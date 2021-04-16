Kentlerimiz merkeze sıkıştı alternatifler de gerekiyor

Belki de daha sıkı tedbirlerle ve daha uzun bir süre kapanmalıydık.
Ama her ülkenin kendi gerçekleri ve şartları var.
Türkiye gibi ülkeler ekonomilerini kapatmadan, hayatı yavaşlatarak bir yöntem izliyor.
Pandeminin ilk dönemini çok iyi yönettik.
Herkesin bilmediği ve hazırlıklı olmadığı bir süreçte belki de insanların endişesi daha fazla olduğu için dikkatliydik.
Ama şu bir gerçek;
Bu vaka sayılarıyla devam edemeyiz. Ramazan döneminde mümkün olduğu kadar Türkiye’nin dinlenmesi, dinlendirilmesi gerekir. Yaptığımız her yanlışın sonuçları çok ağır oluyor.
Bu sefer de öyle oldu.
Mart başında tedbirler biraz gevşetilince her şeyi bitmiş kabul ettik, tablo ortada...
Oysa bu gevşemenin bir nedeni vardı.
Özellikle hizmet sektörü sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. Restoranlar, lokantalar, kafeler 2020’nin yarısını kapalı ya da yarı kapasite çalışarak geçirmişlerdi.
Özetle şöyle diyordu;
“İzmir kulüpleri özellikle Karşıyaka, Göztepe, Altınordu ve Altay, bir adım geride İzmirspor, gerek geçmişleri gerek taraftar sayılarıyla, her biri bir kent değeri konumunda.
Göztepe Sayın Mehmet Sepil’in stratejik yönetimiyle süper Lig’e yükselerek kendini mali olarak döndürebilen bir yetkinliğe ulaştı.
Yine Altınordu’da Sayın Mehmet Özkan muhteşem tesisleri ilk alt yapıyı önceleyerek yetiştiricilik gelirleriyle sağlam bir modelleme oluşturdu ve Türk futboluna damga vuracak adımları herkese hissettiriyor.
Bu süreçte Karşıyaka ve Altay’ın da gecikmeden benzer bir yolculuğa çıkması elzem gözüküyor.
İlk aşamada İZVAK’ın yönetim imtiyazını elinde tuttuğu İzmir Futbol Holding A.Ş kurulur.
O da İzmir gibi bir kentin artık uluslararası büyük organizasyonlara evsahipliği yapması gerektiğiydi.
1971’de İzmir Akdeniz Oyunları’na evsahipliği yapmış ve çok başarılı olmuştu.
O gün yapılan spor tesisleri İzmir’deki spor kültürünün gelişmesinde katkı sağlamış ve sportif başarılar üst üste gelmişti.
Daha doğrusu dünyanın her yerinden gelen sporcular İzmir’i hayatları boyunca unutmayacaklardı.
Sporun, sanatın işte böyle bir etkisi var.
Bu işletmelerin ayakta kalması gerekiyor.
Bu pandemi birkaç aya sönecek, aşılar arttıkça her ülke biraz rahatlayacak.
Ancak bu işletmelerin dayanacak gücü de kalmadı.
Devletleri, hükümetleri çok iyi anlıyorum.
İmkanları olan ülkeler ciro kayıplarını karşıladılar ve işletmelerin yaşamalarını sağladılar.
Ama bu imkanı olmayanlar süreci zamana yaydılar.
Hepsinin enerjisi tükenmiş durumda.
Son günlerde her gittikleri evden, her aldıkları numuneden pozitif sonuçlar çıktığını söylüyorlar.
Üstelik İngiliz mutantı diye adlandırılan yeni virüsün çok daha ağır geçtiğini söylüyorlar.
Resmi vaka sayıları da 55 binleri geçtiğine göre bu sayıyı da en az dört ve beşle çarparak gerçek sayıyı bulabiliriz.
Bütün dünyada genel kabul de böyle zaten...
Çünkü hiçbir belirtisi olmadan, ayakta geçiren milyonların olduğu söyleniyor.
Pandemi öncesi yer bulmakta zorlandığım kafede çok az masa vardı. Garson arkadaşlar da kendi aralarında sohbet ediyorlardı.
Bir ara konuştuklarına kulak misafiri oldum.
Ben borsa endeksini konuştuklarını zannettim.
İkinci çayımı söylerken; tanıdığım arkadaşlara takıldım, “Nasıl gidiyor?” diye...
Borsa değil, kripto paralarla ilgileniyorlarmış.
Birkaç dakikada nereden, neleri alıp sattıklarını, gece yarısına kadar çalıştıklarını anlattılar.
Yüz yüze iletişim gibisi yok; diye...
Meslekte 30 yılı çoktan geçtim. Bugünün teknoloji olanaklarıyla nerede olduğunuzun bir önemi yok gibi gözükse de; gazetecilik gibi iletişimin yüksek kullanıldığı bir sektörde uzaktan gazete yapmanın zor olduğunu görüyorum.
Aslında bu durum bize özgü de değil.
Salgının arttığı günlerde dünyanın önemli şirketleri evden çalışmayı kalıcı hale getirmişlerdi.
Uluslararası büyük şirketlerin başında Google, Facebook vardı.
Google salgın öncesinde de esnek çalışmayı teşvik eden bir iş modeli kullanıyordu.
Mısır’da 18 kral ve 4 kraliçe mumyası “Firavunların Altın Geçidi” olarak adlandırılan kortejle Kahire’deki müzeden Giza’daki yeni müzeye taşındı.
Ve bu tören 400 televizyon kanalından canlı yayınlandı.
Yeni Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi’ni herkes gibi ben de merak ediyorum.
Pandemi biter bitmez ilk gideceğim yerlerden biri de Mısır olacak.
Kortej kral ve kraliçelerin iktidarda oldukları döneme göre kronolojik olarak dizilmişti.
Kral II. Ramses Mısır’ı MÖ 1279’dan itibaren 67 yıl boyunca yönetmiş, tarihte bilinen ilk barış anlaşmasını imzalayan hükümdardır.
Cuma günü Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Konak Engelsiz Yaşam Köyü’ne gittik.
Bizi merkezin müdürü Bahar Bozarslan Öncel karşıladı.
Hep yazıyorum.
Çok genç yaşlardan bu yana kendimi yakın hissettiğim sivil toplum örgütlerine üye oldum.
Çoğunda aktif çalıştım, sosyal projelere destek oldum.
Geçenlerde baktım sayıları 30’u geçmiş.
Ve gerçekten öyledir.
Markanıza sürekli yatırım yapmanız gerekir.
Elbette parametreler bugünün dünyasında hep değişiyor.
Rakipler çıkıyor, piyasa şartları değişiyor.
Ama siz uzun vadeli düşünüp yatırım yapmaya devam ettiğinizde hep kazançlı oluyorsunuz.
Size bir örnek vereyim.
Benim ailemde bir otizmli yok ama çevremde, yakın dostlarım arasında çocukları otizmli olanlar var.
Ben de otizmle bu sayede tanıştım.
Onların yaşadıklarını gözlemledim, hissettiklerine ortak oldum.
Ve bir gün Nüvit Uyar geldi ziyaretime...
Uyar’ı mimar olarak tanımış ve izlemeye başlamıştım.
Bu seferki konuk da bendim.
Fulya’yla biraz pandemiyle değişen hayatımızı ama daha çok da İzmir’i konuştuk.
Aslında İzmir ile ilgili konuşurken, yorum yaparken Çanakkale’den Antalya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyayı konuşmak gerekir.
Bir Çanakkaleli’nin, bir Uşaklı’nın, bir Balıkesirli’nin, bir Denizlili’nin, bir Muğlalı’nın mutlaka İzmir ile bir bağlantısı vardır.
Ve bütün bu ilişkilerin tam ortasında hep İzmir vardır.
Pandeminin ilk günlerinde kimse salgının bu kadar süreceğini tahmin etmemişti.
Bilim ne kadar ilerlese de, bilinmezlikler o kadar çokmuş.
Yine de daha iyi bir dünya için mücadele ediyor herkes...
Yerel seçimlerin üzerinden iki yıl geçti.
Böyle bir dönemde belediye başkanlığı yapmak da zordu.
Pandemi seçim döneminde verilen sözlerin önüne geçti.
Sağlığı en başa koyduğumuz için diğer konular listenin sonuna kaymış oldu.
Ben de uzmanların ağzından çok dinledim.
Ve bu kritik iki haftalar bir türlü bitmedi.
Galiba aşılama tamamlanmadan da bitmeyecek.
Evet, şimdi uzmanlar yine aynı şeyi söylüyor.
Bu iki hafta gerçekten kritikmiş.
Ve bence kurallara uymayanlar ayıp ediyor.
Benim de gazetecilik hayatımda sık konuştuğum, dertleştiğim insanlardan biriydi.
Vefat haberini alınca kendi arşivime girip yazılarıma, fotoğraflara baktım.
Ve 13 Aralık 2009’taki bir yazımı buldum.
Şöyle yazmışım;
***
Bazen çalışma odamdaki arşivimde saatler nasıl geçiyor anlamıyorum.
TÜSİAD’ı kuran, fikrini geliştiren, sivil toplumculuğu Türkiye’de büyüten iş insanları, sonra da İzmir’de benzer bir yapıyı kurmak istediler.
Yine bir mart ayıydı.
16 Mart’tı...
Ve yıllar 1992’yi gösteriyordu.
Ben de o günlerde ekonomi sayfalarını yöneten biri olarak iş dünyasındaki bu gelişmeleri en yakından takip edenlerden biriydim.
Gerçekten de 90’lı yıllar Türkiye’nin siyasette dalgalı geçen yıllarıydı.
Çok yakından takip ettiğim projelerden biriydi.
Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın ısrarla üzerinde durduğu yatırımlardandı.
Efes Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunuyor.
Ve bana göre Türkiye’nin en önemli turizm argümanlarındandır.
Türk turizminin başladığı yer Antalya değil, Kuşadası’dır.
80’lerde Türkiye birçok konuda hamle yaparken turizmde de Antalya öne çıktı.
Turuncular kırmızıya döndü; Türkiye’nin çoğu şehirde kırmızı çizgiler de aşılmış durumda...
Bu yasakların yeniden geri geleceği anlamına geliyor.
Bu kaçınılmaz; ilk günlerde de yazmıştım.
Çünkü tarih boyunca yaşanan salgınları incelediğinizde benzer bir tablo karşınıza çıkıyor.
Açılmalar, kapanmalar önümüzdeki bir yıl daha devam edecek.
Kısmı, bölgeler, hatta semtlere göre kararlar bile bundan sonra alınabilir ve alınmalıdır da...
Bazı okurlar bana birkaç haftalık değişimi ve haritalarını gönderiyor.
Kentlerimiz merkeze sıkıştı alternatifler de gerekiyor
O kadar çok salgını konuşuyoruz ki; bütün gündemler aslında ikinci plana düşüyor.
Arada hatırlatmalar yapıyorum.
Büyük şehirlerin pandemi sonrasındaki trafik problemleri çok daha ağırlaşacak.
Ve hatta salgınla birlikte değişen yaşam alışkanlıklarından dolayı yazlık yerlerde de birinci problem trafik, ulaşım olacak.
İstanbul’un trafiği ve yollarda geçirilen süre her zaman konuşulur.
Türkiye’nin kalbi İstanbul’da attığı ve altyapı yatırımları sürekli yapıldığı için ben İstanbul’u şanslı buluyorum.
Evet; hala trafik yoğun ve sıkışım ama alternatifler de yok değil.
Üçüncü köprü, yeni çevre yolları, Marmaray İstanbul’a nefes aldırdı.
Türkiye’nin göçü durdurması ancak kentlerimizin modernleşmesine, altyapı yatırımlarının artmasına ve çalışan bir ekonomiye bağlı...
Belki yıllar sonra İstanbul’dan tersine göçü de çok konuşuyor oluruz.
Aslında böyle bir durum İzmir’in gündeminde...
50 binin üzerinde göç alıyor İzmir ve bu nitelikli göçün büyük kısmını İstanbul’dan alıyor.
Dediğim gibi İstanbul’un alternatifleri çok ama İzmir kent merkezi sıkışmış durumda.
Hem kentin trafik akışını rahatlatmak, hem de kentin bu göçü yönetebilmesi için yeni altyapı yatırımlarına ihtiyacı var.
O yüzden ikinci çevre yolunu çok önemli.
Yıllardır bu konuyu gündemde tutmaya çalışıyorum.
İzmir’in çevre yolu artık yetmiyor, trafik yükünü taşımıyor.
Kentin özellikle kuzeyi büyüyor.
Aliağa bölgesindeki sanayi tesisleri kapasite artırıyor, yenileri geliyor. Çandarlı limanı devreye girdiğinde taşıma yükü daha da artacak.
Karşıyaka Çandarlı’yla, Konak Çeşme’yle birleşecek yıllar içinde...
O yüzden ikinci çevre yolunun bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyordu.
Her seçim döneminde konuşulan, gündemde tutulan çevre yoluyla ilgili iyi haberi İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya verdi.
Ben de süreci büyük bir dikkatle takip ediyorum.
Göçü bir şekilde
artık kesmeliyiz
OKURLARDAN gelen mesajları, yorumları dikkatle okuyorum. Yurtdışında yaşayan bazı dostlar “Yol yaparak trafik sıkışıklığı azalmaz” diyor.
Haklılar, katılıyorum.
Ama bu yorumlar nüfusu artmayan, hatta azalan, 1-1.5 milyon nüfuslu kentler için geçerli olabilir.
Ki alternatif yolların da olduğunu düşünüyorum.
Biz bazı dengeleri kaçırdık.
Bugün İstanbul’un nüfusu 20 milyonun üzerinde; İzmir 5 milyona yaklaştı hatta geçmiş bile olabilir.
Bir de bu kentlere günlük ziyaretler var.
Herkesin İstanbul’la, İzmir’le bir bağlantısı var.
Bu da bir nüfus hareketliliği yaratıyor.
Öyle olunca yol yapsanız da, altyapıya ağırlık verseniz de yetmiyor.
Hele İzmir gibi körfezin kenti ikiye böldüğü, toprağı sınırlı ama nüfusu sürekli artan bir şehir için mutlaka alternatifler yaratmanız gerekir.
Bunlar da öyle küçük rötuşlar, yol düzenlemeleriyle değil ancak yapısal değişikliklerle olur.
Körfezi geçmeliyiz
YİNE yazıyorum.
Körfez geçişi projesini mutlaka yapmalıyız.
Bugün yapmazsak yarın yapacağız.
Üstelik bu yatırımla ilgili fizibilite çalışmaları çoktan bitti. ÇED süreçleri tamamlandı.
Pandemiyle sıkışan ekonomiler projeyi biraz geciktirebilir.
Ancak ben İzmir’in geleceği için körfez projesinin mutlaka yapılmasından yanayım.
İnciraltı’nda neyi bekliyoruz?
BU arada İnciraltı imar planı ne oldu?
Yıllardır konuşuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz.
Bazen bölgeyle ilgili açıklamaları haber yapıyoruz.
Sonra yine bir sessizlik oluyor.
EXPO’yu almış olsaydık İnciraltı’nı çoktan planlamış ve projeyi gerçekleştirmiştik.
Ama EXPO’nun gerçekleri ve hedefleri dün gibi bugün de İzmir’in gündemiyse ve ihtiyaçsa neden bu bölgenin geleceğiyle ilgili kararlar gecikiyor.
Gerçekten merak ediyorum.
Karşıyaka böyle gidemez
GÖZTEPE iyi gidiyor.
Altınordu her zaman şampiyon adayımız.
Altay’dan iyi bir final bekliyorum.
Karşıyaka’nın başarılı olması en büyük hayalimiz.
Karşıyaka uzatmalarda attığı golle rakibini yenmeyi başardı ve Play Off’u zorluyor.
Dün maç yorumlarına, fikstüre bakarken üzülmedim değil.
Hiçbir takımımızı, kulübümüzü hafife almıyorum.
Ama Karşıyaka’nın ismi, markası o kadar büyük ve güçlü ki, hiçbir rakibiyle yan yana olmuyor.
Ve bu ligden mutlaka kurtulmak zorunda.
Karşıyaka böyle gidemez.
Bu sefer işimiz zor
KISMEN kapandık.
Ama açıkça söyleyeyim.
Bu iki haftada çok şeyin değişeceğine inanmıyorum.
Çünkü hayat yasaklara rağmen devam ediyor.
Elbette durdurmayacağız ama en azından bu iki haftayı mümkünse öylesine yavaşlatacağız ki yeni yasaklar gündeme gelmesin.
Türkiye turizm sezonunu kaçıramaz.
Ama bu rakamlarla da turist Türkiye’ye gelmez.
Yazı böyle geçirirsek sonbahar hepimiz için sıkıntılı olur.
Bu sefer sadece pandemi açısından değil ekonomik olarak da zorlanırız.
O yüzden hep kendi karantinamızı uygulayalım diyorum.
Yoksa bu sefer ipin ucu kaçacak.