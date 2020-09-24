İçerik kral olmaya devam edecek

Geçen gün bir dostumla konuşurken şöyle dedi.
“Sizin meslek de çok değişti ve zorlaştı. Herkes gazeteci oldu ya da kendini gazeteci sanmaya başladı.”
Ne demek istediğini anlıyorum.
Sosyal medya hesabı açan herkes bir şeyler yazmaya, karalamaya başladı.
Bunu kendine iş edinip her gün yazmaya kalkan da var.
Siyasete, dış politikaya soyunan da; felsefe yazıları yazan da...
Ama söyleyeyim, gazetecilik başka bir meslektir.
Öyle Facebook’a, Twitter’a ya da başka dijital platformlara birkaç yazı yazarak gazeteci olunmaz.
Çünkü bu meslek bazı ilkelerle yapılır, bazı disiplinleri beraberinde ister.
Haberin unsurları, araştırma ögeleri olmazsa ve kaynaklar taranmazsa bir işe yaramaz.
Daha da önemlisi haberin güvenilir, inandırıcı olması gerekir.
Objektifliği de unutmamak gerekiyor.
Bakın pandemi döneminde haber alma ihtiyacı yüzde 53 artmış.
Ve bunu karşılayan da mesleği gazeteci olan bizler gibi insanlar oldu.
Yani Facebook’a iki satır yazıp ahkam keserek habercilik yapılmıyor.
O yüzden meslekte güvenilir isimlerin bana göre itibarının arttığı bir dönem yaşıyoruz.
Elbette sosyal medyayı önemsiyorum.
Kaynak bulma açısından büyük bir okyanus olarak görüyorum.
Ancak giderek artan linç kültürünü, itibarsızlaştırma çabalarını, objektiflikten çıkan haber verme tarzını ve bilgi kirliliğini de unutmuyorum.
İçerik kral olmaya devam edecektir.
Gazetecilik de sonsuza kadar sürecektir.
Bodrum-Milas Hürriyet
her pazar sizlerle
Hürriyet için Ege hep önemli olmuştur.
Ve gelenekselleşen bazı alışkanlıklarımız da var.
Örneğin Hürriyet Ege ekibinin hazırladığı Bodrum-Milas eki.
Pandemi döneminde biraz ara vermiştik.
Şimdi yeniden yayın hayatına başladı.
Bundan böyle her pazar Bodrumlular ve Milaslılar gazetelerini keyifle okuyacak.
Türkiye, turizmde gerçekten iyi bir noktada.
Tesislerimiz yeni, doğamız müthiş, tarihimiz eşsiz.
Ve Bodrum gibi çok iyi markalarımız var.
Bu pandemi döneminde Bodrum, Çeşme gibi yerlerin kış nüfuslarında büyük bir artış yaşandı.
Önümüzdeki dönemde de birçok kişi yazlıklarında kalacak.
Ben ilk günlerdeki gibi evlere kapanacağımızı zannetmiyorum ama bazı kısıtlamaların da olacağını şimdiden öngörüyorum.
O yüzden yazlıklar bu sene dolu olacak.
Sizler de Bodrum-Milas gazetesini keyifle okumaya devam edin.
Nedir bu hırs
Ben çocukları çok iyi anlıyorum da velileri anlamakta zorlanıyorum.
Bir hırs, bir hırs...
Tablet, bilgisayar verirken çekindiğimiz çocuklarımız 7-8 saat ekran karşısında.
Ve ben oğlum Atlas’a “IPad’e bu kadar bakma; dışarıda biraz oyna, arkadaşlarınla buluş, kitap oku” tavsiyelerini yaparken bu kadar saat tablet başında ders almasını açıklamakta zorlanıyorum.
Ve görüyorum, bir süre sonra sıkılıyor, motivasyonu düşüyor, son saatlerde artık pelte gibi oluyor.
Ama aileler; “1 saat daha olsun” diyor, yetmiyor “Ders saatleri de uzasın” diye ekliyor.
Ben anlamıyorum gerçekten...
Hiç bilmediğimiz, belirsizliklerle dolu bir dönemi en verimli şekilde geçmeliyiz.
Ama bunu yaparken veliler kendi isteklerine göre değil; uzmanların yönlendirmeleriyle yapmalı.
Çocuklarımız hırslı değil, iddia sahibi olsun.
Biz onlara bunu öğretelim.
Siz de ertelemeyin
Şöyle bir algı var.
“Hastanelere gidersem Kovid-19 kaparım...”
Ben tam tersini düşünüyorum.
Ve diyorum ki...
Sağlıkla ilgili hiçbir detayı atlamayın, ertelemeyin.
Hastanelerin pandemi servisleri ayrı, Kovid-19 geçiren hastaların kaldığı yerlerle devam eden poliklinikler farklı yerlerde.
Şahsen ben gidiyorum.
Ve hiçbir tedavimi ertelemiyorum.
Lig heyecanı bende yok
Ligler başladı, içinizde bir heyecan var mı?
Hafta başında maç programlarına bakıp hafta sonu programınızı buna göre yapıyor musunuz?
Ben yapmıyorum.
Hem de uzun zamandır.
Ya bana bir şeyler oldu ya da genelin ruh hali böyle...
Bu ligler, bu maçlar bana heyecan vermiyor.
İçerik kral olmaya devam edecek
Geçen gün bir dostumla konuşurken şöyle dedi.
“Sizin meslek de çok değişti ve zorlaştı. Herkes gazeteci oldu ya da kendini gazeteci sanmaya başladı.”
Ne demek istediğini anlıyorum.
Sosyal medya hesabı açan herkes bir şeyler yazmaya, karalamaya başladı.
Bunu kendine iş edinip her gün yazmaya kalkan da var.
Siyasete, dış politikaya soyunan da; felsefe yazıları yazan da...
Ama söyleyeyim, gazetecilik başka bir meslektir.
Öyle Facebook’a, Twitter’a ya da başka dijital platformlara birkaç yazı yazarak gazeteci olunmaz.
Çünkü bu meslek bazı ilkelerle yapılır, bazı disiplinleri beraberinde ister.
Haberin unsurları, araştırma ögeleri olmazsa ve kaynaklar taranmazsa bir işe yaramaz.
Daha da önemlisi haberin güvenilir, inandırıcı olması gerekir.
Objektifliği de unutmamak gerekiyor.
Bakın pandemi döneminde haber alma ihtiyacı yüzde 53 artmış.
Ve bunu karşılayan da mesleği gazeteci olan bizler gibi insanlar oldu.
Yani Facebook’a iki satır yazıp ahkam keserek habercilik yapılmıyor.
O yüzden meslekte güvenilir isimlerin bana göre itibarının arttığı bir dönem yaşıyoruz.
Elbette sosyal medyayı önemsiyorum.
Kaynak bulma açısından büyük bir okyanus olarak görüyorum.
Ancak giderek artan linç kültürünü, itibarsızlaştırma çabalarını, objektiflikten çıkan haber verme tarzını ve bilgi kirliliğini de unutmuyorum.
İçerik kral olmaya devam edecektir.
Gazetecilik de sonsuza kadar sürecektir.
Bodrum-Milas Hürriyet
her pazar sizlerle
Hürriyet için Ege hep önemli olmuştur.
Ve gelenekselleşen bazı alışkanlıklarımız da var.
Örneğin Hürriyet Ege ekibinin hazırladığı Bodrum-Milas eki.
Pandemi döneminde biraz ara vermiştik.
Şimdi yeniden yayın hayatına başladı.
Bundan böyle her pazar Bodrumlular ve Milaslılar gazetelerini keyifle okuyacak.
Türkiye, turizmde gerçekten iyi bir noktada.
Tesislerimiz yeni, doğamız müthiş, tarihimiz eşsiz.
Ve Bodrum gibi çok iyi markalarımız var.
Bu pandemi döneminde Bodrum, Çeşme gibi yerlerin kış nüfuslarında büyük bir artış yaşandı.
Önümüzdeki dönemde de birçok kişi yazlıklarında kalacak.
Ben ilk günlerdeki gibi evlere kapanacağımızı zannetmiyorum ama bazı kısıtlamaların da olacağını şimdiden öngörüyorum.
O yüzden yazlıklar bu sene dolu olacak.
Sizler de Bodrum-Milas gazetesini keyifle okumaya devam edin.
Nedir bu hırs
Ben çocukları çok iyi anlıyorum da velileri anlamakta zorlanıyorum.
Bir hırs, bir hırs...
Tablet, bilgisayar verirken çekindiğimiz çocuklarımız 7-8 saat ekran karşısında.
Ve ben oğlum Atlas’a “IPad’e bu kadar bakma; dışarıda biraz oyna, arkadaşlarınla buluş, kitap oku” tavsiyelerini yaparken bu kadar saat tablet başında ders almasını açıklamakta zorlanıyorum.
Ve görüyorum, bir süre sonra sıkılıyor, motivasyonu düşüyor, son saatlerde artık pelte gibi oluyor.
Ama aileler; “1 saat daha olsun” diyor, yetmiyor “Ders saatleri de uzasın” diye ekliyor.
Ben anlamıyorum gerçekten...
Hiç bilmediğimiz, belirsizliklerle dolu bir dönemi en verimli şekilde geçmeliyiz.
Ama bunu yaparken veliler kendi isteklerine göre değil; uzmanların yönlendirmeleriyle yapmalı.
Çocuklarımız hırslı değil, iddia sahibi olsun.
Biz onlara bunu öğretelim.
Siz de ertelemeyin
Şöyle bir algı var.
“Hastanelere gidersem Kovid-19 kaparım...”
Ben tam tersini düşünüyorum.
Ve diyorum ki...
Sağlıkla ilgili hiçbir detayı atlamayın, ertelemeyin.
Hastanelerin pandemi servisleri ayrı, Kovid-19 geçiren hastaların kaldığı yerlerle devam eden poliklinikler farklı yerlerde.
Şahsen ben gidiyorum.
Ve hiçbir tedavimi ertelemiyorum.
Lig heyecanı bende yok
Ligler başladı, içinizde bir heyecan var mı?
Hafta başında maç programlarına bakıp hafta sonu programınızı buna göre yapıyor musunuz?
Ben yapmıyorum.
Hem de uzun zamandır.
Ya bana bir şeyler oldu ya da genelin ruh hali böyle...
Bu ligler, bu maçlar bana heyecan vermiyor.