HES koduyla birlikte restoranları açalım

Zor ve belirsizlikler dolu bir süreç yaşadık.
Ama yeni isimler ve kavramlar hayatımıza girdi.
Örneğin Amerikan Pfizer firmasıyla koronavirüs aşısını geliştiren Alman BioNTech firmasının kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’den çoğumuz haberdar değildik.
İnsanlık adına umut oldular.
Eğer tünelin ucunda bir ışık göründüyse Türeci ve Şahin’in önemli rolleri oldu.
Çünkü pandemiyi bitirecek ilk ateşi onlar yaktı.
O yüzden aşıları önemsiyorum.
Ve bunun için gönüllü oldum ve faz 3 çalışmalarına katıldım.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittim ve aşımı oldum.
En baştan söyleyeyim.
Bugüne kadar hiç grip aşısı olmadım, zatürre aşısı da vurdurmadım.
Ama bu sefer sürecin farklı olduğunu düşünüyorum.
Belki ilk dönem çok yakınlarımızda değildi bu virüs belası ama yazdan sonra herşey değişti, vaka sayılarında müthiş bir artış oldu, kayıplar da artmaya başlayınca herkes daha da endişelendi.
Bazıları ayakta, hiç anlamadan geçirdi; bazılarını ise hastalık adeta yatağa çiviledi.
Kovid 19’u geçirenlerin anlattıklarını dinleyince, okuyunca hastalığın hiç hafife alınmaması gerektiğini daha iyi anladık.
Ve kasımda beklenen tedbirler geldi.
Avrupa aslında kısıtlamaları bir ay öncesinden almıştı.
Aralık ayını hafta sonları evlerde, hafta içi de saat 9’dan sonra eve dönerek geçirdik.
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bölümü’nden mezun olan Dr. Corat, 2004 yılında UNESCO Cinsiyet Eşitliği Bölümü’nün direktörü oldu.
Gülser Corat, merkezi Barcelona’da olan Digital Future Society tarafından 2020 yılının teknolojideki 10 kadın liderinden biri seçildi.
Corat; yapay zekada cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için özel çalışmalarıyla tanınıyor.
İlginç konulara dikkat çekerek toplumda kadın erkek eşitliği konusundaki farkındalığın artmasını sağladı.
Örnek mi?
Teknoloji çalışanlarının erkek ağırlıklı olması nedeniyle dijital asistanların neredeyse tamamının aşırı saygılı ve itaatkar kadın kimliğinde olduğunu söylüyordu.
Fırsat buldukça bu derneklere, vakıflara, kurumlara köşemde yer vermeye çalışıyorum.
Çok güzel projelere imza atıyorlar ve bunlardan herkesin haberi olmalı.
Örnek mi?
İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği kısacası Kentimiz İzmir; müthiş bir başarıya imza attı.
Derneğin aynı zamanda yürüttüğü dördüncü Avrupa Birliği projesi de onaylandı.
Araştırdım bu Türkiye için de bir ilk...
Örneğin AVM’lere girerken kapıdaki görevli telefonunuzu çıkarmanızı istiyor ve riskli olup olmadığınıza bakıyor.
Riskiniz yoksa da AVM’ye girebiliyorsunuz.
O zaman istediğiniz mağazaya girip alışveriş yapabiliyorsunuz.
Arada bir anons da duyuyorsunuz.
AVM’de maske takmanızı isteyen, mesafeyi korumanızı ve üç saatten fazla kalmamanız gerektiğini hatırlatan bir anons...
Peki açık olan mağazalarda kapalı olan nereleri var.
“Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagram’ına koymuş bikinili fotoğraflarını. Haber siteleri de girmişler sayfasına tüm fotoğrafları yayınlamışlar. Fotoğraflar elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye! Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?”
***
Coşkun Sabah önce “Ben bu sözleri söylemedim” dedi.
Ses kaydının çıkmasından sonra da “Bunları söyledim, ne var bunda. Ama ötekileştirmedim” dedi.
***
Daha da önce “İspat edenlere 1 milyon dolar ödemeye razıyım” demişti.
Ama söylemeliyim yeterli değil.
Bana her gün; onlarca telefon ve mesaj geliyor.
Sanayide bir şekilde çarklar dönüyor; ihracat yapanlarda zaten sorun yok.
Büyük şirketler de devletin yardımlarıyla bir şekilde durumu idare ediyor.
Ama bazı sektörler var ki elleri kolları bağlı durumda.
Örneğin yiyecek içecek sektörü, lokantalar, kafeler gerçekten de zor durumdalar.
Hem de çok eski İzmirli bir ailenin ferdiyim.
Lütfen kızınızla aranızdaki ilişkinize ne İzmir’i, ne Diyarbakır’ı, ne de bir başka şehri sokmayın.
“Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem” diyorsunuz.
Bence topluma mal olmuş sanatçı böyle bir söz söyleyememeli.
Türkiye’de bugün yaşadığımız fikir ayrılıkları hep bu toptancı anlayıştan kaynaklanıyor.
Ben Türkiye’yi karış karış gezmiş bir gazeteciyim.
Ve yazın sonunda bakanlık geri dönüş yaptı, isteği olumlu buldu ve yetkiyi devretti.
Geçen gün Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile sohbet ediyorduk.
Bu konuyu da konuştuk.
Ve dedi ki;
* Şimdiden söylüyorum. Kimse eski alışkanlıklarına devam edemez. Sokağa taşan müziğe, gürültüye asla izin vermeyeceğiz.
* Şimdiden söylüyorum. Kimse beni bu konuda aramasın. Çeşme’nin ahengini bozan kim olursa olsun yasaların bize verdiği yetkiyi kullanır ve cezasını keseriz.
Müziğin ruhuma iyi geldiğini düşünüyorum.
Ve çok seviyorum.
Bu yıl pandemi olmasaydı hiç kuşkusuz bu yıl Beethoven adını daha çok duyacaktık. Çünkü 2020 yılı Beethoven’ın 250’inci doğum yılına denk geliyor.
Dünyada da bu yıl Beethoven yılı olarak kutlanacaktı.
Şu pandemi olmasa ne güzel konserler izleyecektik.
Ama şöyle bir şey oldu.
Bakmayın bulunduğu yere, en kısa sürede hak ettiği yere gelecektir.
Buna yürekten inanıyorum.
Sporda finansal devrim denebilecek bir işe imza atacak Karşıyaka...
Biliyorsunuz finansal piyasalarda dijital paralar çok yaygınlaştı.
Benzer bir projede Karşıyaka Spor Kulübü ve Bitci Teknoloji işbirliği yapacak.
Karşıyaka Token 19 Aralık’ta satışa sunulacak.
Hafta sonu yasaklarına, 21.00 sonrası sokağa çıkma yasağına rağmen böyle...
Aslında aşı haberlerinin geldiği bu günlerde çok daha iyi olmamız gerekirdi.
Ama olmuyor.
Olmadığını Avrupa da gördü.
Zannetmeyin tedbirleri ucundan tutan sadece bizleriz...
Fransa yasakları biraz sıkınca Fransızlar sokaklara döküldü. Amerika’da maske karşıtı protestolar da dikkat çekti.
Basit usule tabi esnafa üç ay boyunca büyükşehirlerde 750, diğer yerlerde 500 liralık bir katkı olacak.
Esnafa ise aylık 1000 lira kira yardımı yapılacak.
Hibe şeklinde verilecek esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.
İşyeri kira ve stopaj destekleri de 1 Haziran 2021’e kadar uzatıldı.
Bunlar elbette çok önemli destekler...
Bir de kısa çalışma ödeneği var; o da devam ediyor.
Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu özellikle kira başta olmak üzere bazı destek paketlerini açıklayacaklarını söylemişti.
Bir süredir yazıyorum.
Hiçbir devlet Kovid 19 gibi uzun süren bir pandemi dönemine hazırlıklı değildi.
Nitekim ilk sonuçlar bütün ekonomilerde ciddi bir daralmayı ortaya koydu.
Ama sonradan gördük ki; hazirandan sonra ekonomiler biraz açılınca hızlı bir toparlanma da oldu.
Türkiye dünyada en fazla büyüyen ülkeler arasına girdi.
Ki ben de kendisi gibi düşünüyorum.
Birçok defa da yazmıştım.
Ben İzmir’in dijital kafalı bir kent olması gerektiğini iddia ediyorum.
İzQ’yu da o yüzden en başından bu yana destekliyorum.
Bu girişime sahip çıkan ve ortak olan kurumlar da oldu.
En başta İzmir Büyükşehir Belediyesi... Başkan Tunç Soyer’in tam desteğini biliyorum.
Hep hareketli olan sokaklar sessizliğe bürünmüştü.
Hep kalabalık olan restoranların önünden geçtim, kimsecikler yoktu.
Yani sokaklar hüzünlüydü.
Daha açık yazayım.
Pandemi yasakları uzun bir süre daha devam ederse o çok sevdiğimiz mekanların bazıları kapanacak ya da el değiştirecek ya da çok küçülecek.
Al götür ile, paket servisle bu sektör maalesef dönemez.
İzmir Skal Kulübü, dünyanın en iyi ikinci kulübü seçildi.
103 ülkeden 19 kulüp finale kaldı. Rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. Adaylar arasında uluslararası turizm markasına sahip şehirlerin Skal kulüpleri de vardı.
Londra, Paris, Cote d’Azur, Monaco, Hawai, Mexico, Palm Beach örneğin...
Finale kalan 19 kulüp kendilerini tanıtan bir film hazırladılar.
Oylama 1 ay sürdü.
345 kulüp başkanı oy kullandı. Dolayısıyla ülkelerin nüfus ve üye sayısı avantajları söz konusu olmadı. Tamamen objektif bir değerlendirme ve oylama oldu.
Maskeye, mesafeye, hijyene daha çok dikkat ediyorduk.
Biraz zorunlu ama daha çok gönüllü evlerimizde kalmaya çalıştık.
Hayatımızı bu yeni normale göre dizayn ettik.
Ailemizi, büyüklerimizi bile ziyarete giderken çekindik.
Doğrusunu yaptık.
Ve bana göre birçok ülkeye göre çok daha başarılı bir pandemi süreci yönettik.
HES koduyla birlikte restoranları açalım
İLGİNÇ bir yıl oldu. Kimse böyle bir 2020 yılı hayal etmemişti.
Bu salgın birçok şeyi değiştirdi. Alışkanlıklarımızı, eğilimlerimizi, ihtiyaçlarımızı, beklentilerimizi...
Aşılarla birlikte tünelin ucu gözüktü ama zorlu bir kış daha bizi bekliyor.
Bu arada gerçekten zor durumda olan sektörler var.
Hizmet sektöründe çalışan 2 milyondan fazla kişi, aileleriyle birlikte 10 milyon kişi mağdur oldu.
Ekonomiler küçüldü ama fabrikalar açıktı.
Kapasiteler belki düştü ama birçok sektörün alternatifleri vardı.
Her devlet kendi olanakları içinde paketlerle yardımlarda bulundu.
Bu da rahatlamalar sağladı.
Düşük faizler, para bolluğu biraz olsun küçülen ekonomilerin ayağa kalkmasını sağladı.
Ama restoranlara, kafelere yani yeme içme sektörüne “Kapatın, sadece paket servisi ylapabilirsiniz” dedik.
Sadece biz değil, birçok ülke benzer kapatmalara gitti.
Ama Avrupa’da bir önceki yılın cirosunun yüzde 75’ine kadar devlet yardımları yapıldı.
Bu da sektörün ayakta kalmasını sağladı.
Paket servisiyle restoranlar ayakta kalamaz.
Cirolarının sadece yüzde 5’ini yapabiliyorlar.
Kısa çalışma ödeneği kullanabilenler kullanıyor, kirasını erteleyebilenler erteliyor, kredi bulabilenler kullanabiliyor.
Sektörün yeni yılın ilk günlerinde beklentileri var.
Daha önce de önermiştim.
AVM’lere HES koduyla girilebiliyor, restoranlara da girilebilir.
Ve bu acilen uygulanmalı.
Yoksa sektörün büyük oyuncuları bile çok zorlanacak.
Kesin değil ama
ideale yakın çözüm
HES kodu da tartışılan bir konu...
Ama bu dönem için ideal bir çözüm bulmak gerçekten zor.
Ben her şeye rağmen HES kodunu çözümün en önemli anahtarı olarak görüyorum.
Pandemi aşılarla da bitmeyecek.
Çünkü anlaşılıyor ki; altı ayda bir aşı olacağız.
Ve belki de Kovid 19’u dört beş yıl daha çok konuşacağız.
Bunu bekleyemeyiz.
Hayatı bir şekilde açmalıyız.
Maskemizi takarak, mesafeleri koruyarak restoranlara gidebilmeliyiz.
HES kesin değil ama ideale yakın bir çözümdür.
Sektöre nefes aldırılmalı
YEME içme sektöründe iflaslar bir süreliğine durdurulmalı, ertelenmeli. Kamu bankaları aracılığıyla kredileri ve çekleri yeniden yapılandırılmalı. Sektöre en azından 2021 Haziran’ına, daha doğrusu normale dönülünceye kadar nefes aldırılmalı.
Sen de bizim şampiyonumuzsun Emir
EMİR’in dediği gibi babası bir şampiyondu.
İzmirspor’da oynarken fırtına gibiydi. Genç milli olduğunda da harikalar yaratmıştı.
Diş hekimliği yaparken spordan hiç kopmadı.
Altay’ın sportif direktörlüğünü yaptı, uzun yıllar da spor yazarlığı yaptı.
Bana göre Hasan Elidemir asıl gönüllerin şampiyonuydu.
Çok sevilir, çok sayılır, har zaman aranırdı.
Dostluğunu, sohbetini, efendiliğini hiç unutmadım.
O yüzden MasterChef’te Emir’i izlerken sanki Hasan Elidemir karşımdaydı.
Olduğu gibi, içinden geldiği gibi konuşuyordu Emir...
Doğal, samimi ve ışıltılı...
MasterChef’i izlemiyordum ama inanın benim gibi birçok İzmirli Emir’i izlemek için ekran karşısından ayrılamadı.
Bana göre Emir çok başarılıydı.
Yaratıcı, özgün, gelenekselle moderni iyi yorumlayan...
Emir finale kalamadı, üçüncü oldu.
Ne fark eder ki...
Bizim şampiyonumuz Emir’di.
Çok daha iyi şeyler yapacağını biliyorum Emir’in...
Ve gecenin sonunda söylediği sözler hepimizi çok etkiledi.
“Ben kendime bir söz vermiştim. MasterChef finaline geldiğimde eksik olan yönüme çalışacağım ve onu yapacağım diye. Ama ben eğer o baklavayı açamıyorsam kupayı almaya hak kazanmıyorum demek ki. Belki büyük bir risk ama benim içim rahat etmezdi. Onlar finalde olmayı hak ediyormuş. Annem üzülecek birazcık. Beni kadınlar yetiştirdi ama babamın oğluyum. Babam bir şampiyondu. Onun gibi olmak istiyordum. Ne mutlu bana ki bir sürü sevenim oldu.”
Evet Emir...
Baban bir şampiyondu.
Zaten Hasan’ın oğlusun, onun gibisin...
Onu tanıyanlar ve sevenler o ekranda bunu gördü, fark etti.
Ve annen Yücel, üzülmez merak etme...
Gurur duyulacak bir oğlu var çünkü...
Sen de bizim şampiyonumuzsun.
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