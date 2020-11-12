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Haberler>Yazarlar>Deniz SİPAHİ>İnsanlığa adanmış bir hayat

Deniz Sipahi

Deniz Sipahi

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İnsanlığa adanmış bir hayat

12 Kasım 2020

DÜNYA medyası koronavirüs aşısını geliştiren Türk doktorlar Prof. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’yi yazıyor.


Bizler de gururlanıyoruz elbette...
Çünkü değişen hayatımızı yeniden normale döndürecek aşının formülünü bulduklarını ve yüzde 90’nın üzerinde başarı yakaladıklarını söylüyorlar.
Bu müthiş bir hikaye...
Şahin ve eşi ve elbette şirketleri BioNTech; Nobel dahil birçok ödülün sahibi olabilirler.
Medya günlerdir bunu konuşmasına rağmen, Şahin son derece mütevazi açıklamalar yapıyor.
Belli ki insanlığa adanmış bir hayat sözkonusu...
New York Times’ta okudum.
David Gelles yazmış.
İki yıl önce Şahin, Berlin’de bir konferansta bir tahminde bulunmuş. Bir oda dolusu bulaşıcı hastalık uzmanıyla konuşurken, şirketinin küresel bir pandemi durumunda hızla aşı geliştirmek için RNA teknolojisini kullanabileceğini söylemiş.
O zamanlar Dr. Şahin ve şirketi BioNTech, Avrupa biyoteknoloji girişimlerinin küçük dünyası dışında çok az biliniyordu. Dr. Şahin’in eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte kurduğu BioNTech, ağırlıklı olarak kanser tedavilerine odaklandı. Kovid-19 henüz mevcut değildi.
***
Şahin, salı günü bir röportajda “Bu kovid döneminin sonunun başlangıcı olabilir” diyor.
BioNTech, ocak ayında Dr. Şahin’in The Lancet tıp dergisinde, Çin’in bazı bölgelerinde hızla yayılan koronavirüsün patlayarak pandemiye dönüşeceğine ikna olan bir makaleyi okumasından sonra aşı üzerinde çalışmaya başladı. Almanya Mainz merkezli şirketteki bilim adamları tatilleri iptal ettiler ve Project Lightspeed dedikleri şey üzerinde çalışmaya başladılar.
Şahin, bir röportajında “Gezegende bunu bizim yapabileceğimiz kadar hızlı yapabilecek kapasiteye ve yeterliliğe sahip çok fazla şirket yok. Bu yüzden bunu yapmak bir fırsat değil, görev gibi geldi. Çünkü bir aşı geliştiren ilk kişiler arasında olabileceğimizi fark ettim” diye konuşuyor.
O yüzden hayat hep bir iddia üzerine kurguludur.

 

Bir Türk bir Yunan’ın
dünyaya aşı armağanı

BioNTech birkaç gelecek vaat eden aşı adayını belirledikten sonra Dr. Şahin şirketin pazara en iyi adayı getirmek için yardıma ihtiyaç duyacağı sonucuna vardı. BioNTech ve Pfizer, 2018’den beri grip aşısı üzerinde birlikte çalışıyorlardı, mart ayında bir koronavirüs aşısı üzerinde işbirliği yapmayı kabul ettiler.
Türk olan Dr. Şahin, Pfizer’in Yunan CEO’su Albert Bourla ile bir dostluk geliştirdi. İkili son röportajlarda bilim adamları ve göçmenler olarak ortak geçmişleri üzerinden bağlandıklarını söyledi.
55 yaşındaki Şahin, İskenderun’da doğdu. 4 yaşındayken babasını Köln’e taşındı. Doktor olmak isteyerek büyüdü ve Köln Üniversitesi’nde doktor oldu. 1993 yılında tümör hücrelerinde immünoterapi üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı üniversiteden doktora derecesi aldı.
Kariyerinin erken dönemlerinde Dr. Türeci ile tanıştı. BioNTech’in baş tıp sorumlusu olan 53 yaşında olan Dr. Türeci, İstanbul’dan göç etmiş bir Türk hekimin kızı olarak Almanya’da doğdu. Evlendikleri gün ikisi de törenin ardından laboratuvara döndü.
İkili başlangıçta, Dr. Şahin’in 1996 Nobel Tıp Ödülü’nü kazanan Rolf Zinkernagel’in laboratuvarında çalıştığı Zürih Üniversitesi de dahil olmak üzere araştırma ve öğretime odaklandı.
2001 yılında monoklonal antikorlar kullanarak kanseri tedavi etmek için ilaçlar geliştiren Ganymed İlaç’ı, birkaç yıl sonra, kanseri tedavi etmek için haberci RNA dahil olmak üzere daha geniş bir teknoloji yelpazesini kullanmak isteyen BioNTech’i kurdular.
Yerel bir gazete olan Wiesbaden Courier ile yaptığı röportajda Dr. Şahin, “Avrupa’nın en büyük ilaç şirketi kurmak istiyoruz” der.
BioNTech, salgından önce bile ivme kazanıyordu. Şirket yüz milyonlarca dolar topladı ve şu anda 1800’den fazla çalışanı var. Berlin’de, diğer Alman şehirlerinde ve Cambridge, Mass’ta ofisleri var. 2018’de Pfizer ile ortaklığına başladı. Bill & Melinda Gates Vakfı geçen yıl, HIV ve tüberkülozu tedavi etme çalışmalarını finanse etmek için 55 milyon dolar yatırım yaptı.
2016 yılında Ganymed’i 1.4 milyar dolara sattılar. Geçen yıl, BioNTech halka açıldı. Piyasa değeri 21 milyar doları geçerek çifti Almanya’nın en zenginleri arasında yaptı.
İki milyarder, genç kızlarıyla birlikte ofislerinin yakınında mütevazı bir dairede yaşıyor. Çalışmak için bisiklet sürüyorlar. Arabaları yok.
Pfizer’in CEO’su Bourla geçen ay yaptığı röportajda “Uğur çok, çok benzersiz biri. Sadece bilime önem veriyor. Ona yüzde 100 güveniyorum” diyor.
Bütün dünya ve bizler, Türkler gurur duymalıyız.

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Konutta fiyat arttı kontrol şart oldu

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

11 Kasım 2020
İZMİR depremi kentin ruh halini de değiştirdi. Körfez depreminden sonra İstanbullular ne hissediyorsa, İzmirliler de şimdi aynı durumda.

 

Örneğin evleri az hasarlı bile olsa herkes yeni bir adres arayışında...
Orta hasarlı olanlar zaten taşınmaya başladılar bile...
İyi de konut stokları yeterli mi, bu kadar kiralık ya da satılık ev var mı?
Varsa bile herkesin imkanı buna uygun mu?
İşte herkes bu soruların cevaplarını arıyor bugünlerde...
Bir de yükselen emlak fiyatları ve kiralar var.

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Lütfen aradan çık sosyal medya canavarı

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

10 Kasım 2020
HEP yazıyorum.


Sosyal medyayı kullanıyorum, seviyorum, çok şey de öğreniyorum, hatta eğleniyorum da...
Ama bazen gerçekten de iş çığrından çıkıyor.
Deprem gibi çok önemli ve içimizi acıtan bir olayı bile farklı noktalara çekiyoruz.
Rızabey Apartmanı İzmir depreminin sembolüydü.
O apartmandan 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin de sembol isimlerden biriydi.
İyileşen Ayda’yı babası kucaklayıp hastaneden çıkarırken görüntülendi.

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Gerçeklerle yüzleşelim kentsel dönüşümü yapalım

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

8 Kasım 2020
SOSYAL medyayı seviyorum, ama o kadar çok bilgi kirliliği var ki...

 

Herkes arayıp soruyor.
“Bir ay içinde ikinci büyük bir deprem olacakmış...”
Kim söylüyor diyorum.
WhatsApp gruplarından gelmiş, Facebook’ta görmüşler, bir arkadaşı söylemiş, o da bir programda dinlemiş...
Bütün bunları kim bilebilir ki...
Ben bilmiyorum.

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Kentsel dönüşüm siyaset üstü mesele

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

7 Kasım 2020
DEPREM olduğundan bu yana İzmir’den bakanlar kurulu haricinde hiç ayrılmayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’ye önce bir teşekkür edelim.

 

Böyle durumlar insanüstü çalışmayı, özveriyi istiyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum önemli bir açıklama yaptı.
Ve dedi ki;
“Orta hasarlı binalarımıza güçlendirme yapılarak girilebilir...”
Ve ilave etti.
“Hasar tespitleri yapılmış, hafif, az hasarlı ve hasarsız evlere vatandaşlarımız girebilirler. Sadece ağır hasarlı binalara ilişkin zaten girme durumumuz yok. Orta hasarlı binalarımıza güçlendirme yapılarak girilebilir, burada altını çizerek ifade edelim. Ağır hasarlı binalarımızdaki eşya boşaltma sürecini de muhtarlarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza bilgilendirme yapıyoruz.”

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Daha iyi bir koordinasyon şart

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

6 Kasım 2020
DÜNKÜ yazımda Hilton İzmir’in depremzeler için kullanılabileceğini yazmıştım.

Hürriyet Ege’nin baskısı biraz daha erken olduğu için baskıdan hemen sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, otelin bu kış boyunca İzmir depreminde mağdur olanlar için kullanılacağını açıkladı. Aklın yolu bir...
Çok doğru bir karar ve hamle...
“Bir kira bir yuva” kampanyasını da doğru buluyorum.
Ve bütün Türkiye’nin bu kampanyaya destek vereceğini düşünüyorum.
Bu arada bana bile çok sayıda kişi nasıl yardım edebileceğini, neler yapabileceğini soruyor.
Türkiye’nin her yerinden ve çok önemli şirketlerinden bu talepler geliyor.
Çok da mutlu oluyorum.

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İYİ FİKİR: Bir kira bir yuva

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

5 Kasım 2020
“BİR kira bir yuva” kampanyası İzmir’de evlerini kaybedenler için çok iyi bir fikir...

 

Başkan Tunç Soyer, “Yeni bir sayfa açıyoruz. Bir kira bir yuva. İhtiyaç sahipleriyle bunu karşılama gücüne sahip olanları buluşturuyoruz. Aynı ‘Halkın Bakkalı’ ve ‘Uyku Tulumu’nda yaptığımız gibi... Ana fikir bu” dedi.
Destekliyorum…
Ateş düştüğü yeri yakıyor.
Hepimiz çok üzüldük, perişan olduk.
Ama emin olun; bir ay sonra, hayat devam edince herkes yine kendi yoluna gidecek.
Hep öyle olmadı mı?

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Mucizeler her gün olmaz

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

4 Kasım 2020
ELİF’in itfaiye erinin parmağını tutan eli bir mucizenin habercisiydi. O kadar çok sevindik, o kadar mutlu olduk ki...

 

Fotoğrafa durup durup bakmaktan kendimi alamadım.
Tabii gözyaşlarımı da herkes gibi tutamadım.
Bir mucize gerçekleşmişti.
Dün de öyle oldu.
Ayda, sanki hiçbir şey olmamış gibi bulunduğu yerden çıkarıldı.
En ufak bir çizik yoktu vücudunda...

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Umut varsa hayat vardır

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

3 Kasım 2020
O ses var ya o tanıdık ses...


“Sesimi duyan var mı?” diyen o beynime kazınmış ses...
Yıllar sonra yine duydum.
Dün Bayraklı’da Rızabey ve Doğanlar apartmanları arasında mekik dokudum.
Bir oraya bir oraya gittim.
Ve bir an “Sessizlik...” dendi.
Yürümemize izin vermediler, nefesimizi tuttuk, gözlerimizle konuştuk.

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İzmir’in sadece Kordon’u yok bunu bir kez daha hatırladık

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

2 Kasım 2020
Benim gibi doğma büyüme İzmirli olanların deprem korkuları pek yoktur.

Çocukluğumdan bu yana kafamda hep bir deprem planı vardır.

İzmir’de son yaşadığımız gibi değil ama yıl içinde bazen 5’lerde, bazen 6’ları geçen çok sayıda deprem olur.

Biz her seferinde “İyi oldu, enerji boşaldı” der günlük hayatımıza devam ederdik. Bu seferki farklıydı, hem uzun sürmüş, hem de şiddeti 7’ye dayanmıştı. Yıkıcı olduğu belliydi; Hürriyet İzmir’deki ofisimde masamın üzerindeki her şey yere düşmüş, bazıları da kırılmıştı.

O dakikadan bu yana da depremin en fazla etkisini gösterdiği İzmir’in Bayraklı bölgesinden çıkmadım.

O telaşı, insan üstü çabayı gözlerimle gördüm.

Bir kere şunun altını çizmek isterim. Bizim insanımız zor günlerde bir vücut olmayı her zaman başarıyor. Depremin hemen ardından bölgeye gittim. Devlet oradaydı, yerel yönetimler oradaydı, sivil toplum oradaydı. Bakanlar Kurulu’nun neredeyse tamamının İzmir’e süratle gelmesi moral açısından büyük etki yarattı. Kenti çok iyi tanıyan ve İzmir milletvekili de olan son Başbakan Binali Yıldırım’ın Afyon’dan İzmir’e gelişi ve koordinasyonu sağlaması sürecin hızlanmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olay sıcakken yaptığı açıklamalar ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yaptığı telefon konuşması da önemliydi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İzmir’e gelişi de fotoğrafı tamamladı.

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Deprem gerçeğini bir kez daha hatırladık

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

2 Kasım 2020
UZMANLARIN ilk yorumlarını dinleyince insan ürperiyor.

 

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan diyor ki;
“Herkes 17 binaya odaklandı ama İzmir ve çevresinde 5-6 bin bina veya bina türü yapının ağır hasar görmüş olduğunu tahmin ediyoruz, ki bu da 25-30 bin konut eder. Yani bu depremde 25-30 bin konut ağır hasar görmüş olabilir. Vatandaş teknik ekipler inceleme yapmadan asla bu binalara girmemeli.”
25, 30 bin konut; belki de daha fazla...
Daha seri ve dikkatli bir inceleme yapılsa fatura daha da ağır çıkabilir.
Türkiye’nin deprem gerçeği yaşadığımız terör sorunu kadar önemlidir ve üzerine gidilmelidir.
Uzun yıllardır yazdığım bir konu...

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Geçmiş olsun İzmir

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

1 Kasım 2020
BENDE deprem korkusu neredeyse yoktur.


Galiba bu biraz da İzmirli olmaktan, İzmir’de oturmaktan kaynaklanıyor.
Çünkü çocukluğumdan bu yana kafamda hep bir deprem planı vardır.
İzmir’de son yaşadığımız gibi değil ama yıl içinde bazen 5’lerde, bazen 6’ları geçen çok sayıda deprem olurdu.
Ve biz her seferinde “İyi oldu, enerji boşaldı” der, günlük hayatımıza devam ederdik.
Cuma günü gazeteden çıkmış, bir toplantıya gidiyordum.
Bir şey almak için bir yere girdim; sallanmaya başladık.

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Haberi alınca çok eskilere gittim

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

31 Ekim 2020
ESKİ başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın vefat haberini alınca eskilere gittim.

 

Gazetecilikte 30 yılı çoktan geçtim.
Düşündüm de; ne kadar çok insanla tanışmışım, ne kadar çok olaya tanıklık etmişim.
Gitmediğim şehir kalmamış.
Türkiye’nin çok hareketli, ilginç ve çok farklı geçen 80’li, 90’lı ve elbette 2000’li yıllarına tanıklık etmişim.
Bazı olayların da içinde yaşayarak görmüşüm.
Gazetecilik yapınca, üstüne yönetici kimliği de giyince ister istemez siyasetten kaçamıyorsunuz.

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Bayraklarımızı asalım bayramımızı kutlayalım

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

29 Ekim 2020
BÜYÜK bir ailenin üyesiyim. Çocukluğum o kalabalıklar arasında ve ailenin büyüklerinin hikayelerini dinleyerek geçti. Bazılarını defalarca ve her seferinde aynı heyecanla dinledim.

 

Büyükbabalarımın, büyükannelerimin anlattıkları masal gibi gelirdi.
Yokluk yıllarından yeni Cumhuriyet’in o müthiş hikayeleri beni hep etkilemiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna, yeniden var oluşuna tanıklık eden büyüklerimin her biri benim gözümde birer kahramandı.
Aynı zamanda vatanseverdi, insan severdi, hayvan severdi.
Onların azimleri, bitmeyen hayalleri, bir ülkeyi yeniden yaratmak için gösterilen çabaları ve onların yaşadıkları benim için gerçekten önemli...
Bu anıların bazıları yazılı bende, bazıları kayıtlı arşivlerimde, bazıları da hafızamda...

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Sağlık ordusuna çok şey borçluyuz

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

28 Ekim 2020
SAĞLIK Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlardan biri de yoğun bakım doluluk oranı...

 

Son bir haftada yüzde 63’lerden 65’lere yükseldi.
Ventilatör doluluk oranı da yüzde 32’lerde şu an...
Birçok Avrupa ülkesine göre çok iyiyiz.
Çünkü Fransa ve İspanya’da hastanelerdeki doluluk oranlarının yüzde 90’lara geldiği biliniyor.
Zaten bütün bu endişe bunun için değil miydi?
Yani sistemin tıkanması, hastanelerin beklentilere cevap verememesi...

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İzmir’i şimdiden uyarıyorum

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

27 Ekim 2020
FRANSA’daki vaka sayısı 50 bini de geçti.


Avrupa’dan iyi haberler gelmiyor.
İtalya, İspanya ilk dönemde salgının merkeziyken şimdi Fransa benzer bir süreç yaşıyor.
Avrupa bize uzak değil.
Üstelik bizim de rakamlarımız iyi gitmiyor.
Yaz ortasında Ankara listenin birinci sırasındaydı, şimdi vaka sayısında İstanbul açık ara önde gidiyor.
Bu arada İzmir’in rakamları da artık korkutucu seviyeye gelmiş durumda.

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İdeali peşinden koşan insanları seviyorum

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

25 Ekim 2020
EN sondan başlayayım.

 

Mimar Erhan İçözen gibi insanlar olmasa bazı değerlerimizi çoktan kaybederiz, koruyamayız, gelecek nesillere bırakamayız. İyi ki varlar ve iyi ki ben de bu değerli insanları tanımış oldum.
Söke’nin Doğanbey Köyü’ne gitmediyseniz, mutlaka gidin.
Bir tavsiyedir.
Gidin ve idealist bazı insanların neler yaptıklarını görün...
Bu isimlerin başında Erhan İşözen geliyor.
Ve sözü kendisine, Türkiye’nin en önemli projelerine imza atmış İşözen’e bırakıyorum.

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Kendi karantinamızı yapamaz mıyız?

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

24 Ekim 2020
ÖNCEKİ gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı, dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul için uyarı yaptı ve “Toplu mekanlara girmeyin” dedi.

 

Bu uyarılara rağmen kalabalıklar devam ediyor.
Bizde böyledir; yasak gelmeden kimse geri adım atmaz, evlerine gitmez, gitse bile evlerde kalabalık olmaya devam eder.
Akdenizlilik biraz da böyle, hoşuma gitmiyor değil ama galiba bu sefer işi tutmak gerekiyor.
Bakın kimse ekonominin durmasını istemiyor.
Fabrikalar çalışsın, çarklar dönsün istiyor.
Kısıtlı da olsa sosyalleşme kontrollü devam etsin, insanlar günlük hayatlarını sürdürsün de isteniyor.

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Okullar her kente göre açık olabilir

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

23 Ekim 2020
DÜNYADA pozitif vaka sayısında büyük bir artış var. Fransa günlük vakada 30 binleri geçti, 40 binlere gidiyor.

 

İtalya ilk salgına göre biraz daha iyi durumda, İspanya da öyle...
Ama sayılar 10 binlerde...
Almanya 7 binlerde...
Yunanistan beni şaşırtan bir performans gösteriyor, bizden çok daha iyiler...
Dikkat ediyorum; her şeye rağmen okullar açık.
Hem de en baştan bu yana...

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Her yer her yere benzemek zorunda değil

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

22 Ekim 2020
“SON 10 yılın en popüler yeri neresi?” diye sorsanız; birkaç yeri hemen sayabilirim.



Urla listenin başında gelir.
Karaburun, Foça ve yeniden Bodrum’u eklemem gerekir.
Çeşme’yi de ilave edersek; büyük bir yarımadadan söz etmiş oluruz.
Urla giderek turizmiyle öne çıkan bir ilçe haline geldi.

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