Herkesin takıldığı kelime: ‘Şimdilik’

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Tugay sorulan her soruya; “Bir süre daha bağımsız kalacağım” dese de transfer dedikoduları bitmiyor.

En son AK Parti’nin kurulduğu tarih 14 Ağustos’ta 3 ilçe belediye başkanıyla birlikte geçeceği söylentileri İzmir’i daha da hareketlendirdi.

Siyasette bazen en önemli kelime, cümlenin içinde en az dikkat çeken kelimedir.

Son günlerde Cemil Tugay’ın ağzından en çok çıkan kelime de o...

“Şimdilik...”

Aslında bütün İzmir siyasetinin gözü şu anda o tek kelimenin üzerinde.

Çünkü “şimdilik” i Cemil Tugay bir bekleme odası olarak görüyor olabilir.

Belki de bir pazarlığın...

Belki de gerçekten düşünmek için istediği zamandır.

Hangisi olduğunu göreceğiz.

İddiaları büyüten ise son günlerde yaşanan iki gelişme oldu.

İlki, Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşme...

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Kurum, görüşme sonrasında “İzmir’in öncelikli ihtiyaçlarını ve taleplerini değerlendirdik” dedi.

Tugay ise deprem dönüşümü, planlama yetkisi ve merkezi hükümetten beklenen destekleri konuştuklarını anlattı.

Normal şartlarda büyükşehir belediye başkanının ilgili bakanla görüşmesi haber bile olmaz.

Hatta olması gereken budur.

Ama Türkiye’de siyaset artık sadece yapılan görüşmeleri değil, görüşmelerin fotoğrafını da okuyor.

Bu nedenle o kare, siyasi kulislerin yeni malzemesi haline geldi.

İkinci gelişme ise AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın açıklamasıydı.

“Partimizin kapısı elbette herkese açıktır” dedi.

Arkasından da “İzmir hiçbir partinin kalesi değildir” mesajını verdi.

Gerçekten de İzmir, uzun yıllar merkez sağ belediye başkanları tarafından yönetildi.

Ancak Ahmet Piriştina’dan sonra kentte bambaşka bir siyasi hikâye yazıldı.

Önce DSP, ardından CHP...

İzmir artık sadece seçim kazanılan bir şehir değil, CHP’nin siyasal kimliğinin en güçlü sembollerinden biri haline geldi.

İşte bu yüzden Cemil Tugay’ın vereceği karar, yalnızca bir parti değişikliği olarak okunmayacak.

Bu karar, aynı zamanda İzmir siyasetinin psikolojisini de değiştirebilir.

O nedenle bugün herkes aynı kelimeye takılmış durumda.

“Şimdilik...”

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SİYASETİN BÖYLE BİR İRONİSİ VARDIR

EĞER kulislerde konuşulanlar doğru çıkar ve Cemil Tugay 14 Ağustos’ta AK Parti’ye geçerse, en çok merak edilen sorulardan biri de Özgür Özel’in bu tabloyu nasıl yorumlayacağı olacak.

Çünkü yerel seçimler öncesinde CHP içinde en çok tartışılan başlıklardan biri değişimdi.

İstanbul’da birçok ilçede mevcut belediye başkanlarıyla devam edilmiş, Ankara’da benzer bir tercih yapılmış, Adana ve Mersin’de büyükşehir adayları değiştirilmemişti.

İstanbul’da İmamoğlu, Ankara’da Yavaş etkisi sorgulanıyordu.

“Değişim bunun neresinde?” sorularına ise Özgür Özel şu yanıtı vermişti.

“İzmir’de 30 adayın 12 tanesi 40 yaş altında. CV’lerine baktığımızda bırakın belediyeyi, dünyanın en önemli şirketlerini yönetecek isimler var. Kimi Mimarlar Odası’ndan, kimi Çevre Mühendisleri Odası’ndan geliyor. Değişimi soranlar İzmir’e baksınlar...”

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Aradan geçen zamanın ardından şimdi ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız.

O gün “değişimin vitrini” olarak gösterilen İzmir, bugün bambaşka bir değişim tartışmasının merkezinde.

Üstelik bu kez konuşulan siyasi adres değişikliği.

Siyasetin de böyle bir ironisi var.

Bazen bir kavramı siz ortaya atarsınız...

Sonra o kavram gelir, sizi sınamaya başlar.

Eğer 14 Ağustos’ta kulisler doğru çıkarsa, asıl tartışılacak konu Cemil Tugay’ın tercihi kadar “değişim” söyleminin kamuoyunda nasıl yeniden okunacağı olacak.

BU İLETİŞİMSİZLİK YENİ DEĞİL

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da bir açıklama yaptı ve dedi ki...

“Tugay ile herhangi bir iletişimimiz yok. İzmir halkının iradesine uygun hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz.”

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Aslında bu iletişim kopukluğu yeni de değil.

Uzun bir süredir Tugay ile Özgür Özel arasında da soğuk rüzgârların estiği, İzmir milletvekillerinin sırtını döndüğü ve yalnız bırakıldığı konuşuluyor.

O yüzden “Asla...” değil de; “şimdilik” sözü daha da anlam kazanıyor.

ORMANI KATLEDEN BİR SİLAH... İZMARİT ATMA ATANA SESSİZ KALMA

BİR sigara izmariti...

Ve birkaç dakika sonra binlerce ağacın, yüzlerce canlının, onlarca insanın hayatı değişiyor.

Sonra hep aynı cümleyi duyuyoruz.

“Ben böyle olacağını düşünmemiştim.”

Artık “düşünmemiştim” demenin mazeret olmaktan çıkması gerekiyor.

Dünyanın birçok ülkesi bunu çoktan anladı.

Yunanistan’da sigara izmariti nedeniyle orman yangınına yol açanlar 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabiliyor.

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İspanya’da yangının büyüklüğüne göre cezalar 10 ila 20 yıl hapse kadar çıkabiliyor.

ABD’nin bazı eyaletlerinde, özellikle Kaliforniya’da, sadece hapis değil; yangını söndürmenin milyonlarca dolarlık maliyetini de sorumludan tahsil edebiliyorlar.

Çünkü izmariti “çöp” olarak görmüyor; potansiyel bir silah olarak görüyorlar.

Türkiye de son düzenlemelerle cezaları ağırlaştırdı.

Ormana yanan sigara atan, ateş yakan ya da benzeri ihmallerde bulunanlar 1 ila 3 yıl hapis, ihmaliyle orman yangınına neden olanlar ise 3 ila 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Kasten orman yakmanın cezası ise müebbet hapse kadar uzanıyor. Yasa var. Peki caydırıcılık var mı?

İşte tartışılması gereken soru bu.

Bu yüzden mesele sadece ceza değil.

Mesele toplumsal refleks.

Arabasının camından izmarit atan birini gördüğümüzde dönüp bakmıyorsak; uyarmıyorsak, şikâyet etmiyorsak...

O yangının küçük bir parçası da bize ait oluyor.

Çünkü orman sadece Orman Genel Müdürlüğü’nün değil hepimizin.