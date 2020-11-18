Hürriyet maceramı başlatan o telefon

Türkiye ilk dalgayı iyi yöneten ülkelerden biri oldu.
Bunda sağlık sistemimizin güçlü oluşu kadar insanların kurallara uyarak kendilerini karantinaya almalarının da etkisi oldu.
Ancak yazla birlikte her şey unutuldu.
İşin kötüsü virüsle ilgili kaygılar da ortadan kalktı.
Ve bugünlere geldik.
Vaka sayısı günlük 3 binin üzerinde...
Test olmayıp dışarıda elini kolunu sallayan insanlarla birlikte bu rakamı en az 8 ile çarpmamız gerektiğini söylüyor uzmanlar...
Bizler de gururlanıyoruz elbette...
Çünkü değişen hayatımızı yeniden normale döndürecek aşının formülünü bulduklarını ve yüzde 90’nın üzerinde başarı yakaladıklarını söylüyorlar.
Bu müthiş bir hikaye...
Şahin ve eşi ve elbette şirketleri BioNTech; Nobel dahil birçok ödülün sahibi olabilirler.
Medya günlerdir bunu konuşmasına rağmen, Şahin son derece mütevazi açıklamalar yapıyor.
Belli ki insanlığa adanmış bir hayat sözkonusu...
Örneğin evleri az hasarlı bile olsa herkes yeni bir adres arayışında...
Orta hasarlı olanlar zaten taşınmaya başladılar bile...
İyi de konut stokları yeterli mi, bu kadar kiralık ya da satılık ev var mı?
Varsa bile herkesin imkanı buna uygun mu?
İşte herkes bu soruların cevaplarını arıyor bugünlerde...
Bir de yükselen emlak fiyatları ve kiralar var.
Sosyal medyayı kullanıyorum, seviyorum, çok şey de öğreniyorum, hatta eğleniyorum da...
Ama bazen gerçekten de iş çığrından çıkıyor.
Deprem gibi çok önemli ve içimizi acıtan bir olayı bile farklı noktalara çekiyoruz.
Rızabey Apartmanı İzmir depreminin sembolüydü.
O apartmandan 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin de sembol isimlerden biriydi.
İyileşen Ayda’yı babası kucaklayıp hastaneden çıkarırken görüntülendi.
Herkes arayıp soruyor.
“Bir ay içinde ikinci büyük bir deprem olacakmış...”
Kim söylüyor diyorum.
WhatsApp gruplarından gelmiş, Facebook’ta görmüşler, bir arkadaşı söylemiş, o da bir programda dinlemiş...
Bütün bunları kim bilebilir ki...
Ben bilmiyorum.
Böyle durumlar insanüstü çalışmayı, özveriyi istiyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum önemli bir açıklama yaptı.
Ve dedi ki;
“Orta hasarlı binalarımıza güçlendirme yapılarak girilebilir...”
Ve ilave etti.
“Hasar tespitleri yapılmış, hafif, az hasarlı ve hasarsız evlere vatandaşlarımız girebilirler. Sadece ağır hasarlı binalara ilişkin zaten girme durumumuz yok. Orta hasarlı binalarımıza güçlendirme yapılarak girilebilir, burada altını çizerek ifade edelim. Ağır hasarlı binalarımızdaki eşya boşaltma sürecini de muhtarlarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza bilgilendirme yapıyoruz.”
Hürriyet Ege’nin baskısı biraz daha erken olduğu için baskıdan hemen sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, otelin bu kış boyunca İzmir depreminde mağdur olanlar için kullanılacağını açıkladı. Aklın yolu bir...
Çok doğru bir karar ve hamle...
“Bir kira bir yuva” kampanyasını da doğru buluyorum.
Ve bütün Türkiye’nin bu kampanyaya destek vereceğini düşünüyorum.
Bu arada bana bile çok sayıda kişi nasıl yardım edebileceğini, neler yapabileceğini soruyor.
Türkiye’nin her yerinden ve çok önemli şirketlerinden bu talepler geliyor.
Çok da mutlu oluyorum.
Başkan Tunç Soyer, “Yeni bir sayfa açıyoruz. Bir kira bir yuva. İhtiyaç sahipleriyle bunu karşılama gücüne sahip olanları buluşturuyoruz. Aynı ‘Halkın Bakkalı’ ve ‘Uyku Tulumu’nda yaptığımız gibi... Ana fikir bu” dedi.
Destekliyorum…
Ateş düştüğü yeri yakıyor.
Hepimiz çok üzüldük, perişan olduk.
Ama emin olun; bir ay sonra, hayat devam edince herkes yine kendi yoluna gidecek.
Hep öyle olmadı mı?
Fotoğrafa durup durup bakmaktan kendimi alamadım.
Tabii gözyaşlarımı da herkes gibi tutamadım.
Bir mucize gerçekleşmişti.
Dün de öyle oldu.
Ayda, sanki hiçbir şey olmamış gibi bulunduğu yerden çıkarıldı.
En ufak bir çizik yoktu vücudunda...
“Sesimi duyan var mı?” diyen o beynime kazınmış ses...
Yıllar sonra yine duydum.
Dün Bayraklı’da Rızabey ve Doğanlar apartmanları arasında mekik dokudum.
Bir oraya bir oraya gittim.
Ve bir an “Sessizlik...” dendi.
Yürümemize izin vermediler, nefesimizi tuttuk, gözlerimizle konuştuk.
Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan diyor ki;
“Herkes 17 binaya odaklandı ama İzmir ve çevresinde 5-6 bin bina veya bina türü yapının ağır hasar görmüş olduğunu tahmin ediyoruz, ki bu da 25-30 bin konut eder. Yani bu depremde 25-30 bin konut ağır hasar görmüş olabilir. Vatandaş teknik ekipler inceleme yapmadan asla bu binalara girmemeli.”
25, 30 bin konut; belki de daha fazla...
Daha seri ve dikkatli bir inceleme yapılsa fatura daha da ağır çıkabilir.
Türkiye’nin deprem gerçeği yaşadığımız terör sorunu kadar önemlidir ve üzerine gidilmelidir.
Uzun yıllardır yazdığım bir konu...
Galiba bu biraz da İzmirli olmaktan, İzmir’de oturmaktan kaynaklanıyor.
Çünkü çocukluğumdan bu yana kafamda hep bir deprem planı vardır.
İzmir’de son yaşadığımız gibi değil ama yıl içinde bazen 5’lerde, bazen 6’ları geçen çok sayıda deprem olurdu.
Ve biz her seferinde “İyi oldu, enerji boşaldı” der, günlük hayatımıza devam ederdik.
Cuma günü gazeteden çıkmış, bir toplantıya gidiyordum.
Bir şey almak için bir yere girdim; sallanmaya başladık.
Gazetecilikte 30 yılı çoktan geçtim.
Düşündüm de; ne kadar çok insanla tanışmışım, ne kadar çok olaya tanıklık etmişim.
Gitmediğim şehir kalmamış.
Türkiye’nin çok hareketli, ilginç ve çok farklı geçen 80’li, 90’lı ve elbette 2000’li yıllarına tanıklık etmişim.
Bazı olayların da içinde yaşayarak görmüşüm.
Gazetecilik yapınca, üstüne yönetici kimliği de giyince ister istemez siyasetten kaçamıyorsunuz.
Büyükbabalarımın, büyükannelerimin anlattıkları masal gibi gelirdi.
Yokluk yıllarından yeni Cumhuriyet’in o müthiş hikayeleri beni hep etkilemiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna, yeniden var oluşuna tanıklık eden büyüklerimin her biri benim gözümde birer kahramandı.
Aynı zamanda vatanseverdi, insan severdi, hayvan severdi.
Onların azimleri, bitmeyen hayalleri, bir ülkeyi yeniden yaratmak için gösterilen çabaları ve onların yaşadıkları benim için gerçekten önemli...
Bu anıların bazıları yazılı bende, bazıları kayıtlı arşivlerimde, bazıları da hafızamda...
Son bir haftada yüzde 63’lerden 65’lere yükseldi.
Ventilatör doluluk oranı da yüzde 32’lerde şu an...
Birçok Avrupa ülkesine göre çok iyiyiz.
Çünkü Fransa ve İspanya’da hastanelerdeki doluluk oranlarının yüzde 90’lara geldiği biliniyor.
Zaten bütün bu endişe bunun için değil miydi?
Yani sistemin tıkanması, hastanelerin beklentilere cevap verememesi...
Avrupa’dan iyi haberler gelmiyor.
İtalya, İspanya ilk dönemde salgının merkeziyken şimdi Fransa benzer bir süreç yaşıyor.
Avrupa bize uzak değil.
Üstelik bizim de rakamlarımız iyi gitmiyor.
Yaz ortasında Ankara listenin birinci sırasındaydı, şimdi vaka sayısında İstanbul açık ara önde gidiyor.
Bu arada İzmir’in rakamları da artık korkutucu seviyeye gelmiş durumda.
Mimar Erhan İçözen gibi insanlar olmasa bazı değerlerimizi çoktan kaybederiz, koruyamayız, gelecek nesillere bırakamayız. İyi ki varlar ve iyi ki ben de bu değerli insanları tanımış oldum.
Söke’nin Doğanbey Köyü’ne gitmediyseniz, mutlaka gidin.
Bir tavsiyedir.
Gidin ve idealist bazı insanların neler yaptıklarını görün...
Bu isimlerin başında Erhan İşözen geliyor.
Ve sözü kendisine, Türkiye’nin en önemli projelerine imza atmış İşözen’e bırakıyorum.
Bu uyarılara rağmen kalabalıklar devam ediyor.
Bizde böyledir; yasak gelmeden kimse geri adım atmaz, evlerine gitmez, gitse bile evlerde kalabalık olmaya devam eder.
Akdenizlilik biraz da böyle, hoşuma gitmiyor değil ama galiba bu sefer işi tutmak gerekiyor.
Bakın kimse ekonominin durmasını istemiyor.
Fabrikalar çalışsın, çarklar dönsün istiyor.
Kısıtlı da olsa sosyalleşme kontrollü devam etsin, insanlar günlük hayatlarını sürdürsün de isteniyor.
Hürriyet maceramı başlatan o telefon
1999’un ekim ayıydı.
Telefonum çaldı; arayan Nedim Demirağ’ydı.
Gazete Ege maceramız bitmiş, Ankara için gelen önemli bir teklife evet demek üzereydim.
“Buluşalım” dedi; buluştuk, konuştuk, hem de uzunca konuştuk.
Sonra Ertuğrul Özkök’e telefonu verdi.
Ertesi gün İstanbul’daydık.
Üç gün içinde İzmir, Ankara, İstanbul üçgeninde hızlı bir trafik yaşamıştım.
Özkök’ün odasında gazetecilik sörfü yaptık diyebilirim.
Ertuğrul Bey, Türk medyasında her zaman yenilikleri savunan bir genel yayın yönetmeniydi.
Hürriyet’in bölge ekleri her zaman iddialıydı; o günlerde yeni bir atılım yapmak isteniyordu.
Özkök hep söze başladı, Nedim abi tamamladı.
Nedim Demirağ o odada tam desteğini birkaç kez ifade etti.
“Hadi güzel işler yapalım. Sana güveniyoruz” diyerek, beni ikna ettiler.
Ankara gazetecilikte önemli bir adrestir. Ama benim için de İzmir tutkusu Ankara’dan hep ağır basmıştır. Ankara için uçak bileti almaya giderken gelen o telefon benim hayatımı değiştirdi.
Hürriyet yolculuğum böyle başladı; Nedim abinin o telefonuyla...
Bizim meslekte usta çırak ilişkisi hep çok önemli olmuştur.
Kendimi de hep şanslı görmüşümdür.
Sektörün en önemli isimleriyle uzun süre ve çok yakın çalıştım.
Gerçekten de her biri benim akil insanım oldular.
Sadece meslek öğretmediler; hayata nasıl bakmam gerektiğini de gösterdiler.
İlkeli olmayı, objektif kalmayı, pozitif bakmayı, mesleğin ince ayrıntılarını hep onlardan öğrendim.
İşte o isimlerden biri de Nedim Demirağ idi.
Nedim abiyi geçen akşam sonsuzluğa uğurladık.
Hürriyet’in sembol isimlerinden biriydi.
Her zaman kalbimizde, gönlümüzde olacak.
Nurlar içinde uyusun.
Ben tesadüflere inanırım
NEDİM Demirağ ile tanışmam aslında çok eskilere dayanır. Beni Nedim abiyle İzmir’in unutulmaz başkanı Ahmet Piriştina tanıştırmıştı. Tabii 80’lerin başıydı ve ben Saint Joseph’te okuyordum. Tesadüflere hep inanmışımdır. Saint Joseph benim hayattaki en önemli tesadüflerimden biridir. O kadar çok dost biriktirmemi sağladı ki...
Ahmet abi yaşadığı sürece benim hep hayat mentörlerimden biri olmuştur.Nedim Demirağ’ın da dahil olduğu sayısız gecede, yemekte, sohbette öylesine güzel günler geçti ki unutamam.
Şimdi Nedim abiyi yine aramızdan çok erken ayrılan Ahmet Piriştina dostumuza emanet ediyoruz.
İzmir’e sayısız mekan hediye etti
80’li yılların İzmir’ini özlüyorum.
Sayıları belki çok azdı ama öyle işletmeler vardı ki; hafta sonları İstanbullular sırf buralarda eğlenmek için soluğu İzmir’de alıyordu.
Her zaman en iyilerini, en popüler olanlarını Nedim Demirağ işletmiştir.
Önce İzmir’den başlayalım.
Plaza...
Efsanevi Plaza restoran...
Burada yemek yemeyen, sohbet etmeyen, anı biriktirmeyen var mıdır?
Varsa da o İzmirli değildir.
Cafe Plaza yıllar geçse de akla ilk gelen adrestir.
Mario Plaza unutulur mu?
Ege Park açıldığında önünde kuyruk olurdu.
Orada yediğimiz yemeği hala inanın bir başka yerde yiyemiyorum.
Ne güzel geceler geçti orada, ne sohbetler yapıldı o mekanda...
Çeşme’deki Çardak...
Ne güzel aşklara evsahipliği yapmıştır Çardak...
Sanki en güzel güneş Çardak’tan batar gibi gelirdi bize hep...
Ve Dalyan Plaza Otel...
İnsanlar her zaman mutlu uyanmıştır Dalyan’da...
İki Nedim Demirağ vardı.
Hürriyet’i çok seven; ilkeli gazeteciliği hep savunan, yeniliklere hep açık, farklı bir medya bakışı olan Nedim Demirağ...
İzmir’e sayısız mekanlar kazandıran, onlara ruh veren, kimlik veren, onları marka haline getiren ve kente hediye eden Nedim Demirağ...
Gönül dostu Nedim Demirağ
BAZI insanlar farklıdır. Enerjileri, auraları, konuşmaları, sevdaları da farklıdır. Dedim ya; ben tesadüflere inanırım diye... Daha Saint Joseph’li yıllardaki bir yemekteki tanışma, yıllar sonra benim Nedim Demirağ ile çalışmama belki de vesile oldu. Hürriyet’in sembol isimlerinden biriydi. 21 yıl Ege temsilciliği yaptı, İzmir’e de sayısız marka mekan kazandırdı. Bir gönül adamıydı. İnsanların omuzuna dokunmasını bilirdi. Sohbeti güzel dostluğu mükemmeldi. Bu dünyadan bir Nedim Demirağ geldi geçti. Onu çok sevdik ve hep seveceğiz.
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