Kadın futbolunda da İzmir çok iddialı

TÜRKİYE kadın futbolu büyük bir çıkış içinde... Bazen denk geldiğinde maçları izliyorum. Dileğim bu ilginin artması ve kadınlarımızın her alanda olduğu gibi futbolda da uluslararası başarılara imza atmaları...
İzmir’de Altaylı kadınları takip ediyorum.
Kadın Futbol Şubesi resmi olarak 2021 Eylül ayında kurulsa da aslında takım 2020-2021 sezonu için oluşturuldu. Takım önce 3. Lig’den sisteme dahil olacaktı, pandemi nedeniyle 3. Lig’den başlayacaktı; ancak TFF’nin kararıyla Süper Lig’de Profesyonel Şubesi olan takımların doğrudan Kadınlar Süper Ligi’ne alındı.
Şube aslında ilk defa 1992 yılında kuruldu ve 1992-1996 yıllarında faaliyet gösterdi ama çeşitli sebeplerden ötürü kapatıldı. Tekrar açmak 2021 yılına denk geldi.
SADECE ÜÇ YABANCI VAR
Takım şu an için 25 oyuncudan oluşuyor. 3 yabancı 22 yerli. Yabancıların üçü de Gürcü ve genç oyuncular... Takımın yaş ortalaması 20’nin altında. Altay Kadın Futbol Şubesi Sorumlusu Deniz Kemahlı; devre arasını iyi değerlendirmek istediklerini ikinci devreye çok daha iddialı bir takımla mücadele edeceklerini söylüyor. “İmkanlarımız el verirse bir yerli, bir yabancı olmak üzere 2 takviye daha yapmayı düşünüyoruz. Mevcut kadrodan da tecrübe kazanması adına alt liglere göndereceğimiz birkaç oyuncumuz olabilir. U19 ve U17 milli takımlarında görev yapan 5 oyuncumuz var. Takım içindeki aile ortamı kulaktan kulağa yayıldıkça kendileri gelmek istiyorlar, biz de bonservis problemleri yoksa ve takımımıza fayda sağlayacaklarsa takımımıza dahil ediyoruz” diyor.
Altay Özgür Ekmekçioğlu başkanlığında genç bir ekiple yönetiliyor. Ve son 5 yılda müthiş işler başardılar.
Ben Altay’ın ikinci devre daha iyi olacağını düşünüyorum. Kadın futbol takımını da artık daha yakından izleyeceğim.
İlk hedef ligde zirve
ardından Avrupa ligi
ALTAY Kadın Futbol Şubesi Sorumlusu Deniz Kemahlı ile takımın hedeflerini konuştuk.
Kemahlı şöyle diyor; “Temel hedefimiz yetiştirici bir şube olmak. Zaten yaş ortalamamızdan da bu anlaşılabilir. Aldığımız yabancılar çok genç oyuncular. Önce şehrimizde, sonra bölgemizde, sonra Türkiye ve diğer ülkelerde spor okullarımızı kademeli olarak kurarak hem gelir elde etmek ve yaş gözetmeksizin kadınların futbola katılımını artırmak istiyoruz. Bu işin kalbinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yapacağımız katkı yatıyor. ‘Evde otur, ne işin var dışarda erkek çocukları gibi top oynuyorsun’ denilen tüm kadınlara futbol imkanı yaratmak istiyoruz. Futbolun hem sahada, hem tribünde, hem de kulüp yönetim kademelerinde erkek egemenliğinden çıkıp, kadınların da giderek artan şekilde söz sahibi olduğu bir ortam haline getirmeye katkı vermek en büyük arzumuz. Tabii ki bunları gerçekleştirirken başarılı olmak da hedefimiz.”
Altay; bugün üç büyüklerin kadın futbol takımıyla aynı ligde ve sahada futbol oynuyor.
Beş yılın sonunda kurumsal bir takım oluşturmak en büyük hedefleri... Ama oyuncu yetiştiren bir kulüp olmayı daha çok önemsiyorlar.
Elbette Avrupa liginde oynamak da hedefler arasında...
Kendi gelirini üreten bir kulüp hayali
BİZİM gibi ülkelerde spor futbol odaklıdır hep... Belki son yıllarda basketbol biraz öne çıkmıştır ama diğer spor dallarının hak ettiği yeri aldığını düşünmüyorum. Futbolda profesyonel şubelere milyonlar akarken, diğer branşlarda kulüpler ve sporcular zorluklarla mücadele ediyorlar.
Altay Kadın Futbol Şubesi Sorumlusu Deniz Kemahlı’ya kadın futbolu için de bu koşulların geçerli olup olmadığını sordum.
Şöyle yanıt verdi; “En önemsediğimiz konu, şubemizin maddi olarak sürdürülebilir olması. Gelirinden fazla para harcamayan şube, kendi sponsorluğunu, kendi spor okulu gelirlerini, hatta kendi bilet gelirini üreten bir şube hayalimiz var. Yabancı kulüplerle çeşitli anlaşmalarından tutun oyuncularımıza ilerde çeşitli eğitim fırsatlarına, sağlık, psikolojik destek gibi her türlü konuyu birçok kolda şimdiden düşünüyor ve bunları projelendiriyoruz. Bu projeler de şubemiz büyüdükçe büyüyerek devam edecek.”
Dilerim hepsi gerçek olur.
Çünkü Türk sporunun geleceği biraz da bu tür projelere bağlı...
Altyapı yetersiz mutlaka destek lazım
TÜRKİYE’de kadın futbolu genellikle belediyelerin ya da yerel küçük kulüplerin çabalarıyla ayakta tutulmuş. Beşiktaş’ın 3. Lig’den dahil olmasıyla bir ilgi kazanmış ama yeterli olmamış. Bu sene TFF’nin kararıyla Erkekler Süper Lig’de profesyonel takımı olan 8 takım doğrudan Kadınlar Süper Ligi’ne dahil edildi. Altay, Galatasaray, Fenerbahçe, Hatayspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Sivasspor ile birlikte 24 takımlı Süper Lig’i oluşturuldu. TFF bu ligi iki gruba böldü; A ve B grupları... Altay A grubunda mücadele ediyor.
Federasyon’un bu kararına rağmen kulüpler yeterli ilgiyi görmüş değil. Bence kadınlarımız maçlara gitmeliler ve kulüpleri desteklemeli.
Kadın futbolundaki en büyük sorun tesis. İdmanlarını akşam yapmak zorundalar... Yine tesis sayısı çok az olduğu için idman yapacak saha bulmakta büyük zorluk yaşıyorlar. Üstelik kadın futbolunda oyuncuların çoğu çalıştıkları için akşamları antrenman yapmak zorunda kalıyor.
Bence pozitif bir ayrımcılık yapılmasında fayda görüyorum.
Devletimiz, yerel yönetimler ve sponsor desteğiyle kadın futbolunu yükseltmeliyiz.
Kadın futbolunda da İzmir çok iddialı
TÜRKİYE kadın futbolu büyük bir çıkış içinde... Bazen denk geldiğinde maçları izliyorum. Dileğim bu ilginin artması ve kadınlarımızın her alanda olduğu gibi futbolda da uluslararası başarılara imza atmaları...
İzmir’de Altaylı kadınları takip ediyorum.
Kadın Futbol Şubesi resmi olarak 2021 Eylül ayında kurulsa da aslında takım 2020-2021 sezonu için oluşturuldu. Takım önce 3. Lig’den sisteme dahil olacaktı, pandemi nedeniyle 3. Lig’den başlayacaktı; ancak TFF’nin kararıyla Süper Lig’de Profesyonel Şubesi olan takımların doğrudan Kadınlar Süper Ligi’ne alındı.
Şube aslında ilk defa 1992 yılında kuruldu ve 1992-1996 yıllarında faaliyet gösterdi ama çeşitli sebeplerden ötürü kapatıldı. Tekrar açmak 2021 yılına denk geldi.
SADECE ÜÇ YABANCI VAR
Takım şu an için 25 oyuncudan oluşuyor. 3 yabancı 22 yerli. Yabancıların üçü de Gürcü ve genç oyuncular... Takımın yaş ortalaması 20’nin altında. Altay Kadın Futbol Şubesi Sorumlusu Deniz Kemahlı; devre arasını iyi değerlendirmek istediklerini ikinci devreye çok daha iddialı bir takımla mücadele edeceklerini söylüyor. “İmkanlarımız el verirse bir yerli, bir yabancı olmak üzere 2 takviye daha yapmayı düşünüyoruz. Mevcut kadrodan da tecrübe kazanması adına alt liglere göndereceğimiz birkaç oyuncumuz olabilir. U19 ve U17 milli takımlarında görev yapan 5 oyuncumuz var. Takım içindeki aile ortamı kulaktan kulağa yayıldıkça kendileri gelmek istiyorlar, biz de bonservis problemleri yoksa ve takımımıza fayda sağlayacaklarsa takımımıza dahil ediyoruz” diyor.
Altay Özgür Ekmekçioğlu başkanlığında genç bir ekiple yönetiliyor. Ve son 5 yılda müthiş işler başardılar.
Ben Altay’ın ikinci devre daha iyi olacağını düşünüyorum. Kadın futbol takımını da artık daha yakından izleyeceğim.
İlk hedef ligde zirve
ardından Avrupa ligi
ALTAY Kadın Futbol Şubesi Sorumlusu Deniz Kemahlı ile takımın hedeflerini konuştuk.
Kemahlı şöyle diyor; “Temel hedefimiz yetiştirici bir şube olmak. Zaten yaş ortalamamızdan da bu anlaşılabilir. Aldığımız yabancılar çok genç oyuncular. Önce şehrimizde, sonra bölgemizde, sonra Türkiye ve diğer ülkelerde spor okullarımızı kademeli olarak kurarak hem gelir elde etmek ve yaş gözetmeksizin kadınların futbola katılımını artırmak istiyoruz. Bu işin kalbinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yapacağımız katkı yatıyor. ‘Evde otur, ne işin var dışarda erkek çocukları gibi top oynuyorsun’ denilen tüm kadınlara futbol imkanı yaratmak istiyoruz. Futbolun hem sahada, hem tribünde, hem de kulüp yönetim kademelerinde erkek egemenliğinden çıkıp, kadınların da giderek artan şekilde söz sahibi olduğu bir ortam haline getirmeye katkı vermek en büyük arzumuz. Tabii ki bunları gerçekleştirirken başarılı olmak da hedefimiz.”
Altay; bugün üç büyüklerin kadın futbol takımıyla aynı ligde ve sahada futbol oynuyor.
Beş yılın sonunda kurumsal bir takım oluşturmak en büyük hedefleri... Ama oyuncu yetiştiren bir kulüp olmayı daha çok önemsiyorlar.
Elbette Avrupa liginde oynamak da hedefler arasında...
Kendi gelirini üreten bir kulüp hayali
BİZİM gibi ülkelerde spor futbol odaklıdır hep... Belki son yıllarda basketbol biraz öne çıkmıştır ama diğer spor dallarının hak ettiği yeri aldığını düşünmüyorum. Futbolda profesyonel şubelere milyonlar akarken, diğer branşlarda kulüpler ve sporcular zorluklarla mücadele ediyorlar.
Altay Kadın Futbol Şubesi Sorumlusu Deniz Kemahlı’ya kadın futbolu için de bu koşulların geçerli olup olmadığını sordum.
Şöyle yanıt verdi; “En önemsediğimiz konu, şubemizin maddi olarak sürdürülebilir olması. Gelirinden fazla para harcamayan şube, kendi sponsorluğunu, kendi spor okulu gelirlerini, hatta kendi bilet gelirini üreten bir şube hayalimiz var. Yabancı kulüplerle çeşitli anlaşmalarından tutun oyuncularımıza ilerde çeşitli eğitim fırsatlarına, sağlık, psikolojik destek gibi her türlü konuyu birçok kolda şimdiden düşünüyor ve bunları projelendiriyoruz. Bu projeler de şubemiz büyüdükçe büyüyerek devam edecek.”
Dilerim hepsi gerçek olur.
Çünkü Türk sporunun geleceği biraz da bu tür projelere bağlı...
Altyapı yetersiz mutlaka destek lazım
TÜRKİYE’de kadın futbolu genellikle belediyelerin ya da yerel küçük kulüplerin çabalarıyla ayakta tutulmuş. Beşiktaş’ın 3. Lig’den dahil olmasıyla bir ilgi kazanmış ama yeterli olmamış. Bu sene TFF’nin kararıyla Erkekler Süper Lig’de profesyonel takımı olan 8 takım doğrudan Kadınlar Süper Ligi’ne dahil edildi. Altay, Galatasaray, Fenerbahçe, Hatayspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Sivasspor ile birlikte 24 takımlı Süper Lig’i oluşturuldu. TFF bu ligi iki gruba böldü; A ve B grupları... Altay A grubunda mücadele ediyor.
Federasyon’un bu kararına rağmen kulüpler yeterli ilgiyi görmüş değil. Bence kadınlarımız maçlara gitmeliler ve kulüpleri desteklemeli.
Kadın futbolundaki en büyük sorun tesis. İdmanlarını akşam yapmak zorundalar... Yine tesis sayısı çok az olduğu için idman yapacak saha bulmakta büyük zorluk yaşıyorlar. Üstelik kadın futbolunda oyuncuların çoğu çalıştıkları için akşamları antrenman yapmak zorunda kalıyor.
Bence pozitif bir ayrımcılık yapılmasında fayda görüyorum.
Devletimiz, yerel yönetimler ve sponsor desteğiyle kadın futbolunu yükseltmeliyiz.