadar bunun imkansız olduğu düşünülürdü. Çünkü kristal, tanımı gereği istikrarlı bir yapı, elektron ise yine tanımı gereği yerinde duramayan bir şey. Ama aynı anda iki araştırma grubu; biri Harvard’da, diğeri de ETH’de, Wigner Kristali’ni yapmayı başardı. Kristal, tam da Wigner’in öngördüğü gibi elektronların iki boyutlu bir ortamda üçgenler oluşturması şeklinde ortaya çıktı. Bu sonuç,
kuantum bilgisayardan başka pek çok şeye, çok etkili olacak.”
Türkiye’nin o ağır gündeminden uzaklaştığınızda karşımıza çok başka şeyler çıkıyor. Ve Türkler imkan tanındığında harika işler çıkarıyorlar.
Hepimizin isteği bu parlak beyinleri Türkiye’de toplamak, ortak projelerle ve sinerji yaratarak ülkenin kalkınmasını hızlandırmak olmalı.
Tebrikler Ataç İmamoğlu...