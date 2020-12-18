Karşıyaka’dan yine bir ilk

MART ayından sonrası için iyimserim, marta kadar ise ihtiyatlı bir iyimserliğim var. Hafif karamsar bile denebilir. Çünkü vaka sayısı hala 32 binlerde, hasta sayısı 7 binlerde, ölen vatandaşımızın sayısı da 200’lerin üzerinde...

Hafta sonu yasaklarına, 21.00 sonrası sokağa çıkma yasağına rağmen böyle...

Aslında aşı haberlerinin geldiği bu günlerde çok daha iyi olmamız gerekirdi.

Ama olmuyor.

Olmadığını Avrupa da gördü.

Zannetmeyin tedbirleri ucundan tutan sadece bizleriz...

Fransa yasakları biraz sıkınca Fransızlar sokaklara döküldü. Amerika’da maske karşıtı protestolar da dikkat çekti.

