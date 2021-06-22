İzmir’in trafiği İstanbul gibi oldu

Maç sonucu bizim için çok parlak değildi ama Socar’ın Türkiye’yle ilgili gelecek planlarını dinlemek güzeldi.
Petkim, Star Rafineri, Socar Terminal ve TANAP dahil Türkiye’ye toplam yatırım 14 milyar doları aşmış.
Star Rafineri 7 milyar dolar, Socar Terminal 400 milyon dolar, Petkim özelleştirmesi 2 milyar 40 milyon dolar ve TANAP 6.5 milyar dolarlık yatırım almış.
Socar Türkiye, Aliağa’daki tüm iştiraklerini kapsayan arazi için “Özel Endüstri Bölgesi” unvanını alan Türkiye’deki ilk şirketi oldu. Daha da önemlisi Socar, Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı konumunda...
Vagif Aliyev Petkim’i özelleştirmeden alarak Türkiye’de uzun bir yolculuğa çıktıklarını söylüyor.
Tünelin ucundaki ışığı gördük. Aşılar geldikçe, günlük aşı sayısı arttıkça umutlarım daha da artıyor.
Önümüzdeki haftadan sonra 40 yaşın altındakiler de aşılanmaya başlayacak. Temmuz sonuna kadar 18 yaşına kadar olan gençlerimiz de...
Bir de altı ay sonrası üçüncü aşıları da temin edebilirsek; işte o zaman pandemiyi günlük hayatımızdan çıkarabileceğimizi düşünüyorum.
Üstelik yıl sonuna doğru ilaçların da çıkacağını düşünürsek; daha da umutlanıyorum.
Bilim insanları daha sonraki süreçlerle ilgili çalışmalarını devam ettiriyorlar.
Artık bu çalışmaları da sıkı takip etmeye başladım.
Şimdilik üçüncü aşıyı tavsiye ediyorlar ama sonrası için veriler toplandıktan sonra adımlar atılacak.
Bizim meslek gerçekten dinamiktir ve tempo ister.
Bir şey daha ister; o da ekip çalışması yapmayı...
Özellikle yazı işleri ekibi gün için çok kez bir araya gelir, toplantılar yapar.
Biz de öyle yaparız.
Kendimi hep şanslı hissetmişimdir. Hep deneyimli kadrolarla çalıştım. Çok iyi gazeteciler etrafımdaydı.
Ve uzun yıllardır birlikte olduğum bir ekip olduğu için çok hızlı aksiyon alırız.
Bazen günler uzar; geceyi sabah yaparsınız.
Bazen de haber özel günlerinizin bile önüne geçer.
Her mesleğin elbette zorlukları, güzellikleri vardır ama gazetecilik gerçekten tutku ister.
İşte o günlerde yanınızda kimlerin olduğu çok önemlidir. Sekiz saati her gün aşan bir mesaide haber için kalpleri atan insanlar okuduğunuz gazeteyi yapar.
Bazıları vitrindedir, bazıları ise perde arkasındaki kahramanlardır.
Gazeteciliğe başladığım ilk günlerde tanıdığım isimlerden biriydi Nejat Bekmen...
Öyle yorumlar dinliyorum ki şaşırıyorum.
Komplo teorileri öylesine fazla ki anlatanların bile inandığını zannetmiyorum.
Bazı hastalıkların bitmesinde aşıların büyük rolü oldu.
O yüzden aşılanma konusunu ciddiye almamız gerekir.
Aşı olmayanlar için bazı tedbirlerin dünyada uygulandığını görüyoruz.
AB ülkelerinden aşıları tam olan yolcular, cuma günü yayınlanan yeni kurallar doğrultusunda 9 Haziran’dan itibaren Kovid testi yaptırmadan Fransa’ya girebilecekler.
Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nden tam aşılı olanlardan ise negatif test sonucu istenecek. Ancak karantinaya alınmaları gerekmeyecek ve zorunlu olmayan seyahatlere artık izin verilecek.
Ama şöyle bir tarif yapmışlar;
“Tam aşılı kişiler dozlarını yolculuklarından en az 14 gün önce Pfizer, Moderna veya AstraZeneca aşılarıyla almış kişilerdir. Johnson & Johnson aşısı için zaman aralığı dört haftadır.”
Yani başlangıçta bizim gibi Çin aşısı Sinovac’ı olanlar için hala seyahatlerle ilgili bir belirsizlik var.
Şimdilik PCR testinizi olup bazı ülkelere gidebiliyorsunuz.
Geçen yazdan daha kalabalık geçecek Bodrum, Çeşme ve diğer turistik yerler...
Pandemi öncesinde başlayan bir alışkanlık oldu. Örneğin Alaçatı’da bazı işletmeler sabaha kadar ve yüksek volumlü sesle müzik yaptılar.
Oraya gelip tatil yapmak isteyenleri hiçe sayarak...
Sokağa taşan müziği güzel zannederek...
Eller havayı eğlence gibi görerek...
Önce şöyle dedi;
“7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Kulübümüzü çok daha iyi noktalara getireceğine inandığım bu adımla yönetimde üstlenmiş olduğum tüm görevler bir icra kurulu tarafından yürütülecek olup, yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sistemimiz bu şekilde devam edecektir. Göztepe’miz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir.”
Sepil’in bu kararı elbette spor camiasında ve İzmir’de sarsıcı bir etki yarattı.
Çok kişinin kendisiyle konuştuğunu, kararını gözden geçirmesi için ısrarcı olduğunu da biliyorum.
Ama kararı değişmedi.
Ve ikinci açıklaması da şöyle oldu;
Ve aşıların üzerinden aylar geçmesine rağmen hala tartışmalar devam ediyor.
Üstelik bilimsel veriler aşı olanlarda ölüm oranlarının çok düşük, hastaneye yatış oranlarını da azalttığını göstermesine rağmen...
Gerçekten bir buçuk yılımızı evlerde geçirmemize, sevdiklerimizden uzakta kalmamıza neden olan bu salgına rağmen böyle bir durum var.
Türkiye’de aşı randevusu kapasitesinin sadece yüzde 30’unun dolu olmasını anlamakta zorlanıyorum.
Şimdi sıra 50 yaşındakilere geldi.
Elbette aşılama bir sistematik çerçevesinde yapılıyor.
Ama bu oranları görünce aşı olmak isteyen herkese randevuların açılması gerektiğini düşünmeye başladım.
Belki birkaç yıl daha aşı olacağız ama belki de kapanmalar bir daha olmayacak.
Tabii beni iyimser bulanlar olabilir.
Çünkü bu salgın gösterdi ki; tablo haftalık bile değişebiliyor.
Yine de tünelin ucunun gözüktüğünü düşünüyorum.
İş hayatında köklü değişiklik beklentisi içinde olanlar artık evlerden çalışacağımızı düşünüyor.
Ben buna da karşıyım.
Gerçekten de zor bir dönem geçirdik.
Bir virüs bütün dünyayı evlere kilitledi.
Sadece filmlerde olduğunu zannettiğimiz bir salgınla yüz yüze geldik.
Tarih kitaplarında okuduğumuz ve yüz binlerce insanın öldüğünü bildiğimiz o salgınlardan biriyle de biz yaşamış olduk.
Birkaç ayda biter dediğimiz salgın bir buçuk yıldan bu yana devam ediyor.
Bitti dediğimiz virüs yeniden hortladı ve her seferinde işlerimize gidemez olduk.
Ayvalık, Kuşadası, Çeşme, Bodrum, Marmaris ve Datça Yunanlıların en çok geldikleri turistik ilçeler...
Pandemi nedeniyle ne biz gidebiliyoruz, ne onlar gelebiliyor.
Çavuşoğlu mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü.
İki ülke aşılarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaştığını açıkladı.
AB üyesi olan Macaristan, Bulgaristan ve Sırbistan’la da karşılıklı anlaşmaya varmıştık.
Avrupa Birliği Komisyonu da dün bir adım attı. Kovid-19 aşısını tam doz olarak yaptırmış aşı sertifikası onaylanmış; PCR testi yaptırmış ve 14 günlük karantinadan muaf olanların da ülkelere giriş yapabileceği tavsiyesinde bulundu.
Geçen gün gazeteye geldi, epey sohbet ettik. İngiltere’yi, Amerika’yı, pandemi dönemini konuştuk.
Ve son dönemde ilgi duyduğu bir konuyu bana anlattı.
Sofroloji...
İçinde felsefe olan bütün öyküler benim ilgimi çeker.
Ayçe’ye “Sofrolojiyle nasıl tanıştın” dedim.
Anlattı;
Okullarımızı açık tutmalıyız.
Online eğitimi yapabilenler oldu, yapamayanlar da...
İmkanı olup ekran karşısına geçenler de oldu, geçemeyenler de...
Ve bu süreç hem öğretmenlerimiz, hem de öğrencilerimiz için gerçekten zordu.
Oğlum Atlas’tan biliyorum.
Sabah 9’da derse başlıyor, 10 dakika aradan sonra yine derse giriyor.
Bazı günler 17.00’ye kadar, bazen hafta sonları bile online bağlantılarla devam ediyor.
19 yıl sonra Süper Lig’de iki İzmirli olacak.
Göztepe’yle birlikte Altay da büyük bir mücadelenin içine girecek.
Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’na da teşekkür ederim.
Üçüncü lige düşmüş bir futbol takımını aldı ve her yıl istikrarı kurarak kulübü Süper Lig’e taşıdı.
Aslında Altay’ın bu öyküsü Türkiye’deki birçok kulübe örnektir.
Futbol tarihinde başarılar yakalamış birçok kulüp Altay gibi benzer bir süreç yaşadı.
Bilim Kurulu sahillerde, parklarda, bahçelerde kişiler arasında 2 metre mesafe olması halinde maske takmaya gerek olmadığını düşünüyor.
Ama daha önemlisi haziranda hedefin günde 1 milyon kişiye 1 milyon BioNTech aşısı yapılması.
Haziran sonunda 30 milyon insan ilk doz aşısını olacak.
BioNTech’te ilk aşıdan sonra yüzde 70’in üzerinde bir antikor oluşuyor.
Bunun anlamı şu;
Yaz sonundan itibaren Türkiye eski günlere dönebilir.
O yüzden futbolda iki İzmirlinin 19 yıl sonra Süper Lig’de olmasını ayrıca önemsiyorum.
Finalde Altay ve Altınordu oynayacak, 90 dakikanın sonunda biri Süper Lig’e çıkacak.
İkisi de Türkiye’nin güzide kulüpleri...
Altay sadece bir spor kulübü de değildir.
Türkiye’nin ilk sivil toplum örgütlerinden biri olarak da görün...
Tıpkı Karşıyaka gibi...
O günlerde Doğtaş Mobilya sektöründe markalaşma adına önemli yatırımlar yapıyordu.
Yıllar içinde Doğan ailesini hep yakından izledim, önemli projelere imza attılar.
Doğtaş Türkiye’nin en önemli markaları arasına girdi. Bayi ağlarını genişlettiler.
Sonra da Kelebek’i alarak sektördeki iddialarını genişlettiler.
Ardından Lova Yatak ve RuumStore hamleleri geldi.
İnşaat sektöründe Doğyap, perakende sektöründe Troypark markaları da gruba eklendi.
Gerçekten de Sepil Göztepe’yi aldıktan sonra kulüp bambaşka bir havaya büründü.
İş dünyasındaki başarısının hiç tesadüfi olmadığını kanıtladı...
Kulübü kurumsallaştırdı, profesyonellere emanet etti, eksik altyapı tesisleri tamamlandı, kamuoyuyla sağlıklı bir iletişim kuruldu.
Bütün bu detaylar önemliydi.
O yüzden Sepil’in bu kararı gerçekten sadece Göztepe için değil, spor dünyası için de önemlidir.
Özellikle futbolda kulisler çok hareketlidir.
İzmir’in trafiği İstanbul gibi oldu
GEÇENLERDE İstanbul’dan gelen bir arkadaşım şöyle dedi;
“Siz İzmir’i bu kadar popüler yapmayacaktınız. Artık İzmir’de bir yerden bir yere gitmek İstanbul kadar, hatta İstanbul’dan daha zor. İstanbul’da en azından kaçışlarınız var, alternatif yollar var. İzmir’in trafiği gerçekten acil önlem bekliyor...”
Cuma akşamı Karşıyaka’dan Çeşme’ye iki buçuk, üç saatte giden olmuş.
Pazartesi günleri Çeşme’den merkeze dönüş de öyle...
Birkaç yıldır ısrarla yazıyorum.
Büyük şehirlerimiz gerçekten büyük ve sorunları için yapısal çözümler gerekiyor.
Pandemi sonrası trafik eskisine döner umudunda olmayın.
Toplu ulaşım kullanılmaya başlasa da göreceksiniz yollar yine arapçasına dönecek.
Çünkü trafiğe giren araç sayısında büyük artışlar yaşanıyor.
Ve arkadaşımın dediği gibi İzmir galiba çok popüler bir yer oldu.
İzmir’e yerleşenlerin sayısından bunu daha iyi anlıyoruz.
Her yıl 50 binin üzerinde kişi geliyor ve İstanbul’dan gelenlerin sayısında ciddi bir artış görülüyor.
Yani İzmir artık bir emeklilik dönemi planlarından çıkmış durumda.
Üniversiteden yeni mezun ya da 30’lu yaşlardaki gençler İzmir’de çalışmayı, yaşamayı tercih etmeye başladı.
Nitelikli göçe kimse karşı gelemez.
Tabii bunu yönetmek şartıyla...
Yönetebilirseniz; kentin refahı artar, yatırımlar devam eder, bölge bir cazibe merkezi olmaya devam eder.
Yönetemezseniz; başta ulaşım olmak üzere birçok altyapı problemi ortaya çıkar, bir de üzerine kentlilik bilinci gibi sorunlar eklenir.
Bir kentin, bölgenin popüler olması elbette güzel, ama bu popülerlik bazı sorunları da öne çıkarıyor.
İzmir’in trafiği İstanbul gibi oldu diyebiliriz.
Merkeze yük bindikçe
trafik böyle olacak
İZMİR’e ikinci çevre yolunu yapmalıyız.
Ve bu yatırıma hemen başlamalıyız.
Çünkü araç sayısı azalmayacak aksine artacaktır.
Ve kent büyüdükçe kuzeyde Aliağa’ya, güneyde Çeşme’ye kadar trafik yükü artacaktır.
İzmir’in tam ortasında bir körfez var. O yüzden kuzeyden güneye ve nereye giderseniz kentin merkezinden geçmek zorundasınız.
Ya merkezin yükünü azaltacaksınız ya da by pass yapacaksınız.
Dünyada iyi örnekler var.
Bence iyi analiz edip İzmir’e uyan bir ulaşım master planını hayata geçirmeliyiz.
Yoksa İzmir’in trafiği İstanbul’u da geçer.
Pandemi bitmiş gibi davranıyoruz
AŞILANMADA rekorlar kırıyoruz.
Bir buçuk milyonu geçmek kolay bir iş değildir.
Yaş indikçe rekorlar da yenilecektir.
Aşı olanları uyarmak da isterim.
Gönüllü olup Türkiye’de ilk aşı olanlardan biri olarak yazıyorum.
Aşı olunca her şey bitmiyor. Çünkü salgın henüz bitmiş değil.
Antikoru bir süre sonra kazanıyorsunuz. Kazansanız da bu hasta olmayacağınız ya da virüsü bulaştırmayacağınız anlamına gelmiyor.
Sadece Kovid 19’a karşı vücudunuz daha güçlü oluyor.
Toplumun yüzde 75’i bağışıklık kazanmadan ve virüsle ilgili ilaç bulunmadığı sürece tedirgin olmaya devam edin.
Şahsen ben öyle yapıyorum.
Hafta sonu sosyal medya paylaşımlarını görünce, plajlardaki partiler, yasakları delen yemek programları devam ederse yaz sonu yeni bir dalgayla karşı karşıya kalabiliriz.
Gerçi ben bu aşılama hızıyla sonbahara daha iyi gireceğimizi düşünüyorum ama iki ay daha dişimizi sıkmamız gerektiğini düşünüyorum.
“Gizli favorilikten felakete...”
EURO 2020’nin en genç takımına sahibiz. Grup maçlarında da müthiş bir performans gösterdi gençlerimiz... Dolayısıyla herkes gibi ben de turnuvadan çok umutluydum.
Bence BBC durumumuzu çok güzel özetlemiş.
Ve Türkiye için demiş ki;
“Gizli favorilikten felakete...”
Bakü’de millilerimizle aynı otelde kaldım.
Antrenman gidiş gelişlerinde futbolcularımız ve teknik ekiple hep karşılaştık.
İnsan bir şeylerin iyi gitmediğini aslında o yüzlerden anlıyor.
Bir özgüven eksikliği, bir telaş, bir huzursuzluk...
Belki de daha fazlası...
Konuşmadığım, sohbet etmediğim için oteldeki o ortamdan ancak bu kadar anlayabildim.
Ama insan pozitif bir ortamdansa negatif bir atmosferi daha iyi anlıyor.
Milli takıma hala çok güveniyorum. Normal koşullarda bu gruptan elini kolunu sallayarak çıkacak bir takıma sahibiz.
Ama işte olmuyor.
Modern futbol fiziksel, taktiksel üstünlükler kadar psikolojik özellikleri de önemsiyor.
Bence takımımız bu üç detayda da sınıfta kaldı.
Gençlerden, bu yeni takımdan vazgeçmemek lazım.
Her deneyim önemli, dünya kupasında çok daha iyi oluruz.
Bu yıl daha çok maça gideceğim
PANDEMİ döneminde birkaç maça gittim. Salon, tribünler boştu. Ve atmosfer çok keyifsizdi. Bakü’de aylar sonra kalabalık tribünlerde maç seyretmek gerçekten keyifliydi. Yeni sezonda dilerim maçlar seyircili oynanır.
Yoksa bütün keyif kaçıyor.
Hayat aslında ritüellerle güzel...
Spor da bu ritüellerin en değerlisi...
İzmir’de bu yıl iki süper lig temsilcimiz olacak.
Altınordu’nun maçlarını da kaçırmak istemiyorum.
Bu yıl daha çok maça gideceğim.