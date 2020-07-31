İhtiyatlı iyimserliğimi koruyorum

EKONOMİLER 1 Haziran’da açıldı; o günden bu yana normalleşme süreci devam ediyor. Bazı sektörlerde ciddi bir hareketlenme olduğunu görüyorum. Örneğin otomotiv sektörü herhalde son 50 yıldır böyle bir grafik yaşamamıştır.
Altı aya kadar uzanan sıralar var. İkinci el fiyatları ise sıfırlar shoowlarda olmadığı için ciddi şekilde yükselmiş durumda.
İnşaatta da öyle...
Stokların eridiği anlaşılıyor; birçok projede ev kalmadığını biliyorum.
Bütün bunlar ekonomimiz için önemli gelişmeler…
Ben Türkiye’nin dinamik yapısına çok güveniyorum.
Ama dünyadan bağımsız olmadığımızı da her fırsatta hatırlatıyorum.
Dünyadaki gelişmelerden Türkiye’nin etkilenmemesi mümkün değil.
Bakın Almanya ekonomisi tarihi bir düşüş yaşadı; ikinci çeyrekte yüzde 10.1 küçüldü. Önceki yılın aynı dönemine göreyse küçülme yüzde 11.7. Almanya Avrupa’nın en büyük ekonomisi ve Türkiye için en önemli partner...
Dün Almanya’nın etkili isimlerinin açıklamalarına baktım.
Hepsi temkinli olunmasını, pandeminin devam ettiğini, dünya ekonomisindeki belirsizlerin devam edeceğini söylüyordu.
Büyük fotoğrafa bakınca elbette ben iyimserliğimi koruyorum.
Ama böyle dönemlerin de Türkiye için bir fırsat olduğunu hatırlatıyorum.
Yeni normali arayan ve cevabını bekleyen bir süreçte Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak gerekiyor.
Bu da bildiğimiz klasik yöntemlerle değil; yeni normale uygun adımlarla olur.
Türkiye dijital dönüşümü yapabilecek bir güçte ve ağırlığını buraya vermelidir.
Bu gündemle olmaz
TABİİ bunun için önce siyasetin gündemini değiştirmesi gerekir. Televizyonlara bakıyorum; hep aynı konular tartışılıyor. Bizler sıkıldık, konuşanlar sıkılmadı. Twitter’a bakıyorum; “adam asmaca” oynamaya devam ediliyor. Orada da hiçbir şey değişmiyor. Türkiye’nin gündemi bu olamaz. Geçmişe takılıp kalamayız, önümüze bakmalıyız.
Hizmet sektöründe
normalleşme
uzun sürebilir
İNŞAAT, otomotiv iyi ama hala zorda olan sektörler var. Örneğin turizm...
Otellerin yarısı açıldı, diğer yarısı da yarı kapasiteyle çalışıyor.
Çünkü pandemi şartları bunu gerektiriyor.
Almanya Türkiye’nin içinde bulunduğu listeyi yeniledi ve seyahat uyarısını tekrarladı.
Şu net ki;
Beklediğimiz turizm gelirlerini bu yıl yakalamamız imkansız...
Avrupa kendi içinde bu gelirleri konsolide etmek için birçok kampanya, teşvik hazırladı.
Türkiye’nin de bunu yapması lazım.
Yoksa hizmet sektörünün toparlanması, pandemi öncesine geri dönmesi yıllar alabilir.
Zaten havayolu şirketlerinin üst yöneticileri eskiye dönüşün 2024’ten önce olamayacağını söylüyor.
O zaman rötuş değil, radikal çözümler gerekiyor.
Boris Johnson söylüyorsa
İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson, dünyayı etkisi altına alan koronavirüste ikinci dalga konusunda uyarılarda bulundu. Johnson kovid-19’u başta dikkate almamış, hatta biraz da alaycı bir tavır takınmıştı. O yüzden “Korkarım, bazı yerlerde salgında ikinci dalganın işaretlerini görmeye başladık. Uyanık olmalıyız” sözünü Johnson söylediği için daha çok dikkate almamız gerekir.
İkinci dalga birincisi kadar güçlü gelir mi bilemem.
Ama yaz sonunda Türkiye’nin de benzer bir fotoğrafla karşı karşıya kalacağına şimdiden emin olun.
Instagram notları
BAŞTA çekingen davrananlar bile fotoğraf paylaştığına göre normalleşme tam olarak sağlanmış demektir.
Başta mesafeler 1 metreyken, şimdi neredeyse yanak yanağa çekilmişse normalleşme sağlanmış demektir.
Başta maskeli fotoğraflar varken; şimdi çenede bile maske olmadığına göre normalleşme sağlanmış demektir.
31 Ağustos’ta okullar açılır mı?
AÇILIR.
Ama sonra nasıl devam edilir; işte Ağustos ayı pandemi rakamları bunu söyleyecek.
Benim görüşüm şu;
Rakamlar iyi gelse de; Türkiye ilk dönemi hibrit bir modelde sürdürür. Yani sınıf sayısı azaltılmış, altı güne yayılmış bir eğitim modeli... Yarı fiziki, yarı online gibi...
Elbette çocukların eğitimi için yüz yüze çok daha ideal ama 2021’in ilk aylarına kadar bunun kaçınılmaz olduğunu görüyorum.
İhtiyatlı iyimserliğimi koruyorum
EKONOMİLER 1 Haziran’da açıldı; o günden bu yana normalleşme süreci devam ediyor. Bazı sektörlerde ciddi bir hareketlenme olduğunu görüyorum. Örneğin otomotiv sektörü herhalde son 50 yıldır böyle bir grafik yaşamamıştır.
Altı aya kadar uzanan sıralar var. İkinci el fiyatları ise sıfırlar shoowlarda olmadığı için ciddi şekilde yükselmiş durumda.
İnşaatta da öyle...
Stokların eridiği anlaşılıyor; birçok projede ev kalmadığını biliyorum.
Bütün bunlar ekonomimiz için önemli gelişmeler…
Ben Türkiye’nin dinamik yapısına çok güveniyorum.
Ama dünyadan bağımsız olmadığımızı da her fırsatta hatırlatıyorum.
Dünyadaki gelişmelerden Türkiye’nin etkilenmemesi mümkün değil.
Bakın Almanya ekonomisi tarihi bir düşüş yaşadı; ikinci çeyrekte yüzde 10.1 küçüldü. Önceki yılın aynı dönemine göreyse küçülme yüzde 11.7. Almanya Avrupa’nın en büyük ekonomisi ve Türkiye için en önemli partner...
Dün Almanya’nın etkili isimlerinin açıklamalarına baktım.
Hepsi temkinli olunmasını, pandeminin devam ettiğini, dünya ekonomisindeki belirsizlerin devam edeceğini söylüyordu.
Büyük fotoğrafa bakınca elbette ben iyimserliğimi koruyorum.
Ama böyle dönemlerin de Türkiye için bir fırsat olduğunu hatırlatıyorum.
Yeni normali arayan ve cevabını bekleyen bir süreçte Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak gerekiyor.
Bu da bildiğimiz klasik yöntemlerle değil; yeni normale uygun adımlarla olur.
Türkiye dijital dönüşümü yapabilecek bir güçte ve ağırlığını buraya vermelidir.
Bu gündemle olmaz
TABİİ bunun için önce siyasetin gündemini değiştirmesi gerekir. Televizyonlara bakıyorum; hep aynı konular tartışılıyor. Bizler sıkıldık, konuşanlar sıkılmadı. Twitter’a bakıyorum; “adam asmaca” oynamaya devam ediliyor. Orada da hiçbir şey değişmiyor. Türkiye’nin gündemi bu olamaz. Geçmişe takılıp kalamayız, önümüze bakmalıyız.
Hizmet sektöründe
normalleşme
uzun sürebilir
İNŞAAT, otomotiv iyi ama hala zorda olan sektörler var. Örneğin turizm...
Otellerin yarısı açıldı, diğer yarısı da yarı kapasiteyle çalışıyor.
Çünkü pandemi şartları bunu gerektiriyor.
Almanya Türkiye’nin içinde bulunduğu listeyi yeniledi ve seyahat uyarısını tekrarladı.
Şu net ki;
Beklediğimiz turizm gelirlerini bu yıl yakalamamız imkansız...
Avrupa kendi içinde bu gelirleri konsolide etmek için birçok kampanya, teşvik hazırladı.
Türkiye’nin de bunu yapması lazım.
Yoksa hizmet sektörünün toparlanması, pandemi öncesine geri dönmesi yıllar alabilir.
Zaten havayolu şirketlerinin üst yöneticileri eskiye dönüşün 2024’ten önce olamayacağını söylüyor.
O zaman rötuş değil, radikal çözümler gerekiyor.
Boris Johnson söylüyorsa
İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson, dünyayı etkisi altına alan koronavirüste ikinci dalga konusunda uyarılarda bulundu. Johnson kovid-19’u başta dikkate almamış, hatta biraz da alaycı bir tavır takınmıştı. O yüzden “Korkarım, bazı yerlerde salgında ikinci dalganın işaretlerini görmeye başladık. Uyanık olmalıyız” sözünü Johnson söylediği için daha çok dikkate almamız gerekir.
İkinci dalga birincisi kadar güçlü gelir mi bilemem.
Ama yaz sonunda Türkiye’nin de benzer bir fotoğrafla karşı karşıya kalacağına şimdiden emin olun.
Instagram notları
BAŞTA çekingen davrananlar bile fotoğraf paylaştığına göre normalleşme tam olarak sağlanmış demektir.
Başta mesafeler 1 metreyken, şimdi neredeyse yanak yanağa çekilmişse normalleşme sağlanmış demektir.
Başta maskeli fotoğraflar varken; şimdi çenede bile maske olmadığına göre normalleşme sağlanmış demektir.
31 Ağustos’ta okullar açılır mı?
AÇILIR.
Ama sonra nasıl devam edilir; işte Ağustos ayı pandemi rakamları bunu söyleyecek.
Benim görüşüm şu;
Rakamlar iyi gelse de; Türkiye ilk dönemi hibrit bir modelde sürdürür. Yani sınıf sayısı azaltılmış, altı güne yayılmış bir eğitim modeli... Yarı fiziki, yarı online gibi...
Elbette çocukların eğitimi için yüz yüze çok daha ideal ama 2021’in ilk aylarına kadar bunun kaçınılmaz olduğunu görüyorum.