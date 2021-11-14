İhracata odaklanalım İtalya gibi yapalım

SPOR sever bir ailede büyüdüm. Sadece futbol değil; evlerde basket de, voleybol da, tenis de konuşulurdu. Çünkü ailenin her ferdi farklı branşlarda spor yapar ya da ilgi duyardı.



Tabii futbolun yeri çok ayrıydı.

Her gün gazeteye giderken Alsancak Stadı’nın önünden geçiyorum. Burasıyla ilgili o kadar çok anım var ki...

Babamla, ailenin diğer üyeleriyle, arkadaşlarımla gittiğim maçların her biri unutulmazdı.

Şimdi bilemem ama bizim için bir eğlenceydi, sosyalleşme aracıydı maçlar...

Keyifli bir hafta sonu geçirir, derslerden biraz olsun uzaklaşırdık.

Tarihi maçlara da tanıklık ettik bu statta...

