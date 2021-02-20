Hiçbir hayat böyle bir sonu hak etmiyor

Pandemi süreci bazı alışkanlıkları değiştiriyor. Örneğin eylül, ekimde terk edilen yazlıklarda bu yıl kalınmaya devam edildi.
Birçok kişi Çeşme’deki, Bodrum’daki, Marmaris’teki, Kuşadası’ndaki evlerinden geri dönmediler.
Aslında son rakamlar da bunu doğruluyor.
Türkiye genelinde gayrimenkul yani konut, iş yeri, arsa, tarla başına beyan edilen ortalama tapu değerinin en yüksek olduğu il 413 bin lirayla İstanbul olmuş.
Şaşırtıcı değil.
Bin kişiye sorsanız cevapları İstanbul olurdu.
Doğan Cüceloğlu hayatımıza dokunan insanlardan biriydi.
Arada yazarım.
Bazı insanlar iz, bazıları da is bırakır.
Cüceloğlu iz bırakanlardandı.
Olayları, yaşadıklarımızı, yaşayabileceklerimizi örnekleriyle anlatır ve farkındalık yaratmaya çalışırdı.
Birçok kitabını okudum, defalarca kendisini dinledim ve kendime göre notlar çıkardım hep...
“İzmir için çok güzel projeler hazırlıyoruz. Ama kimin fikri varsa dinlemeye hazırız...”
Gerçekten de İzmir’i kucaklayan, kent kimliğini öne çıkaran birçok konu gündeme geldi.
Bazıları konuşulurken tanıklık ettim, gazeteci olarak bunların bir kısmı haberlerimize, yazılarımıza yansıdı.
Benim de üzerinde çalıştığım bir konu vardı.
İzmir’e bir Kent Müzesi kazandırmak...
İzmir’deki son deprem de böyle bir etki yarattı.
Çok güzel insanlar öldü, yuvalar yıkıldı, hayaller paramparça oldu.
O günleri hatırlayın.
Bütün Türkiye İzmir’deydi.
Devlet, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri elbirliğiyle bu enkazı kaldırdılar.
Çocukluk arkadaşım Tevfik Sakıpağa, yüksek lisans için Amerika’ya gittiğinde Cris’le tanıştı.
Tabii, bizler de o günden itibaren arkadaş olduk.
Tevfik, Türkiye’ye döndü, ama aklı Brezilyalı Cris’te kaldı.
Biz de hep ona takıldık, “Brezilyalı bir gelinimiz olsun” diye...
Cris’i ikna etmek zor olsa da sonunda oldu.
Çeşme gibi, Bodrum gibi, Marmaris gibi, Alanya gibi, Kuşadası gibi, Fethiye gibi yerleri bu bütçelerle yönetmek gerçekten zor.
Turizmin kalbi olan bu yerlerin yaz nüfusları bazen 1 milyonu geçiyor.
Bodrum’da geçen yaz Turgutreis’ten havalimanına bir buçuk saatte zor gittim.
İstanbul trafiğinden beterdi.
Bence Bodrum’a bir çevre yolu şart oldu.
Aynı şekilde Çeşme de öyle...
Ama şunu biliyoruz.
Aşılar pandeminin süresini azaltacak.
Asıl müjde tedaviyle ilgili ilaçların bulunmasıyla olacak.
Pandeminin ilk aylarında ekonomilerde sert frenler oldu.
Bunun etkilerinin rakamlara yansıdığını görüyoruz.
Bazı sektörlerde toparlanma hızlı oldu.
Beklediğimizden çok daha uzun bir pandemi dönemi yaşıyoruz.
Hafta içleri 21.00’den sonra dışarıda olamıyoruz; hafta sonları ise evlerde kalmak zorundayız.
Ve bu dönemde bütün belediyeler şöyle haberler geçtiler; “Sokaktaki dostlarımızı unutmadık. Şu kadar ton mamayı sokak hayvanları için harcadık...”
Gerçekten de tonlarca mama sokaklara, caddelere bırakıldı.
Bazılarına şahit oldum, bazılarının haberlerini sayfalarımıza verdik.
Peki dünya medyasında böyle ve benzer haberlere rastladınız mı?
Ama tarımı unutmamalıyız. Güzelim topraklarımızı kentleşme adına gökdelenlerle doldurmalıyız. Bugün görüyoruz ki; geleceğin stratejilerinde tarım, su, çevre gibi konular çok daha öne çıkacak.
Ve yine bir süredir tarım teknolojilerini okuyorum. Yeni dünyanın sunduğu imkanları ve buna ilgi duyanları...
Takip ettiğim şirketlerden biri de Plant Factory...
İstanbul Dragos’taki tesislerinde topraktan ve güneşten bağımsız yüksek besin değerine sahip üretim yapıyorlar.
Plant Factory’nin genç kurucu ortakları; Halil Beşkardeşler, Ahmet Güney, Anıl Sönmez ve Emre Kaynar Türkiye’de dikey tarımın geleceğini şekillendirmeyi ve kendi geliştirdikleri teknolojilerle bütün dünyaya ihracat yapmayı hedefliyorlar.
Azalan ekilebilir araziler, mevsimsel sınırlı üretim ve yüksek su tüketimi gibi problemler yok bu işletmede...
Ajlan Haskök’ü iyi tanıyorum.
Kimya mühendisidir. 43 yıllık aile şirketini iki kuzen birlikte yönetiyor. Türkiye’de sektöründe liderdir. Teknik Balans “Messmatic” markasıyla otomotiv ve endüstriyel balans makineleri üretimi yapıyor. Yurtiçinden daha çok yurtdışı piyasalarda tanınıyorlar; 35 ülkeye ihracat yapıyorlar.
Türkiye’de Teknik Balans gibi başarılı çok şirket tanıyorum.
İhracat yapan, araştırma geliştirmeye önem veren ve sektörüne yenilikler getiren başarılı şirketlerimizi öne çıkarmalıyız.
Ajlan da; 27 yıldır şirketin başında yöneticilik yapıyor.
Ve ikinci kuşağın şirkete değer kattığını görüyorum.
200 milyar dolarlık kişisel serveti var, şirketlerinin değeri trilyon doları çoktan geçti.
Jeff Bezos’tan bahsediyorum. 1.3 milyon çalışanı var ama daha önemlisi dünyadaki herkese dokunabiliyor.
Bezos Amazon’u 1994’te garajında kurmuştu. O zaman yalnızca internet üzerinden kitaplar satan bir şirketti. Bugün paket teslimatından dizi, film platformuna kadar sayısız alanda hizmet veriyor.
Müthiş bir organizasyon, insan hayranlıkla izliyor.
Henüz 57 yaşında...
Çok genç, belki de bir insanın en verimli döneminde olmasına rağmen geçenlerde çalışanlarına bir mektup yolladı.
Bu süreç iyi yönetilemezse tekrar en başa dönülür. Bu da kimsenin işine gelmez.
Çünkü gerçekten sıkıldık, ekonomileri bugüne kadar ayakta tutabildik ama salgının birkaç yıla yayılması her şeyi berbat eder.
O yüzden uyarı üzerine uyarı yapıyorlar.
Mesafeyi 1 metreden 1.5 metre çıkardılar. İki maske takmamızı öneriyorlar. Kapalı mekanlarda 2-3 dakikadan fazla kalınmasını tavsiye etmiyorlar.
Bu yeni tedbirler anlamına geliyor.
Demek ki; şubat ortasında biraz gevşetileceği düşünülen tedbirler böyle kalacak.
15 Şubat Pazartesi önce köy okulları yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlıyor. Sonra da 1 Mart’tan itibaren tüm ilkokullar...
Aylardır yazıyorum, yazıyoruz.
Bana göre okulları çok daha önce açmalıydık.
Hibrit bir model uygulayabilirdik.
Vaka sayılarına, salgının seyrine göre açılıp kapanmalar yapabilirdik.
Çocuklarımızın hele ilköğretim çağındaki çocukların bir gün bile okullarına gitmeleri önemliydi.
Önce Haluk Cansın, sonra Erkin Usman, ardından Nedim Demirağ...
Şimdi de Şadan Gökovalı...
Sevdiğimiz, örnek aldığımız gazeteci dostlarımız bir bir bu dünyadan göç ediyor.
Şadan abi kelimelerle dans eden biriydi.
Konuşurken bile şiir okur gibiydi.
Bir insanı, bir olayı anlatırken en zarif, en kibar, en olumlu sözcükleri seçer ve öyle anlatırdı.
Bugün de beğendiğim bir şirketten bahsetmek istiyorum.
14 yıl önce Umut Sevin tarafından kurulan Bilgera Yazılım, “Repzone” platformu ile yapay zekâ teknolojisini kullanarak, saha satış otomasyonu, çoklu kanal ve global satış gibi konularda çalışıyor.
Umut Sevin, dört yıl önce de New York’ta bir ofis açtı.
P&G ve ABD’de start-up şirketlerindeki tecrübesi bulunan Sevin; farklı ihtiyaçlar için geliştirilen diğer platformlarla entegre bir ekosistem kurmayı amaçladıklarını söylüyor.
“İTÜ Innogate Programı” sayesinde ABD’li yatırımcılarla güçlü bir ilişki geliştirdiklerini söyleyen Umut Sevin bu süreci şöyle anlatıyor;
Havacılık ve turizm sektöründeki küçülme gerçekten büyük oldu.
Öyle anlaşılıyor ki; eskiye dönüş de 2023’ten önce olmayacak.
Rahatlıkla söyleyebilirim ki; pandemi sonrasında Türkiye turizmin yıldızı olur.
İyi ve yeni otellerimiz var, insanlar daha fazla gezmek ve yeni yerler keşfetmek isteyecek.
Türkiye zaten bir turizm ülkesi ve bu fırsatı iyi değerlendirmeli.
Antalya turizmimiz için vazgeçilmez bir adres...
Pandemi sonrasında yeni normalle birlikte ve dijitalleşmeyle çok farklı bir iş kültürü gelişecek.
Ve bu arada farklı uygulamalar yapanlar öne çıkacak.
Beğendiğim modelleri zaman zaman köşeme taşıyorum.
Onlardan biri de Pharmactive İlaç’ın sigara konusundaki istikrarlı politikası...
Pharmactive’de 900 kişi çalışıyor ve sigara içmeyenlere yıllık 2 gün ek idari izin veriliyor.
Aslında Folkart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak bunu ilk inşaat grubunda uygulamaya başladı.
Hep söylüyorum; bir arada olmanın keyfi çok başka ama bu dönemde dijital de olsa toplantıların kesilmiyor olması önemli.
Salgınla birlikte sivil toplum örgütlerinin işi de zorlaştı.
Birçok başkanla konuşuyorum.
Aidat ödemeleri aksıyor, yeni üye alımları zorlaşıyor.
Bir de üye kayıplarıyla uğraşıyorlar.
Pandeminin uzun süreceğini, yıllara yayılacağını düşünen birçok kişi üye oldukları STK’lardan ayrılıyorlar.
Hiçbir hayat böyle bir sonu hak etmiyor
HEPİMİZİ üzen, sarsan, düşündüren intiharlar oldu bu hafta...
Birincisi Antalya’da doktor Kaan Bozkurt, tartıştığı eşi diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
İkincisi de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde asistan doktor olarak görev yapan Mustafa Yalçın ardında mobbing gördüğüne dair bir mektup bırakarak yaşamına son verdi.
Bu arada kadın cinayetleri de devam ediyor.
Bitmeyeceğini de çok iyi biliyoruz.
Dünyanın her yerinde benzer olaylar elbette oluyor.
Gönül ister ki; ayrılıklar bu kadar acı olmasın.
Kaan Bozkurt’u İzmir’de görev yaptığı dönemden biliyorum ama onu çok iyi tanıyan arkadaşlarım var.
Hepsi de büyük bir şok yaşıyorlar.
Kimsenin tahmin etmediği bir olay olduğunu söyleyebilirim.
Çift bir süre önce bir derginin kapağında yer alıyorlar.
Ve herkese örnek gösterilecek bir röportaj veriyorlar.
“Bilim ve Aşk birarada” başlığını atmışlar kapakta...
Kaan Bozkurt, eşinizle benzeyen yönünüz nedir sorusuna şu cevabı veriyor.
“Benzeyen yönlerimizin başında birbirimize olan düşkünlüğümüz ve meslek aşkımız geliyor. İkimiz de evciliz, baş başa kalmayı seven karakterleriz. Gezmek için bile sessiz sakin yerleri tercih ederiz. Kitap okumayı ve spor yapmayı çok seviyoruz. Aslında bunların dışında zıt kutuplarız. Sanırım birbirimizi mıknatıs etkisi gibi bulmamızın sebebi bu. Birbirimizi tamamlıyoruz.”
Gamze Bozkurt ise bu sözler üzerine “O, gördüğüm en iyi baba. Hayvan sevgisi ise bir başkadır. Benim ona olan aşkımın başlamasında gelip ayağına yatan sokak kedileri ve köpeklerinin payı çok büyük. Ben akıllı bir kadınımdır, beni Kaan Bey’in zekası ve merhameti etkiledi diyebilirim. İkimiz de kahve içmekten çok büyük keyif alırız. Güzel bir manzara eşliğinde, sessiz ve sakin bir ortamda, termos bardaklarımızda birer kahveyle dinginliğin keyfini çıkarmak bize büyük huzur verir. Ve yine en büyük tutkumuz tavla oynamak ve birlikte spor yapmak” diyor.
Birbirini tamamlayan bu çift bir ay sonra böyle bir olay yaşıyor.
Biliyorum pandemi hepimizin ruh halini çok etkiledi.
Evlerde daha çok vakit geçirmeye başladık.
Evlilikleri yönetmek çok daha zor hale geldi.
Ama hiçbir olay böyle bir sonu hak etmiyor.
Konu mobbingden açılınca
BİLİYORUM herkes Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde asistan doktor olarak görev yapan Mustafa Yalçın’ın intiharına çok üzüldü.
Kayak yapmaya gidiyorum diyerek evden çıkıp intihar eden Yalçın, bıraktığı notta iş yerinde yaşadığı mobbingden bahsediyor.
Mobbing iddialarının mutlaka araştırılması gerekir.
Ki; emniyet üzerine gidecektir.
Son yıllarda mobbing davalarında büyük artışlar görülüyor.
İş yerindeki bu psikolojik baskılar artıyor.
Önüne geçmek için kurumsal mekanizmaların mutlaka kurulması gerekir.
Elbette tamamını önlemek mümkün değil.
Ancak şirketlerin ve kurumların daha şeffaf olmalarından yanayım.
Demokrasi kültürü sadece siyaset için geçerli değildir.
Hayatın her alanında bu izleri görmek istiyoruz.
İş yerinde, evde, siyasette, hayatın her alanında özgürlükler olmalı, insanlar konuşmalı, itirazlarını dile getirmelidir.
Bu olayın arkasındaki gerçeği emniyet yetkilileri elbette çıkaracaktır.
Ama konu mobbingden açılınca yazmakta fayda gördüm.
Herkesin mahkemeye gitmek, hakkını aramak gibi bir şansı olmuyor.
Önemli olan şirketlerin, kurumların bu olayları en aza indirecek yöntemleri bulmasından geçiyor.
Biraz sokaklarda
yürüdüm içim burkuldu
DÜN birkaç ziyaret için Alsancak’a gittim. İşlerim bitince de her zaman yemek yediğim, kahve içtiğim sokaklarda biraz yürüdüm.
Gerçekten içim burkuldu, üzüldüm.
Bazı mekanlar aylardır kapalı...
Burada çalışanlarla zaman içinde dostluk ilişkisi kuruyor. Hepsini merak ediyorum, aklımdan geçiriyorum. Elbette çalışanlar kadar mekan sahipleri de zor durumda. Onlar da ekiplerini korumaya, kiralarını ödemeye, kredileri kapatmaya çalışıyorlar. Sokaklardaki restoranlar kapalı ama onun dışındaki her yer açık... Tekstil ürünü satıyorsanız açıksınız, kuaförseniz açıksınız, kırtasiye satıyorsanız açıksınız. Restoransanız kapalısınız.
Hep yazıyorum.
Tedbirler kaçınılmazsa yük eşit paylaşılmalı.
Kurallar korunarak, mesafeler korunarak düşük kapasiteyle restoranlar açılmalı.
Dünya böyle yapıyor, biz de artık yapmalıyız.
Sosyal medya detoksunu
şiddetle öneriyorum
ÇOCUKLARIMIZA “Tablete, bilgisayara, televizyona çok bakma” diyorduk.
Dersleri tabletten, bilgisayardan, televizyondan yapmaya başladılar.
Kendimize “Telefona az bakacağız” diye söz veriyorduk; kafamızı sosyal medyadan ayıramaz olduk.
Ben haftanın belirli günleri sosyal medya detoksu yapıyorum.
İnanın çok iyi geliyor.
Şiddetle tavsiye ediyorum.