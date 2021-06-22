İzmir’in trafiği İstanbul gibi oldu

GAZETE yaparken çok sık konuşuruz. Çünkü haberlerdeki gelişmeler yapacağınız gazeteyi de şekillendirir. Defalarca değiştirebilirsiniz. Büyütmeyi düşündüğünüz, manşet yapmak istediğiniz bir haber günün ilerleyen saatlerinde iç sayfalarda bile yer bulabilir.



Bizim meslek gerçekten dinamiktir ve tempo ister.

Bir şey daha ister; o da ekip çalışması yapmayı...

Özellikle yazı işleri ekibi gün için çok kez bir araya gelir, toplantılar yapar.

Biz de öyle yaparız.

Kendimi hep şanslı hissetmişimdir. Hep deneyimli kadrolarla çalıştım. Çok iyi gazeteciler etrafımdaydı.

Ve uzun yıllardır birlikte olduğum bir ekip olduğu için çok hızlı aksiyon alırız.

