İş çözümleri liderine göre TikTok için Türkiye bir inovasyon üssü

Haberin Devamı

Ama platformun Türkiye’deki hikâyesi bundan çok daha fazlası.

TikTok Türkiye, Orta ve Güney Asya Küresel İş Çözümleri Lideri Barış Aldanmaz’la buluştum.

Ona, Türkiye’nin TikTok için ne anlama geldiğini sordum.

Yanıtı netti.

“Türkiye şu anda bir inovasyon merkezi haline gelmiş durumda.”

2021’de başlayan Türkiye operasyonu, dev bir start-up gibi çalışıyor.

Lokal partnerlerden gelen geri bildirimler, mühendislerle masaya yatırılıyor.

Buradan çıkan çözümler, başka ülkelere gidiyor.

Aldanmaz, geçtiğimiz ekim ayında global ticaret ekibini Türkiye’ye getirdiklerini anlattı.

“Mühendislerimizi e-ticaret markalarıyla buluşturduk, ürün geliştirmeye katkı sağladık. Yakında yapay zekâ ve yaratıcı ürünlerimizin mühendisleri de gelecek. Yeni fikirleri burada geliştireceğiz.”

Haberin Devamı

Türkiye’nin bu konumdaki gücü üç faktörden geliyor.

Kullanıcı sayısında globalde üst sıralarda olmak...

Partnerliklerde belli bir derinliğe ulaşmak...

Ve en önemlisi, risk alabilen inovatif bir pazar olmak.

Ekliyor.

“Biz ekosistemle birlikte büyüyebileceğine inanan bir platformuz. Kreatif ajansları, içerik üreticileri, markaları, KOBİ’leri yapay zekâ araçlarımızla tanıştırmak için çalışıyoruz. O yüzden Türkiye bizim için çok değerli bir ülke...”

Mühendisler buraya sadece öğretmeye değil, öğrenmeye de geliyor.

TikTok, Türkiye’yi yalnızca bir kullanıcı pazarı olarak değil, fikir ve ürün geliştirme üssü olarak görüyor.

Sosyal medyanın geleceğinde Türkiye’nin rolü, tahmin ettiğimizden çok daha önemli.

RİSK ALABİLEN İNOVATİF BİR ÜLKE

TikTok için bütün ekosistemi birlikte geliştirmek çok önemli. Aslında sosyal medya platformları artık bu mantıkla çalışıyor.

Kreatif ajansları, yaratıcı ekosistemi, içerik üreticilerimizi, markaları, KOBİ’leri, girişimcileri birlikte düşünmek gerekir.

Barış Aldanmaz diyor ki...

“Türkiye TikTok için kullanıcı sayısı olarak da globalde çok önemli bir yere sahip. Markalarla, yaratıcı ajanslarla, medya ajanslarıyla yaptığımız partnerlikler anlamında da belli bir derinliğe sahip. Türkiye aynı zamanda risk alabilen inovatif bir ülke. Dolayısıyla hepsini birlikte düşündüğümüzde; TikTok mühendislerinin, teknoloji ekiplerinin paydaşlardan öğrenebileceği, onun üzerine ürün geliştirebileceği yegâne ülkelerden biri Türkiye’dir.”

Haberin Devamı

TÜRK DİZİLERİ BİR İÇERİK EVRENİ YARATTI

Türk dizileri, yıllardır Latin Amerika’dan Orta Doğu’ya, Balkanlar’dan Asya’ya milyonların hayatına dokunuyor.

Şimdi bu hikayeler, TikTok ile başka bir boyuta taşınmış. Barış Aldanmaz anlattı.

“15 Mayıs – 15 Haziran arasında, dizilerin final dönemine denk gelen özel bir kampanya başladı. TikTok, kültleşmiş sahneler, dillere pelesenk olmuş replikler ve hayranların yaratıcılığıyla dolu videoları bir araya getirdi. Ortaya, izleyiciyi keşif yolculuğuna çıkaran, sınırları aşan bir içerik evreni çıktı.”

Türk dizileri farklı coğrafyalardan izleyicileri duygularda buluşturan bir kültür köprüsüne dönüşmüş.

İşin ilginci, bu ilgi kampanyayla başlamamış.

Haberin Devamı

Resmi bir tanıtım olmadan, sadece #turkishseries etiketiyle 1.6 milyon içerik üretilmiş.

MENA bölgesinde de “Türk dizileri” en çok aranan eğlence başlıklarından biri olmuş.

Kısa video platformlarının dizilere etkisi artık ölçülüyor.

Warner Bros. Discovery’nin ABD’de yaptığı araştırmaya göre izleyicilerin yüzde 85’i sosyal medyada gördükleri kısa kliplerden etkilenip dizinin tamamını izlemeye başlıyor.

Barış Aldanmaz diyor ki...

“Türk dizileri, Türkiye’ye olan ilgiyi de artırıyor. İzleyicilerin yüzde 34.4’ü dizilerde gördükleri şehirlerden etkilenip Türkiye’ye gelmek istiyor. Bozdağ Film stüdyoları ise ‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ sayesinde 50 binden fazla ziyaretçi ağırlayarak kültür turizminin yeni duraklarından biri oldu.”

Haberin Devamı

Türk dizilerinin yolculuğu artık sadece televizyon kanallarında değil, sosyal medya platformlarında da ilgiyle takip ediliyor.

TÜRKAN ŞORAY VİRAL OLDU

Benim kuşağımın sinema hafızasında o sürmeli gözlerin ayrı bir yeri var. Türkan Şoray bakışı, Yeşilçam’ın en güçlü ikonuydu.

Şoray, 2025’in ilk aylarında TikTok’ta yeniden keşfedildi.

Milyonlarca genç, Şoray’ın ikonik makyajını denedi.

Sürme ile belirginleştirilen gözler, uzun kirpikler, kaşlar, kırmızı dudaklar...

Ve fonda Sezen Aksu’nun “Kusura Bakma”sı.

Bir kuşağın nostaljisi, başka bir kuşağın sosyal medya trendine dönüştü.