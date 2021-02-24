Kentler için 50 yıl sonrasını düşünmeliyiz

25-27 Şubat 2021 tarihlerinde ttidigital.izfas.com.tr adresinde düzenlenecek olan fuarı takip etmenizi tavsiye ediyorum.
Hürriyet olarak ilk günden bu yana bu fuara hep destek verdik.
Türkiye’nin ve İzmir’in geleceğinde turizmin önemli bir yer tuttuğuna hep inandım.
O yüzden Travel günlerini hep önemsedim.
Geçen yılın açılış konuşmalarından birini de ben yapmıştım.
Bu sektörün ilk sanal fuarı olacak.
Birincisi Antalya’da doktor Kaan Bozkurt, tartıştığı eşi diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
İkincisi de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde asistan doktor olarak görev yapan Mustafa Yalçın ardında mobbing gördüğüne dair bir mektup bırakarak yaşamına son verdi.
Bu arada kadın cinayetleri de devam ediyor.
Bitmeyeceğini de çok iyi biliyoruz.
Dünyanın her yerinde benzer olaylar elbette oluyor.
Gönül ister ki; ayrılıklar bu kadar acı olmasın.
Pandemi süreci bazı alışkanlıkları değiştiriyor. Örneğin eylül, ekimde terk edilen yazlıklarda bu yıl kalınmaya devam edildi.
Birçok kişi Çeşme’deki, Bodrum’daki, Marmaris’teki, Kuşadası’ndaki evlerinden geri dönmediler.
Aslında son rakamlar da bunu doğruluyor.
Türkiye genelinde gayrimenkul yani konut, iş yeri, arsa, tarla başına beyan edilen ortalama tapu değerinin en yüksek olduğu il 413 bin lirayla İstanbul olmuş.
Şaşırtıcı değil.
Bin kişiye sorsanız cevapları İstanbul olurdu.
Doğan Cüceloğlu hayatımıza dokunan insanlardan biriydi.
Arada yazarım.
Bazı insanlar iz, bazıları da is bırakır.
Cüceloğlu iz bırakanlardandı.
Olayları, yaşadıklarımızı, yaşayabileceklerimizi örnekleriyle anlatır ve farkındalık yaratmaya çalışırdı.
Birçok kitabını okudum, defalarca kendisini dinledim ve kendime göre notlar çıkardım hep...
“İzmir için çok güzel projeler hazırlıyoruz. Ama kimin fikri varsa dinlemeye hazırız...”
Gerçekten de İzmir’i kucaklayan, kent kimliğini öne çıkaran birçok konu gündeme geldi.
Bazıları konuşulurken tanıklık ettim, gazeteci olarak bunların bir kısmı haberlerimize, yazılarımıza yansıdı.
Benim de üzerinde çalıştığım bir konu vardı.
İzmir’e bir Kent Müzesi kazandırmak...
İzmir’deki son deprem de böyle bir etki yarattı.
Çok güzel insanlar öldü, yuvalar yıkıldı, hayaller paramparça oldu.
O günleri hatırlayın.
Bütün Türkiye İzmir’deydi.
Devlet, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri elbirliğiyle bu enkazı kaldırdılar.
Çocukluk arkadaşım Tevfik Sakıpağa, yüksek lisans için Amerika’ya gittiğinde Cris’le tanıştı.
Tabii, bizler de o günden itibaren arkadaş olduk.
Tevfik, Türkiye’ye döndü, ama aklı Brezilyalı Cris’te kaldı.
Biz de hep ona takıldık, “Brezilyalı bir gelinimiz olsun” diye...
Cris’i ikna etmek zor olsa da sonunda oldu.
Çeşme gibi, Bodrum gibi, Marmaris gibi, Alanya gibi, Kuşadası gibi, Fethiye gibi yerleri bu bütçelerle yönetmek gerçekten zor.
Turizmin kalbi olan bu yerlerin yaz nüfusları bazen 1 milyonu geçiyor.
Bodrum’da geçen yaz Turgutreis’ten havalimanına bir buçuk saatte zor gittim.
İstanbul trafiğinden beterdi.
Bence Bodrum’a bir çevre yolu şart oldu.
Aynı şekilde Çeşme de öyle...
Bu Meclis’ten yeni bir anayasa çıkar mı, bilemiyorum.
Geçmişte de metinler üzerinde çalışıldı ama her seferinde dosyalar rafa kaldırıldı.
O yüzden ihtiyatlı iyimserliğimi korumak istiyorum.
Ama gazeteci olarak şunu görüyorum.
Toplum ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamayan, gelecek hayali de kurdurmayan bir anayasaya sahibiz.
Ama şunu biliyoruz.
Aşılar pandeminin süresini azaltacak.
Asıl müjde tedaviyle ilgili ilaçların bulunmasıyla olacak.
Pandeminin ilk aylarında ekonomilerde sert frenler oldu.
Bunun etkilerinin rakamlara yansıdığını görüyoruz.
Bazı sektörlerde toparlanma hızlı oldu.
Beklediğimizden çok daha uzun bir pandemi dönemi yaşıyoruz.
Hafta içleri 21.00’den sonra dışarıda olamıyoruz; hafta sonları ise evlerde kalmak zorundayız.
Ve bu dönemde bütün belediyeler şöyle haberler geçtiler; “Sokaktaki dostlarımızı unutmadık. Şu kadar ton mamayı sokak hayvanları için harcadık...”
Gerçekten de tonlarca mama sokaklara, caddelere bırakıldı.
Bazılarına şahit oldum, bazılarının haberlerini sayfalarımıza verdik.
Peki dünya medyasında böyle ve benzer haberlere rastladınız mı?
Ama tarımı unutmamalıyız. Güzelim topraklarımızı kentleşme adına gökdelenlerle doldurmalıyız. Bugün görüyoruz ki; geleceğin stratejilerinde tarım, su, çevre gibi konular çok daha öne çıkacak.
Ve yine bir süredir tarım teknolojilerini okuyorum. Yeni dünyanın sunduğu imkanları ve buna ilgi duyanları...
Takip ettiğim şirketlerden biri de Plant Factory...
İstanbul Dragos’taki tesislerinde topraktan ve güneşten bağımsız yüksek besin değerine sahip üretim yapıyorlar.
Plant Factory’nin genç kurucu ortakları; Halil Beşkardeşler, Ahmet Güney, Anıl Sönmez ve Emre Kaynar Türkiye’de dikey tarımın geleceğini şekillendirmeyi ve kendi geliştirdikleri teknolojilerle bütün dünyaya ihracat yapmayı hedefliyorlar.
Azalan ekilebilir araziler, mevsimsel sınırlı üretim ve yüksek su tüketimi gibi problemler yok bu işletmede...
Ajlan Haskök’ü iyi tanıyorum.
Kimya mühendisidir. 43 yıllık aile şirketini iki kuzen birlikte yönetiyor. Türkiye’de sektöründe liderdir. Teknik Balans “Messmatic” markasıyla otomotiv ve endüstriyel balans makineleri üretimi yapıyor. Yurtiçinden daha çok yurtdışı piyasalarda tanınıyorlar; 35 ülkeye ihracat yapıyorlar.
Türkiye’de Teknik Balans gibi başarılı çok şirket tanıyorum.
İhracat yapan, araştırma geliştirmeye önem veren ve sektörüne yenilikler getiren başarılı şirketlerimizi öne çıkarmalıyız.
Ajlan da; 27 yıldır şirketin başında yöneticilik yapıyor.
Ve ikinci kuşağın şirkete değer kattığını görüyorum.
200 milyar dolarlık kişisel serveti var, şirketlerinin değeri trilyon doları çoktan geçti.
Jeff Bezos’tan bahsediyorum. 1.3 milyon çalışanı var ama daha önemlisi dünyadaki herkese dokunabiliyor.
Bezos Amazon’u 1994’te garajında kurmuştu. O zaman yalnızca internet üzerinden kitaplar satan bir şirketti. Bugün paket teslimatından dizi, film platformuna kadar sayısız alanda hizmet veriyor.
Müthiş bir organizasyon, insan hayranlıkla izliyor.
Henüz 57 yaşında...
Çok genç, belki de bir insanın en verimli döneminde olmasına rağmen geçenlerde çalışanlarına bir mektup yolladı.
Bu süreç iyi yönetilemezse tekrar en başa dönülür. Bu da kimsenin işine gelmez.
Çünkü gerçekten sıkıldık, ekonomileri bugüne kadar ayakta tutabildik ama salgının birkaç yıla yayılması her şeyi berbat eder.
O yüzden uyarı üzerine uyarı yapıyorlar.
Mesafeyi 1 metreden 1.5 metre çıkardılar. İki maske takmamızı öneriyorlar. Kapalı mekanlarda 2-3 dakikadan fazla kalınmasını tavsiye etmiyorlar.
Bu yeni tedbirler anlamına geliyor.
Demek ki; şubat ortasında biraz gevşetileceği düşünülen tedbirler böyle kalacak.
15 Şubat Pazartesi önce köy okulları yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlıyor. Sonra da 1 Mart’tan itibaren tüm ilkokullar...
Aylardır yazıyorum, yazıyoruz.
Bana göre okulları çok daha önce açmalıydık.
Hibrit bir model uygulayabilirdik.
Vaka sayılarına, salgının seyrine göre açılıp kapanmalar yapabilirdik.
Çocuklarımızın hele ilköğretim çağındaki çocukların bir gün bile okullarına gitmeleri önemliydi.
Önce Haluk Cansın, sonra Erkin Usman, ardından Nedim Demirağ...
Şimdi de Şadan Gökovalı...
Sevdiğimiz, örnek aldığımız gazeteci dostlarımız bir bir bu dünyadan göç ediyor.
Şadan abi kelimelerle dans eden biriydi.
Konuşurken bile şiir okur gibiydi.
Bir insanı, bir olayı anlatırken en zarif, en kibar, en olumlu sözcükleri seçer ve öyle anlatırdı.
Bugün de beğendiğim bir şirketten bahsetmek istiyorum.
14 yıl önce Umut Sevin tarafından kurulan Bilgera Yazılım, “Repzone” platformu ile yapay zekâ teknolojisini kullanarak, saha satış otomasyonu, çoklu kanal ve global satış gibi konularda çalışıyor.
Umut Sevin, dört yıl önce de New York’ta bir ofis açtı.
P&G ve ABD’de start-up şirketlerindeki tecrübesi bulunan Sevin; farklı ihtiyaçlar için geliştirilen diğer platformlarla entegre bir ekosistem kurmayı amaçladıklarını söylüyor.
“İTÜ Innogate Programı” sayesinde ABD’li yatırımcılarla güçlü bir ilişki geliştirdiklerini söyleyen Umut Sevin bu süreci şöyle anlatıyor;
Kentler için 50 yıl sonrasını düşünmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’deydi. İl kongresinin dışında çok sayıda açılış ve ziyaretlerde bulundu.
Erdoğan’ın İzmir’e olan ilgisini biliyorum.
Kentle ilgili gelişmelerden zaman zaman bilgi aldığını, projeleri takip ettiğini de çok iyi biliyorum.
Örneğin Körfez Geçiş Projesi onlardan biri…
İzmir milletvekili, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın özellikle üzerinde durduğu projelerin başında geliyordu.
O günlerde bu yatırıma destek verdim, aynı görüşümü koruyorum.
İzmir giderek büyüyor ve alternatif yolları şimdiden düşünmek zorundayız.
Körfezi geçmeden, merkezin trafik problemini çözmek kolay değil.
Bunu yaparken elbette deniz ulaşımını teşvik edeceğiz, elbette ikinci çevre yolu gibi konuları da unutmayacağız. Ancak eninde sonunda bu körfezi geçmek zorundayız.
Depremden sonra bir kez daha anladık ki, kentin merkezini rahatlatmak zorundayız.
Kentin güneyinde Urla, Çeşme’ye doğru; kuzeyinde de Sasalı, Seyrek, Aliağa’ya doğru bir ilgi var.
Bu devam da edecektir.
O yüzden iki yakayı mutlaka buluşturmalıyız.
Erdoğan, ziyaretinde “İzmir’e çok yakışacak olan Körfez Geçiş Projesi’nin etütleri bitti. İmar planı çalışmaları sürüyor” dedi.
Devletin imkanları uygun olduğunda, imar planı çalışmaları bittiğinde, projenin hayata geçmesini bekleyenlerden biriyim.
Biliyorum; körfez geçişini eleştirenler, daha sonra yapılması gerektiğine inananlar var.
Ben de diyorum ki...
Bu tür büyük yatırımlar birkaç yılda bitmiyor.
Kentin 50 yıl sonrasına düşünerek adımları atmalıyız.
Bir dünya kenti olma iddiasında olan İzmir’in bu ve benzeri projeleri aslında çoktan bitirmiş olması gerekirdi.
Dün destekliyordum, bugün de aynı noktadayım.
Kentleri dönüştürmek zorundayız
İzmir, depremle sarsılmıştı. O günden beri gözlemliyorum; endişeler bitmedi. Deprem gerçeği kendini her gün bizlere hatırlatıyor.
Her fırsatta yazıyorum.
Türkiye, birçok alanda çok iyi işler yaptı.
Ama kentleşmede çok eksiklerimiz var.
Avrupa’ya çıktığımda hep mimariyi, kentleşmeyi kıskanarak, imrenerek izliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmir ziyaretindeki önemli gündem konularından biri de kentsel dönüşümdü.
Erdoğan, “Konutlarını riskli yapı statüsüne dönüştüren vatandaşlarımız için mevcut yapılarının 1.5 katına kadar inşaatta KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indirdik. Ayrıca yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlarımızın kullanacağı kredi miktarını artırdık. Konut alımları için kullanılabilecek toplam kredi tutarını da 625 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükselttik. Tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla inşallah bu süreci hızla tamamlayacağız” dedi.
Hepsi iyi ama daha fazlasını yapabilmeliyiz.
Kentsel dönüşümü hızlandırmalıyız, daha da teşvik etmeliyiz.
Çünkü bir deprem kuşağının üstünde oturuyoruz ve kentlerimizi dönüştürmek zorundayız.
Karşıyaka Stadı’nı da yapalım
Göztepi Stadı, Beşiktaş maçıyla açılmıştı. Resmi açılışı Erdoğan yaptı. Stada ilk gittiğimde de yazmıştım. Stadı çok beğendim. Ve bir Karşıyakalı olarak da eksikliğini hissettim. Öyla ya da böyle, şu ya da bu gerekçeyle nedenlerine bakmadan Karşıyaka’nın da stadını bitirmeliyiz.
İzmir gibi sadece sportif başarılarıyla değil, spor kültürüyle de öne çıkan bir kentin kulüplerinin statlarının olması şart. Alsancak Stadı yakında bitiyor. Altay’ın da stadı bitmiş olacak. Karşıyaka’nın İzmir için, Türkiye’nin sportif geçmişi için ne kadar önemli olduğunu hatırlatmama gerek yok. Statla ilgili İzmir milletvekilleri Hamza Dağ, Alpay Özalan, Atilla Kaya’nın projeyi takip ettiklerini biliyorum. Binali Yıldırım’ın da desteklerini unutmamak gerekir.
Bu stadı bitirelim.
Bu fotoğraf hoşuma gitti
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Pınar Karşıyaka’nın Barselona’yla olan basket maçına gitmişti. O zaman Karşıyaka’nın Başkanı Ali Erten’di. Bir Göztepe Başkanı’nın Karşıyaka maçına gitmesi büyük jestti ve çok da güzel oldu. O gece Pınar Karşıyaka Barselona’yı da yenince, çok daha güzel oldu. Sonrasında Ali Erten de bir Göztepe maçına gitti. Bunlar sporda aradığımız görüntüler...
Dün de İzmir kulüplerinin başkanları, Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nın resmi açılış töreninde tüm Türkiye’ye örnek olacak bir fotoğraf verdiler.
Sporun, sanatın birleştirici gücünü unutmamak gerekir.
1 Mart başlangıç olsun
Bu pandemi eninde sonunda bitecek.
Ama bu sıkıntılı sürecin etkilerini eşit bir şekilde yüklenmeliyiz.
Yiyecek içecek sektörü gerçekten zor durumda.
Düşük kapasiteli de olsa bu mekanların kapılarını artık açmalıyız.
Geçenlerde yazmıştım.
1 Mart yeni bir başlangıç olsun.
HES koduyla insanlar restoranlara girebilsin.
Dış mekanlarda oturabilsin, içeride azaltılmış masalarda servis alabilsin.
Önümüzdeki günlerde böyle bir kararın çıkacağını düşünüyorum.