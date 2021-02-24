Kentler için 50 yıl sonrasını düşünmeliyiz

İLGİNÇ bir yıl yaşıyoruz. Daha doğrusu yeni normale alışmaya çalışıyoruz. Ben yüz yüze iletişimden yana olduğumu her fırsatta yazıyorum, o günlerin de yakın olduğunu görüyorum. Ama eski günlere dönünceye kadar rutini sürdürmek, geleneksel hale gelmiş etkinlere de devam etmek gerekiyor.Onlardan biri de Travel Turkey...14’üncüsü dijital olarak yapılacak.



25-27 Şubat 2021 tarihlerinde ttidigital.izfas.com.tr adresinde düzenlenecek olan fuarı takip etmenizi tavsiye ediyorum.

Hürriyet olarak ilk günden bu yana bu fuara hep destek verdik.

Türkiye’nin ve İzmir’in geleceğinde turizmin önemli bir yer tuttuğuna hep inandım.

O yüzden Travel günlerini hep önemsedim.

Geçen yılın açılış konuşmalarından birini de ben yapmıştım.

Bu sektörün ilk sanal fuarı olacak.

