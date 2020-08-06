Hibrit modele hazır olalım

OKULLARIN açılıp açılmayacağına ağustos ayının verileri gösterecek.
Ama son günlerin rakamları devam ederse ilk dönemin online eğitimle geçeceği kesin gibi gözüküyor. 14 vakanın olduğu günlerde okullar evden eğitime geçmişti çünkü... Şimdi rakamlar 900’lerde ve bayramı da çok kötü değerlendirdiğimiz bir gerçek...
Haklı olarak veliler de eylül başında nasıl bir durumla karşı karşıya kalacaklarını bilmek istiyorlar.
Ben birçok ailede benzer endişeler görüyorum.
Okulları da ağır eleştiriyorlar.
Hatırlatmak isterim.
Okul yönetimlerini aşan bir durumla karşı karşıyayız.
Çünkü çok bilinmeyenli bir denklem üzerinde gidiyoruz.
Kovid 19’un nasıl seyredeceğini bilen var mı?
Bence yok...
Aşı bulunmadan, yeni ilaç protokolleri geliştirilmeden kimsenin içi rahat olamaz.
O zaman beklemekten, izlemekten başka bir çare bulunmuyor.
Okullar her koşula göre hazırlanmak zorundalar.
Çok alternatifli bir eğitim modeline doğru gideceğiz.
Bu açık ve net...
Hatta bazı ülkeler bunu şimdiden ilan ettiler.
Dünyanın en iyi üniversitelerinden Harvard 2021 sonuna kadar online eğitime geçeceğini şimdiden açıkladı.
İngiliz üniversiteleri de benzer açıklamalar yaptılar.
Bizde ise hibrit bir modele geçileceği kesin gibi gözüküyor.
Yani üç gün okul, üç gün ev; cumartesini de kullanarak bir eğitim takvimi gibi...
Ağustosu iyi rakamlarla kapatmalıyız yoksa ilk dönemi çocuklarımız evde geçirir.
Sınıfta ders işlemek gibisi var mı?
OĞLUM Atlas 8 yaşında...
Piri Reis’te ikinci sınıfa geçti. Onu gözlemliyorum. Dijital bir çağın tam ortasında nefes aldıkları için online eğitime hemen adapte oldu.
Sabah okula gider gibi kalktı, hazırlandı, bilgisayarının başına geçti.
Derslerini dinledi, ödevlerini yaptı, arada bizlerle beraber oldu, bugüne kadar vakit geçirmediğimiz kadar birlikte olduk.
Yine de bir süre sonra “Okulumu, arkadaşlarımı özledim” diye yakındı.
Hatta “Ben bu 2020’yi yok sayıyorum” demeye de başladı.
Onu anlıyorum.
Her yaşta önemli ama o yaşlarda arkadaşlarla hayat çok daha anlamlı oluyor.
Şimdi yine belirsiz bir döneme giriyoruz.
Atlas ay sonunda okulunun açılmasını sabırsızlıkla bekliyor.
Bir aksilik olur da, yine online eğitimle başlarsak Atlas’a nasıl söylerim diye şimdiden strese girdim.
Çünkü o yaşlardaki çocuklar için online eğitim tam verimli olamıyor.
Sınıf ortamının havası çok ayrı ve önemli...
O yüzden iş bize düşüyor, yani büyüklere, ailelere...
Bu rakamlarla çocuklarımız okullarına başlayamaz.
900’lü rakamlar bu bayram sonrasında artacaktır.
İkinci dalga olur mu, olmaz mı bilemem.
Ama dalgacıkların olduğu kesin...
Bunu biliyoruz.
Madem küme düşme yok
FUTBOL Federasyonu liglerdeki küme düşmeyi bu sezonluk kaldırdı. Şahsen ben buna karşıydım.
Şampiyonun belirlendiği bir takvimde düşenlerin de belli olması gerekirdi.
Federasyonun görüşüne saygı duyuyorum.
Gerçekten de bu pandemi spor endüstrisini çok etkiledi.
Gelirler azaldı, seyircilerin motivasyonu kayboldu.
Hepsini kabul ediyorum.
O zaman şunu yapalım.
Madem küme düşme bu sene kaldırıldı; o zaman final oynayan takımları da bir üst lige alalım.
Karşıyaka’nın da içinde olduğu bir üçüncü grubu dahil edelim.
Federasyon’un bu konuya sıcak bakacağını düşünüyorum.
Beyrut için dua
BEYRUT’taki terör saldırısını kınıyorum.
O güzelim Beyrut sokakları şimdi büyük bir hazin yaşıyor. Nerede ve nasıl olursa olsun terörü lanetliyorum.
Alaçatı’ya yakışmıyor
ALAÇATI diye yazınca; siz Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Ayvalık, Asos, Kaş diye de okuyun. Çünkü bu gürültü meselesi Alaçatı’ya özgü değil.
Ama Alaçatı’ya meyhane havası hiç yakışmıyor.
Trafik artık derdimiz
DİYORLAR Kİ;
Şu trafik meselesini yaz.
O kadar çok yazdım ki, yine de tekrar edeyim.
Büyük kentlerin büyük problemlerini küçük rötuşlarla çözemezsiniz.
O yüzden yapısal değişimler gerekir.
Yeni yollar, yeni çevre yolları, körfezin geçişi de lazım.
Aksi halde ne yaparsanız yapın yarım ve eksik kalır, çözüm sağlayamazsınız.
İzmir’deki ulaşım problemleri de böyledir.
Büyük adımlar atmak gerekir.
Hibrit modele hazır olalım
OKULLARIN açılıp açılmayacağına ağustos ayının verileri gösterecek.
Ama son günlerin rakamları devam ederse ilk dönemin online eğitimle geçeceği kesin gibi gözüküyor. 14 vakanın olduğu günlerde okullar evden eğitime geçmişti çünkü... Şimdi rakamlar 900’lerde ve bayramı da çok kötü değerlendirdiğimiz bir gerçek...
Haklı olarak veliler de eylül başında nasıl bir durumla karşı karşıya kalacaklarını bilmek istiyorlar.
Ben birçok ailede benzer endişeler görüyorum.
Okulları da ağır eleştiriyorlar.
Hatırlatmak isterim.
Okul yönetimlerini aşan bir durumla karşı karşıyayız.
Çünkü çok bilinmeyenli bir denklem üzerinde gidiyoruz.
Kovid 19’un nasıl seyredeceğini bilen var mı?
Bence yok...
Aşı bulunmadan, yeni ilaç protokolleri geliştirilmeden kimsenin içi rahat olamaz.
O zaman beklemekten, izlemekten başka bir çare bulunmuyor.
Okullar her koşula göre hazırlanmak zorundalar.
Çok alternatifli bir eğitim modeline doğru gideceğiz.
Bu açık ve net...
Hatta bazı ülkeler bunu şimdiden ilan ettiler.
Dünyanın en iyi üniversitelerinden Harvard 2021 sonuna kadar online eğitime geçeceğini şimdiden açıkladı.
İngiliz üniversiteleri de benzer açıklamalar yaptılar.
Bizde ise hibrit bir modele geçileceği kesin gibi gözüküyor.
Yani üç gün okul, üç gün ev; cumartesini de kullanarak bir eğitim takvimi gibi...
Ağustosu iyi rakamlarla kapatmalıyız yoksa ilk dönemi çocuklarımız evde geçirir.
Sınıfta ders işlemek gibisi var mı?
OĞLUM Atlas 8 yaşında...
Piri Reis’te ikinci sınıfa geçti. Onu gözlemliyorum. Dijital bir çağın tam ortasında nefes aldıkları için online eğitime hemen adapte oldu.
Sabah okula gider gibi kalktı, hazırlandı, bilgisayarının başına geçti.
Derslerini dinledi, ödevlerini yaptı, arada bizlerle beraber oldu, bugüne kadar vakit geçirmediğimiz kadar birlikte olduk.
Yine de bir süre sonra “Okulumu, arkadaşlarımı özledim” diye yakındı.
Hatta “Ben bu 2020’yi yok sayıyorum” demeye de başladı.
Onu anlıyorum.
Her yaşta önemli ama o yaşlarda arkadaşlarla hayat çok daha anlamlı oluyor.
Şimdi yine belirsiz bir döneme giriyoruz.
Atlas ay sonunda okulunun açılmasını sabırsızlıkla bekliyor.
Bir aksilik olur da, yine online eğitimle başlarsak Atlas’a nasıl söylerim diye şimdiden strese girdim.
Çünkü o yaşlardaki çocuklar için online eğitim tam verimli olamıyor.
Sınıf ortamının havası çok ayrı ve önemli...
O yüzden iş bize düşüyor, yani büyüklere, ailelere...
Bu rakamlarla çocuklarımız okullarına başlayamaz.
900’lü rakamlar bu bayram sonrasında artacaktır.
İkinci dalga olur mu, olmaz mı bilemem.
Ama dalgacıkların olduğu kesin...
Bunu biliyoruz.
Madem küme düşme yok
FUTBOL Federasyonu liglerdeki küme düşmeyi bu sezonluk kaldırdı. Şahsen ben buna karşıydım.
Şampiyonun belirlendiği bir takvimde düşenlerin de belli olması gerekirdi.
Federasyonun görüşüne saygı duyuyorum.
Gerçekten de bu pandemi spor endüstrisini çok etkiledi.
Gelirler azaldı, seyircilerin motivasyonu kayboldu.
Hepsini kabul ediyorum.
O zaman şunu yapalım.
Madem küme düşme bu sene kaldırıldı; o zaman final oynayan takımları da bir üst lige alalım.
Karşıyaka’nın da içinde olduğu bir üçüncü grubu dahil edelim.
Federasyon’un bu konuya sıcak bakacağını düşünüyorum.
Beyrut için dua
BEYRUT’taki terör saldırısını kınıyorum.
O güzelim Beyrut sokakları şimdi büyük bir hazin yaşıyor. Nerede ve nasıl olursa olsun terörü lanetliyorum.
Alaçatı’ya yakışmıyor
ALAÇATI diye yazınca; siz Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Ayvalık, Asos, Kaş diye de okuyun. Çünkü bu gürültü meselesi Alaçatı’ya özgü değil.
Ama Alaçatı’ya meyhane havası hiç yakışmıyor.
Trafik artık derdimiz
DİYORLAR Kİ;
Şu trafik meselesini yaz.
O kadar çok yazdım ki, yine de tekrar edeyim.
Büyük kentlerin büyük problemlerini küçük rötuşlarla çözemezsiniz.
O yüzden yapısal değişimler gerekir.
Yeni yollar, yeni çevre yolları, körfezin geçişi de lazım.
Aksi halde ne yaparsanız yapın yarım ve eksik kalır, çözüm sağlayamazsınız.
İzmir’deki ulaşım problemleri de böyledir.
Büyük adımlar atmak gerekir.