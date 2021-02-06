Hobisi güzel bir projeye dönüştü

200 milyar dolarlık kişisel serveti var, şirketlerinin değeri trilyon doları çoktan geçti.
Jeff Bezos’tan bahsediyorum. 1.3 milyon çalışanı var ama daha önemlisi dünyadaki herkese dokunabiliyor.
Bezos Amazon’u 1994’te garajında kurmuştu. O zaman yalnızca internet üzerinden kitaplar satan bir şirketti. Bugün paket teslimatından dizi, film platformuna kadar sayısız alanda hizmet veriyor.
Müthiş bir organizasyon, insan hayranlıkla izliyor.
Henüz 57 yaşında...
Çok genç, belki de bir insanın en verimli döneminde olmasına rağmen geçenlerde çalışanlarına bir mektup yolladı.
Bu süreç iyi yönetilemezse tekrar en başa dönülür. Bu da kimsenin işine gelmez.
Çünkü gerçekten sıkıldık, ekonomileri bugüne kadar ayakta tutabildik ama salgının birkaç yıla yayılması her şeyi berbat eder.
O yüzden uyarı üzerine uyarı yapıyorlar.
Mesafeyi 1 metreden 1.5 metre çıkardılar. İki maske takmamızı öneriyorlar. Kapalı mekanlarda 2-3 dakikadan fazla kalınmasını tavsiye etmiyorlar.
Bu yeni tedbirler anlamına geliyor.
Demek ki; şubat ortasında biraz gevşetileceği düşünülen tedbirler böyle kalacak.
15 Şubat Pazartesi önce köy okulları yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlıyor. Sonra da 1 Mart’tan itibaren tüm ilkokullar...
Aylardır yazıyorum, yazıyoruz.
Bana göre okulları çok daha önce açmalıydık.
Hibrit bir model uygulayabilirdik.
Vaka sayılarına, salgının seyrine göre açılıp kapanmalar yapabilirdik.
Çocuklarımızın hele ilköğretim çağındaki çocukların bir gün bile okullarına gitmeleri önemliydi.
Önce Haluk Cansın, sonra Erkin Usman, ardından Nedim Demirağ...
Şimdi de Şadan Gökovalı...
Sevdiğimiz, örnek aldığımız gazeteci dostlarımız bir bir bu dünyadan göç ediyor.
Şadan abi kelimelerle dans eden biriydi.
Konuşurken bile şiir okur gibiydi.
Bir insanı, bir olayı anlatırken en zarif, en kibar, en olumlu sözcükleri seçer ve öyle anlatırdı.
Bugün de beğendiğim bir şirketten bahsetmek istiyorum.
14 yıl önce Umut Sevin tarafından kurulan Bilgera Yazılım, “Repzone” platformu ile yapay zekâ teknolojisini kullanarak, saha satış otomasyonu, çoklu kanal ve global satış gibi konularda çalışıyor.
Umut Sevin, dört yıl önce de New York’ta bir ofis açtı.
P&G ve ABD’de start-up şirketlerindeki tecrübesi bulunan Sevin; farklı ihtiyaçlar için geliştirilen diğer platformlarla entegre bir ekosistem kurmayı amaçladıklarını söylüyor.
“İTÜ Innogate Programı” sayesinde ABD’li yatırımcılarla güçlü bir ilişki geliştirdiklerini söyleyen Umut Sevin bu süreci şöyle anlatıyor;
Havacılık ve turizm sektöründeki küçülme gerçekten büyük oldu.
Öyle anlaşılıyor ki; eskiye dönüş de 2023’ten önce olmayacak.
Rahatlıkla söyleyebilirim ki; pandemi sonrasında Türkiye turizmin yıldızı olur.
İyi ve yeni otellerimiz var, insanlar daha fazla gezmek ve yeni yerler keşfetmek isteyecek.
Türkiye zaten bir turizm ülkesi ve bu fırsatı iyi değerlendirmeli.
Antalya turizmimiz için vazgeçilmez bir adres...
Pandemi sonrasında yeni normalle birlikte ve dijitalleşmeyle çok farklı bir iş kültürü gelişecek.
Ve bu arada farklı uygulamalar yapanlar öne çıkacak.
Beğendiğim modelleri zaman zaman köşeme taşıyorum.
Onlardan biri de Pharmactive İlaç’ın sigara konusundaki istikrarlı politikası...
Pharmactive’de 900 kişi çalışıyor ve sigara içmeyenlere yıllık 2 gün ek idari izin veriliyor.
Aslında Folkart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak bunu ilk inşaat grubunda uygulamaya başladı.
Hep söylüyorum; bir arada olmanın keyfi çok başka ama bu dönemde dijital de olsa toplantıların kesilmiyor olması önemli.
Salgınla birlikte sivil toplum örgütlerinin işi de zorlaştı.
Birçok başkanla konuşuyorum.
Aidat ödemeleri aksıyor, yeni üye alımları zorlaşıyor.
Bir de üye kayıplarıyla uğraşıyorlar.
Pandeminin uzun süreceğini, yıllara yayılacağını düşünen birçok kişi üye oldukları STK’lardan ayrılıyorlar.
Avrupa’nın birçok şirketinden de benzer açıklamalar geldi.
Geçen gün Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da, ‘uzaktan çalışma’ modelinin, Koç Topluluğu içinde 35 bin ofis çalışanı için kalıcı hale getirileceğini söyledi.
Çakıroğlu “İş yerlerinde çalışmaya devam eden arkadaşlarımız için gereken her türlü tedbiri derhal aldık. Bu dönemde elde edilen tecrübeler ışığında, geleceğin esnek çalışma modellerine yönelik çalışmaları olgunlaştırarak devreye aldık. Uzaktan çalışma modeli 35 bin ofis çalışanı arkadaşımız için kalıcı bir uygulama haline geliyor. Uzaktan, esnek çalışma, çalışanların yolda geçen zamanlarını ortadan kaldırıyor. Ofis alanı, personel servisi kapasitesi gibi ihtiyaçlar azalıyor. Hem çalışan tatminini hem de verimliliği artıracak büyük bir potansiyel var” dedi.
Koç büyük bir organizasyon, bayileriyle birlikte yüz binlerce aileyi bir şemsiye altında topluyor.
O yüzden bu karar Türkiye için de bir örnektir.
Muğla’nın 1 milyon olan nüfusunun 2 milyondan fazla olduğu söyleniyor.
Muğla bence çok özel bir yer...
Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi marka turizm adresleri var.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bir çağrıda bulunmuş ve nüfus kayıtlarını Muğla’ya aldırmalarını istemişti.
Patent “görüntülere, sese, sosyal medya gönderilerine, elektronik mesajlara” ve diğer kişisel bilgilere dayalı bir robotu yapmanıza izin veriyor.
Sohbet robotu bir arkadaş, akraba, tanıdık, ünlü, kurgusal karakter, tarihi figür veya rastgele birisi gibi geçmiş ya da şimdiki zamana ait bir kişiye karşılık gelebilirmiş.
Microsoft hayattaki kullanıcıların öldükten sonra kullanılabilecek dijital bir yedek de alabileceklerini söylüyor.
Aslında vefat etmiş birinin simülasyonuyla gelecekte konuşabileceğiniz fikri yeni değil. Black Mirror’un “Be Right Back” bölümünün konusu olmasıyla da biliniyor. Bölümde genç bir kadın bir uygulamayı kullanıp ölen partnerinin verilerini toplayarak sohbet robotu oluşturuyor.
Yine bir örnek Ekim 2020’de Kanye West, Kim Kardashian 40’ıncı yaş gününü kutlamak için ölen babası Robert Kardashian’ın hologramını satın almıştı.
Microsoft dışında teknoloji şirketi Luka’nın kurucu ortağı Eugenia Kuyda, trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşı Roman Mazurenko’yla kendi arasındaki 8 bin satırlık kısa mesajları kullanarak Mazurenko’nun konuşma tarzını taklit eden bir sohbet robotu oluşturmaya çalışmıştı.
Bir pandemi döneminden geçiyoruz ve önceliğimiz toplum sağlığımız...
Tedbirleri bu parametrelere göre alıyoruz, yeni normali güncel rakamlara göre yapıyoruz.
Mart ayındaki gibi karamsar değiliz aslında, çünkü aşılar bulundu ve yaygın bir şekilde dünyanın her yerine ulaşmaya başladı.
Bölgesel gecikmelere de takılmayalım.
Göreceksiniz mart ayından itibaren daha çok kişi aşılanacak.
Bu arada yerli aşılarımız da yaza hazır olacak.
Birçok gazetede çalıştı, haberler yaptı, köşe yazdı.
Şimdi de Amerika’da...
Hem yazılarından kopmadı, hem de hobilerinden...
Ama hobileri giderek bir iş planı haline geldi.
Geçen gün müthiş bir haber öğrendim.
Restoranlara HES koduyla girilmesini ilk öneren bendim.
Ve ısrarla diyorum ki;
Bu uygulamayı bir an önce başlatmak gerekiyor.
İdeal bir çözüm olmadığını biliyorum ancak HES koduyla birçok yere girebiliyoruz.
AVM’lere HES koduyla giriliyor ama içerideki restoranlara gidilemiyor.
Açık söyleyeyim.
Pazar günkü yazısında şöyle bir yorumu vardı:
“Geleceğin meslekleri nelerdir diye bir sıralama yapılsa herhalde ‘yaşlı ve hasta insanlara bakma’ birinci sırada yer alır. Bütün dünyada toplam nüfus içindeki yaşlıların oranı artmaktadır. Ayrıca 65 yaş sonrasında beklenen ömür de uzamaktadır. Evliler eşleriyle birlikte yaşlanmakta ve ikisi birden bakıma muhtaç hale gelmektedir. Eşlerini kaybedenlerin durumu daha müşküldür. Bakıma muhtaç bir yaşlının evladıyla birlikte oturması, koca insan olmuş, aile kurmuş, çoluk çocuğa karışmış evlat için de zordur. İster bakım evlerinde, ister kendi evlerinde olsun; varlıklı hatta orta halli insanlar bile ciddi paralar ödeyerek kendilerine bakacak birini bulma peşindedir. Birinci elden söylüyorum, piyasada bu işi doğru dürüst yapacak yeterli sayıda yerli ve milli bakıcı da yoktur.”
***
Bu konuyu ben de birkaç kez yazdım.
Genç nüfusumuzla her zaman övündük ama istatistikler gösteriyor ki Türkiye de yaşlanıyor.
Geleneksel aile yapımız bizi ayakta ve güçlü kılıyor.
70 yaşındaki dahi çocuk Frank Wilczek’i anlatan müthiş bir başarı öyküsü...
Büyük fizikçi Frank Wilczek’in yeni bir kitabı Fundementals: 10 Keys to Reality adlı kitabından özetler yapmıştı Berkan...
Wilczek kimdi?
İkisi de lise bile bitirmemiş, Polonya asıllı bir baba ile İtalya asıllı bir annenin çocuğu olarak New York Queens’te doğmuş. Daha ortaokulda, gittiği devlet okulunda IQ’su ölçülmüş ve çok yüksek çıkmış; o andan itibaren bir çeşit “dahi koridoru”nda yaşamaya başlamış. Liseyi iki sınıfı atlayarak 16 yaşında bitirmiş ve üniversiteye Chicago’ya gitmiş. Burada fizik, biyoloji ve matematik arasında daldan dala atladıktan sonra 4 yerine 3 yılda matematik mezunu olmuş. Ardından yüksek lisans ve doktora için Princeton’a gitmiş. Princeton’da doktora tezini tamamladığında sadece 21 yaşındaymış. Yani liseden çıktıktan sadece 5 yıl sonra doktora tezini tamamlamış. O tezde Wilczek ve tez hocası David Gross, atomun içindeki “kuvvetli güç”ü (strong force) çözdüler ve kanıtladılar. 21 yaşındaki Frank, bu teziyle 2004’te Nobel Fizik Ödülü’nü kazandı. “Kuvvetli güç” atom içindeki parçacıkları bir arada tutan şey; yani aslında atomu atom yapan güç. Bunun bulunması sadece meşhur Standart Model’i tamamlanmaya bir adım daha yaklaştırmadı, aynı zamanda evrenin doğuş anından sonraki ilk dönemleri hakkındaki bilgimizin de patlamasına neden oldu. Fiziğe ikinci büyük katkısı “karanlık madde”yi onun Axiom adını verdiği son derece hafif ve bugüne kadar henüz gözlenmemiş olan bir parçacığın oluşturduğuna ilişkin teorisiydi. Evet bu henüz kanıtlanmış değil ama karanlık maddeyle ilgili geri kalan bütün teoriler çöktü, şimdilik Axiom hala ayakta ve onu saptamak için deney tasarlama çalışmaları da Wilczek’in de katkılarıyla devam ediyor. Üçüncü büyük katkı, “zaman kristalleri” ile ilgiliydi. Dördüncü katkı ise maddenin bilinenden çok farklı bir hali olan anyonlarla ilgiliydi.
İsmet Berkan şöyle diyor;
Geçen ay Türkiye’deki Faz 3 aşı çalışmalarına gönüllü olarak katıldım ve programa dahil oldum.
Bunu yaparken şunu düşündüm.
Bir yıldır devam eden bir salgınla karşı karşıyaydık. Evlerimize kapanmış, sosyal hayatlarımızı unutmuş, ailelerimizden sevdiklerimizden uzak kalmıştık.
Bu karanlık tünelden çıkışın tek bir yolu vardı; toplumsal bağışıklık...
Herkesin Kovid 19’u geçirmesini bekleyemezdik; vaka sayıları her geçen gün artıyor, ölümler de devam ediyordu.
İki Türk’ün kurduğu BioNTech firmasının Pfizer ile geliştirdiği aşı umut olmuştu.
Facebook ve İnstagram’ın da gücünü eklediğinizde karşınıza yıkılmayacak bir kale gibi gözüküyor.
O zaman bu markalar kural koyabilecekleri, ezber bozabileceklerini ve her istediklerini yapabileceklerini düşünüyorlar.
Bir açıdan da haklılar...
Çünkü hayatımızı kolaylaştırıyorlar ve her seferinde vazgeçilmez olmayı başarıyorlar.
Tabii algıyı iyi yönettikleri sürece...
WhatsApp’ın sahibi Facebook’un durumu izah etmeye çalışan açıklamalarına rağmen on binlerce kişinin diğer haberleşme platformlarına yönelmesi birkaç gün içinde o kadar hızlandı ki sosyal medya uzmanları bu hareketliliği “dijital medyada kavimler göçü” olarak tanımlıyor.
Bu haberlere seviniyoruz tabii...
Yine de vefat sayısı hala çok yüksek ve ağır hasta sayısında düşüş olmasına rağmen rakamlar yüksek...
Ve içimiz acıyor.
Tedbirlerin sonuç verdiğini biliyoruz, keşke rakamlar daha da iyi olsa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başındaki kabine toplantısından sonra tedbirleri yavaş yavaş gevşeteceklerini söyledi.
Hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz.
Hobisi güzel bir projeye dönüştü
BİRAZ siyaset dışına çıkalım.
Ajlan Haskök’ü iyi tanıyorum.
Kimya mühendisidir. 43 yıllık aile şirketini iki kuzen birlikte yönetiyor. Türkiye’de sektöründe liderdir. Teknik Balans “Messmatic” markasıyla otomotiv ve endüstriyel balans makineleri üretimi yapıyor. Yurtiçinden daha çok yurtdışı piyasalarda tanınıyorlar; 35 ülkeye ihracat yapıyorlar.
Türkiye’de Teknik Balans gibi başarılı çok şirket tanıyorum.
İhracat yapan, araştırma geliştirmeye önem veren ve sektörüne yenilikler getiren başarılı şirketlerimizi öne çıkarmalıyız.
Ajlan da; 27 yıldır şirketin başında yöneticilik yapıyor.
Ve ikinci kuşağın şirkete değer kattığını görüyorum.
Bu pandemi herkesi yeni hobiler edindirdi.
Teknik Balans’ın yaptıklarını bir başka zaman yine yazarım.
Bugün Ajlan’ın yeni uğraşlarından bahsetmek istiyorum.
Salgının ilk günlerinde Ajlan şık bir paketin içinde yaptığı ekmeklerden bir çeşit yolladı.
Ben çok ekmek yiyen biri değilim.
Hatta çok ender yediğimi söylemeliyim.
Ajlan’ın ekmeklerinin kokusu bütün evi kapladı. O ekşi mayanın kokusu çocukluğumu hatırlattı.
Sanayici diye bildiğim Ajlan hamura merak sarmıştı.
Hem de ne merak...
Türkiye’nin her yerinden unlar getirmeye başladı. Mayalarını çoğalttı. Mutfaklarını bu yeni merakına göre dizayn etti. Kurslara gitti, dersler çalıştı, okumaya başladı, seyahatler yaptı, özel fırınlar dizayn ettirdi.
Ve sonunda “Ben de varım” dedi.
Gerçekten de son yıllarda yediğim en güzel ekmekleri yapmaya başladı.
Diyor ki;
“Tam unumu eledim eleğimi asıyorum derken, nereden bilebilirdim ki un hayatımın büyük bir parçası olacak. Sadece ekmek değil; hamurla denemeler de yapmaya başladım. Örneğin hamburger ekmekleri yaptım, gevrek, pizzalar da... Ekşi mayayla tanışınca hayatım değişti. Önceleri bu merakımı, ilgimi yerli ve yabancı birçok kaynak okuyarak, izleyerek, teorik olarak geliştirdim. Sonrasında da edindiğim teorik bilgileri uygulamaya dökerek pratik olarak ilerleme sağladım. Şimdilerde her gün düzenli olarak kendi beslediğim ekşi maya ve Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinden getirttiğim özel organik unlarla butik üretim yaparak, son derece sağlıklı ve lezzetli ekmekler, pizzalar yapıyorum. Ekşi maya demek emek demek, sabır demek, büyük bir tutku ve tarih demektir. Antik Mısır’dan günümüze kadar, tarihler boyu süregelen bir bereket yolculuğudur. Çoğu inanışa göre ekmek bir nimettir ve kutsallığı simgeler. Bende tarih boyunca süregelen ekşi maya geleneğini büyük bir tutkuyla devam ettiriyorum.”
Ajlan’ı mutfakta izlerken başka bir dünyanın içinde olduğunu hissediyorum.
Hobileri olanları seviyorum.
Ajlan çok başarılı bir sanayici olduğu kadar artık çok başarılı bir gastronomi, lezzet yolcusu...
Ekmeklerin geliri
sokak dostlarına
DEDİĞİM gibi Ajlan Haskök yaptığı ekmekleri; önceleri yakın çevremizdeki eş, dost, sevdiklerine hediye etti. Tabii o mis gibi kokan ekşi maya ekmekleri tadanlar siparişler vermeye başladı. Benim gibi herkes o çocukluğumuzdaki gibi kokan ekmekleri özlemişlerdi. Bu tutku başka bir amaca hizmet etmeliydi.
6 yıl önce sahiplendikleri Cocker cinsi Woody, Haskök ailesinin çok önemli bir parçası olmuştu. Eşi Ebru, kızları Helin Woody’yi çok seviyorlardı. Sadece Woody değil bütün sokak hayvanlarına güçleri yettiği kadar yardımcı olmaya başladılar. Woody sadece bu farkındalığın artmasını sağlamıştı.
Ve bu lezzet macerasının bu sevimli dostlara bir fayda sağlamasını ailece düşünmeye başladılar.
Ajlan Haskök anlatıyor;
“Yaz döneminde Çeşme’de yaşıyoruz ve orada da sürekli ilgilendiğimiz birçok patili sokak dostumuz var. Yazlığımızın bir katını hamur atölyesine çevirdik, birçok ekipman ilave ederek ekmek yapımına daha üst seviyede devam etmeye başladık. Ekmek yapmamız konusunda çevremizden gelen ısrarların artması üzerine eşimle birlikte sokak canları için bir iyilik projesi başlatmaya karar verdik. Tam da bu kararın akşamına neredeyse açlıktan ölmek üzere olan perişan halde bir sokak köpeği kapımıza geldi. Bu sürpriz gelişme doğru bir karar aldığımızı onaylar gibiydi. Şimdilerde yaptığımız ekmekleri, eşimin özenle tasarladığı ve yaptığı, harika ambalajlar içinde, hayvansever dostlarımıza gönderiyoruz ve elde ettiğimiz gelirin tümü ile daha fazla sayıda patili sokak dostlarımızın yemek ve tedavi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu iyilik projemize o kadar çok hayvansever dostumuz destek verdi ki, şu an Türkiye’nin birçok noktasından siparişler alıyoruz. Bu ilgi ve desteğe layık olabilmek için vaktimiz ve gücümüz yettiğince çalışıp ekmeklerimizi üretmeye, böylece hem insanlara sağlıklı ve lezzetli ekmekler sunmaya hem de bu sayede patili sokak dostlarımıza can olmaya devam edeceğiz.”
Ne kadar anlamlı, değerli bir girişim değil mi?
Bence bu öyküler örnek olmalı.
Belki de çocuklarımızın eğitimleri için de bu örnekler çoğaltılmalı.
Ajlan yakında ekşi maya ekmek ve pizza sevdalılarıyla atölyesinde workshoplar yapmayı planlıyor.
Hobileri emekliliğe
asla bırakmayın
BİZDE hobiler genellikle emeklilik dönemine bırakılır. Oysa aslında genç yaşlarda edinilmesi gereken uğraşlar. Siz bunu emekliliğe bıraktığınızda o enerjiyi her zaman bulamayabilirsiniz. O yüzden siz siz olun; sevdiğiniz, ilgi duyduğunuz şeylere vakit ayırmaya çalışın.
İnanın kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Çünkü hobiler sonra bir terapiye dönüşüyor. Ve galiba hepimizin o iyi terapilere ihtiyacı var.
Yasayı ben de bekliyorum
YERİ gelmişken yazmak isterim. Hayvan hakları yasasını ben de bekliyorum. Ama bu yasa günün koşullarına ve Türkiye’nin gerçeklerine göre hazırlanmalı. Hatırlatayım. Dünyanın hiçbir yerinde sokak hayvanı diye bir şey yok. Bu patili dostlarımızın mutlaka sahipleri olmalı. Sokaklarda başı boş gezmemeli. Hiçbir hayvanımız eziyet görmemeli. Eşya gibi görülmemeli. O yüzden iyi ve çözüm üreten bir yasa bekliyoruz.
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