Her yeri her yere benzettik

İZMİR’den Çandarlı’ya harika bir yoldan ve kent içi trafiğine girmeden gidebiliyorsunuz.
Ulukent’ten, Menemen’den geçmek gerçekten bir dertti.
Şimdi Bergama’ya çok yakın bir yerden çıkış yapıyorsunuz.
Bu otoyol sayesinde Çandarlı, Şakran, Dikili ve Ayvalık’a gitmek artık çok daha kolay oldu.
Aslında İzmir’in kuzeyi de güneyi kadar güzeldir.
Ayvalık’tan sonra Gömeç, Edremit, Akçay, Burhaniye gelir.
Her birinin bende yeri ayrıdır.
Sonra Ayvacık ve Kazdağları.
Kazdağları’nın kıymetini hala bilemiyoruz.
Böyle bir cenneti korumalı ve daha da güzelleştirmeliyiz.
Türkiye’nin her yerine duble yollarla, otoyollarla gitmek daha da kolay hale geldi.
Bu pandemi döneminde bile buralarda büyük bir hareketlilik görüyorum.
Hafta sonu yolum Gökçeada’dan geçti.
Pazar günü de yazmıştım.
Yıllar önce gittiğim Gökçeada’yı daha iyi bulmayı isterdim.
Hayal kırıklığına uğradığımı söylemeliyim.
Hem yapılaşma artmış, hem de adanın dokusuna uymayan çok sayıda yapı gördüm.
Olmuyor, yakışmıyor.
Aslında bu eleştirilerimi bütün Türkiye için yapıyorum.
Çok kötü bir şehirleşmemiz var.
Otoyoldan girdim; Çandarlı’dan çıktım, Çanakkale’ye giderken sağlı sollu yapılaşmayı seyrettim.
Onlarca kez gidip geldiğim bu yoldaki değişimi bir kez daha gördüm.
Her yer yazlık olmuş; güzelim doğamız betona teslim olmuş.
Kıyılarımız, ovalarımız, dağlarımız, ormanlarımız ne yazık ki evlerle doldu.
Daha da kötüsü her yeri birbirine benzettik.
Yerel özellikleri dikkate almadan binaları dikip geçtik.
Sonuç;
Bana göre Türkiye’nin yeni bir şehirleşme politikasına, stratejilerine ihtiyacı var.
İzmir’den Gökçeada’ya
10 saatte gidememek
İZMİR’den Çandarlı’ya 45 dakikada gidiyorsunuz. 45 dakikada da Gömeç’e varıyorsunuz. Ondan sonrası çok zor. Her 500 metrede bir trafik lambaları yolu kesiyor. Her birinde 80 saniye bekliyorsunuz. Edremit ile Ayvacık arasını şanslıysanız; 1 saatte geçebiliyorsunuz. Şanslı değilseniz iki saat sürüyor. Dur ve kalk... Bildiğiniz İstanbul, İzmir trafiği...
Yolu kesen geçişler öylesine çok ki...
İzmir’den Gökçeada’ya gitmek isteseniz örneğin...
45 dakika Çandarlı yolu, Gömeç’e ulaşmak için bir 45 dakika daha, Ayvacık’a kadar ortalama 1.5 saat, Kazdağları’nda bir kamyona denk gelirseniz 30 dakika, Çanakkale için de en az 1.5 saat koyun...
4.5 saat...
Saat başı kalkan Eceabat gemisini yakalarsanız yarım saatte karşıdasınız.
5 saat etti mi...
İki saatte bir kalkan Gökçeada feribotunu da yakalarsanız; yolculuk 1.5 saat sürüyor.
En iyimser ve feribotları yakalamanız halinde 6.5 saat sürüyor.
Ki;
Genellikle kaçırılıyor, feribot doluyor.
Derken yolculuk 10 saatten fazla sürüyor.
Turizmi canlandırmamız için yollar gerçekten önemli...
Benim önerim şu;
Kazdağları için çalışma önümüzdeki yıl tamamlanıyor.
Artık o rampalar olmayacak.
Bu biraz yolu rahatlatır.
Ama otoyolun Çanakkale’ye kadar uzaması gerekir.
Özellikle de Burhaniye-Ayvacık arasını rahatlatmak gerekir.
Toplu ulaşımda bürokrasi azalsın
KARŞIYAKA-Çiğli arasında hizmet verecek 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı’nın yapımı için 28 Temmuz’da ihaleye çıkılacak.
Sevindim.
Çünkü imzası iki yıldan fazla sürdü.
Seçim döneminde bütün başkan adayları söz verdi, “İlk işim” dedi.
Milletvekilleri her açıklamasında “İmzalanıyor, imzalanmak üzere” dedi.
Ama buna rağmen iki yıldan fazla sürdü...
Ben toplu ulaşımda tramvaya, metroya, deniz yollarına çok inanıyorum.
Ve bürokrasinin bu projelere daha sıcak bakmasını istiyorum.
Destek veren, imza aşamasına kadar takip eden herkese teşekkür ederim.
Herkesin başına bir
polis mi dikilecek?
Devletler ne dedi;
“Maskenizi takın, sosyal mesafenizi koruyun, hijyene dikkat edin...”
Her kesin başına bir polis dikecek halimiz yok herhalde...
İşin sorumluluğu bir noktadan sonra bize, hepimize düşüyor.
Ben bir karar aldım. Günlük hayatımı kısıtlamıyorum.
Yapmam gerekenleri yapıyorum.
Ama maskesiz, mesafesiz asla...
Mümkünse evden de çıkmıyorum.
Çıkarsam da kalabalıkların içine değil; geniş alanlarda görüşüyorum.
Ama gözlemim şu;
Galiba her kesin başına bir polis dikmek gerekiyormuş.
Haydi Karşıyaka
KARŞIYAKA Play Off oynayacak.
Dilerim bir üst lige çıkan Karşıyaka olur.
Bu kritik süreçte herkesin takımının yanında olmasını istiyorum.
Gerçekten de bu önemli ve takım bunu başarabilecek güçte...
Haydi Karşıyaka hak ettiğin yere ulaşmak için büyük bir adım daha at.
Her yeri her yere benzettik
İZMİR’den Çandarlı’ya harika bir yoldan ve kent içi trafiğine girmeden gidebiliyorsunuz.
Ulukent’ten, Menemen’den geçmek gerçekten bir dertti.
Şimdi Bergama’ya çok yakın bir yerden çıkış yapıyorsunuz.
Bu otoyol sayesinde Çandarlı, Şakran, Dikili ve Ayvalık’a gitmek artık çok daha kolay oldu.
Aslında İzmir’in kuzeyi de güneyi kadar güzeldir.
Ayvalık’tan sonra Gömeç, Edremit, Akçay, Burhaniye gelir.
Her birinin bende yeri ayrıdır.
Sonra Ayvacık ve Kazdağları.
Kazdağları’nın kıymetini hala bilemiyoruz.
Böyle bir cenneti korumalı ve daha da güzelleştirmeliyiz.
Türkiye’nin her yerine duble yollarla, otoyollarla gitmek daha da kolay hale geldi.
Bu pandemi döneminde bile buralarda büyük bir hareketlilik görüyorum.
Hafta sonu yolum Gökçeada’dan geçti.
Pazar günü de yazmıştım.
Yıllar önce gittiğim Gökçeada’yı daha iyi bulmayı isterdim.
Hayal kırıklığına uğradığımı söylemeliyim.
Hem yapılaşma artmış, hem de adanın dokusuna uymayan çok sayıda yapı gördüm.
Olmuyor, yakışmıyor.
Aslında bu eleştirilerimi bütün Türkiye için yapıyorum.
Çok kötü bir şehirleşmemiz var.
Otoyoldan girdim; Çandarlı’dan çıktım, Çanakkale’ye giderken sağlı sollu yapılaşmayı seyrettim.
Onlarca kez gidip geldiğim bu yoldaki değişimi bir kez daha gördüm.
Her yer yazlık olmuş; güzelim doğamız betona teslim olmuş.
Kıyılarımız, ovalarımız, dağlarımız, ormanlarımız ne yazık ki evlerle doldu.
Daha da kötüsü her yeri birbirine benzettik.
Yerel özellikleri dikkate almadan binaları dikip geçtik.
Sonuç;
Bana göre Türkiye’nin yeni bir şehirleşme politikasına, stratejilerine ihtiyacı var.
İzmir’den Gökçeada’ya
10 saatte gidememek
İZMİR’den Çandarlı’ya 45 dakikada gidiyorsunuz. 45 dakikada da Gömeç’e varıyorsunuz. Ondan sonrası çok zor. Her 500 metrede bir trafik lambaları yolu kesiyor. Her birinde 80 saniye bekliyorsunuz. Edremit ile Ayvacık arasını şanslıysanız; 1 saatte geçebiliyorsunuz. Şanslı değilseniz iki saat sürüyor. Dur ve kalk... Bildiğiniz İstanbul, İzmir trafiği...
Yolu kesen geçişler öylesine çok ki...
İzmir’den Gökçeada’ya gitmek isteseniz örneğin...
45 dakika Çandarlı yolu, Gömeç’e ulaşmak için bir 45 dakika daha, Ayvacık’a kadar ortalama 1.5 saat, Kazdağları’nda bir kamyona denk gelirseniz 30 dakika, Çanakkale için de en az 1.5 saat koyun...
4.5 saat...
Saat başı kalkan Eceabat gemisini yakalarsanız yarım saatte karşıdasınız.
5 saat etti mi...
İki saatte bir kalkan Gökçeada feribotunu da yakalarsanız; yolculuk 1.5 saat sürüyor.
En iyimser ve feribotları yakalamanız halinde 6.5 saat sürüyor.
Ki;
Genellikle kaçırılıyor, feribot doluyor.
Derken yolculuk 10 saatten fazla sürüyor.
Turizmi canlandırmamız için yollar gerçekten önemli...
Benim önerim şu;
Kazdağları için çalışma önümüzdeki yıl tamamlanıyor.
Artık o rampalar olmayacak.
Bu biraz yolu rahatlatır.
Ama otoyolun Çanakkale’ye kadar uzaması gerekir.
Özellikle de Burhaniye-Ayvacık arasını rahatlatmak gerekir.
Toplu ulaşımda bürokrasi azalsın
KARŞIYAKA-Çiğli arasında hizmet verecek 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı’nın yapımı için 28 Temmuz’da ihaleye çıkılacak.
Sevindim.
Çünkü imzası iki yıldan fazla sürdü.
Seçim döneminde bütün başkan adayları söz verdi, “İlk işim” dedi.
Milletvekilleri her açıklamasında “İmzalanıyor, imzalanmak üzere” dedi.
Ama buna rağmen iki yıldan fazla sürdü...
Ben toplu ulaşımda tramvaya, metroya, deniz yollarına çok inanıyorum.
Ve bürokrasinin bu projelere daha sıcak bakmasını istiyorum.
Destek veren, imza aşamasına kadar takip eden herkese teşekkür ederim.
Herkesin başına bir
polis mi dikilecek?
Devletler ne dedi;
“Maskenizi takın, sosyal mesafenizi koruyun, hijyene dikkat edin...”
Her kesin başına bir polis dikecek halimiz yok herhalde...
İşin sorumluluğu bir noktadan sonra bize, hepimize düşüyor.
Ben bir karar aldım. Günlük hayatımı kısıtlamıyorum.
Yapmam gerekenleri yapıyorum.
Ama maskesiz, mesafesiz asla...
Mümkünse evden de çıkmıyorum.
Çıkarsam da kalabalıkların içine değil; geniş alanlarda görüşüyorum.
Ama gözlemim şu;
Galiba her kesin başına bir polis dikmek gerekiyormuş.
Haydi Karşıyaka
KARŞIYAKA Play Off oynayacak.
Dilerim bir üst lige çıkan Karşıyaka olur.
Bu kritik süreçte herkesin takımının yanında olmasını istiyorum.
Gerçekten de bu önemli ve takım bunu başarabilecek güçte...
Haydi Karşıyaka hak ettiğin yere ulaşmak için büyük bir adım daha at.