Kendi karantinamızı sürdürmeliyiz

Bir semt takımı gidip Avrupa ikincisi olup geliyor, inanıyorum şampiyon olarak da gelecek.
Hepsiyle gurur duyuyoruz.
Başarıda emeği geçen herkesi kutluyoruz.
Karşıyaka büyük bir kulüptür.
Ve bunu her fırsatta hatırlatıyor.
Geçen hafta Karşıyaka’yla ilgili birkaç yazı yazdım.
Tapan; Nusr-Et’in Los Angeles şubesinin açılışını dünya yıldızlarıyla dolu film galalarından farkı olmadığını söylüyor. Ve “25 yıldır Los Angeles’ta yaşıyorum, böyle ses getiren, bu kadar çok konuşulan başka bir açılış görmedim” diyor.
Gerçekten çok mutlu oldum.
Çünkü yıllardır yazdığım bir konu var.
İtalya kendi mutfağını dünyaya çok iyi anlatıyor.
Örneğin pandemi nedeniyle beklenen tesislerin boş kalmasından dolayı bazı ertelemeler yapılacak.
Daha önce hazine arazileri üzerine kurulu turizm tesislerinin devlete yaptıkları ecrimisil ödemeleri bir yıl süreyle ertelenmişti. Pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle bu süre bir yıl daha uzatılacak.
Doğru bir karar...
Gerçekten de pandeminin bazı sektörlere etkisi çok daha olumsuz oldu.
O yüzden olması gereken, doğru bir karar...
Keşke imkanlar el verse de sektöre çok daha büyük destekler yapılsa...
27 Mart tarihinde gerçekleştirilen etkinlik sonrası konsere katılanlar tek tek takip edildi. Ve koronavirüsün bulaştığına dair bir belirtiye rastlanmadı.
Palau Sant Jordi kapalı spor salonunda düzenlenen konser öncesi tüm seyirciler Kovid-19 testinden geçirildi. Özel bir havalandırma sisteminin kullanıldığı mekanda tüm seyirciler FFP2 tarzı maskeler taktı, tuvalet ve barların kullanımında ise bazı özel kurallara dikkat edilmesi istendi.
Tabii konser olunca sosyal mesafe kuralına uyulmadı.
Germans Trias i Pujol Hastanesi doktorlarından Josep Maria Llibre, bu konserle büyük bir Kovid-19 deneyi yaptıklarını ve doğru önlemler alındığı taktirde bu tarz organizasyonların güvenli olduğunu ispatladıklarını söyledi.
Barselona dışında İspanya’nın bazı şehirlerinde de benzer etkinlikler yapıldı.
Aslında bu algoritmayı hepimiz öğrendik.
Rakamlar gidişatı çok net gösteriyor.
17’sinden sonra 5 binlerin altına inemeyeceğiz.
Peki bu sefer ne yapmalıyız?
Ay başında maaşını alan insanlar için değişen bir durum yok. Ta ki işleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı oluncaya kadar...
Ben yazınca bazen sert eleştiriler alıyorum.
Kendimizi, gördüklerimizi, yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi, hayallerimizi anlatırdık.
Yemek hayatı güzelleştiren en önemli ayrıntılardan biridir.
Yıllar içinde gastronomi derneklerine, kulüplerine üye oldum.
Ve müthiş tadımlara...
Sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde...
Damak biraz gelişince, o derslerden biraz bir şeyler öğrenince tatların harmonisi farklı oluyor.
2004 yılında Turkish Society Network parolasıyla dünyada ve Türkiye’de bir ilk olan Wishnee sosyal medya platformunun kuruluşuna öncülük etti. Sosyal medyanın gelecekte çok önemli bir yeri olacağına ve bu alanda yatırım yapılması gerektiği konusunda Türk yatırımcılarını bilgilendirme çalışmalarını yürüttü.
Farklı alanlarda ve sektörlerde çalıştıktan sonra 2019’da mentor ve mentilerin sanal ve gerçek ortamda bir araya geldikleri Mentee Turkey platformunu kurdu.
Vizyon 100 de; dijital dönüşümü merkeze alan üst düzey yöneticilerin yer aldığı bir platform...
Pandemi dönemi dijitalleşmeyi daha çok ön plana çıkardı. Büyük şirketler önce evden çalışmayı teşvik ettiler, bazıları da hibrit bir modeli önerdiler.
Bir yılın sonunda Google, Amazon gibi şirketler aşı olanları yeniden ofislere çağırmaya başladılar, yaz sonundan itibaren de hibrit bir model uygulayacaklarını açıkladılar.
Kutlunun bu süreçle ilgili bazı notları var.
Ne devletlerin böyle bir hazırlığı vardı, ne de özel sektörün...
Çok kitap okudum, bu konuları işleyen çok film seyrettim ama bir buçuk yılı bulan bu pandemi dönemini hayal bile edememiştim.
Geçen gün düşündüm.
Kovid 19 salgınının bir pandemiye dönüşebileceğini ve hayatımızı etkileyebileceğini ilk, ne zaman, kiminle konuşmuştuk diye...
2019’un aralık ayıydı ve İzmir Alsancak’taki Arkas Sanat Merkezi’nde yine güzel sergilerden birindeydik.
İçine girenler bilir.
Etrafımda bunu gözlemliyorum.
Borsaya olan ilgi aslında tasarruflar açısından önemli bir gelişme...
Çünkü borsaya girerken, şirkete ortak oluyorsunuz.
Finansal okur yazarlık arttığı sürece bu ilgiyi çok değerli buluyorum.
Ancak bizde birçok konuda olduğu gibi kulaktan dolma bilgilerle, arkadaş tavsiyeleriyle, sosyal medya yönlendirmeleriyle yatırım yapıyoruz.
Bu dönemde aslında küçük yatırımcılar büyük hayal kırıklıkları yaşamadı.
Hükümet Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine göre hareket edecek.
Yani 17 Mayıs’tan sonra her şeyin bittiğini zannetmeyin.
Büyük ihtimalle hafta sonu yasakları bir süre daha devam edecek.
Hafta içi 19.00 değil ama belki 21.00’den sonra yasaklar sürecek.
Kapanmanın ardından önce okullar ve sınavların açılması bekleniyor. İkinci aşamada tek dükkan olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnafın açılabileceği ifade ediliyor.
Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılmasının daha doğru olacağı da ifade ediliyor.
Örneğin ben “e-devlet” şifremle birçok işlemi yapabiliyorum.
Eskiden olduğu gibi muhtara gidip ikametgah, nüfus idaresine gidip nüfus sureti almama gerek yok.
İlgili yerlere girip bir tuşa basınca hepsi karşıma geliyor.
Çok dikkat ediyorum ama trafik cezası alıp almadığımı arada girip sorguluyorum.
Hastanede yaptırdığım bütün kontroller bende bir dosya halinde vardır.
Ama olmasa da yine bir tek tuşla girip bütün tahlillerimi, hangi doktora gidip muayene olduğumu, koyulan teşhisi tek tek görebiliyorum.
Dijital yapılan bu toplantıyı ben de izledim.
Kılıçdaroğlu siyasete girmeden, iş dünyasıyla ilgili düşüncelerini, çözüm önerilerini anlattı.
Oda üyeleri Kılıçdaroğlu’na sorular sordu, o da yanıtlar verdi.
Bunlar arasında Çeşme’yle ilgili bir soru dikkatimi çekti.
Zeynep Hülagü’yü de eğitim sektörü çok iyi bilir. Çalıştığı kurumlara hep katkı sağlayan, sektörü büyüten isimlerden biridir.
Kızları Nilipek’i çok küçükken tanıdık, sevdik.
Yıllar geçti, genç kız oldu, üniversite okumak için İstanbul’a Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’ne gitti. Sonra Hollanda’daki Maastricht Üniversitesi’nde Biyolojik Psikoloji’yi bitirdi.
Bu arada müzik hep hayatında oldu. Farklı gruplarda yer aldı ve bir gün solo bir albüm çıkardı.
“Sabah...”
Herkesin sabahı farklıdır.
Elbette bu süreci yönetmek çok kolay değil.
Her devlet imkanları doğrultusunda vatandaşına destek oluyor.
Devletin yapması gerekenler var ama vatandaşa düşenler de bulunuyor.
Dün de yazdım, bazıları eleştirdi.
Normaldir.
Söylemek istediğim şuydu;
Tiyatrolar kapalı, sinema salonları da öyle...
Yeme içme sektörü de durunca müzisyenler de ne yapacaklarını bilemediler.
Düğünler, davetler, özel toplantılar azaldı, daha doğrusu yapılamadı.
Bizde özellikle müzisyenler aldıkları kaşelerle hayatlarını devam ettikleri için bu etkinlikler olmayınca büyük bir mağduriyet oldu.
Özellikle lokal sanatçılar arasında intihar edenler oldu. Bu haberler hepimizin içini sızlattı.
Bu süreçte bütün dünyayı yakından takip ettim.
Saint Joseph’i kazandığım gün, okulun girişine kazananların listesini asmışlardı.
Sınıfta, okulda da o kadar çok arkadaşım oldu ki...
Bizi birleştiren hep ortak değerlerimizdi.
İzmir, Türkiye, Atatürk sevgisiydi.
Kimin nereden geldiği, nerede doğduğu, kimlerden olduğu hiç önemli değildi.
Bizim için önemli olan arkadaşlıklardı, dostluklardı, ailelerdi, birlikte geçirdiğimiz vakitlerdi.
Salgının azaldığını ve tatile gittiğinizi düşünün. Ve, aklınızdan pandeminin en kötü günleri hala gitmiş değil. Hiçbir yere dokunmak istemiyorsunuz, kimseyle yakın temas kurmak istemiyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz?
Size bu imkanı sunan bazı çözüm önerileri var...
Sadece akıllı telefonunuzu kullanıyorsunuz. Bir uygulamayı indiriyorsunuz; konakladığınız tesisin tüm hizmetlerinden, dil engeline takılmadan faydalanabiliyorsunuz.
Nasıl mı?
Otele gitmeden bir sağlık karnesi dolduruyorsunuz. Otele varıldığında temassız check-in özelliğiyle resepsiyon kuyruğunda beklemiyorsunuz. Oda için kapı kartı almadan, oda kapınızı cep telefonuyla açılabiliyorsunuz. Mobil uygulamada yer alan menüler ve kataloglar sayesinde ortak kullanılan yüzey miktarı en aza indiriliyor. Bu sayede yiyecek ve içecek siparişlerini cep telefonundan sadece odaya değil, oteldeki her hangi bir bölgeye talep edebiliyorsunuz. Bu bölge lobi, sahil ve hatta tekne bile olabiliyor. Tüm bu hizmetlerin ödemesi için ise para kullanmaya veya POS cihazına gerek kalmadan mobil ödeme ile gerçekleştirilebiliyorsunuz.
Atatürk’ü, felsefesini, hayata bakışını, bizlere bıraktığı mirası okuyarak, anlayarak, içselleştirerek büyüdük.
Hala “Atatürk” dendiğinde gözlerimiz dolar.
Atlas’ı da dünyanın kabul ettiği bu önemli lideri anlatarak büyütüyoruz.
Bu filmi yıllar önce izlemiştim.
Turgut Özakman’ın senaryosunu yazdığı Atatürk’ün hayatını konu alan bir filmdi. Yönetmenliğini Hamdi Alkan yapmıştı. Filmde Halit Ergenç Atatürk’ü canlandırmıştı.
Filmde dede rolünü üstlenen Çetin Tekindor, torunu rolünü üstlenen Batuhan Karacakaya ve arkadaşlarına Atatürk’ü anlatıyordu.
Bu salgını yenebilmemiz için aşılardan başka bir çare gözükmüyor.
O yüzden aşı tartışmalarının yapıldığı günlerde gidip FAZ 3 çalışmasına katıldım.
Yaşadıklarımı da belirli aralıklarla yazdım.
Aşımın üzerinden 5 ay geçti.
Neredeyse hiçbir yan etki yaşamadım.
Aşı oldum diye de; tedbirleri bir kenara bırakmadım.
Kendi karantinamızı sürdürmeliyiz
EELEŞTİREN de var ama destek veren, sözünü dinleyen daha çok...
Pandemi sürecinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan diyor ki;
“Vaka sayılarındaki azalmaların şu anda bizim aldığımız tedbirlerle alakası yok. Şu anki azalma; hiç aşı yapmayan, doğru dürüst tedbir almayan ülkelerde de var. Bu paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir.”
Yine tartışılacak bir açıklama yapıyor hoca...
Ve uyarılarını sıralıyor;
“İlk başta şuna dikkat edeceğiz; açılması elzem olan sektörlerden başlayacağız. İkinci dikkat edeceğimiz nokta; bu normalleşmenin hem sektöre hem bize yararı olacak. Önce ilk açacağımız yerler salgının, yani bulaşın esas kaynağı olan yerler olmamalı. Buna baktığımız zaman, esas kaynak üç tane; bir tanesi ev ortamı, ikincisi toplu taşıma araçları, üçüncüsü de iş yerleri.”
Peki ne öneriyor Mehmet Hoca;
“İş yerlerini sadece kamuya özel tedbirlerle götüremeyiz. Mutlaka özel sektörün de katıldığı esnek çalışma gerekiyor ve vardiya usulü çalışma olmalı.”
Mehmet Ceyhan hocanın bazı açıklamalarının geçmişte de tepki çektiğini biliyoruz. Ama sonunda haklı çıktığını da...
Ben tünelin ucundaki ışığın göründüğünü düşünüyorum artık...
Aşıların sonuç verdiğini, vefat sayısını azalttığını, hastane yatış oranlarını düşürdüğünü de biliyoruz.
Aşılara ulaşmak yaz sonuna doğru daha kolay olacak gibi gözüküyor.
Bir de beni umutlandıran Türk aşılarıyla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelinmiş olması.
Bu coğrafyadaki aşı geleneği çok eskidir. Ve ben bu aşıların da başarılı olacağını düşünüyorum.
17 Mayıs’tan itibaren hepimize önemli bir görev düşüyor.
Kendi karantinamızı sürdürmeye devam etmeliyiz.
Gönüllü olarak iyi yapmışım
AŞILAR bulunduğunda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tartışmalar vardı. Kafalar karışıktı. Bazı çevreler aşıya karşı geliyordu, bazıları da aşıdan başka bir çıkış olmadığını düşünüyordu. Ben de onlardan biriydim. İşte o tartışmaların yapıldığı günlerde gidip gönüllü oldum ve Sinovac aşısı oldum.
O günden beri Sağlık Bakanlığı beni takip ediyor. Başlangıçta haftanın birkaç günü, şimdi her cuma 800’lü hatlı bir numaradan aranıp sorular soruluyor. Tabii benim aşı olmamın üzerinden de neredeyse altı ay geçmiş oldu. Bakalım bundan sonra prosedür nasıl işleyecek. Üçüncü aşıyı ne zaman yapacaklar, antikor seviyem beni ne kadar daha idare edecek göreceğiz.
Ama gönüllü olarak iyi bir iş yaptığımı düşünüyorum.
Kafaların karışık
olmasına inanamıyorum
UZMANLAR, doktorlar, bilim insanları ne diyor?
“Bulduğunuz ilk aşıyı yaptırın.”
En doğrusu da bu...
Hala kafaların karışık olduğunu gözlemliyorum.
Oysa aşılarla ilgili araştırmalar hep iyi sonuçları masaya getiriyor.
Bakın CoronaVac’ın dünya verileri yayınlandı. 120 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre aşının can kaybını önlemede yüzde 98 etkili, aşının hastaneyi yatmayı önlemede ise yüzde 96 etkili olduğu açıklandı.
Bu oranlar da gösteriyor ki, aşılara güvenin...
O DA BİR İZMİRLİ
Eh kalbim çok sevildi
AYŞE Kavcar; İzmirli bir sanatçı...
İlk single’ı Spotify’de yayınlandı.
“Ah kalbim”i çok beğendim.
Ben yeni, genç sanatçıları hep destekliyorum. Daha çok yer bulması gerektiğine inanıyorum.
Ayşe aslında tekstil okumuş. Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği’nden mezun olmuş.
2018’de Erasmus programıyla İsveç’e gitmiş. Sonrasında iş hayatına başlamış. Okuduğu alanda tekstil sektöründe çalışmış ama müzikten vazgeçememiş.
Bale de yapmış ama müzik hep hayatının içinde olmuş.
Söz yazmaya, arkadaşlarıyla stüdyoya girip şarkılar kaydetmeye devam etmişler.
İlk şarkısı “Ah Kalbim”in hikayesini şöyle anlatıyor;
“Yağmurlu bir günde eve gitmek için taksi beklerken aklıma bu sözler geldi. Unutmamak için telefonumun notlar bölümüne yazdım. Besteyi unutmamak için de ses kaydedicisini açtım ve söyledim. Yazdığım sözlerin herkese dokunacağını düşündüm ve ‘İşte bu!’ dedim. Büyülü bir şarkı olduğunu düşünüyorum; çok hisli, dokunaklı ama bir yandan da umut dolu. Dinleyiciye kendi hikayesini anlatıyor. Aklımda hep keman, piyano seslerinin olduğu hafif tango flamenko tarzında bir şarkı hayal ediyordum. Albert ve Furkan’ın yardımıyla gitar aranjesinin yakışacağını düşündük; keman ve piyano ile birleştirdik. Şarkının mix-mastering süreci Londra’da yapıldı. Çalıştığım iki arkadaşım da ne istediğimi çok iyi anladılar ve içime sinen bir şarkı ortaya çıktı.”
Ben dijital platformları çok yakından takip ediyorum.
Spotify gibi alternatifler benim gibi herkesi genç sanatçılarla tanıştırdı.
Bu imkanlar olmasaydı belki de Ayşe Kavcar gibi gençleri tanıyamayacaktım.
Müziği seviyorum.
Yazarken, okurken fonda müzik olması hoşuma gidiyor.
Bir tabloya 103 milyon dolar
PİCASSO ve Dali hayranıyım. Resmi seviyorum. Aslında sanatın her alanını çok seviyorum. Ama resim ve müzik ayrı benim için…
1932, Picasso için tamam ya da devam yılıydı. 50 yaşına gelmişti. Çok başarılıydı, ünlenmişti. Bu başarılı yılların arkasından neler olacaktı? Resimde ezberleri bozmuş, bir çığır açmıştı. Ama beklenen yenilikleri yine yapabilecek miydi?
Ya da birçok başarılı sanatçı gibi o da bir duraklama, bekleme dönemine mi girecekti?
“Pencerenin Yanında Oturan Kadın”ın ilham kaynağı ünlü sanatçının sevgilisi Marie-Thérèse Walter’di. Aşk 1927’de, Walter 17 yaşındayken başlamıştı.
Picasso’nun heykellerinde, başka tablolarında Walter’dan esinlendiği biliniyor.
New York’ta Christie’s müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada ‘Pencerenin Yanında Oturan Kadın (Marie-Therese)’ adlı tablosu tam 103 milyon dolara satıldı.
Picasso olunca, resmin de öyküsü olunca işte böyle rakamlar ödenebiliyor.