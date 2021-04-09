Herkes karantinasına sahip çıksın

BUGÜN 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü... Bazı istatistiklere göre 60 doğumda bir görüldüğü tespit edilen otizm, çağımızın en önemli engellilik sorunları arasında yer alıyor. Otizm diğer engel gruplarıyla birlikte okulda, sokakta, işyerlerinde, belediye ve diğer kamu kurumlarında, hiçbir ayrımcılık türünün kabul edilemeyeceği bir engellilik hali.



Benim ailemde bir otizmli yok ama çevremde, yakın dostlarım arasında çocukları otizmli olanlar var.

Ben de otizmle bu sayede tanıştım.

Onların yaşadıklarını gözlemledim, hissettiklerine ortak oldum.

Ve bir gün Nüvit Uyar geldi ziyaretime...

Uyar’ı mimar olarak tanımış ve izlemeye başlamıştım.

