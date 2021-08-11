Kimse ‘uzaktan eğitim oluyormuş’ demesin

Ve bunu inanan en çok çocuklarımız, gençlerimiz için istiyoruz.
Okullar açılmalı ve açık kalmalı.
Pandemi döneminde dört yıllık üniversiteye giren gençlerimiz iki yıl sonra mezun olacak.
Ama kampüslerine gidemediler; sınıf arkadaşlarıyla yüz yüze bile konuşamadılar.
Kendi oğlumdan o yaş grubunu izliyorum.
Okullarını çok özlediler.
Pandeminin en kritik dönemlerinde yeni bir uygulamadan bahsetmiştim.
Musixen...
Musixen sadece sanatçıların kendilerini gösterebilecekleri ve gelir elde edebilecekleri bir platform değil, artık ileride olmasını beklediğimiz hibrid müzik ve sahne sanatları dünyasının da temellerini atan bir platformdu.
Kurucusu Çağrı Bozay, “Pandemi bitse de sanatçılar gördüler ki kimseye bağımlı ve zorunlu olmadan sanatlarını icra edip paralarını kazanabiliyor. Bu platform sayesinde Ağrı’dan New York’a, Dubai’den Brüksel’e kadar birçok ülke ve şehirde canlı performansları seyredebileceksiniz” demişti.
Musixen; 2020 yılının mayıs ayında hayata geçti. Aslında bu fikri tetikleyen en önemli unsur; müzik ve sahne sanatları endüstrisinin dijitalleşme ihtiyaçlarının henüz tam olarak karşılanmamış olmasıydı.
Pandemide fark ettik; bazen evden, bazen işyerinden çalıştık. Çoğu insan da hibrit bir çalışmayla bundan sonra devam edecek.
Geçerken bakmaya doyamadığı o güzelim ormanların bir bölümü artık yok.
Milas ve Bodrum’a gidip yangını yerinde gördüm.
Marmaris’teki arkadaşlarımla konuşuyorum.
O bölgedeki yangın çok daha geniş bir alana yayılmış durumda.
Oraya da gideceğim.
Ören’den, Alatepe’den, Kultak’tan, Pinar’dan, Çamlıca’dan, Bayır’dan, Fesleğen’den, Demirciler’den, Bağdamları’ndan, Karacaağaç’tan, Çökertme’den geçerken tek kelime bile edemedim.
Boğazım düğümlendi.
Defalarca Ören’den, Alatepe’den, Kultak’tan, Pinar’dan, Çamlıca’dan, Bayır’dan, Fesleğen’den, Demirciler’den, Bağdamları’ndan, Karacaağaç’tan geçtim.
Çökertme’yle termik santral arasında mekik dokuduk.
Bazen arabadan indim; yardım ekiplerinin arasına karıştım, bazen yanan ormanların önünde durup iç çekerek baktım.
O güzelim ormanlar yanmıştı.
Dağ tepe kapkaranlık olmuştu.
Geçerken camları açıp kekik kokusunu, çam kokusunu içimize çektiğimiz o ormanlar artık yoktu.
30 Ekim’deki İzmir depreminde de gördük.
Bütün Türkiye İzmir’deydi.
Sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, devlet bütün imkanlarını seferber ettiler.
Bu dayanışma ruhunu gerçekten önemsiyorum.
Manavgat’ta başlayan sonra Ege’nin kıyılarına gelen yangında da gördük ki, vatandaşımız sokaklarda, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor.
Bütün belediye başkanları ve yetkililerle konuşuyorum; hepsi bu konuya vurgu yapıyor.
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Jak Eskinazi kamuoyunun karşısına çıkıp şöyle dediler;
“Restoran ve kafeler 70 günden fazla tam kapanma yaşarken, yaklaşık 5 ay süresince sadece paket servis ile hizmet verebildi. Aynı şekilde, kuaför ve berberler yaklaşık 50 gün kepenk indirirken, spor salonları da toplamda 4 ay kapalı kaldı. Ayrıca etkinlik ve düğün salonları 15 ay boyunca sadece 2 ay açık kalabildiler. Özellikle hizmet sektörü gibi tekrar kapanmayı ticari olarak göğüsleyemeyecek durumda olan işletmeler için aşı kartı uygulamasının güçlü bir çözüm olacağına inanıyoruz...”
Aşı kartı uygulamasına en başından beri destek veriyorum.
Dördüncü dalga aşısızların olacağı şimdiden belli...
Hastaneye yatanların yüzde 95’inin aşı olmayanların olduğunu uzmanlar söylüyor.
Üstelik birkaç ay süreceğini tahmin ettiğimiz pandemi iki yıldır devam ediyor.
İlk defa Bakü’de düzenlenen Avrupa oyunlarında Türkiye’yi temsil etti.
2016 Nottingham Avrupa Şampiyonası’nda bireysel olarak gümüş madalya kazandı.
2016 Rio Olimpiyatları’nda herkesin dikkatini çekti. O gün söz verdi; “Tokyo’dan madalyayla döneceğim” dedi.
Arjantin’de gerçekleşen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası’nda karışık takım klasik yay kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.
2018 Akdeniz Oyunları’nda İspanya’nın Tarragona şehrinde altın madalya kazandı
Türkiye’nin 8 ilinde eşzamanlı orman yangınları başladı. Güzelim ormanlarımız, cennet gibi koylarımız kül oldu.
Ve ne yazık ki; yangınlar tam anlamıyla kontrol altına alınamadı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı özel ekipler kurdu.
Özel ekipler ilk değerlendirmede yangınların eş zamanlı olarak başlamasının tesadüf olamayacağı, sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu görüşünü raporlamışlar.
Genel kanı da böyle zaten...
Orman Genel Müdürlüğü; 28-30 Temmuz arasında 71 orman yangınının çıktığını söylüyor.
Aşı konusunda ben de yasal bir düzenleme yapılmasından yana değilim.
Aşı olmak istemeyen olmayabilir.
Ancak aşı olmayan da sosyal hayatında bazı kısıtlamalara takılacağını bilecek.
Tabii aksi görüşler de var.
Örneğin Prof. Ersan Şen; “Aşı yaptırmayanların belli hizmetlerden yararlanmaları veya belirlenen yerlere giriş çıkışları engellenebilir. Zorunlu aşı uygulamasının getirilmesi mümkündür. Anayasaya aykırılık oluşturmaz” diye bir yorum yapıyor.
Yani bütün dünyada hukukçular da ayrışıyor.
Çünkü rakamlar 16 binlere geldi, bunun 5’le çarpılmasını uzmanlar öneriyor. Çünkü bazı insanlar Kovid 19’u ayakta, farkında olmadan geçiriyor. Ama bazıları yoğun bakımda kalacak kadar ağır yaşıyor.
Korkarım sonbahar tekrarlanacak.
Yaz dönüşü tablo önümüze konacak ve yeni kısıtlamalar gelecek.
Aslında bunu tersine çevirecek elimizde silahımız var.
O da aşı...
Benim etrafımda aşı karşıtı yok. En yakınımdakiler iki doz aşılarını oldu. Sinovac olanlar da üçüncü doz olarak Biontech oldular.
Elbette aşı olmayanlara saygım var.
Olmak istemiyorlarsa, endişeleri varsa yapacak bir şey yok.
Devletler ya ikna edecekler ya da farkındalık yaratarak başka yöntemler bulacaklar.
Ama şöyle de bir gerçek var.
Bir buçuk yıldır hayatımız normalleşemiyor. Tam her şey yoluna girdi diyoruz, yine vaka sayıları artıyor. Ağır hasta sayısı ve ölümler de artınca kısıtlamalar, kapanmalar dışında başka bir alternatif kalmıyor.
Ama hiçbir ekonomi bunu kaldıracak güçte değil.
Görmediğim tek bir şehir kaldı.
Pandemi olmasaydı Sinop’u da görüp turumu tamamlayacaktım. Artık 2022’de, salgının izleri silindikten sonra...
Benim gibi sporu, doğayı seven bir grup arkadaşım var. Onlarla farklı coğrafyalara gidip çok uzun yürüyüşler yapıyoruz. Özellikle Ege’nin güneyi bize sonsuz olanaklar sunuyor. En son Likya tarihi yürüyüşünü yaptık. Günde 20-25 kilometre yürüdük, müthiş güzeldi. Fethiye’nin çevresi harikadır.
Dalyan’ı da çok seviyorum.
Çetin ve Gözdem Kımız yeniden evlendiler.
Zaten hiç ayrılmamışlardı.
Bu nikah tazeleme gününün çok özel bir mottosu vardı.
“Hayat bir gün o da bugün...”
Davetiyelerin altına bu not düşülmüştü.
Bodrum Cennet Koyu’ndaki tören alanına giderken tabelalar “Gözdem-Çetin Kımız evlilik töreni” yerine “Hayat bir gün o da bugün” tabelalarıyla yönlendirme yapılmıştı.
Tanımaktan dolayı son derece mutlu olduğum insanlardan biri...
Gördüğüm en yürekli, en merhametli kadınlardandır.
Uluslararası birçok projeyi hayata geçirdikten sonra Türkiye’ye döndü.
İzmir’de Ege Özel Çocuklar Vakfı’nı kurdu. Vakfın bir de okulu var. ‘Işıldayan Özel Çocuklar Eğitim Merkezi’ adı gibi ışıldayan çocuklarımızı yetiştiriyor.
Okulda 300’e yakın genç eğitim alıyor. Ama daha önemlisi ailelere de büyük destek olunuyor.
Otizmli aileler kendilerini o kadar yalnız hissediyorlar ki; bu okullar onlar için nefes almak anlamına geliyor.
BİR buçuk yıl hep gazetedeydim, dışarıdaydım ama kalabalıklar içinde asla olmadım. İstanbul’dan gelen konuklarım olunca ben de çekine çekine dışarı çıktım.
Gönüllü olup Türkiye’de ilk aşı olanlardan biriyim aslında...
Üçüncü aşı sırası bana geldiğinde de gidip ilk olanlardanım.
Yani bu kadar titizim.
Ama gördüğüm manzaralardan anlıyorum ki yine bizi zor bir kış bekliyor.
Çünkü insanlar maske takmıyor, mesafelerini korumuyor.
Güzel sanatlar okumuş biri olarak sinema denince benim için her şey durur. Çünkü sinemanın itici gücüne inananlardan biriyim.
Ve yıllardır Ege kıyılarının doğal bir plato olduğunu, bir çekim merkezi olabileceğini yazıyorum.
Hayatımın büyük kısmı aramızdan ayrılıncaya kadar Ahmet Piriştina’yla geçti.
Siyasete atıldığı günlerde en çok konuştuğumuz konuların başında gelirdi.
1999 yılında milletvekilliği bırakıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu günleri de çok iyi hatırlıyorum.
Aslında hepimize de iyi geldi. Ege’de, kıyılarda yaşıyorsanız; baharı tam yaşamadan doğrudan yaza geçiyorsunuz.
Ama bazen öyle bir mayıs yaşıyorsunuz ki, o da yazdan beter oluyor.
El birliğiyle, hep birlikte doğanın dengesini bozduk.
Rize’de sel olurken; İzmir’de 40’ın üzerinde bir sıcaklık var.
İstanbul’daki nem nefes aldırmaz hale gelmişken; Avrupa’nın tam ortası bir felaket yaşıyor.
Hem de Almanya’da...
Ben de aynı durumdayım.
Hem de yıllardır.
Yaz ayları turizmci gibiyimdir.
Arkadaşlarımın, dostlarımın aklına Çanakkale’den Fethiye kadar olan geniş coğrafya akıllarına geldiğinde hemen beni ararlar.
Ben de yaşadığım deneyimleri, gidilebilecek mekanları anlatır, isterlerse rezervasyonlarına kadar yardımcı olurum.
Tabii temmuz, ağustos aylarında bu bölgeye ilgi çok arttığı için bazen rica minnet yer bulabiliyorsunuz.
Canımızı sıkan, üzen, hayal kırıklığına uğradığımız çok şey oluyor.
Şunu unutmayalım.
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar bizden çok daha zor şartlar içindeydi ve hepimize hayal kuracağımız bir ülke bıraktılar.
15 Temmuz 2016 gecesi Türk demokrasisi için de önemli sınavlardan biriydi.
Hain bir darbe girişimine karşı Türk insanı hep birlikte, tek yürek olarak karşı çıktı.
Sonuçta demokrasimiz kazandı.
Kimse ‘uzaktan eğitim oluyormuş’ demesin
Bu ara okullarla ilgili çok yazı yazıyorum.
Çünkü pandemi döneminde çocuklarımız, gençlerimiz çok mağdur oldular.
Okullarına gidemediler.
Ben nasıl evden çalışmanın bazı alanlar ve kadrolar dışında verimsiz olduğunu görüyorsam; online eğitimin de uzun vadede çocuklarımıza zarar verdiğini görüyorum.
Üstelik gerçek bir deneyimi evimde, oğlum Atlas ile birlikte yaşıyorum.
Bir çocuğun, gencin en çok ihtiyacı olduğu bir dönemi evlerde geçirdiler.
Kimse bana “Böyle de oluyormuş” demesin.
Olmuyor.
Mutlaka eksik alanlar, yanlar kalıyor.
Hepimizin ilkokuldan bu yaşa devam eden arkadaşlıkları var.
Örneğin ben ilkokuldan mezun olduğumdan bu yana sınıf arkadaşlarımla düzenli toplanıyorum.
Herkesin birbirinden haberi var.
Yaş günlerimizi kutluyoruz; iyi ve kötü günlerimizde onlarla birlikte oluyoruz.
Ve hala eski, güzel günleri anarak vakit geçiriyoruz.
Düşünüyorum da; pandemi olsaydı ve online eğitim alarak mezun olsaydık, bu arkadaşlıklar dostluğa dönüşebilir miydi?
Bana göre mümkün değil.
Herkesin sosyalleşmeye ihtiyacı var ama çocuklarımızın çok daha fazlasına...
Pandemi sürecini her devlet kendi imkanlarına göre yönetti.
Bana göre Türkiye sağlık sistemini ayakta tutarak, aşılamayı yaparak, bazen kuralları sertleştirerek bazen gevşeterek doğru bir şekilde yönetti.
Ama okulların kapalı kalmasını zaman zaman eleştirdim.
Özellikle ilköğretim, ortaokul düzeyindeki gençlerimizin okullarını açık tutmalıydık.
Ya da hibrit modeli en başından itibaren uygulamalıydık.
Şimdi aşıya direnenlerin açıklamalarını okuyorum, dinliyorum.
Kimse kusura bakmasın.
Önceliğimiz okulların açık kalmasıdır.
Bunun için her şey yapılmalıdır.
İki yılı evlerinde geçiren çocuklarımızın bu yılı da online eğitim almalarına kimse razı olamaz.
O yüzden ben aşı kartı, karnesi gibi uygulamaları destekliyorum.
Zaten bütün dünyada benzer uygulamalar başladı.
Türkiye vakit geçirmeden bu kuralları ilan etmelidir.
Tekrar ediyorum.
Kimse bana “Uzaktan da eğitim oluyormuş” demesin.
Olmadığını herkes görüyor, biliyor.
Bence çoğunluğa uysalar iyi olur
İş dünyasıyla konuşuyorum.
İnsan kaynakları aşı olanların listelerini çıkarıyor.
Üç büyükşehirde özel sektör çalışanlarının yüzde 80’inin aşı olduğu anlaşılıyor.
Geri kalan yüzde 20’yi de ikna etmeye çalışıyorlar.
Ama şöyle bir durum var.
Yüzde 20 içinde olanların da büyük bölümü “Biz evden çalışmaya devam edelim” diyorlarmış.
Her şirket gelecek planını kendisi yapacak elbette...
Bazı sektörler evden çalışmayı teşvik edebilir, bazıları hibrit bir modelle bir süre daha devam edecek.
Ama iş yerine geri dönme kararı alan şirketlerde o yüzde 20, bence çoğunluğa uysa iyi olur.
Çünkü o şirket evden çalışmayla ilgili bir verim analizi mutlaka yapmış, kararını öyle açıklamıştır.
Ki ben de benzer düşünüyorum.
Her sektöre evden çalışmak uymuyor.
Sosyal medyanız özel
alan olmaktan çıktı
Bir şey daha var.
Aşı olmayıp ya da olup evden çalışmak isteyenleri ve elbette tanıdıklarımı sosyal medyadan takip ediyorum.
Pandemiden dolayı iş yerine gitmekten çekindiklerini söyleyen bu arkadaşlarım; plajdan, yemeklerden, Alaçatı sokaklarından, Bodrum’dan fotoğraf paylaşıyorlar.
Onlara bir hatırlatma yapmak isterim.
İş yerleri bana göre daha güvenli...
Sosyal medya artık sizin özel alanınız olmaktan çoktan çıktı.
Artık şirket politikaları içinde sosyal medya kuralları da var.
Ve yönetimler buradaki ayrıntıları dikkate alarak bazı kararları alabiliyorlar.
Bunu da çok mantıklı buluyorum.
Çünkü özel hayatımız da işimizin bir parçası...
Ve herkes bu alanı da iyi yönetmek zorunda...
Her ikisinin de hakkıdır
Son bilançosunda 2.8 milyar euro net kar açıklayan Biontech’in kurucuları Uğur Şahin ile Özlem Türeci, ülkenin en zengin 10 kişisi arasına girdi. 14 milyar euroluk varlığa sahip çift, Forbes listesine göre Almanya’nın en zengin 8’inci kişisi oldu.
Haklarıdır, daha fazlasını da kazansınlar.
Çünkü artık biliyoruz ki pandeminin seyrini değiştiren bu çift, kazandıklarını da yeni alanlara yatıracaktır.
Ve kanserle ilgili çalışmaları bittiğinde bu liste de değişecektir.
İşte o zaman Uğur Şahin ile Özlem Türeci için “Almanya’nın en zengin 8’inci kişisi” değil; dünyanın ilk 10’unda da diyebiliriz.
Trendyol’un başarısı önemli
Bir başarı öyküsü de e-ticaret platformu Trendyol’dur. 1.5 milyar dolar yeni yatırım ile değerlemesini 16.5 milyar dolara çıkardı. Çoğunluk hissesi Çinli Alibaba’da olan Trendyol’un yeni yatırımcıları arasında Katar Varlık Fonu da yer aldı.
Böylece Trendyol, değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılan ‘decacorn’ tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu. Trendyol’u Demet Mutlu kurdu ve hala ortakları arasında... Bir şirketi uluslararası yapmak için elbette büyük sermayeler gerekiyor. Keşke bu büyüme trendini Türkiye kendi sermayesiyle yapabilse... O günler de gelecek. Ama Trendyol hepimiz için örnek bir başarı hikayesidir.
Ve Türkiye’nin önemli markalarından biridir.