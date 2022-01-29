İzmir’i neden örnek gösteriyorum

Kentin değişik bölgelerindeki 400 klinik bu projeye katılacak.
İmza töreninde İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan bir açıklama yapmış.
Diyor ki;
“İzmir’de 400 bine yakın sokak hayvanı olduğunu tahmin ediyoruz. Bir çift kedi ve köpekten 12 bin tane hayvan ürüyor. 5 yıl sonra bu rakam 12 milyona çıkacak. Bu hayvanların kısırlaştırılması için de çok büyük bütçe gerekecek ve yaşanan sıkıntılar artacak. O yüzden şimdiden bu konuda önlemler almak açısından hayata geçirdiğimiz bu proje çok önemli...”
Bu açıklamayı Türkiye’deki hayvan dernekleri okudular mı, bu sayılardan haberleri var mı bilemiyorum.
Ama mutlaka okumalılar ve dernek yöneticileriyle mutlaka işbirliği yapmalılar.
Metaverse yakın zamanda duyduğumuz bir kavram ama hayatımıza hızlı bir giriş yaptı.
Geçen gün AK Parti MYK toplantısında da Metaverse konuşuldu.
Yurtdışından yatırımcılar Meryem Ana Tapınağı gibi önemli müzeleri satın almışlardı. Bu gerçekten gelecek için önemli bir konu...
O saldırıdan kurtulan birinin röntgenini bir cerrah; NFT olarak satmaya çalışırken işlem başlatıldı.
NFT son günlerde çok sık konuştuğumuz kavramlardan biri oldu.
Doktor yaraların röntgenini internette açık artırmaya çıkarmaya çalışmakla suçlanıyor.
Röntgende kalaşnikof mermisi tarafından delinmiş bir kol gözüküyor. Avukat Elodie Abraham, müvekkili hakkında, “Bu hastanın tıbbi gizliliğini ihlal etmekle yetinmeyen doktor, çevrimiçi açık artırma sitesinde bu genç kadının özel hayatını açıklamayı uygun gördü. Artık onu herkes tanıyor. Müvekkilim yetkili kurum ve makamların gelecekte bu tür eylemlerin mümkün olmamasını sağlamak için gerekli tüm cezai işlemlerin yapılacağına güvenmektedir” diye de açıklama yaptı.
Doktor kendisini “Bu bir eğitim amaçlı çalışmaydı” diye savunuyor.
Tabii Fransız kamuoyu günlerdir bu konuyu tartışıyor.
Araştırmacılar, artışın esas olarak nüfus artışı ve yaşlanmadan kaynaklandığını öne sürüyor. Demansta dört risk faktörünün, yani sigara, obezite, yüksek kan şekeri ve düşük eğitimin etkili olduğuna işaret ediyorlar.
Demans şu anda dünya çapında yedinci önde gelen ölüm nedeni. 2019’daki küresel maliyetin 880 milyar eurodan fazla olduğunu söylüyorlar.
Bu bedeli biz de ödüyoruz.
Bizim nüfusumuz da yaşlanıyor ve demanslı hasta sayımızda büyük artış gözlemleniyor.
Bu maliyeti azaltmak için daha sağlıklı beslenmeyi, daha fazla egzersizi, sigarayı bırakmayı ve eğitime daha iyi erişimi desteklememiz gerekiyor.
Onlar eve, gayrimenkule yatırım yapmayı doğru bulmuyorlar.
Çoğu da hala kirada oturuyor.
Tasarruflarını farklı enstrümanlarda değerlendiriyorlar.
Uzun vadeli hisse senedini öneriyorlar. Yani borsadaki iyi, büyüme hikayesi olan şirketlere ortak olmayı öneriyorlar.
Piyasanın düşündüğü gibi altı aylık, bir yıllık değil; yıllarca sürecek bir ortaklıktan söz ediyorlar.
Ben de kendilerine katılıyorum.
Pandemide birçok işletme vakaların seyrine göre hareket etti. Bazen evde, bazen iş yerinde devam edildi.
Biz haberciler gazetedeydik, görevimizin başındaydık.
Tıpkı sağlıkçılar gibi...
Ama avantajlı sektörlerde çalışanlar için evden ya da fiziki olarak iş yerinde çalışmanın dezavantajlarını pek yaşamadılar.
İstanbul’da yaşayıp bilim sektöründe olan bazı arkadaşlarım İzmir’e geri döndüler.
Bazıları Ege’nin kıyılarına yerleştiler.
Ege deyince sadece Bodrum, Marmaris’i düşünmeyin; kuzeye de ilgi bir hayli arttı.
Diyor ki;
“Önümüzdeki iki üç hafta içinde tüm dünyada vaka sayılarında büyük bir pik yaşanmasını ve sonra yavaş yavaş azalarak en geç 2022 yazına kadar pandeminin bitmesini bekliyorum.”
Ben de katılıyorum.
Etrafımdaki birçok kişinin testi pozitif çıkıyor.
Takip ediyorum; çoğunun durumu gayet iyi...
Hafif bir nezleymiş gibi geçiriyorlar.
Tabii İtalyanları da...
Fırsat bulup yazamadım.
İtalyanlar dünyanın her yerinde ve önemli bulduğu yerlerde İtalyan Mutfağı Haftaları düzenliyor.
Bilinen, tanınan, sevilen bir mutfak, ama tanıtmaya, anlatmaya, tattırmaya devam ediyorlar.
Bence Türkiye’nin örnek alması gereken bir iletişim stratejisi izliyorlar.
Avrupa’nın birçok yeri sert kısıtlamalar uygulamaya başladı.
Hollanda, Belçika çok önceden kapanmaya girdi.
Diğer ülkeler de şubatta benzer kararlar alabilir.
Türkiye’de kapanma bu şartlarda zor olabilir.
Gerçekten de esnaf ve küçük işletmeler pandemiden ekonomik olarak çok etkilendi.
O kadar çok yazdım ki; “Kendi karantinamızı yapmalıyız” diye...
Odanın eski binalarında çalışmalar bitmek üzereydi.
Projede yer alan firmalar taşınmak üzere son rötuşlarını yapıyorlardı.
Söylemeliyim ki; İzmir harika bir girişimcilik merkezine sahip olacak.
Bu bölge için şöyle bir hayalim var; bazen de bunu yazıyorum.
İzmir dijital kafalı bir kent olmalı.
Hürriyet Daily News’in İzmir temsilciliğini yaptı. Sonra da Türkiye’nin önemli şirketlerine tecrübelerini aktardı. Antalya’yı, turizmi çok iyi biliyor.
Pandeminin turizmdeki trendleri ciddi oranda değiştirdiği bir gerçek... Artık tatilcilerin önemli bir kısmı, başka bir ülkede tatile gittiklerinde iki şeyden emin olmak istiyorlar.
Serdar diyor ki; “Hastalanırlarsa gerekli sağlık hizmetini sorunsuz ve maliyetsiz bir şekilde alabilecekleri tatil destinasyonları istiyorlar. Hastalanma veya seyahat kural değişikliği durumlarında, bir an evvel evine dönebilme imkanı sunabilecek kısa, orta mesafeli tatil destinasyonlarına bakıyorlar. Yani en fazla 2 - 2.5 saat mesafedeki ve uçuş imkanlarının daha çok sunulduğu tatil bölgelerini tercih etmeye başladılar. Bu iki faktör artık büyük tur operatörleri tarafından da belli noktalarda, PCR testleri, karantina durumunda konaklama gibi garanti edilmeye başlandı. Bunun bazı örneklerini 2021 yaz sezonunda gördük.”
2022 sezonunun turizm açısından çok iyi bir yıl belki de 2019’u geride bırakacak bir dönem olacağından emin...
Yani 2 Sinovac üzerine 3 Biontech oldum.
Dilerim uzun bir süre aşı olmam.
Hatta bundan sonra hiç olmayız.
Ama bilim ne derse, uzmanlar neyi önerirse onu yapacağım.
Bir süre daha aşılarla yaşayacağımızı öngörüyorum.
Ama ben de Danimarka’nın tanınmış bilim insanlarından Tyra Grove Krause gibi düşünüyorum.
Avrupa Parlamentosu Milletvekili Moritz Körner BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin fotoğraflarının Euro banknotlarının üzerinde yer almasını önerdi.
Müthiş bir teklif...
Alman gazetesi Welt am Sonntag’ın haberine göre Alman Hür Demokrat politikacı Moritz Körner, ikilinin milyonlarca hayat kurtardığını ifade edip şunları söylemiş:
“BioNTech’in kurucu çifti Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi önemli Avrupalı figürler yeni Euro banknotlarına basılmalıdır. Çalışmaları milyonlarca Avrupalı’nın hayatını kurtardı. Hayatlarının yörüngesi, entegrasyon, ilerleme, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göçmen toplumunun potansiyeli hakkında etkileyici bir hikaye...”
1 Ocak 2001’de Euro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren Euro’nun 20. yılında yeniden tasarlanması talep ediliyor.
Kamuoyu, kapsamlı Euro yeniden tasarım sürecinde söz sahibi olacak. Avrupa vatandaşları araştırılacak ve 19 Avro Bölgesi devletinin her birinden üyelerle dikkatli bir şekilde dengeli bir danışma grubu oluşturulacak.
Her açıdan hem de...
Pandemi gibi bugüne kadar sadece filmlerde gördüğümüz bir salgın hayatımızın tam ortasındaydı.
İşin doğrusu hepimiz bu beladan birkaç ayda kurtulacağımızı düşünmüştük.
Ama maskesiz sokağa çıkamaz, normal hayatımızda yaptıklarımızı yapamaz hale geldik.
Bir de pandemiyle birlikte değişen üretim ve tüketim alışkanlıkları var.
Hepsine tek tek cevap veriyorum.
“Sen doktor musun, aşıları niye bu kadar savunuyorsun” diyen de var.
“Biraz da aşısızlar biz aşılılara saygı göstersin” diyen de; “Aşı olmadan bu pandemi bitmeyecek, aşısızlar kapalı hiçbir yere alınmasın” diyen de...
Herkesi memnun etmem mümkün değil.
Ama şunu biliyorum.
Aşı olmayan bütün arkadaşlarım, dostlarım Kovid 19’u çok zor atlattı.
“Galiba yarı kapanmaya doğru gidiyoruz” dedi.
Yunanistan pandemi sürecini iyi yöneten ülkelerden biri oldu.
Ve Yunanlar doğrusu beni bir hayli şaşırttı.
Bizim gibi dışarıda yaşayan, kalabalıkları seven bir halktır Yunanlar...
Zaten birçok şeyimiz benziyor.
İnsanımız da, hayat tarzımız da öyle...
Yemekleri, alışkanlıkları ayrı bir yere koyuyorum.
Konu sokak hayvanları...
Bu hepimizin hassas olduğu bir mesele...
Bir hayvan dostu olarak benim de yakından takip ettiğim bir konu...
Ama yorum yaparken, fikir ortaya atarken, çözüm önerirken lütfen Türkiye’nin gerçeklerinden uzaklaşmayalım.
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin sağlık durumu henüz netleşmedi.
Türkiye’nin en iyi doktorlarına emanet ama geçireceği ameliyatlar sonrasında nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı kimse bilmiyor.
Bu yıl örneğin Göztepeliyiz, Altaylıyız.
Gönlümüzdeki şampiyon Altınordu; yıllardır hem de...
Ve elbette Karşıyakalıyız...
Yeşil kırmızıya olan tutkumuzu da herkes bilir.
Ve baskette Pınar Karşıyaka, voleybolda da Arkaslıyız.
Altay, Göztepe, Karşıyaka nasıl sadece bir spor kulübü gibi gelmezse bana üç büyükler de öyle gelir.
Şikayetim yok ama sindire sindire bazı şeyleri yapsaydık daha mutlu olurdum.
Geçenlerde yazdım.
Microsoft’un kurucusu Bill Gates bir blog yazısı yayınladı.
Çoğu çalışanın önümüzdeki günlerde sanal toplantılarını Metaverse’te yapacağını, avatarların sanal bir alanda buluşacağını söyledi.
“İfadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalamak için VR gözlükleri ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil, bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak” diye yazdı.
İzmir’i neden örnek gösteriyorum
SİYASETİN dili sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada çok sertleşti.
Fransa’da Macron’u eleştirenler giderek daha sert bir ton kullanıyorlar.
İngiltere’de Başbakan Boris Johnson en çok tartışılan isimlerden biri...
Karantina döneminde verdiği ve katıldığı partilerden dolayı çok ağır eleştiriliyor.
Ve rakipleri de çok sert kelimeler kullanıyorlar.
Merkel döneminde sakin bir iç siyaset ortamı yaşayan Almanya’da ise Merkel sonrasında strateji değişimi gözlemleniyor. Almanya’da da yakın bir gelecekte iç siyaset hareketlenecektir.
Amerika’da seçim döneminde yaşananlar demokrasinin beşiği bilinen ülke için bile kötü bir sınavdı.
Türkiye’deki dili, üslubu uzun yıllardır yazıyoruz.
Şöyle bir gerçek var.
Siyasette tansiyon düşmedikçe toplumsal rahatlama ne yazık ki olmuyor.
Hele bizim gibi siyasetin ön planda olduğu ülkeler de bu durumu daha da zorlaştırıyor.
Politika konuşulduğunda hep İzmir’i örnek gösteriyorum.
Siyasette İzmirce bir dil vardır.
Çok daha yumuşak, daha hoşgörülü, daha anlayışlı ve diyaloğa açık bir siyasi üslup...
Dikkat ederseniz seçim dönemlerinde bile bu görüntü değişmemiştir.
Bunu gerçekten önemsiyor ve örnek gösteriyorum.
Türkiye gibi büyük bir ülkenin problemleri de büyüktür.
Ancak bu ülkenin bir şansı var.
Geçmişte yaşanmış bütün sıkıntılardan, krizlerden, dalgalanmalardan Türkiye hep güçlü çıkmıştır.
Bugünlerde sadece siyasiler değil, sivil toplum örgütleri de kullandığı dili düşünmeli.
İzmir’deki siyasi iklimi ve yaklaşımı akıllarından çıkarmasın.
Tutkuyla yaparsanız farklı olur
1915 Çanakkale Köprüsü’nü Limak, Yapı Merkezi ile Güney Koreli DL E&C ve SK Ecoplant konsorsiyumunu yapıyor. İcra Kurulu üyelerinden biri Reşit Yıldız İzmirli... Türkiye’nin önemli projelerinde çalışmış biri... Reşit, Çanakkale köprüsünü anlatırken hep heyecanlıydı. Çünkü Türkiye’nin de, kendisinin de gurur duyacağı projelerden biriydi. Tutkuyla anlatan insanları çok severim. Reşit Yıldız da onlardan biri... İzmir ve İstanbul arasında mekik dokurken; bir anda kendisini Çanakkale Lapseki’de bulmuş. İki yıldan fazla bir süredir şantiyede yaşıyor. Diğer İcra Kurulu üyeleri Ömer Güzel ve Ebrunur Kapucu Yıldız da bu şantiye hayatına ayak uyduranlar arasında.
Geçenlerde Çanakkale Köprüsü’yle ilgili izlenimlerimi yazdım. Benim için de köprüyü gezmek ve 318 metre yukarıya çıkmak büyük bir deneyimdi. Onlar anlatırken ben de sanki inşa sürecini yaşamış oldum. Her zaman söylüyorum. Bir iş tutkuyla yapıldığında çok farklı oluyor.
Reklamı izlemenizi öneririm
1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tamamlanmak üzere... Televizyonlarda bir reklam dönüyor. Köprü inşaatının sürecini anlatan bir reklam... İzlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten de bir mühendislik harikası... Dakika dakikası planlanmış müthiş bir süreç... 9 bin 500 kişinin aynı anda çalıştığı bir proje... Bazen hava koşullarından, bazen farklı nedenlerden dolayı sabırla beklenen, izlenen, süreçler...
Son yıllarda beni bu kadar heyecanlandıran bir başka reklam olmamıştı.
Peki tespit edilemeyenler
GEÇEN gün yazdım.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hayvanlarımızı ilgilendiren önemli bir projeye imza attı. İzmir Veteriner Hekimleri Odası ile sokak hayvanları için el ele verecekler.
Kısırlaştırmanın yanı sıra kuduz aşısı, parazit ilacı uygulaması ve işaretlemeyi içeren bir protokol bu...
Açıklamada ilginç bir detay daha vardı.
İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan; üye kliniklerde iyi niyet kapsamında yasaklı ırkların kısırlaştırma işlemi yaptıklarını söylüyor.
Geçen haftalarda yani 13 ve 14 Ocak’ta sahipli 973 yasak ırk köpeği kısırlaştırmışlar. Özkan; “973 yasaklı ırk evinde kaldı. Bunlar sokağa bırakılmış olsaydı açlıktan saldırılar, ölümler ve bunun gibi sıkıntılar ciddi şekilde yaşanacaktı” diyor.
Bilinen, bulunan, tespit edilen 973 yasak ırk...
Peki bilinmeyenler?
Gerçekten bu konuda hepimizin bir şeyler yapması gerekiyor.
Son yaşananlar hepimizin hafızalarında canlı ve aklımızda...
Festivalleri özledik
PANDEMİ günlerinde çok sevdiğim festivaller de yapılmadı. Alaçatı Ot Festivali, Urla Enginar Festivali onlardan ikisi... Türkiye’nin her yerinden gelen otobüsleri, o kalabalıkları görünce insan mutlu oluyordu. Akdeniz tipi beslenmenin giderek önem kazandığı bir dönemde bu festivallerin değeri de arttı. Dilerim bu yıl pandemi rahatlar festivallere kaldığımız yerden devam ederiz. Gerçekten de çok özledik.