İzmir’e yakışan sivil hareket

Çocukluk arkadaşım Tevfik Sakıpağa, yüksek lisans için Amerika’ya gittiğinde Cris’le tanıştı.
Tabii, bizler de o günden itibaren arkadaş olduk.
Tevfik, Türkiye’ye döndü, ama aklı Brezilyalı Cris’te kaldı.
Biz de hep ona takıldık, “Brezilyalı bir gelinimiz olsun” diye...
Cris’i ikna etmek zor olsa da sonunda oldu.
Çeşme gibi, Bodrum gibi, Marmaris gibi, Alanya gibi, Kuşadası gibi, Fethiye gibi yerleri bu bütçelerle yönetmek gerçekten zor.
Turizmin kalbi olan bu yerlerin yaz nüfusları bazen 1 milyonu geçiyor.
Bodrum’da geçen yaz Turgutreis’ten havalimanına bir buçuk saatte zor gittim.
İstanbul trafiğinden beterdi.
Bence Bodrum’a bir çevre yolu şart oldu.
Aynı şekilde Çeşme de öyle...
Bu Meclis’ten yeni bir anayasa çıkar mı, bilemiyorum.
Geçmişte de metinler üzerinde çalışıldı ama her seferinde dosyalar rafa kaldırıldı.
O yüzden ihtiyatlı iyimserliğimi korumak istiyorum.
Ama gazeteci olarak şunu görüyorum.
Toplum ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamayan, gelecek hayali de kurdurmayan bir anayasaya sahibiz.
Ama şunu biliyoruz.
Aşılar pandeminin süresini azaltacak.
Asıl müjde tedaviyle ilgili ilaçların bulunmasıyla olacak.
Pandeminin ilk aylarında ekonomilerde sert frenler oldu.
Bunun etkilerinin rakamlara yansıdığını görüyoruz.
Bazı sektörlerde toparlanma hızlı oldu.
Beklediğimizden çok daha uzun bir pandemi dönemi yaşıyoruz.
Hafta içleri 21.00’den sonra dışarıda olamıyoruz; hafta sonları ise evlerde kalmak zorundayız.
Ve bu dönemde bütün belediyeler şöyle haberler geçtiler; “Sokaktaki dostlarımızı unutmadık. Şu kadar ton mamayı sokak hayvanları için harcadık...”
Gerçekten de tonlarca mama sokaklara, caddelere bırakıldı.
Bazılarına şahit oldum, bazılarının haberlerini sayfalarımıza verdik.
Peki dünya medyasında böyle ve benzer haberlere rastladınız mı?
Ama tarımı unutmamalıyız. Güzelim topraklarımızı kentleşme adına gökdelenlerle doldurmalıyız. Bugün görüyoruz ki; geleceğin stratejilerinde tarım, su, çevre gibi konular çok daha öne çıkacak.
Ve yine bir süredir tarım teknolojilerini okuyorum. Yeni dünyanın sunduğu imkanları ve buna ilgi duyanları...
Takip ettiğim şirketlerden biri de Plant Factory...
İstanbul Dragos’taki tesislerinde topraktan ve güneşten bağımsız yüksek besin değerine sahip üretim yapıyorlar.
Plant Factory’nin genç kurucu ortakları; Halil Beşkardeşler, Ahmet Güney, Anıl Sönmez ve Emre Kaynar Türkiye’de dikey tarımın geleceğini şekillendirmeyi ve kendi geliştirdikleri teknolojilerle bütün dünyaya ihracat yapmayı hedefliyorlar.
Azalan ekilebilir araziler, mevsimsel sınırlı üretim ve yüksek su tüketimi gibi problemler yok bu işletmede...
Ajlan Haskök’ü iyi tanıyorum.
Kimya mühendisidir. 43 yıllık aile şirketini iki kuzen birlikte yönetiyor. Türkiye’de sektöründe liderdir. Teknik Balans “Messmatic” markasıyla otomotiv ve endüstriyel balans makineleri üretimi yapıyor. Yurtiçinden daha çok yurtdışı piyasalarda tanınıyorlar; 35 ülkeye ihracat yapıyorlar.
Türkiye’de Teknik Balans gibi başarılı çok şirket tanıyorum.
İhracat yapan, araştırma geliştirmeye önem veren ve sektörüne yenilikler getiren başarılı şirketlerimizi öne çıkarmalıyız.
Ajlan da; 27 yıldır şirketin başında yöneticilik yapıyor.
Ve ikinci kuşağın şirkete değer kattığını görüyorum.
200 milyar dolarlık kişisel serveti var, şirketlerinin değeri trilyon doları çoktan geçti.
Jeff Bezos’tan bahsediyorum. 1.3 milyon çalışanı var ama daha önemlisi dünyadaki herkese dokunabiliyor.
Bezos Amazon’u 1994’te garajında kurmuştu. O zaman yalnızca internet üzerinden kitaplar satan bir şirketti. Bugün paket teslimatından dizi, film platformuna kadar sayısız alanda hizmet veriyor.
Müthiş bir organizasyon, insan hayranlıkla izliyor.
Henüz 57 yaşında...
Çok genç, belki de bir insanın en verimli döneminde olmasına rağmen geçenlerde çalışanlarına bir mektup yolladı.
Bu süreç iyi yönetilemezse tekrar en başa dönülür. Bu da kimsenin işine gelmez.
Çünkü gerçekten sıkıldık, ekonomileri bugüne kadar ayakta tutabildik ama salgının birkaç yıla yayılması her şeyi berbat eder.
O yüzden uyarı üzerine uyarı yapıyorlar.
Mesafeyi 1 metreden 1.5 metre çıkardılar. İki maske takmamızı öneriyorlar. Kapalı mekanlarda 2-3 dakikadan fazla kalınmasını tavsiye etmiyorlar.
Bu yeni tedbirler anlamına geliyor.
Demek ki; şubat ortasında biraz gevşetileceği düşünülen tedbirler böyle kalacak.
15 Şubat Pazartesi önce köy okulları yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlıyor. Sonra da 1 Mart’tan itibaren tüm ilkokullar...
Aylardır yazıyorum, yazıyoruz.
Bana göre okulları çok daha önce açmalıydık.
Hibrit bir model uygulayabilirdik.
Vaka sayılarına, salgının seyrine göre açılıp kapanmalar yapabilirdik.
Çocuklarımızın hele ilköğretim çağındaki çocukların bir gün bile okullarına gitmeleri önemliydi.
Önce Haluk Cansın, sonra Erkin Usman, ardından Nedim Demirağ...
Şimdi de Şadan Gökovalı...
Sevdiğimiz, örnek aldığımız gazeteci dostlarımız bir bir bu dünyadan göç ediyor.
Şadan abi kelimelerle dans eden biriydi.
Konuşurken bile şiir okur gibiydi.
Bir insanı, bir olayı anlatırken en zarif, en kibar, en olumlu sözcükleri seçer ve öyle anlatırdı.
Bugün de beğendiğim bir şirketten bahsetmek istiyorum.
14 yıl önce Umut Sevin tarafından kurulan Bilgera Yazılım, “Repzone” platformu ile yapay zekâ teknolojisini kullanarak, saha satış otomasyonu, çoklu kanal ve global satış gibi konularda çalışıyor.
Umut Sevin, dört yıl önce de New York’ta bir ofis açtı.
P&G ve ABD’de start-up şirketlerindeki tecrübesi bulunan Sevin; farklı ihtiyaçlar için geliştirilen diğer platformlarla entegre bir ekosistem kurmayı amaçladıklarını söylüyor.
“İTÜ Innogate Programı” sayesinde ABD’li yatırımcılarla güçlü bir ilişki geliştirdiklerini söyleyen Umut Sevin bu süreci şöyle anlatıyor;
Havacılık ve turizm sektöründeki küçülme gerçekten büyük oldu.
Öyle anlaşılıyor ki; eskiye dönüş de 2023’ten önce olmayacak.
Rahatlıkla söyleyebilirim ki; pandemi sonrasında Türkiye turizmin yıldızı olur.
İyi ve yeni otellerimiz var, insanlar daha fazla gezmek ve yeni yerler keşfetmek isteyecek.
Türkiye zaten bir turizm ülkesi ve bu fırsatı iyi değerlendirmeli.
Antalya turizmimiz için vazgeçilmez bir adres...
Pandemi sonrasında yeni normalle birlikte ve dijitalleşmeyle çok farklı bir iş kültürü gelişecek.
Ve bu arada farklı uygulamalar yapanlar öne çıkacak.
Beğendiğim modelleri zaman zaman köşeme taşıyorum.
Onlardan biri de Pharmactive İlaç’ın sigara konusundaki istikrarlı politikası...
Pharmactive’de 900 kişi çalışıyor ve sigara içmeyenlere yıllık 2 gün ek idari izin veriliyor.
Aslında Folkart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak bunu ilk inşaat grubunda uygulamaya başladı.
Hep söylüyorum; bir arada olmanın keyfi çok başka ama bu dönemde dijital de olsa toplantıların kesilmiyor olması önemli.
Salgınla birlikte sivil toplum örgütlerinin işi de zorlaştı.
Birçok başkanla konuşuyorum.
Aidat ödemeleri aksıyor, yeni üye alımları zorlaşıyor.
Bir de üye kayıplarıyla uğraşıyorlar.
Pandeminin uzun süreceğini, yıllara yayılacağını düşünen birçok kişi üye oldukları STK’lardan ayrılıyorlar.
Avrupa’nın birçok şirketinden de benzer açıklamalar geldi.
Geçen gün Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da, ‘uzaktan çalışma’ modelinin, Koç Topluluğu içinde 35 bin ofis çalışanı için kalıcı hale getirileceğini söyledi.
Çakıroğlu “İş yerlerinde çalışmaya devam eden arkadaşlarımız için gereken her türlü tedbiri derhal aldık. Bu dönemde elde edilen tecrübeler ışığında, geleceğin esnek çalışma modellerine yönelik çalışmaları olgunlaştırarak devreye aldık. Uzaktan çalışma modeli 35 bin ofis çalışanı arkadaşımız için kalıcı bir uygulama haline geliyor. Uzaktan, esnek çalışma, çalışanların yolda geçen zamanlarını ortadan kaldırıyor. Ofis alanı, personel servisi kapasitesi gibi ihtiyaçlar azalıyor. Hem çalışan tatminini hem de verimliliği artıracak büyük bir potansiyel var” dedi.
Koç büyük bir organizasyon, bayileriyle birlikte yüz binlerce aileyi bir şemsiye altında topluyor.
O yüzden bu karar Türkiye için de bir örnektir.
Muğla’nın 1 milyon olan nüfusunun 2 milyondan fazla olduğu söyleniyor.
Muğla bence çok özel bir yer...
Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi marka turizm adresleri var.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bir çağrıda bulunmuş ve nüfus kayıtlarını Muğla’ya aldırmalarını istemişti.
Patent “görüntülere, sese, sosyal medya gönderilerine, elektronik mesajlara” ve diğer kişisel bilgilere dayalı bir robotu yapmanıza izin veriyor.
Sohbet robotu bir arkadaş, akraba, tanıdık, ünlü, kurgusal karakter, tarihi figür veya rastgele birisi gibi geçmiş ya da şimdiki zamana ait bir kişiye karşılık gelebilirmiş.
Microsoft hayattaki kullanıcıların öldükten sonra kullanılabilecek dijital bir yedek de alabileceklerini söylüyor.
Aslında vefat etmiş birinin simülasyonuyla gelecekte konuşabileceğiniz fikri yeni değil. Black Mirror’un “Be Right Back” bölümünün konusu olmasıyla da biliniyor. Bölümde genç bir kadın bir uygulamayı kullanıp ölen partnerinin verilerini toplayarak sohbet robotu oluşturuyor.
Yine bir örnek Ekim 2020’de Kanye West, Kim Kardashian 40’ıncı yaş gününü kutlamak için ölen babası Robert Kardashian’ın hologramını satın almıştı.
Microsoft dışında teknoloji şirketi Luka’nın kurucu ortağı Eugenia Kuyda, trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşı Roman Mazurenko’yla kendi arasındaki 8 bin satırlık kısa mesajları kullanarak Mazurenko’nun konuşma tarzını taklit eden bir sohbet robotu oluşturmaya çalışmıştı.
Bir pandemi döneminden geçiyoruz ve önceliğimiz toplum sağlığımız...
Tedbirleri bu parametrelere göre alıyoruz, yeni normali güncel rakamlara göre yapıyoruz.
Mart ayındaki gibi karamsar değiliz aslında, çünkü aşılar bulundu ve yaygın bir şekilde dünyanın her yerine ulaşmaya başladı.
Bölgesel gecikmelere de takılmayalım.
Göreceksiniz mart ayından itibaren daha çok kişi aşılanacak.
Bu arada yerli aşılarımız da yaza hazır olacak.
İzmir’e yakışan sivil hareket
SON yaşanan deprem İzmirlilerin ruh halini çok değiştirdi. Bu duyguyu İstanbullular Körfez depreminden bu yana yaşıyor. Hep tetikteler, en ufak sarsıntıda tarifsiz bir endişe hissediyor, panik atak geçiriyorlar.
İzmir’deki son deprem de böyle bir etki yarattı.
Çok güzel insanlar öldü, yuvalar yıkıldı, hayaller paramparça oldu.
O günleri hatırlayın.
Bütün Türkiye İzmir’deydi.
Devlet, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri elbirliğiyle bu enkazı kaldırdılar.
Tabii enkaz kalksa da, o acıların etkisi hala devam ediyor.
Deprem bölgesinde bir kez daha gördük ki; Türk insanı zorlu günlerde farklı davranıyor.
O dayanışma, birlikte olma halini gerçekten çok değerli buluyorum.
Geçen gün okuduğum bir haber yine “İşte İzmir bu” dedirtti.
Depremin ardından çadır kentlerde yaşamaya başlayan depremzedelere yardım ederken tanışan 50 gönüllü, arama kurtarma derneği kurmuş. İzmir Arama Kurtarma ve Yardımlaşma Derneği (İZMAK) adı altında bir araya gelen gönüllüler sel, deprem, yangın gibi afetlerde mağdurların yaralarını sarmaya çalışacakmış.
Harika bir organizasyon...
Ne kadar güzel düşünmüşler.
Türkiye gibi bir deprem ülkesinde, doğal afetlerin her an yaşandığı bir yerde bu derneğin çok faydalı işler yapacağını düşünüyorum.
İzmir merkezli ilk arama kurtarma derneği olan bu organizasyonun başkanı Murat Güner, “İzmir depremi sonrası yoğun bir çalışma içerisindeydik. Gördüğümüz aksaklıkları gidermek için uğraştık. Birçok kurum ve şirketle irtibat halinde eksiklikleri gidermeye çalıştık. Bu yardımların daimi olması adına, yönetimimizdeki motorize ekipler, off-roadcı ekipler, dağcı arkadaşlarımla beraber İzmir Arama ve Kurtarma Derneği’ni kurduk. İlk etapta eğitimler düzenliyoruz. Protokol ziyaretlerinde bulunuyoruz. Belediye ve kurumlara gidiyoruz. Yaşadıklarımızı ve gördüğümüz eksiklikleri anlatıyoruz. İzmir halkının afetlerde daha etkili olabilmesi adına çalışıyoruz. AFAD’la ve İzmir itfaiyesiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Afetlerle alakalı tüm eğitimleri gönüllülerimize vermek istiyoruz. Motorlarımız ve atv araçlarımızla, afet anlarında insanların yardımına daha hızlı şekilde ulaşmayı planlıyoruz. Deniz afetleri için botumuz ve jet-skilerimiz var. K-9 köpeklerimizin de eğitimleri devam ediyor. Depremzede ailelerimizle de iletişimimizi kesmedik. Periyodik aralıklarla onlara da yardımlarını götürüyoruz” diyor.
Harika bir iş yapıyorlar...
Yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum.
Otoyollardaki restoranlar
açık peki diğerleri
SAĞLIK Bakanlığı uzun süredir kapalı olan ve ciddi ekonomik sıkıntı yaşayan lokanta ve kafelerin açılması için çareler arıyor.
Ben de köşemde günlerdir yazıyorum.
Bakın her yer açık...
AVM’ler açık, işletmeler açık, yiyecek işi yapan esnaf dışında herkes açık...
Ama lokantalar, restoranlar kapalı?
Niye?
“Virüs var...”
Tamam, diğer açık yerlerde virüs yok mu?
HES koduyla AVM’lere giriliyorsa restoranlara da girilmeli.
Tedbirler sıkı tutulup uygulanmalı.
Belki de yarı kapasiteyle çalıştırılmalı.
Ama açık olmalı...
Avrupa açık, dünyanın her yeri açık...
Kapasiteleri kontrol ediyorlar; açık alanları serbest, kapalı alanlardaki masa sayılarını düşürüyorlar.
Ama açık tutuyorlar.
Üstelik bir önceki yılın gelirlerinin yüzde 75’ini de ödüyorlar.
Ya da tamamlıyorlar.
Birçok işletme sahibi beni hafta sonu aradı, mesaj yolladı.
Otoyollardaki restoranların tamamı açık, hizmet veriyor.
O restoranlar açıksa diğerleri de belirli kuralları yerine getirdikten sonra açık olmalı.
“Kapalı kalacak” diyorsanız; o zaman AVM’lere, toplu alanlara biraz az gidelim de bu virüsün önünü keselim, bir an önce eskiye dönelim.
Ya da aileleriyle birlikte 10 milyona varan bu insanların geçimleri için birşeyler yapalım.
Bölgesel uygulamaları doğru buluyorum
PANDEMİ dönemleri hep böyle olmuş.
Bitecek denilen bir dönemde yeniden hortlamış. Çok yüksek rakamlara ulaştığı bir dönemde çıkan bir ilaçla bitivermiş.
Yani kapanmalar açılmalar, yeniden kapanmalar; bölgesel uygulamalar son derece normal...
O yüzden tamamen bitmesini beklemek doğru değil.
Sağlık Bakanlığı’nın illere, bölgelere göre yeni uygulamalar başlatmasını çok doğru buluyorum.
Okulları mutlaka açmalıyız.
Fransa en fazla vaka sayısının olduğu günlerde okullarını asla kapatmadı. Hala açık... İtalya öyle, İspanya, Amerika öyle... Dünyanın her yeri böyle...
Çocuklarımız artık okullarına gitmeliler.
Aksi halde online geçen bu dönemin sıkıntıları yakında görülmeye başlanacak.
Çocuklarımız dijital teknolojiye yatkın olsalar da yüz yüze eğitimin anlamı çok farklı.
1 Mart birçok uygulama için yeni bir başlangıç olsun.
Çocuklarımızın yeri okulları
ÇOCİKLAR okula gitmiyorlar. Ne yapıyorlar? Online eğitim alıyorlar. Sonra? Sonra dışarı çıkıyorlar, arkadaşlarıyla oynuyorlar. Aşılar başladıktan sonra belki büyüklerine gidiyorlar. İsteyerek ya da mecburiyetten gidiyorlar. Çünkü anne babaları çalışmak zorundalar. Peki sokakta virüs yok da okulda mı var? Bence okullarımız bu dönemi başarıyla geçirdiler. Online eğitimde öğretmenlerimiz ellerinden geldiğince dersleri işlediler, çocuklarımızın geri kalmamalarını sağladılar. Hijyen açısından da okullarımızın gerekli tedbirleri aldıklarını düşünüyorum. O yüzden okullarımızı virüs açısından çok daha güvenli buluyorum.
Ve aklı karışan ailelere çocuklarını okullarına yollamalarını şiddetle tavsiye ediyorum.
Hepimizin başı sağolsun
GARA’da 13 sivilimiz şehit edildi. Acımız büyük... Terörü bir kez daha lanetliyorum. Dünyanın bu kadar sessiz kalmasını gerçekten anlamıyorum. Türkiye elbette bu mücadelesini asla bırakmayacak. Ama her kayıp içimizi yakıyor. Hepimizin başı sağolsun...
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