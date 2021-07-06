Kapanmamak istiyorsak ikna da etmek zorundayız

***
Meslektaşım Demet Cengiz’in kitabını da bu duygularla okudum.
“Adımı Deniz Koydular” son yıllarda okuduğum en ilginç romanlardan biri...
Adımı Deniz Koydular, toplumsal meselelerden bireysel sorunlara uzanan geniş bir yelpazede bir kadın ve bir erkek hikâyesini anlatıyor.
Biri doğudan ve bir kardelen olan Deniz Yıldız, diğeri batıdan biri James Rowe... İki hırpalanmış çocuk öyküsünü anlatıyor roman... Tabii ki Demet gerçek hikâyelerden esinlenerek romanı yazmış. “Adımı Deniz Koydular” hepimiz için aslında tanıdık öyküler...
O gün herhalde İzmir sıcaklık rekoru kırdı.
Arabaya bindiğimde derece 47’yi gösteriyordu.
Gölgede bile nefes almak mümkün değildi.
İzmir Marina’da buluştuk; tesisler yenilenmiş ve kullanıma açılmıştı.
Başkan Soyer’e giderek dikkat çeken İzmir trafiğini sordum.
Herkes görüyor; sadece işe gidiş saatlerinde değil, her dakika bir yoğunluk sözkonusu...
İlk ikisi Sinovac’tı, üçüncüyü Biontech oldum.
Aslında sistem iki seçenekli alternatif sundu. Sinovac ya da Biontech tercihini bana bırakmıştı.
Doktorlarımla konuştum; bu arada epey bilimsel makale okudum, mesleğimi de düşünerek Biontech’i tercih ettim.
Birincisi inaktif iki aşıdan sonra mRNA tipi Biontech’in daha güçlü koruma sağlayabileceğini söylediler.
Yeni varyantlara karşı vücudumun daha güçlü bir tepki vereceği tavsiyesinde bulundular.
İkincisi de çok sık seyahat eden biri olarak yurtdışı çıkışlarında Biontech’in bana avantaj sağlayacağını düşündüm.
Sıkıldık, bunaldık biliyorum.
Gerçeği söylemem gerekirse ben de öyle...
Ki;
Her gün gazeteye geldim, tedbirlerimi alarak toplantılara katıldım.
Gönüllü olup ilk aşı yaptıranlardan biri olarak biraz olsun rahatlasam bile yine de eskisi kadar özgür olamamak beni de çok sıktı.
Haldır haldır koşturmaca olmadığı için hobilerime, sevdiklerime, kendime vakit kalsa da yine de yoğun olduğum günleri aramıyor değilim.
Cumhuriyet’te İpek Özbey kendisiyle konuşmuş.
Ve bana göre çok önemli bilgiler içeren bir röportaj olmuş.
Hotamışlıgil aşı karşıtlığının en az salgın kadar büyük bir tehdit olduğunu söylüyor.
Ki ben de aynı görüşteyim.
Bu pandemiyi bitirmenin tek yolunun aşı ve ilaçlar olduğunu düşünüyorum.
O yüzden en başta ve örnek olmak için gönüllü olup aşı oldum.
Hotamışlıgil diyor ki;
“Delta varyantı belki de şimdiye kadar ortaya çıkan en problemli varyant. Kedi-fare kovalamacası gibi düşünün, bu varyantın da ortaya çıkma sebebi enfeksiyonun kontrolsüz şekilde muazzam boyutlara ulaşması. Delta’nın sıkıntısı yayılma hızından kaynaklanıyor. Varyantın öncelikli olarak yayılımı aşılanmamış ya da tek doz aşılanmış grup içinde sürüyor. Çok hızlı yayıldığı için yüksek sayıda insana ulaşabiliyor ve baskın hale geçiyor. Henüz hiçbir ülkede tam aşılama şu ana kadar başarılamadı ama yüksek düzeylere ulaşıldı. Aşılı nüfus oranı yükseldikçe, bu enfeksiyonlar kontrol altına girecektir.”
Örneğin yiyecek, içecek sektörü bir buçuk yılın yarısında kapalıydı. Açık olduğu günlerin yarısında da yarı kapasitede çalıştılar.Bu sektörün kendini toparlaması en az pandemi süresi kadar alır.Örneğin turizm ve eğlence sektörü...
Turizmciler için de bu dönem bir kabus gibi geçti. Sektörün normalleşmesi için daha da zaman var.Belki pandemi sonrasının yıldız sektörleri olacaklar ama bunun için de zaman var.
Virüsün mutasyona uğraması ve aşılanmaya rağmen yasakların devam etme ihtimali endişeleri artırıyor. Ve elbette müzisyenler... Onlar da çok sıkıntıda... Geçen gün şarkıcı İlhan Şeşen’in bir açıklamasını okudum. Şeşen, son dönemde geçim sıkıntısı çeken müzisyenlerden biri olduğunu söylüyor; “Konser ve eğlencelerin yasaklanmasıyla düştüğüm ekonomik darboğaza sadece 3 ay kadar dayanabilirim. Benim yapabildiğim bir tek müzik var, dolayısıyla çıkacağım sokağa ve çalgıcılık yapacağım. Benim öyle komplekslerim yoktur. Ev geçindirmek zorundayım. Sokak çalgıcılığı çok şerefli bir mertebe. Hiç yüksünmüyorum” demiş.1 Temmuz’dan itibaren Türkiye yasakları biraz gevşetecek.Eğlence sektörünün biraz olsun rahatlayacağını düşünüyorum.Ama büyük konserler olur mu yine de bilemiyorum.Şeşen gibi sıkıntıda olan çok müzisyenin olduğunu biliyorum.Peki ne olacak?Üstelik Avrupa’dan delta varyantıyla ilgili haberler gelmeye başlamışken...Bence devletin bazı sektörlere desteği devam etmeli.Bu sefer de müzisyenler unutulmamalı.
Delta varyantı canımızı sıkıyor
Diagnovir’in PCR testlerinin yerini alması hedefleniyordu.
Ve bilinen testlerden çok daha pratik; 10 saniyede yüzde 99’luk bir sonuç alıyorsunuz.
O günlerde Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar ile konuşmuştum.
“Koronavirüs 150 nanometre boyutunda bir parçacık. Araştırmacılarımız yıllarca nano boyuttaki parçacıklarla uğraştılar. Sadece ağızdan alınan sürüntü için hızlı bir kit ve optik düzenekle hızlı tanı yapabiliyor. Pozitif olması halinde 5-10 saniye içinde sonuç veriyor, negatiflik olması halinde ise 20-30 saniye içinde sonuçlanıyor. Yapılan kontrollerde bu yöntemle pozitif bulduklarımızın PCR’ı negatif çıksa bile birkaç gün sonra PCR’larının pozitife döndüğünü gördük” demişti.
Ve...
Diagnovir geliştirildi, kullanıma hazır hale getirildi.
Hiçbir işletmenin bu şartlarda ayakta kalması mümkün değil. Üstelik bu sektör iki buçuk milyon insana iş veriyor, aileleriyle birlikte 10 milyondan fazla insan demek...
Defalarca yazdım.
Bu sektör çok daha büyük desteği hak ediyor.
Açılmış olmaları, masaların doluyor olması elbette önemli ama inanın kayıpları toparlamak en az bir yıl alacak.
O da işler yolunda gider, bir daha kapanma olmazsa...
Asıl şimdi bu işletmelerin kredi desteğine, vergi muafiyetine, KDV indirimlerine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Karşıyaka Spor Kulübü...
Aylar önce bir yazı yazdım.
Ve dedim ki;
“Futbol tek alternatif değil ama futbolsuz da olmuyor.”
Pınar Karşıyaka, Türkiye’de şampiyonluklar kazandı. Cumhurbaşkanlığı kupasını kaldırdı. Avrupa’da iki kere final oynadı. Bu büyük heyecan elbette camiayı hareketlendirdi, çok sevindirdi.
Yine yelkenciler her zaman olduğu gibi hep göğsümüzü kabarttı. Kadın voleybol takımı kısıtlı imkanlara rağmen harikalar yarattı.
“Siz İzmir’i bu kadar popüler yapmayacaktınız. Artık İzmir’de bir yerden bir yere gitmek İstanbul kadar, hatta İstanbul’dan daha zor. İstanbul’da en azından kaçışlarınız var, alternatif yollar var. İzmir’in trafiği gerçekten acil önlem bekliyor...”
Cuma akşamı Karşıyaka’dan Çeşme’ye iki buçuk, üç saatte giden olmuş.
Pazartesi günleri Çeşme’den merkeze dönüş de öyle...
Birkaç yıldır ısrarla yazıyorum.
Büyük şehirlerimiz gerçekten büyük ve sorunları için yapısal çözümler gerekiyor.
Pandemi sonrası trafik eskisine döner umudunda olmayın.
Maç sonucu bizim için çok parlak değildi ama Socar’ın Türkiye’yle ilgili gelecek planlarını dinlemek güzeldi.
Petkim, Star Rafineri, Socar Terminal ve TANAP dahil Türkiye’ye toplam yatırım 14 milyar doları aşmış.
Star Rafineri 7 milyar dolar, Socar Terminal 400 milyon dolar, Petkim özelleştirmesi 2 milyar 40 milyon dolar ve TANAP 6.5 milyar dolarlık yatırım almış.
Socar Türkiye, Aliağa’daki tüm iştiraklerini kapsayan arazi için “Özel Endüstri Bölgesi” unvanını alan Türkiye’deki ilk şirketi oldu. Daha da önemlisi Socar, Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı konumunda...
Vagif Aliyev Petkim’i özelleştirmeden alarak Türkiye’de uzun bir yolculuğa çıktıklarını söylüyor.
Tünelin ucundaki ışığı gördük. Aşılar geldikçe, günlük aşı sayısı arttıkça umutlarım daha da artıyor.
Önümüzdeki haftadan sonra 40 yaşın altındakiler de aşılanmaya başlayacak. Temmuz sonuna kadar 18 yaşına kadar olan gençlerimiz de...
Bir de altı ay sonrası üçüncü aşıları da temin edebilirsek; işte o zaman pandemiyi günlük hayatımızdan çıkarabileceğimizi düşünüyorum.
Üstelik yıl sonuna doğru ilaçların da çıkacağını düşünürsek; daha da umutlanıyorum.
Bilim insanları daha sonraki süreçlerle ilgili çalışmalarını devam ettiriyorlar.
Artık bu çalışmaları da sıkı takip etmeye başladım.
Şimdilik üçüncü aşıyı tavsiye ediyorlar ama sonrası için veriler toplandıktan sonra adımlar atılacak.
Bizim meslek gerçekten dinamiktir ve tempo ister.
Bir şey daha ister; o da ekip çalışması yapmayı...
Özellikle yazı işleri ekibi gün için çok kez bir araya gelir, toplantılar yapar.
Biz de öyle yaparız.
Kendimi hep şanslı hissetmişimdir. Hep deneyimli kadrolarla çalıştım. Çok iyi gazeteciler etrafımdaydı.
Ve uzun yıllardır birlikte olduğum bir ekip olduğu için çok hızlı aksiyon alırız.
Bazen günler uzar; geceyi sabah yaparsınız.
Bazen de haber özel günlerinizin bile önüne geçer.
Her mesleğin elbette zorlukları, güzellikleri vardır ama gazetecilik gerçekten tutku ister.
İşte o günlerde yanınızda kimlerin olduğu çok önemlidir. Sekiz saati her gün aşan bir mesaide haber için kalpleri atan insanlar okuduğunuz gazeteyi yapar.
Bazıları vitrindedir, bazıları ise perde arkasındaki kahramanlardır.
Gazeteciliğe başladığım ilk günlerde tanıdığım isimlerden biriydi Nejat Bekmen...
Öyle yorumlar dinliyorum ki şaşırıyorum.
Komplo teorileri öylesine fazla ki anlatanların bile inandığını zannetmiyorum.
Bazı hastalıkların bitmesinde aşıların büyük rolü oldu.
O yüzden aşılanma konusunu ciddiye almamız gerekir.
Aşı olmayanlar için bazı tedbirlerin dünyada uygulandığını görüyoruz.
AB ülkelerinden aşıları tam olan yolcular, cuma günü yayınlanan yeni kurallar doğrultusunda 9 Haziran’dan itibaren Kovid testi yaptırmadan Fransa’ya girebilecekler.
Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nden tam aşılı olanlardan ise negatif test sonucu istenecek. Ancak karantinaya alınmaları gerekmeyecek ve zorunlu olmayan seyahatlere artık izin verilecek.
Ama şöyle bir tarif yapmışlar;
“Tam aşılı kişiler dozlarını yolculuklarından en az 14 gün önce Pfizer, Moderna veya AstraZeneca aşılarıyla almış kişilerdir. Johnson & Johnson aşısı için zaman aralığı dört haftadır.”
Yani başlangıçta bizim gibi Çin aşısı Sinovac’ı olanlar için hala seyahatlerle ilgili bir belirsizlik var.
Şimdilik PCR testinizi olup bazı ülkelere gidebiliyorsunuz.
Geçen yazdan daha kalabalık geçecek Bodrum, Çeşme ve diğer turistik yerler...
Pandemi öncesinde başlayan bir alışkanlık oldu. Örneğin Alaçatı’da bazı işletmeler sabaha kadar ve yüksek volumlü sesle müzik yaptılar.
Oraya gelip tatil yapmak isteyenleri hiçe sayarak...
Sokağa taşan müziği güzel zannederek...
Eller havayı eğlence gibi görerek...
Önce şöyle dedi;
“7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Kulübümüzü çok daha iyi noktalara getireceğine inandığım bu adımla yönetimde üstlenmiş olduğum tüm görevler bir icra kurulu tarafından yürütülecek olup, yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sistemimiz bu şekilde devam edecektir. Göztepe’miz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir.”
Sepil’in bu kararı elbette spor camiasında ve İzmir’de sarsıcı bir etki yarattı.
Çok kişinin kendisiyle konuştuğunu, kararını gözden geçirmesi için ısrarcı olduğunu da biliyorum.
Ama kararı değişmedi.
Ve ikinci açıklaması da şöyle oldu;
Ve aşıların üzerinden aylar geçmesine rağmen hala tartışmalar devam ediyor.
Üstelik bilimsel veriler aşı olanlarda ölüm oranlarının çok düşük, hastaneye yatış oranlarını da azalttığını göstermesine rağmen...
Gerçekten bir buçuk yılımızı evlerde geçirmemize, sevdiklerimizden uzakta kalmamıza neden olan bu salgına rağmen böyle bir durum var.
Türkiye’de aşı randevusu kapasitesinin sadece yüzde 30’unun dolu olmasını anlamakta zorlanıyorum.
Şimdi sıra 50 yaşındakilere geldi.
Elbette aşılama bir sistematik çerçevesinde yapılıyor.
Ama bu oranları görünce aşı olmak isteyen herkese randevuların açılması gerektiğini düşünmeye başladım.
Kapanmamak istiyorsak ikna da etmek zorundayız
KABUL; çok sıkıldık.
Kabul; bu bir buçuk yıl kabus gibi geçti.
Kabul; hepimiz dişimizi sıktık ve tedbirleri en küçük ayrıntısına kadar uygulamaya çalıştık.
Kabul; yakınlarımızdan, sevdiklerimizden hastalananlar oldu, bazılarını kaybettik ve gerçekten korktuk.
Kabul; hayatın normalleşmesini, bir daha kapanmamak üzere yaşama devam etmek istiyoruz.
Hapsini anlıyorum ve ben de istiyorum.
O yüzden aşı olmalıyız.
Aşı olmayanları da ikna etmeliyiz.
Başka çare şimdilik gözükmüyor.
Ve bazı ülkeler aşı olanlarla, olmayanlar arasında farklı uygulamalara gidiyor.
Kimseye “Aşı olmak zorundasın” denmiyor, insanların inisiyatifine bırakılıyor ama aşı olmayanlar için hayatın daha zor olduğunu bir şekilde anlatıyorlar.
Örneğin bazı ülkeler aşı olmayanların sinemaya, konsere girmesini yasakladı.
Spor karşılaşmaları için de benzer uygulamalar var.
Toplu gidilecek, seyredilecek her yerde aşı aranıyor.
Nasıl uçağa binmeden aşı karnenizi ya da PCR testinizi istiyorlarsa; toplu kullanım gerektiren her yer için de benzer tedbirler getirilebilir.
Bana sorarsanız getirilmeli de...
Çünkü normalleşme ancak böyle olabilir.
Aşı yasayla, tüzükle, yönetmelikle zorunlu hale getirilemez.
İkna olmayan da aşı olmasın; kabul...
Ama o zaman bizim normalleşmemize de gölge etmesin.
Her yeri her yere benzetiyoruz
HAFTA sonu Çeşme’ye gidenler, Çeşme’den dönemediler.
2.5 saatte dönen de var, 3 saatte de dönen...
Yani kısa tatil, uzun bir çile dönüşüyor.
Normal...
Çünkü biz her yeri her yere benzetiyoruz.
İnsanların önüne alternatifler koymuyoruz.
Koysak da; Marmaris Bodrum gibi olsun, Çeşme de Antalya’ya benzesin istiyoruz.
Kimliklerle oynuyoruz.
Bir yeri popüler yapınca işin bittiğini zannediyoruz.
Oysa mevcut altyapılarla bu tatil merkezlerini yönetmek neredeyse imkansız hale geliyor.
Ne yeterince yatak mevcut, ne yol, ne altyapı...
Bir yer şişinceye kadar sesimizi çıkarmıyoruz sonra da isyan ediyoruz.
Durum budur...
Temmuz, ağustos evde oturmak galiba daha akıllıca hale geliyor.
Böyle giderlerse şehir olurlar
CUMARTESİ akşamı İstanbul’dan gelen bir dostuma gitmek için Alaçatı’daki evimden çıktım. 4 kilometrelik yolu 45 dakikada gidemedim.
Hadi otoban kalabalık; insanlar yazlıklarına, otellerine, yemek yiyecekleri mekanlara ulaşmaya çalışıyor.
Onunla da kalmıyor.
Kent için trafiği kadar bir o kadar da Çeşme, Bodrum içinde zaman ayırıyorsunuz.
Garip bir hale dönüştü bu iş...
Ne yapmak lazım?
Bunu elbette siyasetçiler, yerel yöneticiler düşünecek.
Biz tespitimizi yapalım.
Böyle giderse Çeşme’ye, Bodrum’a çevre yolu yapmak zorunda kalırız.
O zaman da buraları tatil beldesi değil, bildiğiniz şehir olur.
Ben yine de uyarayım da...
YAZ, tatil deyince akla elbette deniz, kum, güneş geliyor. Ama mekanlar da tatilleri daha anlamlı yapıyor. Cumartesi akşamı biraz da ısrarla, geç vakit bir yere uğradım. Doğrusunu söylemek gerekirse ben çekinerek, maskemi takarak, kalabalıklara girmeyerek gittim. Ama gördüm ki, fena normalleşmişiz. Daha kalabalık gördüm her yeri... O kadar bekledikten sonra açılmanın heyecanını anlıyorum. Yine de uyarmadan edemiyorum.
Büyük şehirlerin
sorunları da büyük
HÜRRİYET Ege’deki odam Alsancak limanını görüyor. Trafiğin şiştiğini, merkezin bir kaosa dönüştüğünü net görüyorum. Çünkü bazen o sıkışıklık olmuyor. Birincisi; İzmir gibi, İstanbul gibi ortasından deniz geçen şehirlerin ulaşım çözümleri çok daha zor. İstanbul Marmaray gibi büyük, önemli projelerle önemli bir adım attı. İstanbul’a gittiğimde ben kullanıyorum ve rahatlığını hissediyorum. Biliyorum büyük yatırımlar... Ama Türkiye gibi büyük bir ülke için bu projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor.
Ekonominin kalbi bu şehirlerde atıyor. Ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyorlar. Büyük şehirlerde zaman para, kaynak demek... İzmir’de körfez geçiş projesini mutlaka hayata geçirmemiz lazım. Ben böyle yazınca itirazlar, eleştiriler oluyor. Hepsini okuyorum ve anlıyorum. Bugünün teknolojisi, mühendislik çözümleri ve çevreyle barışık yatırımlarıyla bu eleştirilere cevap vermek mümkün.
Ben şehirlerimizin bozulmasını asla istemem. Zaten beni takip edenler bu samimiyetimi iyi bilirler. Hele tutkuyla bağlı olduğum İzmir’in zarar görmesine asla dayanamam. Ama şunu unutmayın. Benzer projeler dünyanın birçok yerinde yapılıyor. Ve bir çoğunda bizim şirketlerimiz, mühendislerimiz görev alıyor. En iyisini, en doğrusunu, en çevrecisini yapabilecek kapasitedeyiz.
İzmir gibi şehirlerin sorunları da büyüyor. Çözümler her zaman var. Yeter ki; kent için en doğrusunu yapalım.