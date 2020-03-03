Karışın hayata daha mutlu olacaksınız

“BİRAZ gerçeğe dönelim” dedim pazar yazımda.
O kadar çok mesaj geldi ki...
Birçok kişi sanal dünyanın gerçeklerden uzak halinden mutsuz.
Yaşanan en kötüye rağmen hayata olduğu gibi devam etmek elbette önemli...
Ama benim kastettiğim bu değil.
Gerçekten de sanal hayattan kopamayan insanlar var.
O yüzden onlara bir öneri oldu.
Sokağa çıkın, sivil toplum örgütlerine girin dedim.
Ben kendimi bildiğim yaşlardan bu yana STK’ların içindeyim.
Geçen gün sıraladım; 30’un üzerinde derneğe, vakfa üyeyim.
Gerçi daha çok eğitim ağırlıklı olanlara şimdilerde vakit ayırıyorum ama hepsi için zaman harcadım, fikrimi verdim, projelerin içinde yer aldım.
Her birinin bana kattığı çok şey oldu.
Hem hayat deneyimimi zenginleştirdi, hem kolektif bir şeyler yapmanın kıymetini öğretti, hem de tarifsiz duygular bana kazandırdı.
Bir insana, bir gruba, topluma hizmet etmenin ne kadar değerli olduğunu bana her biri anlattı.
Özgüvenimi sağladı, kendimi iyi hissettirdi.
Tabii iyi bir sosyal çevre de kazandırdı.
Onlar sayesinde hayatta yalnız olmadığımı, yaşadığım sorunların çoğunu herkesin yaşadığını fark ettim.
Bizi mutlu eden şeyleri bile paylaşmamız gerektiğini anladım.
Sivil toplumculuk iyidir.
Ülke için de, demokrasi için de, insanlık için de iyidir.
Karışın hayata, bırakın sanal dünyayı...
Göreceksiniz daha mutlu olacaksınız.
Fotoğraf paylaşarak
vatanseverlik olmaz
“SOSYAL medyada birkaç bayrak fotoğrafı paylaşarak vatanseverlik olmaz” da demiştim.
Paylaşanlardan biri “Sen de bu zamanlarda paylaş” demiş.
Bak kardeşim;
Biz gazeteciyiz.
Haberlerimizle konuşuruz, yazılarımızla konuşuruz.
Sen de bir zahmet; bırak instagramda fotoğraf beğenmeyi biraz da yazı oku, haber izle.
Fiziki olarak sokakta olman yetmez, fikri olarak da insanların içine katıl.
Katıl ki; elindeki telefon Türkiye’nin, dünyanın gerçeklerini öğrenebilesin.
Üç önemli fuarın iptali
endişeleri anlatıyor
ULUSLARARASI Berlin Turizm Borsası Fuarı ITB iptal edildi. Sonra Cenevre Otomobil Fuarı da ertelendi.
Şimdi de dünyanın en büyük cep telefonu fuarı Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020, koronavirüs salgınından kaynaklı endişe nedeniyle iptal edildi.
Barselona’ya sadece bu fuar için en az 100 bin kişi geliyordu.
Amazon, Sony, Huawei, Nokia, LG Electronics, Vodafone, Facebook ve çip üreticileri Intel ile Nvidia, konferansa katılmayacaklarını açıklayınca iptal etmekten başka bir çare kalmadı.
Turizmcilerle konuşuyorum.
Yurtdışı turlarında büyük iptaller var.
Otel rezervasyonlarında da durum aynı...
“Yaz gelince her şey biter” diyorlar ama dünyanın diğer bir tarafı da kışa girecek.
Yani koronavirüs ya da benzer salgınlar bundan sonra dünya ekonomisini tehdit etmeye devam edecektir.
Siyasetin dili
çok önemli
SON gelişmeler, yaşananlar, şehit haberleri siyasetin dilini yine sertleştirdi.
Böyle olunca herkes gerginleşiyor.
Özetle toplum gergin...
Özellikle siyasetçilerden beklentimiz bu dönemlerde kucaklayıcı, birleştirici bir dil kullanmaları.
Siyasetin doğasında bazen sertleşme olabilir.
Ama en azından böyle günlerde daha özenli olalım.
Gerçekten hepimizin buna çok ihtiyacı var.
Mentörlük yapalım
ÇAĞRIMI tekrarlıyorum;
Şehit aileleri ve çocukları için elimizden geleni yapmalıyız.
Özellikle de eğitim bursları konusunda toplumun daha aktif olması gerektiğini düşünüyorum.
Sivil toplum örgütleri gönüllü üyeleri aracılığıyla mentörlük modeliyle bunu yapabilirler.
Ve o gençlerimiz hayat boyu o insanların yol göstericiliği sayesinde kendilerini güçlü hisseder.
Karışın hayata daha mutlu olacaksınız
“BİRAZ gerçeğe dönelim” dedim pazar yazımda.
O kadar çok mesaj geldi ki...
Birçok kişi sanal dünyanın gerçeklerden uzak halinden mutsuz.
Yaşanan en kötüye rağmen hayata olduğu gibi devam etmek elbette önemli...
Ama benim kastettiğim bu değil.
Gerçekten de sanal hayattan kopamayan insanlar var.
O yüzden onlara bir öneri oldu.
Sokağa çıkın, sivil toplum örgütlerine girin dedim.
Ben kendimi bildiğim yaşlardan bu yana STK’ların içindeyim.
Geçen gün sıraladım; 30’un üzerinde derneğe, vakfa üyeyim.
Gerçi daha çok eğitim ağırlıklı olanlara şimdilerde vakit ayırıyorum ama hepsi için zaman harcadım, fikrimi verdim, projelerin içinde yer aldım.
Her birinin bana kattığı çok şey oldu.
Hem hayat deneyimimi zenginleştirdi, hem kolektif bir şeyler yapmanın kıymetini öğretti, hem de tarifsiz duygular bana kazandırdı.
Bir insana, bir gruba, topluma hizmet etmenin ne kadar değerli olduğunu bana her biri anlattı.
Özgüvenimi sağladı, kendimi iyi hissettirdi.
Tabii iyi bir sosyal çevre de kazandırdı.
Onlar sayesinde hayatta yalnız olmadığımı, yaşadığım sorunların çoğunu herkesin yaşadığını fark ettim.
Bizi mutlu eden şeyleri bile paylaşmamız gerektiğini anladım.
Sivil toplumculuk iyidir.
Ülke için de, demokrasi için de, insanlık için de iyidir.
Karışın hayata, bırakın sanal dünyayı...
Göreceksiniz daha mutlu olacaksınız.
Fotoğraf paylaşarak
vatanseverlik olmaz
“SOSYAL medyada birkaç bayrak fotoğrafı paylaşarak vatanseverlik olmaz” da demiştim.
Paylaşanlardan biri “Sen de bu zamanlarda paylaş” demiş.
Bak kardeşim;
Biz gazeteciyiz.
Haberlerimizle konuşuruz, yazılarımızla konuşuruz.
Sen de bir zahmet; bırak instagramda fotoğraf beğenmeyi biraz da yazı oku, haber izle.
Fiziki olarak sokakta olman yetmez, fikri olarak da insanların içine katıl.
Katıl ki; elindeki telefon Türkiye’nin, dünyanın gerçeklerini öğrenebilesin.
Üç önemli fuarın iptali
endişeleri anlatıyor
ULUSLARARASI Berlin Turizm Borsası Fuarı ITB iptal edildi. Sonra Cenevre Otomobil Fuarı da ertelendi.
Şimdi de dünyanın en büyük cep telefonu fuarı Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020, koronavirüs salgınından kaynaklı endişe nedeniyle iptal edildi.
Barselona’ya sadece bu fuar için en az 100 bin kişi geliyordu.
Amazon, Sony, Huawei, Nokia, LG Electronics, Vodafone, Facebook ve çip üreticileri Intel ile Nvidia, konferansa katılmayacaklarını açıklayınca iptal etmekten başka bir çare kalmadı.
Turizmcilerle konuşuyorum.
Yurtdışı turlarında büyük iptaller var.
Otel rezervasyonlarında da durum aynı...
“Yaz gelince her şey biter” diyorlar ama dünyanın diğer bir tarafı da kışa girecek.
Yani koronavirüs ya da benzer salgınlar bundan sonra dünya ekonomisini tehdit etmeye devam edecektir.
Siyasetin dili
çok önemli
SON gelişmeler, yaşananlar, şehit haberleri siyasetin dilini yine sertleştirdi.
Böyle olunca herkes gerginleşiyor.
Özetle toplum gergin...
Özellikle siyasetçilerden beklentimiz bu dönemlerde kucaklayıcı, birleştirici bir dil kullanmaları.
Siyasetin doğasında bazen sertleşme olabilir.
Ama en azından böyle günlerde daha özenli olalım.
Gerçekten hepimizin buna çok ihtiyacı var.
Mentörlük yapalım
ÇAĞRIMI tekrarlıyorum;
Şehit aileleri ve çocukları için elimizden geleni yapmalıyız.
Özellikle de eğitim bursları konusunda toplumun daha aktif olması gerektiğini düşünüyorum.
Sivil toplum örgütleri gönüllü üyeleri aracılığıyla mentörlük modeliyle bunu yapabilirler.
Ve o gençlerimiz hayat boyu o insanların yol göstericiliği sayesinde kendilerini güçlü hisseder.