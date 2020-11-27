İş ciddi rakamlar inmezse karantina kapsamı artacak

EN başta maskeyle ilgili bir tereddüt olsa da; sonradan anladık ki en önemli tedbirlerin başında geliyor.



Aslında maskeyi ilk günden bu yana kullanan ve çok başarılı olan yerler var.

Örneğin Hong Kong...

Takip ediyorum; vaka sayısı da ölümler de kontrollü gidiyor.

Gördünüz AVM’lerden gelen görüntüleri, fotoğrafları...

Restoranlar kapalı olmasına rağmen insanlar aldıkları yiyecekleri alıp AVM’nin ortasında yiyorlar.

Yani alışveriş merkezlerini piknik alanına çevirmişler.

