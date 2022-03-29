Her yeri her yere benzetmeyelim

İLK günden beri yazıyorum.
Yeni Çeşme projesini destekliyorum.
Nedeni de şu;
Çeşme gibi bir yer plansız büyüyeceğine, planlı ve uzun vadeli planlarla büyüsün.
Ama değişmesin...
Kimliği bozulmasın...
Yerel değerleri olduğu gibi kalsın.
Benzerlerinden farklı olsun...
Yapılabilir mi?
Neden olmasın...
Avrupa’daki örnekleri çok fazla...
Fransız Rivierası’na gittiğinizde keyfinizi kaçıran bir şey bulamıyorsunuz.
Aksine korunduğu ve her seferinde aynı gördüğünüz için hoşunuza gidiyor.
Biz ise her yeri her yere benzetme gayretiyle hareket ediyoruz.
Sonuçta masada iyi örnek sayısı oldukça az...
Çeşme’nin değişmeden büyümesini savunuyoruz.
12 ay turizmin yapılabilmesi için eksiklerin tamamlanmasını bekliyoruz.
Ama bazı gerçekleri de göz ardı etmeden hareket etmeliyiz.
Örneğin hafta sonu Çeşme’de Alaçatı Ot Festivali vardı.
Giriş yapan araç sayısını bilmiyorum.
Ama yaz kadar bir kalabalığın olduğunu söylemeliyim.
Bu yatırımların gelmemesi halinde bile Çeşme’den bir yerden bir yere gitmek zor oluyor.
Bir de yazın yoğun günlerini düşünün.
Bütün bu planlamalar elbette yapılıyordur ama İzmir’e olan ilginin giderek arttığını, bu ve benzeri projelerle de zirve yapacağını unutmayın.
Çeşme otobanı yıl boyunca yüzde 50 kapasiteyle çalıştığı söyleniyor.
Ama inanın o yoğun günlerde otoban normal bir yola dönüyor.
Ve ısrarla söylüyorum.
Çanakkale’ye köprü ne kadar doğru bir kararsa İzmir Körfez geçişi de o kadar doğru bir karardır.
Bütün bu düşünülenler bittiğinde bazı şeyler için gecikmiş olacağız.
İzmir gibi bir kenti çevresiyle düşündüğümüzde ulaşım altyapısını kuvvetlendirmeliyiz.
Hepimize iyi geldi
ÖZLEMİŞİZ...
Gerçekten dışarıda olmayı, kalabalıklara karışmayı özlemişiz.
Uzun süren bir pandemide hayat resmen durdu.
Dünyanın çoğunluğu evlerinden çalıştı, işletmeler kapandı, ne sanat, ne spor hiçbir şey yapılamadı.
Geçen hafta Alçatı Ot Festivali hepimize iyi geldi.
Cuma, cumartesi yine soğuktu ama pazar müthiş bir güne uyandık.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran gerçekten iyi hazırlanmış.
Festivalde standlar düzenliydi, esnaf hareketlilikten memnundu.
Yaz kadar kalabalık bir Çeşme vardı.
İnsanlar pandemi sonrasında Çeşme’yi, Alaçatı’yı, festivalleri de özlemişlerdi.
Özetle; çok iyi geldi.
Dijital adres İzmir’dir
GEÇENLERDE İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ile birlikteydik. Bugün yapılacak temel atma töreninden dolayı heyecanlıydı.
Bilişim Vadisi’nde sivil teknolojiler, mobilite ve girişimcilik desteklenecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım açılışta olacak.
İzmir’in dijital kafalı bir kente dönüşme fikrini uzun yıllardır yazıyorum.
Aslında her seçim döneminde burasıyla ilgili projeler dile getirilirdi.
Binali Yıldırım’ın İzmir’den ilk aday olduğu günlerde de bu proje çok dile getirilmişti.
Yıldırım’ın bu hayalin gerçeğe dönüşmesinde katkısı büyüktür.
Bilişim Vadisi İzmir’in bu alandaki gelişimini destekleyecektir.
Ama daha da fazlasını İzmir hak etmektedir.
Bence dijital dünyanın Türkiye’deki adresi İzmir olmalıdır.
İzmir maratonu yeniden
TEMATİK etkinlikler beni daha çok etkinliyor. Bence organizasyonlarınıza konu başlıkları ekleyin ve mesajlarla güçlendirin. Maratonİzmir’in üçüncüsü bir kez daha Birleşmiş Milletler’in liderlik ettiği “sürdürülebilirlik” temasıyla koşulacak.
2020’de “Ormanİzmir”, 2021’de de tema “sürdürülebilirlik” idi.
Ben maratona katılamam ama 10 kilometrelik halk koşusuna katılacağım. 17 Nisan’daki koşuyu siz de takvimine not edin.
Çünkü maratonların, koşuların olduğu kentler o gün çok daha renkli olur.
Adana da çok başarılı
BU arada söylemeliyim.
İzlediğim, dinlediğim, gördüğüm kadarıyla Adana Portakal Çiçeği Festivali de çok iyi geçti.
Herkes oradaydı.
Yarışmalar, konserler, etkinlikler çok başarılıydı.
Türkiye’nin her bölgesinin, her kentinin ayrı bir hikayesi var.
Bu kentleri anlatmak, tanıtmak için daha iyi bir yol düşünemiyorum.
Adana’yı takip ediyorum; bunu iyi yapıyor.
Başarılı buluyorum.
Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
Her yeri her yere benzetmeyelim
İLK günden beri yazıyorum.
Yeni Çeşme projesini destekliyorum.
Nedeni de şu;
Çeşme gibi bir yer plansız büyüyeceğine, planlı ve uzun vadeli planlarla büyüsün.
Ama değişmesin...
Kimliği bozulmasın...
Yerel değerleri olduğu gibi kalsın.
Benzerlerinden farklı olsun...
Yapılabilir mi?
Neden olmasın...
Avrupa’daki örnekleri çok fazla...
Fransız Rivierası’na gittiğinizde keyfinizi kaçıran bir şey bulamıyorsunuz.
Aksine korunduğu ve her seferinde aynı gördüğünüz için hoşunuza gidiyor.
Biz ise her yeri her yere benzetme gayretiyle hareket ediyoruz.
Sonuçta masada iyi örnek sayısı oldukça az...
Çeşme’nin değişmeden büyümesini savunuyoruz.
12 ay turizmin yapılabilmesi için eksiklerin tamamlanmasını bekliyoruz.
Ama bazı gerçekleri de göz ardı etmeden hareket etmeliyiz.
Örneğin hafta sonu Çeşme’de Alaçatı Ot Festivali vardı.
Giriş yapan araç sayısını bilmiyorum.
Ama yaz kadar bir kalabalığın olduğunu söylemeliyim.
Bu yatırımların gelmemesi halinde bile Çeşme’den bir yerden bir yere gitmek zor oluyor.
Bir de yazın yoğun günlerini düşünün.
Bütün bu planlamalar elbette yapılıyordur ama İzmir’e olan ilginin giderek arttığını, bu ve benzeri projelerle de zirve yapacağını unutmayın.
Çeşme otobanı yıl boyunca yüzde 50 kapasiteyle çalıştığı söyleniyor.
Ama inanın o yoğun günlerde otoban normal bir yola dönüyor.
Ve ısrarla söylüyorum.
Çanakkale’ye köprü ne kadar doğru bir kararsa İzmir Körfez geçişi de o kadar doğru bir karardır.
Bütün bu düşünülenler bittiğinde bazı şeyler için gecikmiş olacağız.
İzmir gibi bir kenti çevresiyle düşündüğümüzde ulaşım altyapısını kuvvetlendirmeliyiz.
Hepimize iyi geldi
ÖZLEMİŞİZ...
Gerçekten dışarıda olmayı, kalabalıklara karışmayı özlemişiz.
Uzun süren bir pandemide hayat resmen durdu.
Dünyanın çoğunluğu evlerinden çalıştı, işletmeler kapandı, ne sanat, ne spor hiçbir şey yapılamadı.
Geçen hafta Alçatı Ot Festivali hepimize iyi geldi.
Cuma, cumartesi yine soğuktu ama pazar müthiş bir güne uyandık.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran gerçekten iyi hazırlanmış.
Festivalde standlar düzenliydi, esnaf hareketlilikten memnundu.
Yaz kadar kalabalık bir Çeşme vardı.
İnsanlar pandemi sonrasında Çeşme’yi, Alaçatı’yı, festivalleri de özlemişlerdi.
Özetle; çok iyi geldi.
Dijital adres İzmir’dir
GEÇENLERDE İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ile birlikteydik. Bugün yapılacak temel atma töreninden dolayı heyecanlıydı.
Bilişim Vadisi’nde sivil teknolojiler, mobilite ve girişimcilik desteklenecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım açılışta olacak.
İzmir’in dijital kafalı bir kente dönüşme fikrini uzun yıllardır yazıyorum.
Aslında her seçim döneminde burasıyla ilgili projeler dile getirilirdi.
Binali Yıldırım’ın İzmir’den ilk aday olduğu günlerde de bu proje çok dile getirilmişti.
Yıldırım’ın bu hayalin gerçeğe dönüşmesinde katkısı büyüktür.
Bilişim Vadisi İzmir’in bu alandaki gelişimini destekleyecektir.
Ama daha da fazlasını İzmir hak etmektedir.
Bence dijital dünyanın Türkiye’deki adresi İzmir olmalıdır.
İzmir maratonu yeniden
TEMATİK etkinlikler beni daha çok etkinliyor. Bence organizasyonlarınıza konu başlıkları ekleyin ve mesajlarla güçlendirin. Maratonİzmir’in üçüncüsü bir kez daha Birleşmiş Milletler’in liderlik ettiği “sürdürülebilirlik” temasıyla koşulacak.
2020’de “Ormanİzmir”, 2021’de de tema “sürdürülebilirlik” idi.
Ben maratona katılamam ama 10 kilometrelik halk koşusuna katılacağım. 17 Nisan’daki koşuyu siz de takvimine not edin.
Çünkü maratonların, koşuların olduğu kentler o gün çok daha renkli olur.
Adana da çok başarılı
BU arada söylemeliyim.
İzlediğim, dinlediğim, gördüğüm kadarıyla Adana Portakal Çiçeği Festivali de çok iyi geçti.
Herkes oradaydı.
Yarışmalar, konserler, etkinlikler çok başarılıydı.
Türkiye’nin her bölgesinin, her kentinin ayrı bir hikayesi var.
Bu kentleri anlatmak, tanıtmak için daha iyi bir yol düşünemiyorum.
Adana’yı takip ediyorum; bunu iyi yapıyor.
Başarılı buluyorum.
Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.