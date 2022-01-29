İzmir’i neden örnek gösteriyorum

BANA göre Türkiye’ye örnek olacak bir projeye İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Veteriner Hekimleri Odası imza attı.Sahipsiz sokak hayvanları, özellikle de köpekler için yapılan bu anlaşmayla kısırlaştırmanın yanı sıra kuduz aşısı, parazit ilacı uygulaması ve işaretlemeyi de içeren bir çalışma yürütülecek.



Kentin değişik bölgelerindeki 400 klinik bu projeye katılacak.

İmza töreninde İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan bir açıklama yapmış.

Diyor ki;

“İzmir’de 400 bine yakın sokak hayvanı olduğunu tahmin ediyoruz. Bir çift kedi ve köpekten 12 bin tane hayvan ürüyor. 5 yıl sonra bu rakam 12 milyona çıkacak. Bu hayvanların kısırlaştırılması için de çok büyük bütçe gerekecek ve yaşanan sıkıntılar artacak. O yüzden şimdiden bu konuda önlemler almak açısından hayata geçirdiğimiz bu proje çok önemli...”

Bu açıklamayı Türkiye’deki hayvan dernekleri okudular mı, bu sayılardan haberleri var mı bilemiyorum.

Ama mutlaka okumalılar ve dernek yöneticileriyle mutlaka işbirliği yapmalılar.

